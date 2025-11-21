США готовы усилить санкции против РФ ради прекращения войны в Украине

Постпред США в ООН Майк Уолтц объявил, что США готовы к новым санкциям и увеличению вооружений для ВСУ, если РФ не пойдет на прекращение огня и переговоры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Уолтц заявил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы можем наложить дополнительные экономические санкции, если Россия будет и дальше игнорировать призывы к прекращению огня, а также продолжим предоставлять оружие для обороны Украины", - подчеркнул представитель США.

Уолтц подчеркнул, что Вашингтон считает критически важным, чтобы обе стороны согласились на прекращение огня.

"Мы предложили России щедрые условия, в частности отмену санкций. Мы призвали Россию прекратить свои атаки и провести прямые переговоры с Украиной о мирном урегулировании.

К сожалению, боевые действия продолжаются, трагически приводя к все большему числу жертв среди гражданского населения. Мы также наблюдаем вторжение в воздушное пространство третьих стран, в частности наших союзников по НАТО - действия, которые создают риск еще более широкой эскалации конфликта", - добавил постпред США в ООН.

Дипломатия – путь к справедливому миру

Уолтц подчеркнул необходимость дипломатического решения войны РФ против Украины, заявив, что "дипломатия – это единственный путь к длительному и справедливому миру". И обратил внимание членов Совбеза ООН на вопрос незаконно вывезенных Россией украинских детей. Он подчеркнул, что США и дальше будут настаивать на их возвращении.

"Мы просим все государства-члены ООН присоединиться к нам в поддержке этих усилий с призывом к прекращению огня и окончанию этой войны", - обратился Уолтц к государствам-членам ООН с призывом поддержать инициативы, направленные на прекращение российской агрессии

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия теряет военных, а ее условия неприемлемы для Украины, - Рубио

США готовы усилить давление на Кремль

Уолтц заявил, что контрнаступательные действия Украины нанесли существенные удары по энергетическому сектору России и другой критической инфраструктуре, что ограничивает способность Кремля финансировать свою военную экономику. Он напомнил, что РФ уже понесла более миллиона потерь и находится под давлением жестких международных санкций.

По словам Уолтца , война не имеет военного решения, и поэтому лидеры Украины и России должны начать переговоры и согласиться на прекращение огня. В своей речи он также призвал международное сообщество - прежде всего европейские государства - прекратить закупку российских энергоресурсов.

Американский дипломат обозначил конкретные шаги, которые Вашингтон готов предпринять в случае, если Москва проигнорирует призывы к миру.

"Мы можем ввести дополнительные экономические санкции, если Россия и в дальнейшем будет игнорировать призывы к прекращению огня. Мы также продолжим предоставлять Украине оружие для обороны", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": России от Украины нужны не территории, а политические преимущества, - Зеленский