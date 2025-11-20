Німеччина нічого не знала про новий "мирний план" США, - Вадефуль
Німеччина нічого не знала про новий "мирний план" із 28 пунктів, який, за даними ЗМІ, США розробляли у консультаціях з росіянами.
Про це заявив глава МЗС Йоганн Вадефуль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.
Міністр наголосив, що всі міжнародні партнери продовжують працювати над тим, щоб посадити диктатора Путіна за стіл переговорів.
Також Вадефуль сказав, що Німеччина продовжує підтримувати Україну, щоб чітко дати зрозуміти Путіну, що переговори є єдиним варіантом.
"Ми постійно підтримуємо Україну у військовому, політичному та економічному планах", - сказав міністр закордонних справ.
Що передувало?
Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.
ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.
Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.
Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.
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і потім може й тауруси міндіч вкраде ))
Тому твої нахрюки на союзника необгрунтовані.
Трампиня тебе кине і завтра ***** накопичить ракет, відновить економіку і піде далі - а Трампиня ще й скаже що ми самі винні.
а вы и ее не пустили по назначению, а скомуниздили, чем вызвали огромное желание помогать дальше и главное больше
Ідіотизм? Ідіотизм. Але мутрий наріт (тм) який цього начальника сам і вибрав - вважає що це дуже розумне рішення.
если для утоления жажды нужна полная бутылка воды, а вам достается половина, ты вы все равно умрете от жажды, только немного позже
и? что это меняет? "В підсумку всі помирають"
Якщо ти готовий помирати там в своїй Німеччині то замотайся в простирадло і повзи на цвинтар. А ми тут в Україні ще поборемося і станцюємо на могилі Свиностану.
Який теж не безсмертний і пити-їсти йому також треба.
а ко мне какие претензии? я где-то что-то сказал против?
Публікація виданням Axios інформації щодо «мирного» «плану Віткоффа» чи «Віткоффа-Дмітрієва» з 28-ми пунктів, який «буде доведено» до України та європейців, стала чи не основною темою в Україні. Це зрозуміло.
Кілька міркувань з цього приводу.
1. Доволі очевидно, що з першої зустрічі Віткоффа з путіним останній вміло використовує американського мільярдера як свого корисного ідіота. Віткофф - людина абсолютно без дипломатичного досвіду, без належної освіти, яка отримала посаду посередника по врегулюванню міжнародних конфліктів виключно через свою особисту дружбу з Трампом. Доволі точним порівнянням тут буде, наприклад, призначення в 2019 році на посаду керівника СБУ пана Баканова. Лише тому, що він був особистим другом президента.
Дональд Трамп під час свого другого президентства спирається практично лише на своїх особистих друзів, або на близьких колег по бізнесу, або на колишніх телеведучих каналу Фокс, які йому подобалися як постійному телеглядачу, або на своїх особистих адвокатів по кримінальних справах та процесів імпічменту, або на тих, хто перейшов до нього, порвавши з демократичною партією, та брав участь у його передвиборчій кампанії (міністр охорони здоров'я Кеннеді та директорка Національної Розвідки Габард).
Єдиним виключенням з цього правила є держсекретар Рубіо. Але це єдине виключення лише підкреслює правило. В оточенні 47-го президента, в його кабінеті міністрів просто немає традиційних республіканських політиків, за виключенням Рубіо.
Це, як ******* казати в Америці (коли хочуть сказати, що щось є дуже простим для розуміння) «не наука про ракети», щоб зрозуміти, що з першої зустрічі в Віткоффом путін збагнув, що може його використовувати, як захоче, навчаючи його своєму курсу «історії», малюючи йому картини надприбуткового бізнесу, який він, його друг Трамп та інші їхні друзі будуть вести в Росії, щойно вони забезпечать закінчення війни. Саме тому путін витягнув з рукава Дмітрієва, доручивши йому обробляти Віткоффа, малюючи ці «потьомкінскіє дєрєвні» «необмежених бізнес-проєктів у Росії» (останній вираз - це цитата з Трампа).
Тому є абсолютно очевидним, що тут і рівняння ніякого немає, бо немає невідомої. Хто такий Віткофф та чого від нього можна очікувати, абсолютно зрозуміло.
