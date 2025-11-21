США предлагают Украине 10-летние гарантии без обязательств относительно прямой военной помощи, - WSJ

Гарантии безопасности, которые США готовы предоставить Украине в рамках своего "мирного плана", рассчитаны на 10 лет с возможностью продления.

По информации издания, детали этих гарантий изложены в отдельном документе, который дополняет основной перечень из 28 пунктов. В нем речь идет о логистической поддержке, разведывательной помощи и других мерах, которые США сочтут уместными после консультаций с союзниками.

При этом документ не содержит обязательства США предоставлять Украине прямую военную помощь в случае новой агрессии России. Других подробностей о содержании гарантий пока не обнародуют.

Что предшествовало?

Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.

СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.

Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.

Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

