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Новини Звільнення Келлога
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Келлог залишить посаду спецпредставника Трампа з питань України в січні, - Reuters

Келлог повідомив колегам, що планує покинути свою посаду у січні 2026 року.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог повідомив колегам, що планує покинути свою посаду в січні 2026 році.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на чотири джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Келлог залишає посаду

За словами одного з джерел Reuters, Келлог дійшов висновку, що над питанням України у Білому домі працюють надто багато посадовців, а також, що в адміністрації Трампа бракує визнання того, що саме Росія, а не Україна, повільно просуває мирні переговори.

Інший співрозмовник Reuters сказав, що Келлог ніколи не мав наміру довго залишатися в адміністрації Трампа.

Оскільки спецпосланник президента США за законом – це тимчасова посада, обмежена 360 днями, Келлог вважає січень, коли спливає відповідний термін, природнім для відставки, йдеться у статті.

Reuters додає, що відхід Келлога означатиме для України втрату ключового захисника в адміністрації Трампа. 

"Європейські дипломати, зокрема й українці, вважали генерал-лейтенанта у відставці співчутливим співрозмовником в адміністрації, яка часом схилялася до поглядів Москви на причини війни в Україні", - йдеться у статті.

Читайте також: Путін - нехороша людина, деякі його вчинки є абсолютно жахливими, - Келлог

Келлог конфліктував з Віткоффом

Агентство зазначає, що Келлог рішуче засуджував російські атаки на цивільну інфраструктуру України, на відміну від інших посадовців адміністрації Трампа.

Крім цього, він час від часу конфліктував з іншим спецпредставником, залученим до мирних перемовин -  Стівом Віткоффом. Останній, як пише Reuters, повторював деякі тези російського диктатора Володимира Путіна і виступав за відмову України від власних територій як частини потенційної мирної угоди.

Читайте також: Війна в Україні забрала понад мільйон життів, її треба завершити, - Келлог

Автор: 

США (26673) Келлог Кіт (259) Віткофф Стів (315)
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Топ коментарі
+27
Бо зрозумів, що Трамп прагне тільки капітуляції України на умовах пуйла.
Тому, генералу у відставці не має сенсу в цьому приймати участь.
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19.11.2025 22:40 Відповісти
+20
Трампу не потрібні розумні люди які мають здоровий глузд,йому потрібні лише підлабузники щоб цілували його у дупу та виконували всі його забаганки,часом зовсім дурні...
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19.11.2025 22:44 Відповісти
+16
Та обидва що рудий, що зелений - вироби #2
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19.11.2025 22:50 Відповісти
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Ех, нічого доброго для України.
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19.11.2025 22:38 Відповісти
Бо зрозумів, що Трамп прагне тільки капітуляції України на умовах пуйла.
Тому, генералу у відставці не має сенсу в цьому приймати участь.
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19.11.2025 22:40 Відповісти
Тут не Трамп прагне а дещо "надпотужнє" і гундосе..
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19.11.2025 22:43 Відповісти
Та обидва що рудий, що зелений - вироби #2
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19.11.2025 22:50 Відповісти
Трампу не потрібні розумні люди які мають здоровий глузд,йому потрібні лише підлабузники щоб цілували його у дупу та виконували всі його забаганки,часом зовсім дурні...
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19.11.2025 22:44 Відповісти
Після історії з Джоном Болтоном жодна розумна людина, яка має здоровий глузд, не підійшла би до Трампа на кілометр.
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20.11.2025 01:35 Відповісти
@ "Згідно з "планом" Віткоффа-дмітрієва, який подають як такий, що США навʼязиватимуть всім іншим, передбачається:
- скорочення чисельності ЗСУ;
- заборона на деякі види озброєння;
- офіційне визнання Криму та Донбасу (включно з неокупованими частинами) російськими;
- статус російської мови як державної;
- зняття всіх заборон на діяльність рпц та їх філій в Україні.

