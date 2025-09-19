УКР
Україні, можливо, доведеться визнати де-факто окуповані території, але згодом зможе їх відвоювати, - Келлог

Келлог висловився про Путіна та окуповані території України

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог закликав Україну дивитися на ситуацію у поверненні тимчасово окупованих Росією територій в довгостроковій перспективі. Рішення щодо територіальних поступок заради миру ухвалюватиме виключно Україна. 

Про це він сказав в інтерв'ю The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

Келлог заявив, що диктатор Путін –– це агент КДБ.

"Він ніколи не перестав ним бути. Він не розуміє Захід. Він прикидається, що не говорить англійською, але це не так, і ми вже кілька разів його викривали. Він маніпулятор. Єдине, що може протистояти цьому, – це сила, влада і міць", - наголошує генерал.

Келлога запитали, чи згоден він із заявами колишнього віцепрезидента США Майка Пенса, який минулого тижня сказав, що якщо Росія завоює Україну, вона перейде до нападу на країну НАТО. Він відповів ствердно.

"Абсолютно. Треба дивитися на Путіна і Росію як на експансіоністську державу. Він хоче відродити Російську імперію – просто подивіться на історію. Дайте йому дюйм землі, а він візьме милю. Це нагадує мені Другу світову війну. У 1938 році в Мюнхені Гітлер сказав, що хоче лише Судети. Потім Рейнланд, потім Польща, і ми вступили у Другу світову війну. Історія не повторюється, але вона точно римується. Саме це зараз відбувається з Україною. Ми мусимо зупинити його зараз", - сказав спецпосланець Трампа.

На його думку, він не очікує, що диктатор Путін постане перед судом в Гаазі за свої злочини, однак Келлог вірить у справедливі суди. 

Також він розповів про роль Трампа у мирному врегулюванні та відкинув звинувачення щодо президента США, якого прозвали "TACO" –– "Trump Always Chickens Out" ("Трамп завжди боїться" - ред.

"Трамп намагається дати дипломатії всі шанси. Коли він сказав, що може зупинити війну за 24 години, він прагнув залишити після себе спадщину. Він швидко зрозумів, що це складніше, ніж очікувалося – особистість має значення. Українці готові до угоди, але Путін – ні. Його [Путіна] вводять в оману. На жаль, він думає, що виграє цю війну, але це не так. Тому Трамп просто дає йому свободу дій і час, щоб сісти за стіл переговорів, але карти все ще в наших руках", - пояснив Келлог.

Водночас на запитання, чи доведеться Україні віддати частину своєї території заради мирної угоди з РФ, генерал наголосив, що такі рішення ухвалюватиме виключно Україна.

"Трамп не торгує українською землею. Це мандат Зеленського. Ніхто інший не має права ухвалювати такі рішення. Але давайте будемо реалістами: Донецьк окупований на 65%. Луганськ — на 98%. Треба прийняти реальність. Де-факто не означає де-юре...Іноді короткострокова реальність не відповідає вашій меті. Можливо, зараз Україні доведеться визнати окуповану територію, але в довгостроковій перспективі її можна буде повернути. Їм потрібно грати в довгу гру", - переконаний Келлог.

Генерал Келлог вважає себе оптимістом і вірить, що мирна угода може бути й буде досягнута. Однак, на відміну від президента Трампа, генерал волів би бачити припинення вогню перед початком детальних мирних переговорів.

Він чітко висловився щодо послідовності: "Без припинення вогню дуже важко досягти миру. Проблема в тому, що Путін вважає, що він перемагає, тому він ще не погодиться на мир. Трамп віддає перевагу спочатку мирним переговорам. Я вважаю за краще спочатку припинити вогонь, бо коли він припиниться, його буде важко відновити".

А що стосується розчарування президента США повільним процесом укладення миру? "[Трамп] роздратований. Він думав, що його особисті стосунки з Путіним дадуть результати. Натомість Путін його обдурив. За закритими дверима президент Трамп набагато зліший, ніж на публіці".

