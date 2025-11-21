"Злочинців з оточення Зеленського використовують, щоб продавити нас до капітуляції", - Михайлова

У тилу прокручувалися схеми, які роз'їдали Україну. Злочинців з оточення президента намагаються використати, щоб продавити країну до капітуляції.

Про це заявила волонтерка, військова медикиня ЗСУ та активістка Аліна Михайлова, передає Цензор.НЕТ.

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"Ховатися за війною - це останній аргумент тих, хто боїться правди. Поки нам розповідають про "захист інформаційного поля", у тилу прокручувалися схеми, що не просто не посилювали країну - вони її роз’їдали.

Ті об’єми кешу, що спливли на поверхню, - лише мізерна частина гнилої конструкції, яка працювала проти нас. І таких каналів, прикритих красивими словами, - досі достатньо", - зазначила вона.

За словами Михайлової, найцинічнішою зараз є спроба "використати злочинців з оточення Зеленського, щоб продавити нас ще й до капітуляції".

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"Саме на цьому зараз і грають. А те, що наші владні дегенерати дали "партнерам" ідеальний привід для цього - це вже тільки наш тягар. І якби не цей привід, вони б вигадали і вигадають інший. Бо мета одна - зламати нас через внутрішню гниль. Бо зробити це швидко/за 3 дні через фронт не вийшло.

І ось ця ілюзія, що заміна вивісок у міністерствах щось вирішить, - дитячий самообман. Поки частина експертів вірить у магічне "оновлення", на нижніх рівнях системи вже вичікують, куди підуть потоки, затиснуті на кілька днів.

Найближчі дні як тест на твердість: президент або "трошки викупає" або продовжує годувати власну чудовисько-систему і тільки підживлює тиск на нашу країну американською адміністрацією і їх "угодами".

І, на жаль, ЦЕ визначить, скільки ще наша країна витримає", - підсумувала вона.

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Ввечері 20 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона надала свої пропозиції, щоб закінчити війну.

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