Україні, можливо, доведеться визнати де-факто окуповані території, але згодом зможе їх відвоювати, - Келлог

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог закликав Україну дивитися на ситуацію у поверненні тимчасово окупованих Росією територій в довгостроковій перспективі. Рішення щодо територіальних поступок заради миру ухвалюватиме виключно Україна.

Про це він сказав в інтерв'ю The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

Келлог заявив, що диктатор Путін –– це агент КДБ.

"Він ніколи не перестав ним бути. Він не розуміє Захід. Він прикидається, що не говорить англійською, але це не так, і ми вже кілька разів його викривали. Він маніпулятор. Єдине, що може протистояти цьому, – це сила, влада і міць", - наголошує генерал.

Келлога запитали, чи згоден він із заявами колишнього віцепрезидента США Майка Пенса, який минулого тижня сказав, що якщо Росія завоює Україну, вона перейде до нападу на країну НАТО. Він відповів ствердно.

"Абсолютно. Треба дивитися на Путіна і Росію як на експансіоністську державу. Він хоче відродити Російську імперію – просто подивіться на історію. Дайте йому дюйм землі, а він візьме милю. Це нагадує мені Другу світову війну. У 1938 році в Мюнхені Гітлер сказав, що хоче лише Судети. Потім Рейнланд, потім Польща, і ми вступили у Другу світову війну. Історія не повторюється, але вона точно римується. Саме це зараз відбувається з Україною. Ми мусимо зупинити його зараз", - сказав спецпосланець Трампа.

На його думку, він не очікує, що диктатор Путін постане перед судом в Гаазі за свої злочини, однак Келлог вірить у справедливі суди.

Також він розповів про роль Трампа у мирному врегулюванні та відкинув звинувачення щодо президента США, якого прозвали "TACO" –– "Trump Always Chickens Out" ("Трамп завжди боїться" - ред.

"Трамп намагається дати дипломатії всі шанси. Коли він сказав, що може зупинити війну за 24 години, він прагнув залишити після себе спадщину. Він швидко зрозумів, що це складніше, ніж очікувалося – особистість має значення. Українці готові до угоди, але Путін – ні. Його [Путіна] вводять в оману. На жаль, він думає, що виграє цю війну, але це не так. Тому Трамп просто дає йому свободу дій і час, щоб сісти за стіл переговорів, але карти все ще в наших руках", - пояснив Келлог.

Водночас на запитання, чи доведеться Україні віддати частину своєї території заради мирної угоди з РФ, генерал наголосив, що такі рішення ухвалюватиме виключно Україна.

"Трамп не торгує українською землею. Це мандат Зеленського. Ніхто інший не має права ухвалювати такі рішення. Але давайте будемо реалістами: Донецьк окупований на 65%. Луганськ — на 98%. Треба прийняти реальність. Де-факто не означає де-юре...Іноді короткострокова реальність не відповідає вашій меті. Можливо, зараз Україні доведеться визнати окуповану територію, але в довгостроковій перспективі її можна буде повернути. Їм потрібно грати в довгу гру", - переконаний Келлог.

Генерал Келлог вважає себе оптимістом і вірить, що мирна угода може бути й буде досягнута. Однак, на відміну від президента Трампа, генерал волів би бачити припинення вогню перед початком детальних мирних переговорів.

Він чітко висловився щодо послідовності: "Без припинення вогню дуже важко досягти миру. Проблема в тому, що Путін вважає, що він перемагає, тому він ще не погодиться на мир. Трамп віддає перевагу спочатку мирним переговорам. Я вважаю за краще спочатку припинити вогонь, бо коли він припиниться, його буде важко відновити".

А що стосується розчарування президента США повільним процесом укладення миру? "[Трамп] роздратований. Він думав, що його особисті стосунки з Путіним дадуть результати. Натомість Путін його обдурив. За закритими дверима президент Трамп набагато зліший, ніж на публіці".

Щодо наступного фронту в цій трирічній війні, спецпосланець Трампа додав: "Путін, безсумнівно, намагатиметься захопити весь Донецьк і Луганськ. Наступними можуть бути південні регіони Херсона і Запоріжжя. Але з того, що ми бачили досі, їх можна захоплювати лише сантиметр за сантиметром, і втрати будуть величезними".