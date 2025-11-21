РУС
США предлагают Украине 10-летние гарантии без обязательств относительно прямой военной помощи, - WSJ

Сенат США

Гарантии безопасности, которые США готовы предоставить Украине в рамках своего "мирного плана", рассчитаны на 10 лет с возможностью продления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal.

По информации издания, детали этих гарантий изложены в отдельном документе, который дополняет основной перечень из 28 пунктов. В нем речь идет о логистической поддержке, разведывательной помощи и других мерах, которые США сочтут уместными после консультаций с союзниками.

При этом документ не содержит обязательства США предоставлять Украине прямую военную помощь в случае новой агрессии России. Других подробностей о содержании гарантий пока не обнародуют.

Что предшествовало?

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Будапештський меморандум 2.0 з шансом для Роісссі.
21.11.2025 12:02
+21
США гарантують потужне ніх*я.
логістичну підтримку, розвідувальну допомогу та інші заходи, які США вважатимуть доречними після консультацій із союзниками(Орбаном). Джерело: https://censor.net/ua/n3586214
21.11.2025 12:04
+16
Де той договір про гарантії від США, які підписав Байден?
Давно його текст щез із сайту Держдепартаменту США, як "Будапештський меморандум"?
21.11.2025 12:03
Комментировать
Гарантують гарантувати десять років, із можливістю подовження.
Гарантуємо розробляти і надавати проєкти мирних планів впродовж десяти років, із можливістю подовження.
21.11.2025 12:02
Да-да. Свидетелям секты "плохих" Минских протоколов посвящаются новые серии из цикла "Дядя Донни, я же не лох и мне уже 47 годиков"
21.11.2025 12:27
Гарантія безпеки буде тоді коли Україна буде в НАТО, 6 Флот ВМФ США, повним комплектом яз буде базуватися в українськи Свевастополі, Одесі, а під Харковом, Сумами, Донецьком будуть військові бази В.Британії, Франції, США з тою ж таки ядерною зброєю націленою на мацкву !!! А цей "план" це хотелки ***** !!!
21.11.2025 13:35
гарантували. гарантували да невигарантувували
В сьогоднішньому світі щось пообіцяти погарантувати а завтра від цього відмовитися і посміятися - що висмаркатися.
21.11.2025 13:10
Будапештський меморандум 2.0 з шансом для Роісссі.
21.11.2025 12:02
Та да. Если это гарантии, то тогда Трамп - балерина.
21.11.2025 12:24
Де той договір про гарантії від США, які підписав Байден?
Давно його текст щез із сайту Держдепартаменту США, як "Будапештський меморандум"?
21.11.2025 12:03
Гарантії як в Ізраїлі - нє? - тоді це не гарантії
21.11.2025 12:04
Самі найкращі гарантії для родичів із Україні, коли весь конгресс США це родичі родичів України
... читай Ізраїлю
21.11.2025 13:12
Коротше,про США треба забути до наступних виборів президента.
21.11.2025 12:04
До виборів в конгрес.
21.11.2025 12:08
До файлів епштейна.
21.11.2025 12:10
США гарантують потужне ніх*я.
логістичну підтримку, розвідувальну допомогу та інші заходи, які США вважатимуть доречними після консультацій із союзниками(Орбаном). Джерело: https://censor.net/ua/n3586214
21.11.2025 12:04
Допоки Трамп при владі це все фігня ,це нарцис який висить на гачку у фсб ,до того брехун і негідник якому абсолютно байдуже міжнародне право, понад усе гроші.
показать весь комментарий
21.11.2025 12:05
Тобто те саме, що і всі "договори", які Зе раніше підписав з іншими країнами...
21.11.2025 12:05
Меморандум 2,0
21.11.2025 12:06
Цинічни потвори.
21.11.2025 12:06
Невже світ такий брехливий ,цинічний і лідлий????
21.11.2025 12:06
Так. Світ саме такий.
21.11.2025 12:10
Он таким был всегда. И с 2014 года тоже. Только тогда у нас управлял не "95 квартал" и делалось все, что было возможно сделать квалифицированной дипломатией. А сейчас у нас нет дипломатии, а есть их святейшество Ермак.
показать весь комментарий
21.11.2025 12:30
Україні терміново робити зброю масового ураження. Москва спокійно жити не буде.
21.11.2025 12:09
Якщо путєн там собі щось надумає , клянусь Мелашкою - я дам вам парабелум .
Можливо .
Три , парабелуми .
..
.
21.11.2025 12:10

