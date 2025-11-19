Келлог залишить посаду спецпредставника Трампа з питань України в січні, - Reuters

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог повідомив колегам, що планує покинути свою посаду в січні 2026 році.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на чотири джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Келлог залишає посаду

За словами одного з джерел Reuters, Келлог дійшов висновку, що над питанням України у Білому домі працюють надто багато посадовців, а також, що в адміністрації Трампа бракує визнання того, що саме Росія, а не Україна, повільно просуває мирні переговори.

Інший співрозмовник Reuters сказав, що Келлог ніколи не мав наміру довго залишатися в адміністрації Трампа.

Оскільки спецпосланник президента США за законом – це тимчасова посада, обмежена 360 днями, Келлог вважає січень, коли спливає відповідний термін, природнім для відставки, йдеться у статті.

Reuters додає, що відхід Келлога означатиме для України втрату ключового захисника в адміністрації Трампа.

"Європейські дипломати, зокрема й українці, вважали генерал-лейтенанта у відставці співчутливим співрозмовником в адміністрації, яка часом схилялася до поглядів Москви на причини війни в Україні", - йдеться у статті.

Читайте також: Путін - нехороша людина, деякі його вчинки є абсолютно жахливими, - Келлог

Келлог конфліктував з Віткоффом

Агентство зазначає, що Келлог рішуче засуджував російські атаки на цивільну інфраструктуру України, на відміну від інших посадовців адміністрації Трампа.

Крім цього, він час від часу конфліктував з іншим спецпредставником, залученим до мирних перемовин - Стівом Віткоффом. Останній, як пише Reuters, повторював деякі тези російського диктатора Володимира Путіна і виступав за відмову України від власних територій як частини потенційної мирної угоди.

Читайте також: Війна в Україні забрала понад мільйон життів, її треба завершити, - Келлог