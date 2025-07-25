УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11725 відвідувачів онлайн
Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП Протести проти закону про НАБУ і САП
3 593 53

Єдине чесне визнання помилки - скласти мандат, - військова Михайлова звернулась до депутатів, які голосували за атаку на НАБУ

Михайлова про законопроєкт 12414

Проголосувавши за законопроєкт, що обмежує незалежність НАБУ та САП нардепи створили кризу. Це було не помилкою, а ляпасом суспільству.

Про це у фейсбуці повідомила волонтерка, військова медикиня ЗСУ та активістка Аліна Михайлова, передає Цензор.НЕТ.

"На фронті помилка коштує життя. У парламенті – майбутнього держави. Три дні мовчання. Три дні після зради – суспільства, виборців, Революції Гідності, тих, хто віддав життя за цю країну. Три дні ви чекали, чи "пронесе". І лише після того, як президент анонсував новий законопроєкт, почалися пости про "помилку". Не після того, як тисячі людей вийшли на вулицю. Не після крику суспільства, а після того, як стало зрозуміло: політично вигідніше відкотити назад, перевзутися в воздухє", - наголосила вона.

Також дивіться: Люди зустріли "слугу народу" Мар’яну Безуглу на акції в підтримку НАБУ та САП вигуками: "Безуглу геть!". ВIДЕО

За словами Михайлової, нардепи, які проголосували за законопроєкт №12414, самі створили кризу.

"І президент, який не зупинив цей цирк одразу. Це ви змусили людей виходити на протести під час повномасштабної війни. Це ви зробили НАБУ і САП розмінною монетою своїх торгів. Ми пам’ятаємо ваші посмішки після голосування. Сміх і аплодисменти на тлі демонтажу незалежності ключових антикорупційних органів. Це була не просто помилка – це був свідомий ляпас суспільству. А тепер – вибачення? Пости про "помилилися"?

Читайте: Усі заяви про розмову з фон дер Ляєн щодо НАБУ та САП - фейк, - Зеленський

Ні. Так не працює. Неможливо "вибачитись" за те, що добиває довіру до держави у час війни. На фронті помилка – це загибель. У Раді – теж загибель. Повільна, але неминуча – державності, реформ, майбутнього", - зазначила вона.

Єдиним чесним визнанням помилки, на думку Михайлової, буде складення мандату.

"Без пафосних постів. Без жалюгідних виправдань. Складайте мандати – і на смітник політичної історії. Кожен. Без винятків. Бо країна виживе без вас. Але не виживе без довіри. Але ж ви цього не зробите, правда? Бо для цього потрібно мати щось вище та ціннісніше", - підсумувала вона.

Михайлова про законопроєкт 12414

Читайте: НАБУ провело обшуки у колишнього заступника голови ОП з економіки Шурми у Німеччині, – ЗМІ

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.

Також читайте: Зеленський про протести проти обмеження НАБУ та САП: Поважаю думку суспільства, ми відреагували

Автор: 