клянусь Мелашкою - я дам вам парабелум .
Можливо .
Три , парабелуми .
Я продам вам парабеллум.
21.11.2025 12:18
ну так Трамп же їбанат, і США поводяться по їбанатські
21.11.2025 12:11
На хіба нам такі гарантії, Трампушко? Ти скоро здохнеш і Раша знов полізе в Україну...
21.11.2025 12:14
США це падальник.
Змініть на свому гербі белоголового орлана на смердючего грифа.
21.11.2025 12:15
можна сміливо посилати нах...
21.11.2025 12:15
Обіцяємо наїбати Україну знову! Ядерку забрали і не захистили, а тепер і поготів! 🤬 🤬
21.11.2025 12:16
10-летние гарантии... Это 10 лет для подготовки рф к новой агрессии против Украины.
21.11.2025 12:16
США вже давали гарантії в Будапешті.
21.11.2025 12:17
Мирний план Дональда Трампа

1. Суверенітет України буде підтверджено.2. Між Росією, Україною та Європою буде укладено повну та всеосяжну угоду про ненапад. Усі неоднозначності останніх 30 років будуть вважатися вирішеними.3. Очікується, що Росія не буде вторгатись до сусідніх країн, а НАТО не буде розширюватися далі.4. Буде проведено діалог між Росією та НАТО за посередництва США для вирішення всіх питань безпеки та створення умов для деескалації, щоб забезпечити глобальну безпеку та збільшити можливості для взаємодії та майбутнього економічного розвитку.5. Україна отримає надійні гарантії безпеки.6. Чисельність Збройних сил України буде обмежена 600 000.7. Україна погоджується закріпити в своїй конституції, що вона не приєднається до НАТО, а НАТО погоджується прийняти в своїх статутах положення про те, що не прийматиме Україну в будь-який момент у майбутньому.8. НАТО погоджується не розміщувати війська в Україні.9. Європейські винищувачі будуть розміщені в Польщі.10. Гарантія США.a. США отримають компенсацію за гарантію.b. Якщо Україна вторгнеться до Росії, вона втратить гарантію.c. Якщо Росія вторгнеться до України, крім рішучої скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції, а визнання нової території та всі інші переваги від цієї угоди будуть скасовані.d. Якщо Україна безпричинно випустить ракету по Москві або Санкт-Петербургу, гарантія безпеки буде вважатися недійсною.11. Україна має право на членство в ЄС і отримає короткостроковий преференційний доступ до європейського ринку, поки це питаннярозглядається.12. Потужний глобальний пакет заходів з відновлення України, що включає, але не обмежується:a. Створення Фонду розвитку України для інвестування в галузі з високим рівнем зростання, включаючи технології, центри обробки даних та штучний інтелект.b. Сполучені Штати будуть співпрацювати з Україною для спільного відновлення, розвитку, модернізації та експлуатації газової інфраструктури України, що включає трубопроводи та сховища.c. Спільні зусилля з відновлення територій, постраждалих від війни, для відновлення, реконструкції та модернізації міст і житлових районів.d. Розвиток інфраструктури.e. Видобуток корисних копалин і природних ресурсів.f. Світовий банк розробить спеціальний пакет фінансування для прискорення цих зусиль.13. Росія буде реінтегрована у світову економіку:a. Зняття санкцій буде обговорюватися та узгоджуватися поетапно та індивідуальному порядкуb. Сполучені Штати укладуть довгострокову угоду про економічне співробітництво з метою взаємного розвитку в сферах енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, центрів обробки даних, проектів з видобутку рідкісних земних металів в Арктиці, а також інших взаємовигідних корпоративних можливостей.C. Росія буде запрошена повернутися до G8.14. Заморожені кошти будуть використані наступним чином: 100 мільярдів доларів заморожених російських коштів будуть інвестовані в очолювані Сполученими Штатами зусилля з відновлення та інвестування в Україну. Сполучені Штати отримають 50% прибутку від цього підприємства. Європа додасть до цього 100 мільярдів доларів, щоб збільшити інвестиції, доступні для відбудови