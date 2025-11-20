Німеччина нічого не знала про новий "мирний план" США, - Вадефуль

Німеччина нічого не знала про новий "мирний план" із 28 пунктів, який, за даними ЗМІ, США розробляли у консультаціях з росіянами.

Про це заявив глава МЗС Йоганн Вадефуль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

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Міністр наголосив, що всі міжнародні партнери продовжують працювати над тим, щоб посадити диктатора Путіна за стіл переговорів.

Також Вадефуль сказав, що Німеччина продовжує підтримувати Україну, щоб чітко дати зрозуміти Путіну, що переговори є єдиним варіантом.

"Ми постійно підтримуємо Україну у військовому, політичному та економічному планах", - сказав міністр закордонних справ.

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Що передувало?

Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.

ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.

Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.

Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.

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