В тылу прокручивались схемы, которые разъедали Украину. Преступников из окружения президента пытаются использовать, чтобы продавить страну к капитуляции.

Об этом заявила волонтер, военный медик ВСУ и активистка Алина Михайлова, передает Цензор.НЕТ.

"Прятаться за войной - это последний аргумент тех, кто боится правды. Пока нам рассказывают о "защите информационного поля", в тылу прокручивались схемы, которые не просто не укрепляли страну - они ее разъедали.

Те объемы кэша, которые всплыли на поверхность, - лишь мизерная часть гнилой конструкции, которая работала против нас. И таких каналов, прикрытых красивыми словами, - до сих пор достаточно", - отметила она.

По словам Михайловой, самым циничным сейчас является попытка "использовать преступников из окружения Зеленского, чтобы продавить нас еще и к капитуляции".

"Именно на этом сейчас и играют. А то, что наши властные дегенераты дали "партнерам" идеальный повод для этого - это уже только наша ноша. И если бы не этот повод, они бы придумали и придумают другой. Потому что цель одна - сломать нас через внутреннюю гниль. Потому что сделать это быстро/за 3 дня через фронт не получилось.

И вот эта иллюзия, что замена вывесок в министерствах что-то решит, - детский самообман. Пока часть экспертов верит в магическое "обновление", на нижних уровнях системы уже выжидают, куда пойдут потоки, зажатые на несколько дней.

Ближайшие дни как тест на твердость: президент либо "немного выкупает", либо продолжает кормить собственную чудовищную систему и только подпитывает давление на нашу страну американской администрацией и их "соглашениями".

И, к сожалению, ЭТО определит, сколько еще наша страна выдержит", - подытожила она.

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Вечером 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона предоставила свои предложения, чтобы закончить войну.