України. Заморожені європейські кошти будуть розморожені. Решта заморожених російських коштів буде інвестована в окремий американо-російський інвестиційний інструмент, який буде реалізовувати спільні американо-російські проекти в областях, що будуть визначені. Цей фонд буде спрямований на зміцнення відносин і збільшення спільних інтересів, щоб створити сильну мотивацію не повертатися до конфлікту.15. Буде створено спільну американо-російську робочу групу з питань безпеки для сприяння та забезпечення виконання всіх положень цієї угоди.16. Росія законодавчо закріпить політику ненападу на Європу та Україну.17. Сполучені Штати та Росія домовляються продовжити дію договорів про нерозповсюдження ядерної зброї та контроль над нею, включаючи договір СНВ-118. Україна погоджується бути без'ядерною державою відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.19. Запорізька атомна електростанція буде запущена під наглядом МАГАТЕ, а вироблена електроенергія буде розподілятись порівну між Росією та Україною у співвідношенні 50:50.20. Обидві країни зобов'язуються впроваджувати освітні програми в школах та в суспільстві, що сприятимуть розумінню та толерантності до різних культур і усуненню расизму та упередженьa. Україна прийме правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншинb. Обидві країни домовляються скасувати всі дискримінаційні заходи та гарантувати права українських і російських ЗМІ та освітиc. Вся нацистська ідеологія та діяльність повинні бути відкинуті та заборонені21. Територіїa. Крим, Луганськ і Донецьк будуть визнані де-факто російськими, в тому числі Сполученими Штатамиb. Херсон і Запоріжжя будуть заморожені на лінії зіткнення, що означатиме де-факто визнання на лінії зіткнення.c. Росія відмовляється від інших узгоджених територій, які вона контролює за межами 5 регіонів.d. Українські сили виводяться з частини Донецької області, яку вони зараз контролюють, i ця зона виведення вважатиметься нейтральною демілітаризованою буферною зоною, міжнародно визнаною як територія, що належить Російській Федерації. Російські сили не входитимуть у цю демілітаризовану зону.22. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як Російська Федерація, так і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силовими методами. Будь-які гарантії безпеки не застосовуватимуться у разі порушення цього зобов'язання.23. Росія не перешкоджатиме використанню Україною річки Дніпро для комерційної діяльності, і будуть досягнуті домовленості про вільне перевезення зерна Чорним морем.24. Буде створено гуманітарний комітет для вирішення відкритих питань:a. Всі залишені в полоні та тіла будуть обмінені за принципом «всі на всіх»b. Всі цивільні затримані та заручники будуть повернуті, включаючи дітейc. Буде реалізовано програму возз'єднання сімейd. Будуть вжиті заходи для полегшення страждань жертв конфлікту25. Україна проведе вибори через 100 днів.26. Всі сторони, залучені до цього конфлікту, отримають повну амністію за дії під час війни та погодяться не пред'являти претензій і не вирішувати скарги в подальшому.27. Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролюватися та гарантуватися Радою миру, очолюваною президентом Дональдом Трампом. За порушення будуть передбачені санкції.28. Після того, як всі сторони погодяться з цим меморандумом, припинення вогню набуде чинності негайно після того, як обидві сторони відступлять до узгоджених точок для початку виконання угоди.
21.11.2025 12:21
П. 25 - єдиний нормальний.
21.11.2025 12:29
27. Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролюватися та гарантуватися Радою миру, очолюваною президентом Дональдом Трампом. За порушення будуть передбачені санкції.
🤣🤣🤣
21.11.2025 12:41
Для капітуляції трамп не потрібен.
21.11.2025 12:21
що ви хочете? у рижого діда когнітивні здібності як у п'ятирічної дитини, ось і все.

