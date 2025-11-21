"Злочинців з оточення Зеленського використовують, щоб продавити нас до капітуляції", - Михайлова
У тилу прокручувалися схеми, які роз'їдали Україну. Злочинців з оточення президента намагаються використати, щоб продавити країну до капітуляції.
Про це заявила волонтерка, військова медикиня ЗСУ та активістка Аліна Михайлова, передає Цензор.НЕТ.
"Ховатися за війною - це останній аргумент тих, хто боїться правди. Поки нам розповідають про "захист інформаційного поля", у тилу прокручувалися схеми, що не просто не посилювали країну - вони її роз’їдали.
Ті об’єми кешу, що спливли на поверхню, - лише мізерна частина гнилої конструкції, яка працювала проти нас. І таких каналів, прикритих красивими словами, - досі достатньо", - зазначила вона.
За словами Михайлової, найцинічнішою зараз є спроба "використати злочинців з оточення Зеленського, щоб продавити нас ще й до капітуляції".
"Саме на цьому зараз і грають. А те, що наші владні дегенерати дали "партнерам" ідеальний привід для цього - це вже тільки наш тягар. І якби не цей привід, вони б вигадали і вигадають інший. Бо мета одна - зламати нас через внутрішню гниль. Бо зробити це швидко/за 3 дні через фронт не вийшло.
І ось ця ілюзія, що заміна вивісок у міністерствах щось вирішить, - дитячий самообман. Поки частина експертів вірить у магічне "оновлення", на нижніх рівнях системи вже вичікують, куди підуть потоки, затиснуті на кілька днів.
Найближчі дні як тест на твердість: президент або "трошки викупає" або продовжує годувати власну чудовисько-систему і тільки підживлює тиск на нашу країну американською адміністрацією і їх "угодами".
І, на жаль, ЦЕ визначить, скільки ще наша країна витримає", - підсумувала вона.
Що відомо про мирний план Трампа?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
Ввечері 20 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона надала свої пропозиції, щоб закінчити війну.
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... А що там з квартирою, віджатою у родичів Коцюбайла?
... А ще краще розкажи казку про нулячій "Мерседес", куплений за "чесні" доходи.
Я вже мовчу як від цього підскоче його рейтинг від якого він залежить як ніхто...
Так ненароком можна вийти і на самого себе .
Якби Зеленський не був замішаний в корупційних оборудках мародерів зі свого оточення , він би дав команду їх пересаджати - не моргнувши й оком .
І ви правильно кажете , цим він - додав би собі політичних балів , підняв би собі рейтинг , врятував би репутацію в очах європейців . Але ж ні . Вава вперто продовжує не помічати корупційне кубло біля себе . То ж висновок простий - він боїться викриття в кришуванні корупції більше ніж втрати рейтингу .
Ахахахаха!)))) Ещё одна правдолюбкa из Киевгорсовета - кодла деребанщиков.))))))
Проте фоточок з Київської квартири з песиком маса...
Ну про те, що 13 березня 2025 року військова-волонтерка Аліна Михайлова придбала в кредит MERCEDES-BENZ GLA 200, 2024 р.в. це ми вже від неї почули.
(Хоча ми не знаємо жодного військового, якому б банк видав кредит на купівлю автомобіля).
Але ми не чули пояснення від Аліни Артурівни в який саме спосіб вона придбала 02 червня 2024 року інший MERCEDES-BENZ GLA 250, 2017 р.в.?
така сама ситуація з московитами у них всі винні окрім *****
Аліно, у нас схеми окремо від влади прокручуються ?
І будуть поокручуватися і надалі....і роз'дати країну і надалі!
Записуюча апаратура тільки довела підозри.
Ви теж оточення зеленського!
Тож, продовжуйте писати про це !
Залишилося тільки зафіксувати факт - Зеленський просрав війну та Україну, віддавши перевагу лояльності злодіїв та держзрадників.
Та,для всіх притомних-дивина,як це 5-6,хай і потужних чи не потужних,нагнули країну настільки,що бояться їх, лише одиниці заявляють незгоду.
За кучки "любих друзів" нас примушують до капітуляції і визнання поразки.