США предлагают Украине 10-летние гарантии без обязательств относительно прямой военной помощи, - WSJ
Гарантии безопасности, которые США готовы предоставить Украине в рамках своего "мирного плана", рассчитаны на 10 лет с возможностью продления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal.
По информации издания, детали этих гарантий изложены в отдельном документе, который дополняет основной перечень из 28 пунктов. В нем речь идет о логистической поддержке, разведывательной помощи и других мерах, которые США сочтут уместными после консультаций с союзниками.
При этом документ не содержит обязательства США предоставлять Украине прямую военную помощь в случае новой агрессии России. Других подробностей о содержании гарантий пока не обнародуют.
Что предшествовало?
- Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
- СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
- Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
- Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
Гарантуємо розробляти і надавати проєкти мирних планів впродовж десяти років, із можливістю подовження.
В сьогоднішньому світі щось пообіцяти погарантувати а завтра від цього відмовитися і посміятися - що висмаркатися.
Давно його текст щез із сайту Держдепартаменту США, як "Будапештський меморандум"?
... читай Ізраїлю
логістичну підтримку, розвідувальну допомогу та інші заходи, які США вважатимуть доречними після консультацій із союзниками(Орбаном). Джерело: https://censor.net/ua/n3586214
1. Суверенітет України буде підтверджено.2. Між Росією, Україною та Європою буде укладено повну та всеосяжну угоду про ненапад. Усі неоднозначності останніх 30 років будуть вважатися вирішеними.3. Очікується, що Росія не буде вторгатись до сусідніх країн, а НАТО не буде розширюватися далі.4. Буде проведено діалог між Росією та НАТО за посередництва США для вирішення всіх питань безпеки та створення умов для деескалації, щоб забезпечити глобальну безпеку та збільшити можливості для взаємодії та майбутнього економічного розвитку.5. Україна отримає надійні гарантії безпеки.6. Чисельність Збройних сил України буде обмежена 600 000.7. Україна погоджується закріпити в своїй конституції, що вона не приєднається до НАТО, а НАТО погоджується прийняти в своїх статутах положення про те, що не прийматиме Україну в будь-який момент у майбутньому.8. НАТО погоджується не розміщувати війська в Україні.9. Європейські винищувачі будуть розміщені в Польщі.10. Гарантія США.a. США отримають компенсацію за гарантію.b. Якщо Україна вторгнеться до Росії, вона втратить гарантію.c. Якщо Росія вторгнеться до України, крім рішучої скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції, а визнання нової території та всі інші переваги від цієї угоди будуть скасовані.d. Якщо Україна безпричинно випустить ракету по Москві або Санкт-Петербургу, гарантія безпеки буде вважатися недійсною.11. Україна має право на членство в ЄС і отримає короткостроковий преференційний доступ до європейського ринку, поки це питаннярозглядається.12. Потужний глобальний пакет заходів з відновлення України, що включає, але не обмежується:a. Створення Фонду розвитку України для інвестування в галузі з високим рівнем зростання, включаючи технології, центри обробки даних та штучний інтелект.b. Сполучені Штати будуть співпрацювати з Україною для спільного відновлення, розвитку, модернізації та експлуатації газової інфраструктури України, що включає трубопроводи та сховища.c. Спільні зусилля з відновлення територій, постраждалих від війни, для відновлення, реконструкції та модернізації міст і житлових районів.d. Розвиток інфраструктури.e. Видобуток корисних копалин і природних ресурсів.f. Світовий банк розробить спеціальний пакет фінансування для прискорення цих зусиль.13. Росія буде реінтегрована у світову економіку:a. Зняття санкцій буде обговорюватися та узгоджуватися поетапно та індивідуальному порядкуb. Сполучені Штати укладуть довгострокову угоду про економічне співробітництво з метою взаємного розвитку в сферах енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, центрів обробки даних, проектів з видобутку рідкісних земних металів в Арктиці, а також інших взаємовигідних корпоративних можливостей.C. Росія буде запрошена повернутися до G8.14. Заморожені кошти будуть використані наступним чином: 100 мільярдів доларів заморожених російських