Келлог залишить посаду спецпредставника Трампа з питань України в січні, - Reuters
Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог повідомив колегам, що планує покинути свою посаду в січні 2026 році.
Про це пише агентство Reuters з посиланням на чотири джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Келлог залишає посаду
За словами одного з джерел Reuters, Келлог дійшов висновку, що над питанням України у Білому домі працюють надто багато посадовців, а також, що в адміністрації Трампа бракує визнання того, що саме Росія, а не Україна, повільно просуває мирні переговори.
Інший співрозмовник Reuters сказав, що Келлог ніколи не мав наміру довго залишатися в адміністрації Трампа.
Оскільки спецпосланник президента США за законом – це тимчасова посада, обмежена 360 днями, Келлог вважає січень, коли спливає відповідний термін, природнім для відставки, йдеться у статті.
Reuters додає, що відхід Келлога означатиме для України втрату ключового захисника в адміністрації Трампа.
"Європейські дипломати, зокрема й українці, вважали генерал-лейтенанта у відставці співчутливим співрозмовником в адміністрації, яка часом схилялася до поглядів Москви на причини війни в Україні", - йдеться у статті.
Келлог конфліктував з Віткоффом
Агентство зазначає, що Келлог рішуче засуджував російські атаки на цивільну інфраструктуру України, на відміну від інших посадовців адміністрації Трампа.
Крім цього, він час від часу конфліктував з іншим спецпредставником, залученим до мирних перемовин - Стівом Віткоффом. Останній, як пише Reuters, повторював деякі тези російського диктатора Володимира Путіна і виступав за відмову України від власних територій як частини потенційної мирної угоди.
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Тому, генералу у відставці не має сенсу в цьому приймати участь.
- скорочення чисельності ЗСУ;
- заборона на деякі види озброєння;
- офіційне визнання Криму та Донбасу (включно з неокупованими частинами) російськими;
- статус російської мови як державної;
- зняття всіх заборон на діяльність рпц та їх філій в Україні.
Ага. Це ж вже було.
І чисто так випадково співпало, що через 28 годин набувають чинності американські санкції щодо рф, егеж?
Моя думка є незмінною:
Поки рф спроможна воювати - вона буде воювати, і ніщо її не зупинить. Продуктові картки на болотах? Пиття води з калюжі? Чхати, вони будуть продовжувати.
Все, що відбувається в плані "переговорних треків" - це виключно затягування часу з боку рф та відтягування впровадження американських санкцій. Не більше того.
Попередні "плани" були змиті в унітаз. І цей піде туди ж."
бачення війни , але мусить покинути кодло людей ,
які тримаються посад заради особистого збагачення !!
світ,
а політик він , чи військовий не так важливо в цій ситуаціі !!
Кіллаг вирішив не бруднитись
СЛАВА УКРАЇНІ!