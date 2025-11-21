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Новини Мирний план США
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"Злочинців з оточення Зеленського використовують, щоб продавити нас до капітуляції", - Михайлова

Частина оточення Зеленського хоче продавити Україну до капітуляції

У тилу прокручувалися схеми, які роз'їдали Україну. Злочинців з оточення президента намагаються використати, щоб продавити країну до капітуляції.

Про це заявила волонтерка, військова медикиня ЗСУ та активістка Аліна Михайлова, передає Цензор.НЕТ.

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"Ховатися за війною - це останній аргумент тих, хто боїться правди. Поки нам розповідають про "захист інформаційного поля", у тилу прокручувалися схеми, що не просто не посилювали країну - вони її роз’їдали.

Ті об’єми кешу, що спливли на поверхню, - лише мізерна частина гнилої конструкції, яка працювала проти нас. І таких каналів, прикритих красивими словами, - досі достатньо", - зазначила вона.

За словами Михайлової, найцинічнішою зараз є спроба "використати злочинців з оточення Зеленського, щоб продавити нас ще й до капітуляції".

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"Саме на цьому зараз і грають. А те, що наші владні дегенерати дали "партнерам" ідеальний привід для цього - це вже тільки наш тягар. І якби не цей привід, вони б вигадали і вигадають інший. Бо мета одна - зламати нас через внутрішню гниль. Бо зробити це швидко/за 3 дні через фронт не вийшло.

І ось ця ілюзія, що заміна вивісок у міністерствах щось вирішить, - дитячий самообман. Поки частина експертів вірить у магічне "оновлення", на нижніх рівнях системи вже вичікують, куди підуть потоки, затиснуті на кілька днів.

Найближчі дні як тест на твердість: президент або "трошки викупає" або продовжує годувати власну чудовисько-систему і тільки підживлює тиск на нашу країну американською адміністрацією і їх "угодами".

І, на жаль, ЦЕ визначить, скільки ще наша країна витримає", - підсумувала вона.

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Ввечері 20 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона надала свої пропозиції, щоб закінчити війну.

Читайте також: Москві не повідомляли про згоду України вести переговори щодо "мирного плану" Трампа, - Пєсков

Частина оточення Зеленського хоче продавити Україну до капітуляції

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) Михайлова Аліна (15)
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Топ коментарі
+33
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21.11.2025 09:58 Відповісти
+23
Ну що, попіарилася, "дєвушка Да-Вінчі"? Це щоб не забували про "зє- борчиню" за права пригноблених?
... А що там з квартирою, віджатою у родичів Коцюбайла?
... А ще краще розкажи казку про нулячій "Мерседес", куплений за "чесні" доходи.
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21.11.2025 10:01 Відповісти
+19
У березні 2025 року Аліна придбала новий Mercedes GLA 200 за $61 тис. Блогер Мирослав Олешко написав, що це відбулось під час збору донатів. Аліна заявила, що взяла машину в кредит, пройшовши необхідний фінансовий моніторинг.

Ахахахаха!)))) Ещё одна правдолюбкa из Киевгорсовета - кодла деребанщиков.))))))
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21.11.2025 10:02 Відповісти
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21.11.2025 09:57 Відповісти
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21.11.2025 09:58 Відповісти
На гострі коли. Згадати давні способи покарання.
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21.11.2025 11:40 Відповісти
Це колись називалося - На Палю!
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21.11.2025 12:22 Відповісти
Заголовок: "Зеля не винний". В тексті "годувати власну чудовисько-систему".
Час визначатися
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21.11.2025 09:59 Відповісти
а Цар хороший ))
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21.11.2025 09:59 Відповісти
"А девушка созрела, А девушка прозрела" ©
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21.11.2025 10:27 Відповісти
Ну що, попіарилася, "дєвушка Да-Вінчі"? Це щоб не забували про "зє- борчиню" за права пригноблених?
... А що там з квартирою, віджатою у родичів Коцюбайла?
... А ще краще розкажи казку про нулячій "Мерседес", куплений за "чесні" доходи.
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21.11.2025 10:01 Відповісти
Ту квартиру, скоріше за все, вона нарішала. Тільки оформила на Коцюбайла. Я читала і розчулено плакала. Квартиру подарували благодійники. Матері хата згоріла, облрада давала квартиру, відмовився, благодійники побудували хату в селі. Мати захворіла на онкологію, приватна клініка безкоштовно вилікувала. Сестри в академії в Дніпрі, безкоштовно вчились. Сам Коцюбайло служив в добробаті, в ЗСУ не хотів, бо воює не за гроші. Уся інформація взята з інтерв'ю родичів.
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21.11.2025 10:21 Відповісти
Воно до цього йшло - Портніков вже давно каже шо Україну жде ******* мир - або дуже *******
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21.11.2025 10:01 Відповісти
Що заважає твоєму Зеленському показово покарати цих злочинців?
Я вже мовчу як від цього підскоче його рейтинг від якого він залежить як ніхто...
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21.11.2025 10:02 Відповісти
Тут же цель совсем не в "наказать". Они типа не знала и не видела этого ранее? Аж 10 раз. Готовят нам под выборы партию ручных типа "оппозиционных" военных, волонтеров и ЛОМов. Нужно успеть заполнить своими людьми все ниши.
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21.11.2025 10:25 Відповісти
Заважає те що тоді , ті - злочинці з оточення янєлоха , вкажуть на того хто їх " кришував " .!
Так ненароком можна вийти і на самого себе .
Якби Зеленський не був замішаний в корупційних оборудках мародерів зі свого оточення , він би дав команду їх пересаджати - не моргнувши й оком .
І ви правильно кажете , цим він - додав би собі політичних балів , підняв би собі рейтинг , врятував би репутацію в очах європейців . Але ж ні . Вава вперто продовжує не помічати корупційне кубло біля себе . То ж висновок простий - він боїться викриття в кришуванні корупції більше ніж втрати рейтингу .
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21.11.2025 10:33 Відповісти
У березні 2025 року Аліна придбала новий Mercedes GLA 200 за $61 тис. Блогер Мирослав Олешко написав, що це відбулось під час збору донатів. Аліна заявила, що взяла машину в кредит, пройшовши необхідний фінансовий моніторинг.