коштів будуть інвестовані в очолювані Сполученими Штатами зусилля з відновлення та інвестування в Україну. Сполучені Штати отримають 50% прибутку від цього підприємства. Європа додасть до цього 100 мільярдів доларів, щоб збільшити інвестиції, доступні для відбудови України. Заморожені європейські кошти будуть розморожені. Решта заморожених російських коштів буде інвестована в окремий американо-російський інвестиційний інструмент, який буде реалізовувати спільні американо-російські проекти в областях, що будуть визначені. Цей фонд буде спрямований на зміцнення відносин і збільшення спільних інтересів, щоб створити сильну мотивацію не повертатися до конфлікту.15. Буде створено спільну американо-російську робочу групу з питань безпеки для сприяння та забезпечення виконання всіх положень цієї угоди.16. Росія законодавчо закріпить політику ненападу на Європу та Україну.17. Сполучені Штати та Росія домовляються продовжити дію договорів про нерозповсюдження ядерної зброї та контроль над нею, включаючи договір СНВ-118. Україна погоджується бути без'ядерною державою відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.19. Запорізька атомна електростанція буде запущена під наглядом МАГАТЕ, а вироблена електроенергія буде розподілятись порівну між Росією та Україною у співвідношенні 50:50.20. Обидві країни зобов'язуються впроваджувати освітні програми в школах та в суспільстві, що сприятимуть розумінню та толерантності до різних культур і усуненню расизму та упередженьa. Україна прийме правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншинb. Обидві країни домовляються скасувати всі дискримінаційні заходи та гарантувати права українських і російських ЗМІ та освітиc. Вся нацистська ідеологія та діяльність повинні бути відкинуті та заборонені21. Територіїa. Крим, Луганськ і Донецьк будуть визнані де-факто російськими, в тому числі Сполученими Штатамиb. Херсон і Запоріжжя будуть заморожені на лінії зіткнення, що означатиме де-факто визнання на лінії зіткнення.c. Росія відмовляється від інших узгоджених територій, які вона контролює за межами 5 регіонів.d. Українські сили виводяться з частини Донецької області, яку вони зараз контролюють, i ця зона виведення вважатиметься нейтральною демілітаризованою буферною зоною, міжнародно визнаною як територія, що належить Російській Федерації. Російські сили не входитимуть у цю демілітаризовану зону.22. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як Російська Федерація, так і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силовими методами. Будь-які гарантії безпеки не застосовуватимуться у разі порушення цього зобов'язання.23. Росія не перешкоджатиме використанню Україною річки Дніпро для комерційної діяльності, і будуть досягнуті домовленості про вільне перевезення зерна Чорним морем.24. Буде створено гуманітарний комітет для вирішення відкритих питань:a. Всі залишені в полоні та тіла будуть обмінені за принципом «всі на всіх»b. Всі цивільні затримані та заручники будуть повернуті, включаючи дітейc. Буде реалізовано програму возз'єднання сімейd. Будуть вжиті заходи для полегшення страждань жертв конфлікту25. Україна проведе вибори через 100 днів.26. Всі сторони, залучені до цього конфлікту, отримають повну амністію за дії під час війни та погодяться не пред'являти претензій і не вирішувати скарги в подальшому.27. Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролюватися та гарантуватися Радою миру, очолюваною президентом Дональдом Трампом. За порушення будуть передбачені санкції.28. Після того, як всі сторони погодяться з цим меморандумом, припинення вогню набуде чинності негайно після того, як обидві сторони відступлять до узгоджених точок для початку виконання угоди.
- виконати 100% вимог агресора,
- скрутити жертві руки.
- пообіцяти 10 років потужного ніх*я від штатів. Та ще й платно
Спішіть, це найкраща пропозиція!
Чому немає заборони виготовляти зброю? Щоб тільки могли пістолети з мисливськими рушницями виготовляти!
у Трампа епштейнгейт,
у ***** санкції сбогодні починають діяти,
Віткоф та Дмітрієв ризикують впасти у немилість у своїх божків,
Умерову треба подовше за кордоном побути, щоб на допит у НАБУ не потрапити.
У всіх свій зиск з цього фарсу - треба терміново гоняти хвилі і повище.
ЗЄрмаки погодяться бо їм ср4ти на Україну- головне гроші та влада.
Гарантії ні про що до виходу клієнта за двері.