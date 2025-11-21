США готові посилити санкції проти РФ заради припинення війни в Україні

Постпред США в ООН Майк Волц оголосив, що США готові до нових санкцій і збільшення озброєнь для ЗСУ, якщо РФ не піде на припинення вогню та переговори.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Волц заявив на екстренному засіданні Ради Безпеки ООН.

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"Ми можемо накласти додаткові економічні санкції, якщо Росія надалі ігноруватиме заклики до припинення вогню, а також продовжимо надавати зброю для оборони України", - наголосив представник США.

Волц підкреслив, що Вашингтон вважає критично важливим, аби обидві сторони погодилися на припинення вогню.

"Ми запропонували Росії щедрі умови, зокрема скасування санкцій. Ми закликали Росію припинити свої атаки та провести прямі переговори з Україною щодо мирного врегулювання.

На жаль, бойові дії тривають, трагічно спричиняючи дедалі більше жертв серед цивільного населення. Ми також спостерігаємо вторгнення в повітряний простір третіх країн, зокрема наших союзників по НАТО – дії, які створюють ризик ще ширшої ескалації конфлікту", - додав постпред США в ООН.

Дипломатія - шлях до справедливого миру

Волц наголосив на необхідності дипломатичного вирішення війни РФ проти України, заявивши, що "дипломатія – це єдиний шлях до тривалого та справедливого миру". Та звернув увагу членів Радбезу ООН на питання незаконно вивезених Росією українських дітей. Він підкреслив, що США і далі наполягатимуть на їх поверненні.

"Ми просимо всі держави-члени ООН приєднатися до нас у підтримці цих зусиль із закликом до припинення вогню і закінчення цієї війни", - звернувся Волц до держав-членів ООН із закликом підтримати ініціативи, спрямовані на припинення російської агресії

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США готові посилити тиск на Кремль

Волц заявив, що контрнаступальні дії України завдали істотних ударів по енергетичному сектору Росії та іншій критичній інфраструктурі, що обмежує здатність Кремля фінансувати свою військову економіку. Він нагадав, що РФ уже понесла понад мільйон втрат і перебуває під тиском жорстких міжнародних санкцій.

За словами Волца, війна не має військового розв’язання, і тому лідери України та Росії повинні розпочати переговори та погодитися на припинення вогню. У своїй промові він також закликав міжнародну спільноту - передусім європейські держави - припинити закупівлю російських енергоресурсів.

Американський дипломат окреслив конкретні кроки, яких Вашингтон готовий вжити у разі, якщо Москва проігнорує заклики до миру.

"Ми можемо запровадити додаткові економічні санкції, якщо Росія й надалі ігноруватиме заклики до припинення вогню. Ми також продовжимо надавати Україні зброю для оборони", – заявив він.

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