Путін - нехороша людина, деякі його вчинки є абсолютно жахливими, - Келлог

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог назвав російського диктатора Володимира Путіна "нехорошою людиною", а деякі з його вчинків - абсолютно жахливими.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Келлог завив в інтерв'ю для The Telegraph .

"Добро проти зла. І на це треба дивитися саме так. Я маю на увазі, Путін - нехороша людина, гаразд? І те, що він зробив, деякі з його вчинків були абсолютно жахливими. Це жахливо", - сказав він.

Келлог зауважив, що він в цих умовах хотів би думати, що він зберіг віру у свою націю. Саме тому він робить все, щоб від імені США допомогти Україні та сподівається, що "ми вийдемо з цього кращими".

"Знаєте, якщо Україна вийде з цього в хорошому стані, а я думаю, що так і буде... На цьому шляху будуть деякі труднощі, але якщо це буде добре, тоді я зможу сидіти, відпочивати спокійно і казати: "Знаєте, я...". Є таке прислів'я в Америці: "Ви добре боролися?" І я кажу: "Так, саме там я хочу бути", - додав він.

Не вірте йому. Це хитрість перед пропозицією капітуляції. Хоча. Може іноді варто зробити крок назад, перед двома кроками вперед. А не навпаки, як зараз.
21.09.2025 00:28 Відповісти
а як тобі це, Карл ?

Келлог зауважив, що він в цих умовах хотів би думати, що він (Келлог) зберіг віру у свою націю (американську).

таке визнання для військового та патріота це крик відчаю

.
21.09.2025 00:47 Відповісти
Генерал Келлог на стороні України !

.
21.09.2025 01:12 Відповісти
Келлог робить спроби проскочити між Сциллою і Харибдою (між дебільною і підлою позицією Трампа і щирим бажанням якось допомогти Україні).
21.09.2025 01:00 Відповісти
Келлог - хороша людина, але видав такий же набір слів, як і трамп. Вони що однояйцеві політичні близнюки ??? Хтось з цієї команди вміє чітко висловлюватися ???
21.09.2025 00:35 Відповісти
ніхто !
не тільки в цій команді, але взагалі в бюрократії США !
це у них зараз таки обанутий стиль промов

Боже, колись же був в цій країні Джон Кеннеді:

"Не питай що зробила Америка для тебе, спитай себе що ти зробив для Америки !"

.
21.09.2025 01:16 Відповісти
більш поганого визначення для путіна в англіській мові ніж radish, Келог не зумів підшукати.
Чекаємо поки американці перерахують всі овочі. До Різдва повинно вистачить. Потім перейдуть до плазунів, там до весни вистачить.
21.09.2025 00:39 Відповісти
Донька Келлога приїзджала в Україну, допомогала як волонтер. Сам Кіт Келлог не любить росію, він точно на боці України на відміну від Трампа. Трамп дуже тисне на всіх, хто з ним не погоджується, особливо на Келлога, про це вже неодноразово писали.
21.09.2025 00:52 Відповісти
ху* ло нелюдина зовсім ,починаючи з Беслану ...після цього нормальні держави, чи просто люди , не повинні були взагалі, мати до цього виродка симпатій...але довго ще цей чорт буде будоражити уяву мізків ,бо раша тюрма всіх народів ,які скорилися московії ,і які продалися їй ...
21.09.2025 01:00 Відповісти
 
 