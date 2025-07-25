Единственное честное признание ошибки - сложить мандат, - военная Михайлова обратилась к депутатам, проголосовавшим за атаку на НАБУ

Проголосовав за законопроект, ограничивающий независимость НАБУ и САП, нардепы создали кризис. Это было не ошибкой, а пощечиной обществу.

Об этом в фейсбуке сообщила волонтер, военный медик ВСУ и активистка Алина Михайлова, передает Цензор.НЕТ.

"На фронте ошибка стоит жизни. В парламенте - будущего государства. Три дня молчания. Три дня после предательства - общества, избирателей, Революции Достоинства, тех, кто отдал жизнь за эту страну. Три дня вы ждали, "пронесет ли". И только после того, как президент анонсировал новый законопроект, начались посты об "ошибке". Не после того, как тысячи людей вышли на улицу. Не после крика общества, а после того, как стало понятно: политически выгоднее откатить назад, переобуться в воздухе", - подчеркнула она.

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По словам Михайловой, нардепы, которые проголосовали за законопроект №12414, сами создали кризис.

"И президент, который не остановил этот цирк сразу. Это вы заставили людей выходить на протесты во время полномасштабной войны. Это вы сделали НАБУ и САП разменной монетой своих торгов. Мы помним ваши улыбки после голосования. Смех и аплодисменты на фоне демонтажа независимости ключевых антикоррупционных органов. Это была не просто ошибка - это была сознательная пощечина обществу. А теперь - извинения? Посты про "ошиблись"?

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Нет. Так не работает. Невозможно "извиниться" за то, что добивает доверие к государству во время войны. На фронте ошибка - это гибель. В Раде - тоже гибель. Медленная, но неизбежная - государственности, реформ, будущего", - отметила она.

Единственным честным признанием ошибки, по мнению Михайловой, будет сложение мандата.

"Без пафосных постов. Без жалких оправданий. Складывайте мандаты - и на свалку политической истории. Каждый. Без исключений. Потому что страна выживет без вас. Но не выживет без доверия. Но вы этого не сделаете, правда? Потому что для этого нужно иметь что-то выше и ценностнее", - подытожила она.

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Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.

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