Він реально вірить, що це найкращі найпотужніші умови в світі:
- виконати 100% вимог агресора,
- скрутити жертві руки.
- пообіцяти 10 років потужного ніх*я від штатів. Та ще й платно

Спішіть, це найкраща пропозиція!
21.11.2025 12:22
Будь-які гарантії безпеки - це маячня тому, що не існує в світі жодного механізму для примусу виконання зобов'язань за договором, якщо сторона, яка надала зобов'язання, відмовляється від їх виконання.
21.11.2025 12:23
Єсть лі у вас план , містер Трамп ?
Єсть лі у меня план😁 ? Ви спрашіваєте - єсть лі у меня план !??
Конечно же есть , аж із 28 пунктов .!!

..
21.11.2025 12:23
А раїся за ці 10 років зробить роботу над помилками. Наштампує зброї донеба, збере нормальну армію, навчить - без чмобіков-алкашей/наркоманів. І полізе по новій!

Чому немає заборони виготовляти зброю? Щоб тільки могли пістолети з мисливськими рушницями виготовляти!
21.11.2025 12:23
США посібник терористів. Цинічний, брехливий, неодноразово скомпрометований. Навіть не уявляю, що США треба зробити, аби повернути авторитет світового лідера
21.11.2025 12:26
Одна рашиская провокация на их территории, с диверсией и "украинским следом" , -- и США отзовут свои "гарантии"...
21.11.2025 12:28
Новий Будапештський меморандум готує рижий клоун.
21.11.2025 12:29
Ну треба ж чимось заглушити цей міндічгейт...
21.11.2025 12:29
У ЗЄ міндічгейт,
у Трампа епштейнгейт,
у ***** санкції сбогодні починають діяти,
Віткоф та Дмітрієв ризикують впасти у немилість у своїх божків,
Умерову треба подовше за кордоном побути, щоб на допит у НАБУ не потрапити.

У всіх свій зиск з цього фарсу - треба терміново гоняти хвилі і повище.
21.11.2025 13:40
****** снова...100%
21.11.2025 12:30
Лише одна гарантія існує - зброя масового ураження.
21.11.2025 12:31
Гарантії безпеки без військової допомоги - це як?) Можна ще профінансувати без грошей, погодувати без їжі...
21.11.2025 12:39
Ці нові БУДАПЕШТСЬКІ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ навіть гірші старих БУДАПЕШТСЬКИХ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ. Всі вже знають ціну тих ГАРАНТІЙ. Невже українці знову клюнуть на стару наживку?
21.11.2025 12:40
На другій стороні будапештського меморандуму пишіть і повісьте в привокзальному туалеті
21.11.2025 12:43
Руда псина з кацапським байстрюком мріють тримати Україну на короткому повідку. Але х..н вони вгадали. Свинячим рилом у Будапештський меморандум. Постійно,як тільки голову піднімуть та почнуть розмови про поступки територіями .
21.11.2025 12:43
якщо без військової допомоги, то що то за гарантії? Десять років будуть виказувати "глибоку стурбованність"?
21.11.2025 12:50
якусь дичину ті недоумки з трампом несуть, шо за поспіх почався? за єпштейна на "електричному стільці" просмажать? чи московіти не витримають і посипляться?
21.11.2025 12:51
На запальнички zippo дають пожиттєво гарантію. Запальничка ZIPPO крутіша і відповідальніша за трампа,білий дім, пентагон,нато і всі сша. Майте справу з якісними речами а не всіляким фуфлом.
21.11.2025 12:57
Я правильно зрозумів що США вважають достатнім терміном для РФ в 10-ть років для накопичення ресурсів для подальшої окупації України?
21.11.2025 13:30
Це Лайно.
ЗЄрмаки погодяться бо їм ср4ти на Україну- головне гроші та влада.
21.11.2025 13:33
Термін Трампа закінчується через 3,5 роки, якщо його раніше не підуть.

Гарантії ні про що до виходу клієнта за двері.
21.11.2025 13:35
 
 