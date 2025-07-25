Єдине чесне визнання помилки - скласти мандат, - військова Михайлова звернулась до депутатів, які голосували за атаку на НАБУ

Проголосувавши за законопроєкт, що обмежує незалежність НАБУ та САП нардепи створили кризу. Це було не помилкою, а ляпасом суспільству.

Про це у фейсбуці повідомила волонтерка, військова медикиня ЗСУ та активістка Аліна Михайлова, передає Цензор.НЕТ.

"На фронті помилка коштує життя. У парламенті – майбутнього держави. Три дні мовчання. Три дні після зради – суспільства, виборців, Революції Гідності, тих, хто віддав життя за цю країну. Три дні ви чекали, чи "пронесе". І лише після того, як президент анонсував новий законопроєкт, почалися пости про "помилку". Не після того, як тисячі людей вийшли на вулицю. Не після крику суспільства, а після того, як стало зрозуміло: політично вигідніше відкотити назад, перевзутися в воздухє", - наголосила вона.

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За словами Михайлової, нардепи, які проголосували за законопроєкт №12414, самі створили кризу.

"І президент, який не зупинив цей цирк одразу. Це ви змусили людей виходити на протести під час повномасштабної війни. Це ви зробили НАБУ і САП розмінною монетою своїх торгів. Ми пам’ятаємо ваші посмішки після голосування. Сміх і аплодисменти на тлі демонтажу незалежності ключових антикорупційних органів. Це була не просто помилка – це був свідомий ляпас суспільству. А тепер – вибачення? Пости про "помилилися"?

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Ні. Так не працює. Неможливо "вибачитись" за те, що добиває довіру до держави у час війни. На фронті помилка – це загибель. У Раді – теж загибель. Повільна, але неминуча – державності, реформ, майбутнього", - зазначила вона.

Єдиним чесним визнанням помилки, на думку Михайлової, буде складення мандату.

"Без пафосних постів. Без жалюгідних виправдань. Складайте мандати – і на смітник політичної історії. Кожен. Без винятків. Бо країна виживе без вас. Але не виживе без довіри. Але ж ви цього не зробите, правда? Бо для цього потрібно мати щось вище та ціннісніше", - підсумувала вона.

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.

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