ВР (15140) Михайлова Аліна (9)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
Проголосувавши за те лайно, кожний із підорів визнав себе КОРУПЦІОНЕРОМ, який обісрався.
показати весь коментар
25.07.2025 13:57 Відповісти
+7
Як там, Аліночко, живеться у квартирі, віджатої у батьків Коцюбайла "Да Вінчі"?
Корчиш з себе "обліко морале"?
Зарисуватися у таборі критиків влади хочеш? Та всі памятають твої поцілунки з Зє- владою...
Як кажуть, або труси вдягни, або хрестик зніми.
показати весь коментар
25.07.2025 13:59 Відповісти
+7
А її звернення погоджене з прес-офіцером та командуванням? Чи у неї корона виросла і привілеї, бо ж "вдова (?) ДаВінчі" і "особа, наближена до Ігорь Валєрьєвіча?" Всі рівні, але деякі рівніші? Звичайному бійцю за таку самодіяльність похєрять премію, в'їбуть сувору догану і задовбуть командира проведенням інструктажів з о/с, під підпис, що можна п@здіти, а що не можна...
показати весь коментар
25.07.2025 14:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Проголосувавши за те лайно, кожний із підорів визнав себе КОРУПЦІОНЕРОМ, який обісрався.
показати весь коментар
25.07.2025 13:57 Відповісти
Скласти мандат-це ласкаво так сказано. Гнати в шию цих продажних тварей всю цю трускавецьку банду! Весь теперішній склад Ради повністю вичерпав довіру народу. Нахер з печі, всім кодлом!
показати весь коментар
25.07.2025 14:12 Відповісти
я б додав зельонського, який все це заварив.
показати весь коментар
25.07.2025 14:22 Відповісти
Zеоених свиней від корита не відтягнути. Єдиний спосіб це пускати їз на сало, бочер'овок, крижок, свіжину тощо.
показати весь коментар
25.07.2025 13:57 Відповісти
Мальвіна ********* мене здивувала, що сталось?
показати весь коментар
25.07.2025 13:57 Відповісти
Готується до виборів - повести до Ради чергових "слуг".
показати весь коментар
25.07.2025 14:02 Відповісти
каже, звільніть для мене місце.
показати весь коментар
25.07.2025 14:03 Відповісти
вона щось не так каже? чи може для тебе зелене не гівно?
показати весь коментар
25.07.2025 14:25 Відповісти
так вона і є те гімно зелене
показати весь коментар
25.07.2025 14:26 Відповісти
Неделя не прошла как её дружбана Филимонова словили в Лондоне или где.
показати весь коментар
25.07.2025 14:28 Відповісти
-Хто мандат складе? Вони мандат складуть?
показати весь коментар
25.07.2025 13:59 Відповісти
Як там, Аліночко, живеться у квартирі, віджатої у батьків Коцюбайла "Да Вінчі"?
Корчиш з себе "обліко морале"?
Зарисуватися у таборі критиків влади хочеш? Та всі памятають твої поцілунки з Зє- владою...
Як кажуть, або труси вдягни, або хрестик зніми.
показати весь коментар
25.07.2025 13:59 Відповісти
О,падчериця Коломойського обізвалася
показати весь коментар
25.07.2025 13:59 Відповісти
А її звернення погоджене з прес-офіцером та командуванням? Чи у неї корона виросла і привілеї, бо ж "вдова (?) ДаВінчі" і "особа, наближена до Ігорь Валєрьєвіча?" Всі рівні, але деякі рівніші? Звичайному бійцю за таку самодіяльність похєрять премію, в'їбуть сувору догану і задовбуть командира проведенням інструктажів з о/с, під підпис, що можна п@здіти, а що не можна...
показати весь коментар
25.07.2025 14:00 Відповісти
погоджуюсь з кожним словом
показати весь коментар
25.07.2025 14:00 Відповісти
Слова правильні, але не точні. Поясню: депутати - то собаки на службі в ОПі. Вони від хазяїна, який їх годує, отримали команду "Фас!" Чи є у собаки вибір виконувати, чи не виконувати команду? Напевне тому за заподіяння шкоди судять і садять хазяїна, а не собак. А собаки, що з ними? А вони розбіжаться, або будуть здані у притулок, чи знайдуть іншого хазяїна і виконуватимуть його команди. Проблема в тому, що Рада волею виборців стала псарнею слвжбових собак.
показати весь коментар
25.07.2025 14:24 Відповісти
І президент, який не зупинив цей цирк одразу Джерело: https://censor.net/ua/n3565240

Та він лише один з улюблених акторів (актрис) директора цього цирку єрмака!
показати весь коментар
25.07.2025 14:00 Відповісти
Повністю підтримуємо. Це пробачати не можна, особливо Гундосій почварі.
показати весь коментар
25.07.2025 14:01 Відповісти
Дрібних кішенькових злодюжек спіймали за руку, "...ой, вибачте, кармани поплутав...". До наступного разу... Горбатого слуганародного лише могила вилікує....
показати весь коментар
25.07.2025 14:01 Відповісти
Зеленський - дрібний? Ростом? 🤣
показати весь коментар
25.07.2025 14:13 Відповісти
"...нардепи, які проголосували за законопроєкт...." А вазеленський дрібний розумом...
показати весь коментар
25.07.2025 14:17 Відповісти
таке саме має зробити зеленський-адже як показала ця історія це все зробили єрмак і його дружок зеленський
показати весь коментар
25.07.2025 14:02 Відповісти
Він мав отримати довічне одразу після того, як зрадив державу, зливши ворогу операцію по затриманню вагнерівців.
показати весь коментар
25.07.2025 14:10 Відповісти
Треба ще «звернутись» до оперативного підписанта та гаранта невідворотного руху країни до членства в ЄС та НАТО:
показати весь коментар
25.07.2025 14:05 Відповісти
звісно вони мандат не складуть і розмови про здійснену помилку є брехливими
показати весь коментар
25.07.2025 14:08 Відповісти
"Так, ми покидьки, але що ви нам зробите?" - приблизно так розмірковують вони.
показати весь коментар
25.07.2025 14:11 Відповісти
Яка наївність. Вона б ще порадила їм записатись в ЗСУ та віддати награбоване.
Не для того вони туди залізли, щоб перед кимось каятись.
І немає ніякого "відкату назад". Поки є лише купка розмов та папірців, не пов'язаних з реальністю.
показати весь коментар
25.07.2025 14:08 Відповісти
Тупість без меж! Вона сама вірить в те що ляпнула?
показати весь коментар
25.07.2025 14:08 Відповісти
Сумнівно. Вочевидь ця стаття переслідує якусь іншу ціль.
показати весь коментар
25.07.2025 14:47 Відповісти
Не нардепи створили кризу, президент Зеленський створив кризу і зараз
підло викручується. Щодо складання мандатів - повна нісенітниця!
показати весь коментар
25.07.2025 14:08 Відповісти
А нардепи що? Не знали за що голосували? Тоді якого дідька вони там взагалі сидять?
показати весь коментар
25.07.2025 14:13 Відповісти
Бо нардепи - Слуги "народу"!
показати весь коментар
25.07.2025 14:27 Відповісти
ви обої праві.
показати весь коментар
25.07.2025 14:28 Відповісти
Ага, чекайте. Щоб слуги лідора мандат склали. Не для того вони йшли до абсолютної влади.
Онукам накрали, правнукам ще ні.
показати весь коментар
25.07.2025 14:11 Відповісти
Накрасти то бонус,а головна задача ригозелені набагато гірша-засунуть країну в тайожний союз.
показати весь коментар
25.07.2025 14:16 Відповісти
Це як максимум, як мінімум стерти її ідентичність.
показати весь коментар
25.07.2025 14:27 Відповісти
А від неї, це звичайний популізм. Очки на майбутнє, на майбутні вибори. Новиє літца
показати весь коментар
25.07.2025 14:12 Відповісти
Єдине чесне визнання помилки - скласти мандат

