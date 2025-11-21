"Преступников из окружения Зеленского используют, чтобы продавить нас к капитуляции", - Михайлова
В тылу прокручивались схемы, которые разъедали Украину. Преступников из окружения президента пытаются использовать, чтобы продавить страну к капитуляции.
Об этом заявила волонтер, военный медик ВСУ и активистка Алина Михайлова, передает Цензор.НЕТ.
"Прятаться за войной - это последний аргумент тех, кто боится правды. Пока нам рассказывают о "защите информационного поля", в тылу прокручивались схемы, которые не просто не укрепляли страну - они ее разъедали.
Те объемы кэша, которые всплыли на поверхность, - лишь мизерная часть гнилой конструкции, которая работала против нас. И таких каналов, прикрытых красивыми словами, - до сих пор достаточно", - отметила она.
По словам Михайловой, самым циничным сейчас является попытка "использовать преступников из окружения Зеленского, чтобы продавить нас еще и к капитуляции".
"Именно на этом сейчас и играют. А то, что наши властные дегенераты дали "партнерам" идеальный повод для этого - это уже только наша ноша. И если бы не этот повод, они бы придумали и придумают другой. Потому что цель одна - сломать нас через внутреннюю гниль. Потому что сделать это быстро/за 3 дня через фронт не получилось.
И вот эта иллюзия, что замена вывесок в министерствах что-то решит, - детский самообман. Пока часть экспертов верит в магическое "обновление", на нижних уровнях системы уже выжидают, куда пойдут потоки, зажатые на несколько дней.
Ближайшие дни как тест на твердость: президент либо "немного выкупает", либо продолжает кормить собственную чудовищную систему и только подпитывает давление на нашу страну американской администрацией и их "соглашениями".
И, к сожалению, ЭТО определит, сколько еще наша страна выдержит", - подытожила она.
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
Вечером 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона предоставила свои предложения, чтобы закончить войну.
Час визначатися
... А що там з квартирою, віджатою у родичів Коцюбайла?
... А ще краще розкажи казку про нулячій "Мерседес", куплений за "чесні" доходи.
Я вже мовчу як від цього підскоче його рейтинг від якого він залежить як ніхто...
Так ненароком можна вийти і на самого себе .
Якби Зеленський не був замішаний в корупційних оборудках мародерів зі свого оточення , він би дав команду їх пересаджати - не моргнувши й оком .
І ви правильно кажете , цим він - додав би собі політичних балів , підняв би собі рейтинг , врятував би репутацію в очах європейців . Але ж ні . Вава вперто продовжує не помічати корупційне кубло біля себе . То ж висновок простий - він боїться викриття в кришуванні корупції більше ніж втрати рейтингу .
Ахахахаха!)))) Ещё одна правдолюбкa из Киевгорсовета - кодла деребанщиков.))))))
Проте фоточок з Київської квартири з песиком маса...
Ну про те, що 13 березня 2025 року військова-волонтерка Аліна Михайлова придбала в кредит MERCEDES-BENZ GLA 200, 2024 р.в. це ми вже від неї почули.
(Хоча ми не знаємо жодного військового, якому б банк видав кредит на купівлю автомобіля).
Але ми не чули пояснення від Аліни Артурівни в який саме спосіб вона придбала 02 червня 2024 року інший MERCEDES-BENZ GLA 250, 2017 р.в.?
така сама ситуація з московитами у них всі винні окрім *****
Аліно, у нас схеми окремо від влади прокручуються ?
І будуть поокручуватися і надалі....і роз'дати країну і надалі!
Записуюча апаратура тільки довела підозри.
Ви теж оточення зеленського!
Тож, продовжуйте писати про це !
Залишилося тільки зафіксувати факт - Зеленський просрав війну та Україну, віддавши перевагу лояльності злодіїв та держзрадників.
Та,для всіх притомних-дивина,як це 5-6,хай і потужних чи не потужних,нагнули країну настільки,що бояться їх, лише одиниці заявляють незгоду.
За кучки "любих друзів" нас примушують до капітуляції і визнання поразки.