Единственное честное признание ошибки - сложить мандат, - военная Михайлова обратилась к депутатам, проголосовавшим за атаку на НАБУ
Проголосовав за законопроект, ограничивающий независимость НАБУ и САП, нардепы создали кризис. Это было не ошибкой, а пощечиной обществу.
Об этом в фейсбуке сообщила волонтер, военный медик ВСУ и активистка Алина Михайлова, передает Цензор.НЕТ.
"На фронте ошибка стоит жизни. В парламенте - будущего государства. Три дня молчания. Три дня после предательства - общества, избирателей, Революции Достоинства, тех, кто отдал жизнь за эту страну. Три дня вы ждали, "пронесет ли". И только после того, как президент анонсировал новый законопроект, начались посты об "ошибке". Не после того, как тысячи людей вышли на улицу. Не после крика общества, а после того, как стало понятно: политически выгоднее откатить назад, переобуться в воздухе", - подчеркнула она.
По словам Михайловой, нардепы, которые проголосовали за законопроект №12414, сами создали кризис.
"И президент, который не остановил этот цирк сразу. Это вы заставили людей выходить на протесты во время полномасштабной войны. Это вы сделали НАБУ и САП разменной монетой своих торгов. Мы помним ваши улыбки после голосования. Смех и аплодисменты на фоне демонтажа независимости ключевых антикоррупционных органов. Это была не просто ошибка - это была сознательная пощечина обществу. А теперь - извинения? Посты про "ошиблись"?
Нет. Так не работает. Невозможно "извиниться" за то, что добивает доверие к государству во время войны. На фронте ошибка - это гибель. В Раде - тоже гибель. Медленная, но неизбежная - государственности, реформ, будущего", - отметила она.
Единственным честным признанием ошибки, по мнению Михайловой, будет сложение мандата.
"Без пафосных постов. Без жалких оправданий. Складывайте мандаты - и на свалку политической истории. Каждый. Без исключений. Потому что страна выживет без вас. Но не выживет без доверия. Но вы этого не сделаете, правда? Потому что для этого нужно иметь что-то выше и ценностнее", - подытожила она.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.
Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.
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Мовляв, це, не він, нє Хєнєралісімус дав команду, це якісь днпутати
Корчиш з себе "обліко морале"?
Зарисуватися у таборі критиків влади хочеш? Та всі памятають твої поцілунки з Зє- владою...
Як кажуть, або труси вдягни, або хрестик зніми.
Та він лише один з улюблених акторів (актрис) директора цього цирку єрмака!
Горбатогослуганародного лише могила вилікує....
Не для того вони туди залізли, щоб перед кимось каятись.
І немає ніякого "відкату назад". Поки є лише купка розмов та папірців, не пов'язаних з реальністю.
підло викручується. Щодо складання мандатів - повна нісенітниця!
Онукам накрали, правнукам ще ні.
Ге ж, ге ж!
Демони охоче самоліквідіруются, вони такі!
немає а ні честі, ані совісті
тож вони можуть тільки
покласти на Українців
опоюцарем
А Беленюк з Вірастюком та решта Штеп не готові, слабкі здоровлям...
Після нещодавніх подій щодо ухвалення рішення про, по суті, ліквідацію НАБУ та легалізацію корупції та корупціонерів на державному рівні, подумайте, чи варто робити такі заяви, так як це тепер в Україні є небезпечним для життя!
Z-лені такого не вибачають, а всіх хто виходив на протести вже взято на контроль СБУ через інформацію про перебування абонентів на місцях подій від операторів мобільного зв'язку за розпорядження керівництва ОП.
Та він його художній керівник…