Ге ж, ге ж!
Демони охоче самоліквідіруются, вони такі!
показати весь коментар
25.07.2025 14:13 Відповісти
Нууу, це теж напівправда. Складати мандат народної довіри мали б усі - і в першу чергу режисери, організатори і натхненники цього трешу. Всі ми розуміємо, що Рада - це ширма для легалізації таких справ, а окремий депутат - то нвхто, який і імені немає. Тому почати треба з голови. Якщо дійсно починати. І тоді решта конструкції розсиплеться, як порох. Але довбати їх треба. Всіх. І тому я лайкнув цей допис.
показати весь коментар
25.07.2025 14:14 Відповісти
Это ей Коломойский сказал ?
показати весь коментар
25.07.2025 14:27 Відповісти
Ага, прям з СІЗО ) Іграшка бородатої бабушки, лідор ********** вже все. Готує нову іграшку.
показати весь коментар
25.07.2025 14:30 Відповісти
депутани слугі урода... @#али вони на народ...
показати весь коментар
25.07.2025 14:31 Відповісти
в зелених ригіАналів
немає а ні честі, ані совісті
тож вони можуть тільки
покласти на Українців
показати весь коментар
25.07.2025 14:37 Відповісти
Чекаємо висновку СБУ, що Михайлова шпигунка ФСБ.
показати весь коментар
25.07.2025 14:43 Відповісти
Знову цар хороший, а от бояри
показати весь коментар
25.07.2025 14:49 Відповісти
відпрацьовує сценарій, наданий опою царем
показати весь коментар
25.07.2025 15:08 Відповісти
А що там сиєтара фсбушна #@дь тобто грушка - баба тимоха... теж помилилася, недочитала??
показати весь коментар
25.07.2025 14:50 Відповісти
Як завжди, все життя рветься до влади, і все життя якусь херню робить, но зараз це в останнє, бо грошей не вистачить на те щоб цю помилку виправити
показати весь коментар
25.07.2025 14:58 Відповісти
На святе замахнулася, в них даже у подумки такого не було. Скільки за місце було заплачено, да любий сором вони приймуть, но за мандат глотки перегрізуть
показати весь коментар
25.07.2025 14:53 Відповісти
потужно!
показати весь коментар
25.07.2025 15:05 Відповісти
A chto mozhet sklast Jermak ...tolka lasti 🤔 ?
показати весь коментар
25.07.2025 15:08 Відповісти
Якщо скласти мандата, то треба до війська йти.
А Беленюк з Вірастюком та решта Штеп не готові, слабкі здоровлям...
показати весь коментар
25.07.2025 15:09 Відповісти
По відношенню до Чорновола Аліна та її "побратими" були дужу зухвалі та сміливі - людину в смітник кинули. А тут так обережненько, тоненьким голосочком просто щось там вимагають. Так, це вам не інтелігенція - тут голову швидко відкрутять і "побратимам" і будь кому
показати весь коментар
25.07.2025 15:13 Відповісти
 
 