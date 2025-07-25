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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП Протесты против закона о НАБУ и САП
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Единственное честное признание ошибки - сложить мандат, - военная Михайлова обратилась к депутатам, проголосовавшим за атаку на НАБУ

Михайлова о законопроекте 12414

Проголосовав за законопроект, ограничивающий независимость НАБУ и САП, нардепы создали кризис. Это было не ошибкой, а пощечиной обществу.

Об этом в фейсбуке сообщила волонтер, военный медик ВСУ и активистка Алина Михайлова, передает Цензор.НЕТ.

"На фронте ошибка стоит жизни. В парламенте - будущего государства. Три дня молчания. Три дня после предательства - общества, избирателей, Революции Достоинства, тех, кто отдал жизнь за эту страну. Три дня вы ждали, "пронесет ли". И только после того, как президент анонсировал новый законопроект, начались посты об "ошибке". Не после того, как тысячи людей вышли на улицу. Не после крика общества, а после того, как стало понятно: политически выгоднее откатить назад, переобуться в воздухе", - подчеркнула она.

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По словам Михайловой, нардепы, которые проголосовали за законопроект №12414, сами создали кризис.

"И президент, который не остановил этот цирк сразу. Это вы заставили людей выходить на протесты во время полномасштабной войны. Это вы сделали НАБУ и САП разменной монетой своих торгов. Мы помним ваши улыбки после голосования. Смех и аплодисменты на фоне демонтажа независимости ключевых антикоррупционных органов. Это была не просто ошибка - это была сознательная пощечина обществу. А теперь - извинения? Посты про "ошиблись"?

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Нет. Так не работает. Невозможно "извиниться" за то, что добивает доверие к государству во время войны. На фронте ошибка - это гибель. В Раде - тоже гибель. Медленная, но неизбежная - государственности, реформ, будущего", - отметила она.

Единственным честным признанием ошибки, по мнению Михайловой, будет сложение мандата.

"Без пафосных постов. Без жалких оправданий. Складывайте мандаты - и на свалку политической истории. Каждый. Без исключений. Потому что страна выживет без вас. Но не выживет без доверия. Но вы этого не сделаете, правда? Потому что для этого нужно иметь что-то выше и ценностнее", - подытожила она.

Михайлова о законопроекте 12414

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Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.

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Автор: 

ВР (29356) Михайлова Алина (9)