Щодо наступного фронту в цій трирічній війні, спецпосланець Трампа додав: "Путін, безсумнівно, намагатиметься захопити весь Донецьк і Луганськ. Наступними можуть бути південні регіони Херсона і Запоріжжя. Але з того, що ми бачили досі, їх можна захоплювати лише сантиметр за сантиметром, і втрати будуть величезними".

путін володимир (24825) територіальна цілісність (224) Келлог Кіт (230) війна в Україні (6235)
+10
Ми мусимо зупинити його зараз", - сказав спецпосланець Трампа. Зупиняти треба було ще в 2008-му році!
19.09.2025 19:44
+7
Поки Бутусов героїчно воює - то дехто з журналістів ЦЕНЗОРА трохи втратив професійний рівень.

Келлог сказав - ''що Україні можливо прийдеться визнати певні території - окупованими''

А журналісти в заголовку статті написали - ''що Україні можливо прийдеться визнати окуповані території - частиною рф''.

А це - як говорять в Одесі - дві Великі різниці.
19.09.2025 19:57
+6
Ну да. Вже купу територій відвоювали.
Там буде інше населення, яке не знатиме України.
19.09.2025 19:47
ЩОООООО? КЕЛЛОГ І ТИ? ЦЕ СІ НАКАЗАВ ТРАМПУ йти на таке замороження?
19.09.2025 19:44
Уявіть, це ж Келлог сказав ДО праглукі винищувачів над Естонією , так я розумію?
19.09.2025 19:50
Вам щось заважає повернутися і вибороти кращі умови?
19.09.2025 19:51
не транспартабєльна - переходити на особистості тупо дєло ідіотів
19.09.2025 19:54
США в НАТО не мають формально прописаних у статуті «привілеїв», які б відрізняли їх від інших членів. Усі країни Альянсу юридично рівні:

Кожна країна має один голос у Північноатлантичній раді (NAC) - головному органі ухвалення рішень.

Рішення ухвалюються консенсусом, а не більшістю - тобто США не мають права «вето», але без їхньої згоди консенсусу практично не буде.

Але де-факто США мають особливу роль через:

Військову міць - США забезпечують близько 70% усіх витрат на оборону Альянсу (поза спільним бюджетом). Їхні ядерні сили - ключовий елемент ядерного стримування НАТО.

Командні посади - за усталеною традицією, Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) завжди американський генерал, тоді як Генеральний секретар НАТО - європеєць.

Політичний вплив - як найбільша економіка і військова держава в Альянсі, США фактично визначають стратегію, ініціюють більшість операцій і часто «************» союзників до рішень.

Трансатлантична роль - без США НАТО перетворилося б на суто європейський союз із меншими можливостями.

Тобто формально США не мають прописаних у Статуті особливих прав, але фактична вага США в НАТО унікальна і визначальна.

Хочете, я коротко викладу різницю між юридичним статусом і реальним впливом США в НАТО у вигляді таблиці для наочності?
19.09.2025 19:57
Келлог-"брат по розуму" Трампа. Точніше, по його відсутності.
19.09.2025 21:29
Ми мусимо зупинити його зараз", - сказав спецпосланець Трампа. Зупиняти треба було ще в 2008-му році!
19.09.2025 19:44
Ці країни спасе снайпер.
19.09.2025 19:46
Ну да. Вже купу територій відвоювали.
Там буде інше населення, яке не знатиме України.
19.09.2025 19:47
Зебіл роздав території, його з кодлом і пошлемо відвойовувати, щойно владу змінемо
19.09.2025 19:49
Без образ. Ви самі вірите в те, що пишете?
19.09.2025 19:52
Головне прокукурікать. А там - хоч не россвітай
19.09.2025 20:39
Ксюшо, заспокойтесь. Посилальниця ви наша...
19.09.2025 20:06
ну коли Марта підкавкнула Кирилові ( не Тимошенко думаю) - то ПРосто Подлячиною вже точно затхнуло , вони в окопах не має чим помитися... підвонюють
19.09.2025 20:17
Та ви шо, ні в якому разі. Це ж напевно гірше "мінських", а Володя Боневтік Позорний так критикував "мінські" і на цій брехні отримав булаву. Тільки виход на кордони 1991 року, як обіцяв своїм бе-бе-бе 73%.
19.09.2025 19:49
Не доведеться, навiть не мрiйте
19.09.2025 19:52
Читайте не тільки заголовки,ніхто юридично визнавати за кацапами тимчасово окупованій території-не збирається, на одному іншому ресурсі,цю новину представили як "Балтійський варіант",коли США ніколи не визнавали окуповані країни Балтії-частиною "совка".
19.09.2025 19:53
Гудвин Великий и Ужасный

