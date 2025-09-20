Путін - нехороша людина, деякі його вчинки є абсолютно жахливими, - Келлог

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог назвав російського диктатора Володимира Путіна "нехорошою людиною", а деякі з його вчинків - абсолютно жахливими.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Келлог завив в інтерв'ю для The Telegraph .

"Добро проти зла. І на це треба дивитися саме так. Я маю на увазі, Путін - нехороша людина, гаразд? І те, що він зробив, деякі з його вчинків були абсолютно жахливими. Це жахливо", - сказав він.

Келлог зауважив, що він в цих умовах хотів би думати, що він зберіг віру у свою націю. Саме тому він робить все, щоб від імені США допомогти Україні та сподівається, що "ми вийдемо з цього кращими".

"Знаєте, якщо Україна вийде з цього в хорошому стані, а я думаю, що так і буде... На цьому шляху будуть деякі труднощі, але якщо це буде добре, тоді я зможу сидіти, відпочивати спокійно і казати: "Знаєте, я...". Є таке прислів'я в Америці: "Ви добре боролися?" І я кажу: "Так, саме там я хочу бути", - додав він.