Ахахахаха!)))) Ещё одна правдолюбкa из Киевгорсовета - кодла деребанщиков.))))))
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21.11.2025 10:02 Відповісти
В тебе джерело Олешко?)) Давай ще шарія і арестовича. Виваляйся в лайні вже по вуха.
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21.11.2025 10:15 Відповісти
Що ти доброго зробив для нашої армії ,?ця дівчина 7 років у війську,для бидла аби все було як на росії, змішати з гамном волантерів ,військових ,громадських активістів
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21.11.2025 10:20 Відповісти
Щодня виставляє фоточки з песиком з Київських апартаментів - це воює?
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21.11.2025 10:45 Відповісти
Придбала..Вона дружина Коцюбайла... Коли гине чоловік. то гроші отрмають рідні, батьки а дружина так само..То їх справа хто що купує за гроші за загиблим
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21.11.2025 10:23 Відповісти
Она не было женой. Для этого нужен был официально зарегистрированный документ. Юридически она была ему никто.
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21.11.2025 11:17 Відповісти
так... я переглянув...небула дружиною офіційно
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21.11.2025 11:22 Відповісти
Якщо вірити колоборанту олешку це дно ,це те саме що шарію чи арестовичу ось такі патріоти ,а хтось ставить лайки ти не подоляківський бот ?
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21.11.2025 10:28 Відповісти
Як би там не було з тією Аліною , але посилатися на Підєрослава Фуфлєшка це - зашквар звісно .
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21.11.2025 10:37 Відповісти
Як подоляківські боти переносят з хворої голови на здорову ,щоб забули про міндічів ,цукерманів і іншої мерзоти,олешко сказав цей чорт колоборант що ховаєтся за кордоном ,є ща проашиські виродки шарій ,арестович.
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21.11.2025 11:36 Відповісти
переcідент диктатор, ворюга і вбийця
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21.11.2025 10:04 Відповісти
Да,а сам Зєлєнскій апять нє-прі-чьом...
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21.11.2025 10:06 Відповісти
Цинічно не карати, а відпускати своїх мародерів. Цинічно маніпулювати і закликати переслідувати тих, хто каже правду про гнилу крадійську шоблу. Аякже, сцарь нічого не знав, сцаря прогибають. Влаштував в Україні мафіозну кланову бананову республіку, а коли прищемили і є компромат, то як придворні жополизи заверещали. Думаю, не потрібно тут пояснювати прямий взаємозв'язок корупції під час війни і загибелі військових і цивільних. Винн ті, хто краде і хто дозволяє красти. А не ті, хто зловив на гарячому і вимагає справедливості .
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21.11.2025 10:07 Відповісти
щоб була "перемога", а не капітуляція то потрібно далі воювати і воювати більш інтенсивно ніж зараз. Не відступати, а йти в наступ. Хто це робитиме? армія СЗЧ чи тих, що втекли в ЄС примусять, чи ті, хто ховаються по хатах і бояться зайвий раз вийти на вулицю. Хто "перемагатиме"? хитрожопа еліта, яка тільки вміє патріотично *******, але в окопи не збирається.
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21.11.2025 10:09 Відповісти
Жодного свідоцтва про те, що м.аліна воює НЕМАЄ.
Проте фоточок з Київської квартири з песиком маса...