2. Щодо «плану з 28-ми пунктів». Те, як описали цей так званий «план» спочатку Axios та Politico, а потім низка інших видань (зокрема, у середу вийшла велика стаття у Нью-Йорк Таймс), це, звичайно, не план, а акт капітуляції України. В цьому плані, власне, немає нічого нового - про все це ми вже чули багато разів після повернення Трампа у Білий Дім у січні, і ще більше разів після весни 2022 року, коли Росія висунула Україні ті ж самі умови.
План «Віткоффа», чи «Віткоффа-Дмітрієва» - це продиктовані Росією умови капітуляції України. Оцінювати цей «план» ніяк інакше не можна, якщо видання, які подають його зміст, дійсно з ним знайомі.
3. Зрозуміло, що Україна з цим «планом» погодитися не може та не погодиться. Надзвичайно важливим є те, чи виступлять провідні європейські лідери знову єдиним фронтом на підтримку України, як вони зробили це на початку березня після того, як 47-й президент США фактично вимагав від України того ж самого, що міститься в цьому «плані».
Гіпотетична капітуляція України для Європи означитиме таку ж смертельну загрозу, яка нависла над нею після захоплення гітлером Чехословаччини. Це мають добре розуміти і Кір Стармер, і Емануель Макрон, і Фрідріх Мерц, і Джорджія Мелоні, і Александр Стубб, і Марк Рютте, і Урсула фон дер Ляєн, і Дональд Туск, і інші європейські лідери. Від підписання мюнхенських угод наприкінці вересня 1938 року до зникнення Чехословаччини у березні 1939 року, з фактичною анексією Німеччиною Чехії та створенням маріонеткової держави у Словаччині пройшло всього півроку. Ще через півроку світ горів у Другій світовій війні.
Відповідальність європейських лідерів полягає у тому, що вони не повинні допустити подібного розвитку подій. Занадто багато спільного в тій історії з теперішньою.
Капітуляція України була би такою ж капітуляцією цивілізованого світу перед антицивілізацією, яка відбулась, коли тодішні цивілізований світ вирішив принести в жертву антицивілізації Чехословаччину.
4. Міністр армії США Деніел Дрісколл знаходиться зараз у Києві. Його посада буквально перекладається як «секретар Армії». Де-факто ця посада є посадою першого заступника міністра оборони з питань комплектації та забезпечення збройних сил. Як повідомляє Politico, він має повідомити керівництву України деталі «плану Віткоффа», після чого вирушить на зустрічі з представниками кількох країн НАТО, яких він також проінформує про цей «план». Відтак, реакції від європейських очільників можна очікувати, коли вони отримують офіційну інформацію.
Повторюю, реакція європейських лідерів є вкрай важливою. Хочеться сподіватись, що ця реакція буде такою ж твердою та одностайною, як на початку березня.
5. Ще на одну цікаву деталь вказує Politico у публікації в середу ввечері. Згідно з інформації анонімних джерел видання до розробки «плану Віткоффа» не залучалися представники Держдепартаменту та Ради Національної Безпеки. Цей «план» взагалі не проходив стандартну урядову протокольну процедуру міжвідомчого узгодження. За цією процедурою подібна ініціатива мала проходити узгодження та експертизу принаймні в Держдепартаменті, Раді Національної Безпеки та Пентагоні.
6. Позиція України в сьогоднішній ситуації стала би значно сильнішою, якби в Україні був сформований уряд національної єдності за участі усіх проукраїнських політичних сил. Корупційний скандал, звичайно, не пройшов повз увагу світу. Для того, щоб мати підтримку своїх виборців у продовженні повної підтримки України, тим же європейським лідерам треба мати міцне підґрунтя, впевненість, що підтримка, допомога - це підтримка та допомога народу України, а не засіб для збагачення тих, хто вважає, що їм усе дозволено. Створення коаліційного уряду було би суттєвим та дуже правильним кроком.
Дякую усім, хто прочитав. Україна є і буде завжди. А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.
Под видом плана Трампа Россия через СМИ (якобы утечки) вбросила план Дмитриеффа-Виткоффа, который (план) не имеет никакого отношения к Госдепу США и который является полным бредом. За 4 года войны мы должны были уже привыкнуть дать новости остыть, а особенно той, которая выглядит как российский вброс.
Все ще душить свою Анаконду?)))