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Топ комментарии
+29
Проголосувавши за те лайно, кожний із підорів визнав себе КОРУПЦІОНЕРОМ, який обісрався.
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25.07.2025 13:57 Ответить
+17
Як там, Аліночко, живеться у квартирі, віджатої у батьків Коцюбайла "Да Вінчі"?
Корчиш з себе "обліко морале"?
Зарисуватися у таборі критиків влади хочеш? Та всі памятають твої поцілунки з Зє- владою...
Як кажуть, або труси вдягни, або хрестик зніми.
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25.07.2025 13:59 Ответить
+15
Скласти мандат-це ласкаво так сказано. Гнати в шию цих продажних тварей всю цю трускавецьку банду! Весь теперішній склад Ради повністю вичерпав довіру народу. Нахер з печі, всім кодлом!
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25.07.2025 14:12 Ответить
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Проголосувавши за те лайно, кожний із підорів визнав себе КОРУПЦІОНЕРОМ, який обісрався.
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25.07.2025 13:57 Ответить
Скласти мандат-це ласкаво так сказано. Гнати в шию цих продажних тварей всю цю трускавецьку банду! Весь теперішній склад Ради повністю вичерпав довіру народу. Нахер з печі, всім кодлом!
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25.07.2025 14:12 Ответить
я б додав зельонського, який все це заварив.
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25.07.2025 14:22 Ответить
д'Єрмового ЗЕ ??
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25.07.2025 16:30 Ответить
100% ‼️❤️⚔️🇺🇦💯✊👍✌️👌🫡‼️❤️‼️‼️🇺🇦⚔️💯
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25.07.2025 16:27 Ответить
Zеоених свиней від корита не відтягнути. Єдиний спосіб це пускати їз на сало, бочер'овок, крижок, свіжину тощо.
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25.07.2025 13:57 Ответить
Мальвіна ********* мене здивувала, що сталось?
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25.07.2025 13:57 Ответить
Готується до виборів - повести до Ради чергових "слуг".
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25.07.2025 14:02 Ответить
каже, звільніть для мене місце.
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25.07.2025 14:03 Ответить
вона щось не так каже? чи може для тебе зелене не гівно?
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25.07.2025 14:25 Ответить
так вона і є те гімно зелене
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25.07.2025 14:26 Ответить
Неделя не прошла как её дружбана Филимонова словили в Лондоне или где.
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25.07.2025 14:28 Ответить
-Хто мандат складе? Вони мандат складуть?
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25.07.2025 13:59 Ответить
Це все із інфокмпанії по відбілюванню Бородатого Хєнєралісімуса.
Мовляв, це, не він, нє Хєнєралісімус дав команду, це якісь днпутати
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25.07.2025 15:42 Ответить
Як там, Аліночко, живеться у квартирі, віджатої у батьків Коцюбайла "Да Вінчі"?
Корчиш з себе "обліко морале"?
Зарисуватися у таборі критиків влади хочеш? Та всі памятають твої поцілунки з Зє- владою...
Як кажуть, або труси вдягни, або хрестик зніми.
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25.07.2025 13:59 Ответить
О,падчериця Коломойського обізвалася
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25.07.2025 13:59 Ответить
А її звернення погоджене з прес-офіцером та командуванням? Чи у неї корона виросла і привілеї, бо ж "вдова (?) ДаВінчі" і "особа, наближена до Ігорь Валєрьєвіча?" Всі рівні, але деякі рівніші? Звичайному бійцю за таку самодіяльність похєрять премію, в'їбуть сувору догану і задовбуть командира проведенням інструктажів з о/с, під підпис, що можна п@здіти, а що не можна...
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25.07.2025 14:00 Ответить
погоджуюсь з кожним словом
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25.07.2025 14:00 Ответить
Слова правильні, але не точні. Поясню: депутати - то собаки на службі в ОПі. Вони від хазяїна, який їх годує, отримали команду "Фас!" Чи є у собаки вибір виконувати, чи не виконувати команду? Напевне тому за заподіяння шкоди судять і садять хазяїна, а не собак. А собаки, що з ними? А вони розбіжаться, або будуть здані у притулок, чи знайдуть іншого хазяїна і виконуватимуть його команди. Проблема в тому, що Рада волею виборців стала псарнею слвжбових собак.
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25.07.2025 14:24 Ответить
І президент, який не зупинив цей цирк одразу Джерело: https://censor.net/ua/n3565240

Та він лише один з улюблених акторів (актрис) директора цього цирку єрмака!
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25.07.2025 14:00 Ответить
Повністю підтримуємо. Це пробачати не можна, особливо Гундосій почварі.
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25.07.2025 14:01 Ответить
Дрібних кішенькових злодюжек спіймали за руку, "...ой, вибачте, кармани поплутав...". До наступного разу... Горбатого слуганародного лише могила вилікує....
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25.07.2025 14:01 Ответить
Зеленський - дрібний? Ростом? 🤣
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25.07.2025 14:13 Ответить
"...нардепи, які проголосували за законопроєкт...." А вазеленський дрібний розумом...
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25.07.2025 14:17 Ответить
таке саме має зробити зеленський-адже як показала ця історія це все зробили єрмак і його дружок зеленський
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25.07.2025 14:02 Ответить
Він мав отримати довічне одразу після того, як зрадив державу, зливши ворогу операцію по затриманню вагнерівців.
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25.07.2025 14:10 Ответить
Треба ще «звернутись» до оперативного підписанта та гаранта невідворотного руху країни до членства в ЄС та НАТО:
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25.07.2025 14:05 Ответить
звісно вони мандат не складуть і розмови про здійснену помилку є брехливими
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25.07.2025 14:08 Ответить
"Так, ми покидьки, але що ви нам зробите?" - приблизно так розмірковують вони.
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25.07.2025 14:11 Ответить
Яка наївність. Вона б ще порадила їм записатись в ЗСУ та віддати награбоване.
Не для того вони туди залізли, щоб перед кимось каятись.
І немає ніякого "відкату назад". Поки є лише купка розмов та папірців, не пов'язаних з реальністю.
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25.07.2025 14:08 Ответить
Тупість без меж! Вона сама вірить в те що ляпнула?
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25.07.2025 14:08 Ответить
Сумнівно. Вочевидь ця стаття переслідує якусь іншу ціль.
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25.07.2025 14:47 Ответить
Не нардепи створили кризу, президент Зеленський створив кризу і зараз
підло викручується. Щодо складання мандатів - повна нісенітниця!
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25.07.2025 14:08 Ответить
А нардепи що? Не знали за що голосували? Тоді якого дідька вони там взагалі сидять?
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25.07.2025 14:13 Ответить
Бо нардепи - Слуги "народу"!
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25.07.2025 14:27 Ответить
... слуги урода !!!!!!!
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25.07.2025 16:34 Ответить
ви обої праві.
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25.07.2025 14:28 Ответить
Ага, чекайте. Щоб слуги лідора мандат склали. Не для того вони йшли до абсолютної влади.
Онукам накрали, правнукам ще ні.
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25.07.2025 14:11 Ответить
Накрасти то бонус,а головна задача ригозелені набагато гірша-засунуть країну в тайожний союз.
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25.07.2025 14:16 Ответить
Це як максимум, як мінімум стерти її ідентичність.
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25.07.2025 14:27 Ответить
А від неї, це звичайний популізм. Очки на майбутнє, на майбутні вибори. Новиє літца
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25.07.2025 14:12 Ответить
Єдине чесне визнання помилки - скласти мандат