Ну про те, що 13 березня 2025 року військова-волонтерка Аліна Михайлова придбала в кредит MERCEDES-BENZ GLA 200, 2024 р.в. це ми вже від неї почули.

(Хоча ми не знаємо жодного військового, якому б банк видав кредит на купівлю автомобіля).

Але ми не чули пояснення від Аліни Артурівни в який саме спосіб вона придбала 02 червня 2024 року інший MERCEDES-BENZ GLA 250, 2017 р.в.?
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21.11.2025 10:25 Відповісти
А то зеленський сам не є злочинчем!
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21.11.2025 10:10 Відповісти
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21.11.2025 10:13 Відповісти
Раби ніколи не можуть прямо вказати хто винен ...
така сама ситуація з московитами у них всі винні окрім *****
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21.11.2025 10:13 Відповісти
А ці схеми в минулому?
Аліно, у нас схеми окремо від влади прокручуються ?
І будуть поокручуватися і надалі....і роз'дати країну і надалі!
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21.11.2025 10:16 Відповісти
Про Міндіча давно все було відомо. І про Єрмака все ввдомо дуже давно.

Записуюча апаратура тільки довела підозри.
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21.11.2025 10:25 Відповісти
Аліно!
Ви теж оточення зеленського!
Тож, продовжуйте писати про це !
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21.11.2025 10:20 Відповісти
Рахунок вже на табло.
Залишилося тільки зафіксувати факт - Зеленський просрав війну та Україну, віддавши перевагу лояльності злодіїв та держзрадників.
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21.11.2025 10:23 Відповісти
Так..Згоден... Не будь цього продавлення, Трампо б не ставив ультиматумів До дня подяки.. До речі..хкуйлу ніяких ультиматумів не ставив.. Бо Україна ж напала на мацковію...Умерич все уподобав.... і каже зер гут план
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21.11.2025 10:27 Відповісти
Все задавали вопрос почему не слышно уже никаких разговоров за видбудову после войны и где будут деньги брать если остались только деньги раши в Европе и те хотят в кредит дать, а теперь догадайтесь с одного раза куда западные страны запланировали отдать обескровленную и разбитую Украину и на чью голову переложить проблему видбудовы. Подсказка Венс уже намекает про это
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21.11.2025 10:34 Відповісти
я не проте .що вона говорить .хто правий .а хто ні ...я про те ци має цензор моральне право друкувати вислови цієї особи ..вважаючи одну примітику- дана особа ніде не працювала нічим не займсалась . гроші бачила тільки на картинках -а в 2025 році купує новий мерседес ДЖЕЕЛЬ 200..тільки вдумайтесь .в 25 році купу авто одне з найдорощих на планеті.......
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21.11.2025 10:36 Відповісти
Вау,то зеленській все одно нєвінаватий?!
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21.11.2025 10:39 Відповісти
Якщо вони залишаться безкарні, то українців як нації не має.
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21.11.2025 10:45 Відповісти
Зе і Де це два підараса. Вони навмисне руйнують країну зсередини. Все стало надто очевидно
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21.11.2025 10:51 Відповісти
Плюс купа компромату на нього. 100% він на плівках. Зе нагнут як шлюху.
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21.11.2025 10:54 Відповісти
Ось,вже і військові вийшли з критикою "злочинців з оточення Зеленського"- не чекати же їм,коли прийде путін обманними шляхами і їх розформує та інтернує.
Та,для всіх притомних-дивина,як це 5-6,хай і потужних чи не потужних,нагнули країну настільки,що бояться їх, лише одиниці заявляють незгоду.
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21.11.2025 11:12 Відповісти
Дивує як боти і корисні ідіоти накинулися на дівчину яка давно в ЗСУ ,мамуть хочут перенести з хворої голови на здорову не як оточення президента грабує країну ,а ось Михайлова винна вона Мерседес купила ,а всякі міндічі ,цукермани то таке.
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21.11.2025 11:22 Відповісти
Правду каже, і про гнилу систему яку вибудував Зеленський і Ко, і про брехню і про керівників -дегенератів .
За кучки "любих друзів" нас примушують до капітуляції і визнання поразки.
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21.11.2025 11:29 Відповісти
Все вірно. Гундосий має за все відповісти разом з Дєрьмаком. Рада повинна створити більшість і обрати уряд.
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21.11.2025 12:26 Відповісти
Михайлова хотіла вішати так зваанних порохоботів.
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21.11.2025 16:08 Відповісти
Злочинці в оточенні лише у злочинців. Значить зеля злочинець.
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22.11.2025 14:57 Відповісти
 
 