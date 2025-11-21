РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11212 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа
4 558 47

"Преступников из окружения Зеленского используют, чтобы продавить нас к капитуляции", - Михайлова

Часть окружения Зеленского хочет продавить Украину к капитуляции

В тылу прокручивались схемы, которые разъедали Украину. Преступников из окружения президента пытаются использовать, чтобы продавить страну к капитуляции.

Об этом заявила волонтер, военный медик ВСУ и активистка Алина Михайлова, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Прятаться за войной - это последний аргумент тех, кто боится правды. Пока нам рассказывают о "защите информационного поля", в тылу прокручивались схемы, которые не просто не укрепляли страну - они ее разъедали.

Те объемы кэша, которые всплыли на поверхность, - лишь мизерная часть гнилой конструкции, которая работала против нас. И таких каналов, прикрытых красивыми словами, - до сих пор достаточно", - отметила она.

По словам Михайловой, самым циничным сейчас является попытка "использовать преступников из окружения Зеленского, чтобы продавить нас еще и к капитуляции".

Читайте: Единственное честное признание ошибки - сложить мандат, - военная Михайлова обратилась к депутатам, которые голосовали за атаку на НАБУ

"Именно на этом сейчас и играют. А то, что наши властные дегенераты дали "партнерам" идеальный повод для этого - это уже только наша ноша. И если бы не этот повод, они бы придумали и придумают другой. Потому что цель одна - сломать нас через внутреннюю гниль. Потому что сделать это быстро/за 3 дня через фронт не получилось.

И вот эта иллюзия, что замена вывесок в министерствах что-то решит, - детский самообман. Пока часть экспертов верит в магическое "обновление", на нижних уровнях системы уже выжидают, куда пойдут потоки, зажатые на несколько дней.

Ближайшие дни как тест на твердость: президент либо "немного выкупает", либо продолжает кормить собственную чудовищную систему и только подпитывает давление на нашу страну американской администрацией и их "соглашениями".

И, к сожалению, ЭТО определит, сколько еще наша страна выдержит", - подытожила она.

Читайте: Никаких оценок "мирному плану" США не давал, пункты не исключали, - Умеров

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Вечером 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона предоставила свои предложения, чтобы закончить войну.

Читайте также: Москве не сообщали о согласии Украины вести переговоры по "мирному плану" Трампа, - Песков

Часть окружения Зеленского хочет продавить Украину к капитуляции

Автор: 

Зеленский Владимир (22666) Михайлова Алина (14)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
показать весь комментарий
21.11.2025 09:58 Ответить
+17
Ну що, попіарилася, "дєвушка Да-Вінчі"? Це щоб не забували про "зє- борчиню" за права пригноблених?
... А що там з квартирою, віджатою у родичів Коцюбайла?
... А ще краще розкажи казку про нулячій "Мерседес", куплений за "чесні" доходи.
показать весь комментарий
21.11.2025 10:01 Ответить
+14
У березні 2025 року Аліна придбала новий Mercedes GLA 200 за $61 тис. Блогер Мирослав Олешко написав, що це відбулось під час збору донатів. Аліна заявила, що взяла машину в кредит, пройшовши необхідний фінансовий моніторинг.

Ахахахаха!)))) Ещё одна правдолюбкa из Киевгорсовета - кодла деребанщиков.))))))
показать весь комментарий
21.11.2025 10:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Таки так!
показать весь комментарий
21.11.2025 09:57 Ответить
показать весь комментарий
21.11.2025 09:58 Ответить
На гострі коли. Згадати давні способи покарання.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:40 Ответить
Заголовок: "Зеля не винний". В тексті "годувати власну чудовисько-систему".
Час визначатися
показать весь комментарий
21.11.2025 09:59 Ответить
а Цар хороший ))
показать весь комментарий
21.11.2025 09:59 Ответить
"А девушка созрела, А девушка прозрела" ©
показать весь комментарий
21.11.2025 10:27 Ответить
Ну що, попіарилася, "дєвушка Да-Вінчі"? Це щоб не забували про "зє- борчиню" за права пригноблених?
... А що там з квартирою, віджатою у родичів Коцюбайла?
... А ще краще розкажи казку про нулячій "Мерседес", куплений за "чесні" доходи.
показать весь комментарий
21.11.2025 10:01 Ответить
Ту квартиру, скоріше за все, вона нарішала. Тільки оформила на Коцюбайла. Я читала і розчулено плакала. Квартиру подарували благодійники. Матері хата згоріла, облрада давала квартиру, відмовився, благодійники побудували хату в селі. Мати захворіла на онкологію, приватна клініка безкоштовно вилікувала. Сестри в академії в Дніпрі, безкоштовно вчились. Сам Коцюбайло служив в добробаті, в ЗСУ не хотів, бо воює не за гроші. Уся інформація взята з інтерв'ю родичів.
показать весь комментарий
21.11.2025 10:21 Ответить
Воно до цього йшло - Портніков вже давно каже шо Україну жде ******* мир - або дуже *******
показать весь комментарий
21.11.2025 10:01 Ответить
Що заважає твоєму Зеленському показово покарати цих злочинців?
Я вже мовчу як від цього підскоче його рейтинг від якого він залежить як ніхто...
показать весь комментарий
21.11.2025 10:02 Ответить
Тут же цель совсем не в "наказать". Они типа не знала и не видела этого ранее? Аж 10 раз. Готовят нам под выборы партию ручных типа "оппозиционных" военных, волонтеров и ЛОМов. Нужно успеть заполнить своими людьми все ниши.
показать весь комментарий
21.11.2025 10:25 Ответить
Заважає те що тоді , ті - злочинці з оточення янєлоха , вкажуть на того хто їх " кришував " .!
Так ненароком можна вийти і на самого себе .
Якби Зеленський не був замішаний в корупційних оборудках мародерів зі свого оточення , він би дав команду їх пересаджати - не моргнувши й оком .
І ви правильно кажете , цим він - додав би собі політичних балів , підняв би собі рейтинг , врятував би репутацію в очах європейців . Але ж ні . Вава вперто продовжує не помічати корупційне кубло біля себе . То ж висновок простий - він боїться викриття в кришуванні корупції більше ніж втрати рейтингу .
показать весь комментарий
21.11.2025 10:33 Ответить
У березні 2025 року Аліна придбала новий Mercedes GLA 200 за $61 тис. Блогер Мирослав Олешко написав, що це відбулось під час збору донатів. Аліна заявила, що взяла машину в кредит, пройшовши необхідний фінансовий моніторинг.