навіть талановитий рудий доні з картами у всіх руках, хоче залишити після себе спадок, тому дає плешивому дипломатію.
але, той маніпулятор і говорить англійською.
українці! віддайте все що вам накажуть, доні дуже хоче нобелівську медальку!
рухнув останній бастіон нашої надії (ну, як надії? так собі, черговий холуй рудого).

а, нахєра зе!гніда їде в оон?
19.09.2025 19:54
Та може краще Нью Джерсi кацапам вiддати?
19.09.2025 19:57
Фантезер пуйлу не потрібна жодна мирна угода і визнання окупованих територій Україною, його повністю влаштовує війна, а слабкість заходу, страх ескалації, слабкість санкцій заохочує його продовжувати... ну віддасть завтра Україна Донбас, Запоріжжя, Херсон, післязавтра він скаже, що руських щімлять в Києві, Одесі і піде далі, ніхто йому нічого не зробить...
19.09.2025 19:57
Поки Бутусов героїчно воює - то дехто з журналістів ЦЕНЗОРА трохи втратив професійний рівень.

Келлог сказав - ''що Україні можливо прийдеться визнати певні території - окупованими''

А журналісти в заголовку статті написали - ''що Україні можливо прийдеться визнати окуповані території - частиною рф''.

А це - як говорять в Одесі - дві Великі різниці.
19.09.2025 19:57
Так що хлопці і дівчата - виправляйтесь.
Не гоже так підставляти Бутусова...
19.09.2025 20:01
На аналитическом сайте заголовки от балды - стиль подачи информации.
Так как сайт не имеет своих журналистов, а перепечатывает новости других агенств, заголовки - это своё.
19.09.2025 20:22
Пишіть будь-ласка Українською мовою - щоб можна було вас зрозуміти.
19.09.2025 21:12
Келлог - дегенерат , якщо ми визнаємо окуповані території російськими то якщо колись підемо їх відвойовувать то це вже буде в Світі розцінено як напад на територію росії , цей сивочолий дебіл це розуміє ?
19.09.2025 19:59
Читайте не тільки заголовки - а ще й текст.
19.09.2025 20:02
Фінляндія визнала свої територіі в 40му,от воювала? Фагготи кончені
19.09.2025 19:59
Фінляндія пожертвувала частину ,щоб зберегти решту. Лінія Манергейма була прорвана , союзники не поспішали сильно впрягатися , і Манергейм ,як досвідчений генерал бачив реальну можливість повної окупації країни . .
Читайте його мемуари та вчіть історію , а не пишіть "патріотичну дурню"..
19.09.2025 20:20
Якщо визнати, то за яким приводом тоді відвойовувати?
Якщо визнав, що то не твоє, то вже назавжди...
То йде келог на#уй, зі своїми пропозиціями...
19.09.2025 20:00
Читайте не тільки заголовки - а ще й текст.
19.09.2025 20:03
Те, що території окуповані - і так зрозуміло, то що означає "визнати"?
Визнати ще раз, що вони окуповані?
19.09.2025 20:26
Поняття ''окуповані'' має не тільки фактичний зміст але і юридичний.
Мабуть саме це і мав на увазі Келлог.