Ге ж, ге ж!
Демони охоче самоліквідіруются, вони такі!
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25.07.2025 14:13 Ответить
Нууу, це теж напівправда. Складати мандат народної довіри мали б усі - і в першу чергу режисери, організатори і натхненники цього трешу. Всі ми розуміємо, що Рада - це ширма для легалізації таких справ, а окремий депутат - то нвхто, який і імені немає. Тому почати треба з голови. Якщо дійсно починати. І тоді решта конструкції розсиплеться, як порох. Але довбати їх треба. Всіх. І тому я лайкнув цей допис.
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25.07.2025 14:14 Ответить
Это ей Коломойский сказал ?
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25.07.2025 14:27 Ответить
Ага, прям з СІЗО ) Іграшка бородатої бабушки, лідор ********** вже все. Готує нову іграшку.
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25.07.2025 14:30 Ответить
депутани слугі урода... @#али вони на народ...
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25.07.2025 14:31 Ответить
в зелених ригіАналів
немає а ні честі, ані совісті
тож вони можуть тільки
покласти на Українців
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25.07.2025 14:37 Ответить
Чекаємо висновку СБУ, що Михайлова шпигунка ФСБ.
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25.07.2025 14:43 Ответить
Знову цар хороший, а от бояри
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25.07.2025 14:49 Ответить
відпрацьовує сценарій, наданий опою царем
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25.07.2025 15:08 Ответить
А що там сиєтара фсбушна #@дь тобто грушка - баба тимоха... теж помилилася, недочитала??
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25.07.2025 14:50 Ответить
Як завжди, все життя рветься до влади, і все життя якусь херню робить, но зараз це в останнє, бо грошей не вистачить на те щоб цю помилку виправити
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25.07.2025 14:58 Ответить
На святе замахнулася, в них даже у подумки такого не було. Скільки за місце було заплачено, да любий сором вони приймуть, но за мандат глотки перегрізуть
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25.07.2025 14:53 Ответить
потужно!
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25.07.2025 15:05 Ответить
A chto mozhet sklast Jermak ...tolka lasti 🤔 ?
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25.07.2025 15:08 Ответить
Якщо скласти мандата, то треба до війська йти.
А Беленюк з Вірастюком та решта Штеп не готові, слабкі здоровлям...
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25.07.2025 15:09 Ответить
По відношенню до Чорновола Аліна та її "побратими" були дужу зухвалі та сміливі - людину в смітник кинули. А тут так обережненько, тоненьким голосочком просто щось там вимагають. Так, це вам не інтелігенція - тут голову швидко відкрутять і "побратимам" і будь кому
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25.07.2025 15:13 Ответить
Пані Михайлова!
Після нещодавніх подій щодо ухвалення рішення про, по суті, ліквідацію НАБУ та легалізацію корупції та корупціонерів на державному рівні, подумайте, чи варто робити такі заяви, так як це тепер в Україні є небезпечним для життя!
Z-лені такого не вибачають, а всіх хто виходив на протести вже взято на контроль СБУ через інформацію про перебування абонентів на місцях подій від операторів мобільного зв'язку за розпорядження керівництва ОП.
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25.07.2025 15:24 Ответить
А який сенс ображатися на ляльок?
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25.07.2025 15:30 Ответить
"[…] президент, який не зупинив цей цирк".

Та він його художній керівник…
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25.07.2025 16:20 Ответить
Разом із препіздентом,пішли вон ! І це найкраще для вас і країни рішення,пока вас не змели в баки,і не вивезли на смітник в кращому випадку ! Оце нікчемне кацапське лайно,і не мрійте,що вам вдасться вийти сухими з лайна,в яке ви залізли !
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25.07.2025 16:27 Ответить
 
 