Ахахахаха!)))) Ещё одна правдолюбкa из Киевгорсовета - кодла деребанщиков.))))))
показать весь комментарий
21.11.2025 10:02 Ответить
В тебе джерело Олешко?)) Давай ще шарія і арестовича. Виваляйся в лайні вже по вуха.
показать весь комментарий
21.11.2025 10:15 Ответить
Що ти доброго зробив для нашої армії ,?ця дівчина 7 років у війську,для бидла аби все було як на росії, змішати з гамном волантерів ,військових ,громадських активістів
показать весь комментарий
21.11.2025 10:20 Ответить
Щодня виставляє фоточки з песиком з Київських апартаментів - це воює?
показать весь комментарий
21.11.2025 10:45 Ответить
Придбала..Вона дружина Коцюбайла... Коли гине чоловік. то гроші отрмають рідні, батьки а дружина так само..То їх справа хто що купує за гроші за загиблим
показать весь комментарий
21.11.2025 10:23 Ответить
Она не было женой. Для этого нужен был официально зарегистрированный документ. Юридически она была ему никто.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:17 Ответить
так... я переглянув...небула дружиною офіційно
показать весь комментарий
21.11.2025 11:22 Ответить
Якщо вірити колоборанту олешку це дно ,це те саме що шарію чи арестовичу ось такі патріоти ,а хтось ставить лайки ти не подоляківський бот ?
показать весь комментарий
21.11.2025 10:28 Ответить
Як би там не було з тією Аліною , але посилатися на Підєрослава Фуфлєшка це - зашквар звісно .
показать весь комментарий
21.11.2025 10:37 Ответить
Як подоляківські боти переносят з хворої голови на здорову ,щоб забули про міндічів ,цукерманів і іншої мерзоти,олешко сказав цей чорт колоборант що ховаєтся за кордоном ,є ща проашиські виродки шарій ,арестович.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:36 Ответить
переcідент диктатор, ворюга і вбийця
показать весь комментарий
21.11.2025 10:04 Ответить
Да,а сам Зєлєнскій апять нє-прі-чьом...
показать весь комментарий
21.11.2025 10:06 Ответить
Цинічно не карати, а відпускати своїх мародерів. Цинічно маніпулювати і закликати переслідувати тих, хто каже правду про гнилу крадійську шоблу. Аякже, сцарь нічого не знав, сцаря прогибають. Влаштував в Україні мафіозну кланову бананову республіку, а коли прищемили і є компромат, то як придворні жополизи заверещали. Думаю, не потрібно тут пояснювати прямий взаємозв'язок корупції під час війни і загибелі військових і цивільних. Винн ті, хто краде і хто дозволяє красти. А не ті, хто зловив на гарячому і вимагає справедливості .
показать весь комментарий
21.11.2025 10:07 Ответить
щоб була "перемога", а не капітуляція то потрібно далі воювати і воювати більш інтенсивно ніж зараз. Не відступати, а йти в наступ. Хто це робитиме? армія СЗЧ чи тих, що втекли в ЄС примусять, чи ті, хто ховаються по хатах і бояться зайвий раз вийти на вулицю. Хто "перемагатиме"? хитрожопа еліта, яка тільки вміє патріотично *******, але в окопи не збирається.
показать весь комментарий
21.11.2025 10:09 Ответить
Жодного свідоцтва про те, що м.аліна воює НЕМАЄ.
Проте фоточок з Київської квартири з песиком маса...