Ага. Це ж вже було.

І чисто так випадково співпало, що через 28 годин набувають чинності американські санкції щодо рф, егеж?

Моя думка є незмінною:

Поки рф спроможна воювати - вона буде воювати, і ніщо її не зупинить. Продуктові картки на болотах? Пиття води з калюжі? Чхати, вони будуть продовжувати.
Все, що відбувається в плані "переговорних треків" - це виключно затягування часу з боку рф та відтягування впровадження американських санкцій. Не більше того.

Попередні "плани" були змиті в унітаз. І цей піде туди ж."
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19.11.2025 22:44 Відповісти
Конгресс никогда не проголосует за признания Крыма тем более Донбасса
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19.11.2025 22:53 Відповісти
Якщо, не дай боже, слуги в парламенті проголосують за признання цих територій кацапськими, то для чого конгресу тоді голосувати за це?
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19.11.2025 23:01 Відповісти
У них таких полномочий нет, они не могут голосовать за территории приём или отдачу
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19.11.2025 23:08 Відповісти
Вони голосують за признання тих чи інших окупованих територій, а не за приєднання. Звісно, що за приєднання вони не голосувати уть. Це ж не їхня територія.
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19.11.2025 23:16 Відповісти
А зачем им останавливаться? Экономика у них даже в "угробленном" виде на голову лучше чем у нас. Войны там почти не видят в плане обстрелов и прочего дискомфорта, а если какой-то дискомфорт и есть, то его создают сами же кацапы для себя же.
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19.11.2025 23:38 Відповісти
Шкода , що єдиний політик має здоровий глузд і правильне
бачення війни , але мусить покинути кодло людей ,
які тримаються посад заради особистого збагачення !!
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19.11.2025 22:46 Відповісти
Он не политик . Просто отставной военный
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19.11.2025 22:58 Відповісти
Перш за все Келлог - це нормальна Людина , яка реально сприймає цей
світ,
а політик він , чи військовий не так важливо в цій ситуаціі !!
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20.11.2025 00:07 Відповісти
Якщо його присутність в команді Короля мало на що впливала, то може хоча б його гучна заява після заяви про відставку сколихне на січень місяць 2026 р й без того послаблені позиції Трампа - недоМАГАшиста й недоРЕЙГАНІСТА ...
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20.11.2025 01:54 Відповісти
НАБУ поставило на паузу оприлюднення нових "плівок Міндіча" через питання, пов'язані з воєнним станом та нацбезпекою Білий дім стоїть на порозі оприлюднення великої нової мирної угоди з росією, остаточно завершити війну в Україні примус до миру, бо на плівках таки зеленський
Кіллаг вирішив не бруднитись
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19.11.2025 22:57 Відповісти
А плівки Епштейна?
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19.11.2025 23:04 Відповісти
спец не став спецом трампа - тому вирішив не маратися...
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19.11.2025 23:05 Відповісти
Певно, донька розумашка надавала старому безпринципному пенькові підсрачників і погнала сцяною ганчіркою додому, щоб не ганьбив на старості літ сивину і хвамілію.
СЛАВА УКРАЇНІ!
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19.11.2025 23:31 Відповісти
Героям слава!!
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20.11.2025 00:09 Відповісти
Віткоф рулить🤬
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20.11.2025 01:16 Відповісти
Походу від ще одного лідора ********** починають кадри відповзати.
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20.11.2025 01:32 Відповісти
це погано
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20.11.2025 02:29 Відповісти
Між рижим і ішаком різниця хіба-що у віці. Два мудаки, що дорвались до влади. І це розуміє Келлог.
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20.11.2025 06:15 Відповісти
Ну це значить що Трампушка повністю перейшов на бік паРаші. Справи наші гірше нікуди, особливо на фоні Міндічгейту та намірів найвеличнішого підара рятувати своїх співучасників.
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20.11.2025 09:35 Відповісти
 
 