Ну про те, що 13 березня 2025 року військова-волонтерка Аліна Михайлова придбала в кредит MERCEDES-BENZ GLA 200, 2024 р.в. це ми вже від неї почули.

(Хоча ми не знаємо жодного військового, якому б банк видав кредит на купівлю автомобіля).

Але ми не чули пояснення від Аліни Артурівни в який саме спосіб вона придбала 02 червня 2024 року інший MERCEDES-BENZ GLA 250, 2017 р.в.?
показать весь комментарий
21.11.2025 10:25 Ответить
А то зеленський сам не є злочинчем!
показать весь комментарий
21.11.2025 10:10 Ответить
показать весь комментарий
21.11.2025 10:13 Ответить
Раби ніколи не можуть прямо вказати хто винен ...
така сама ситуація з московитами у них всі винні окрім *****
показать весь комментарий
21.11.2025 10:13 Ответить
А ці схеми в минулому?
Аліно, у нас схеми окремо від влади прокручуються ?
І будуть поокручуватися і надалі....і роз'дати країну і надалі!
показать весь комментарий
21.11.2025 10:16 Ответить
Вот это польет мысли,воришки,про которых никто ничего не знал,кроме записывающей аппаратуры набу,тесно связаны с переговорами о капитуляции.
показать весь комментарий
21.11.2025 10:17 Ответить
Про Міндіча давно все було відомо. І про Єрмака все ввдомо дуже давно.

Записуюча апаратура тільки довела підозри.
показать весь комментарий
21.11.2025 10:25 Ответить
Аліно!
Ви теж оточення зеленського!
Тож, продовжуйте писати про це !
показать весь комментарий
21.11.2025 10:20 Ответить
Рахунок вже на табло.
Залишилося тільки зафіксувати факт - Зеленський просрав війну та Україну, віддавши перевагу лояльності злодіїв та держзрадників.
показать весь комментарий
21.11.2025 10:23 Ответить
Так..Згоден... Не будь цього продавлення, Трампо б не ставив ультиматумів До дня подяки.. До речі..хкуйлу ніяких ультиматумів не ставив.. Бо Україна ж напала на мацковію...Умерич все уподобав.... і каже зер гут план
показать весь комментарий
21.11.2025 10:27 Ответить
Все задавали вопрос почему не слышно уже никаких разговоров за видбудову после войны и где будут деньги брать если остались только деньги раши в Европе и те хотят в кредит дать, а теперь догадайтесь с одного раза куда западные страны запланировали отдать обескровленную и разбитую Украину и на чью голову переложить проблему видбудовы. Подсказка Венс уже намекает про это
показать весь комментарий
21.11.2025 10:34 Ответить
я не проте .що вона говорить .хто правий .а хто ні ...я про те ци має цензор моральне право друкувати вислови цієї особи ..вважаючи одну примітику- дана особа ніде не працювала нічим не займсалась . гроші бачила тільки на картинках -а в 2025 році купує новий мерседес ДЖЕЕЛЬ 200..тільки вдумайтесь .в 25 році купу авто одне з найдорощих на планеті.......
показать весь комментарий
21.11.2025 10:36 Ответить
Вау,то зеленській все одно нєвінаватий?!
показать весь комментарий
21.11.2025 10:39 Ответить
Якщо вони залишаться безкарні, то українців як нації не має.
показать весь комментарий
21.11.2025 10:45 Ответить
Зе і Де це два підараса. Вони навмисне руйнують країну зсередини. Все стало надто очевидно
показать весь комментарий
21.11.2025 10:51 Ответить
Плюс купа компромату на нього. 100% він на плівках. Зе нагнут як шлюху.
показать весь комментарий
21.11.2025 10:54 Ответить
Ось,вже і військові вийшли з критикою "злочинців з оточення Зеленського"- не чекати же їм,коли прийде путін обманними шляхами і їх розформує та інтернує.
Та,для всіх притомних-дивина,як це 5-6,хай і потужних чи не потужних,нагнули країну настільки,що бояться їх, лише одиниці заявляють незгоду.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:12 Ответить
Дивує як боти і корисні ідіоти накинулися на дівчину яка давно в ЗСУ ,мамуть хочут перенести з хворої голови на здорову не як оточення президента грабує країну ,а ось Михайлова винна вона Мерседес купила ,а всякі міндічі ,цукермани то таке.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:22 Ответить
Правду каже, і про гнилу систему яку вибудував Зеленський і Ко, і про брехню і про керівників -дегенератів .
За кучки "любих друзів" нас примушують до капітуляції і визнання поразки.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:29 Ответить
Каструле голові)))))))))))))) Вам же поясьнюется! А бо капітуляція без четирех областей, або без восьми областей!!! А може ви мріете про малоросію!!!))))))))))))) Каструле голові)))
показать весь комментарий
21.11.2025 11:36 Ответить
 
 