А ось у дипломатії будь-які слова можуть мати різноманітний зміст і взагалі без змісту.
19.09.2025 21:18
ФІЗДУЙ НА ФРОНТ ЖІНОК ЗАМІНИ ЖДУНЯРА ***** 😂😂😂
19.09.2025 20:36
Маніпуляція, Келлог не так сказав.
Він сказав: "You may have to acknowledge occupied territory now... "
"Можливо, вам доведеться визнати окуповану територію зараз... "
Де там визнати окуповані території частиною РФ?
19.09.2025 20:03
...визнати, що території окуповані рашей... за пору років на цих територіях будуть понаєзавшиє... і ніколи вже вони не булуть повернені...
...тоді внсь світ буде вопіти, що вже Україна агрессор...
дай палець всю руку откусить і ціліком Україну сжере...
Вже погодились з о- ба- май не пручались в Криму...
19.09.2025 20:15
У прямій мові Келлога немає слів "територією РФ". Хто і навіщо вставив їх у анонс?
19.09.2025 20:05
...а чиї ці окуповані території?
19.09.2025 20:16
Наші. І ніяк не територія рф.
19.09.2025 20:47
США перетворилися з світового копа на простого посередника
19.09.2025 20:05
Келлог більш системно формулює те, що фонтанує з Трампа... І в результаті це має досить зловісний вигляд.
19.09.2025 20:08
Маячня...
19.09.2025 20:12
Особисто я завжди був прихильноком генерала Маннергейма ,який цінував людей більше за території . Але думаю ,що таких як я є меншість . Більшість населення України - це гомо совєтікус - совок у вишиванці - який мислить совєцькими імперськими наративами ( хоч вдає з себе націоналіста -патріота ) - главне отстоять тєріторії любой ценой , а баби ще наражають .При чому ці нібито "українські патріоти " - рвуть патріотичну сорочку на грудях - цсидячи по тилам , заброньовані,пенсіонери або в тилових-проапагандистських підрозділах - і не дуже поспішають особистим прикладом в окопі доводити свій незламний патріотизм і готовність воювати до перемоги.
19.09.2025 20:14
пуйлу хочуть одразу зняти всі санкції після хоч якоїсь заморозки. то ж з баблом росії вони військово зміцніють набагато бистріше України. То ж як і за рахунок чого Україна так "накача" боєздатність, щоб відвоювати???
19.09.2025 20:17
наш козак!!! орденоносець!
19.09.2025 20:20
Ні! І ще раз ні! Все, що радять нам картаві західні «мудреці», починаючи з Криму, вилазить нам кривавим потом і смертями.
19.09.2025 20:21
ФІЗДУЙ НА ФРОНТ ЖІНОК ЗАМІНИ ЖДУНЯРА 😂😂😂
19.09.2025 20:33
Ти вже це казало. Заціпило?😁
19.09.2025 20:45
Можливо, зараз Україні доведеться визнати окуповану територію, але в довгостроковій перспективі її можна буде повернути. Їм потрібно грати в довгу гру Джерело: https://censor.net/ua/n3575110

Тут так не вміють грати.
19.09.2025 20:24
Це як Південна Корея? Розскажіть, скільки вони відвоювали після оголошення перемир'я? І це ще в Північній Кореї не перенавчають населення на іншу мову...
показати весь коментар
19.09.2025 20:28
Якби неуки вчили історію - то не писали б дурню .

У кінцевій фазі Корейської війни (1951-1953), коли бойові дії зосереджувалися переважно вздовж 38-ї паралелі - лінії, що розділяє Північну і Південну Корею. Цей період війни був відносно позиційним, із запеклими боями за невеликі висоти та фортифіковані позиці . загальні втрати Південної Кореї та її союзників (країни ООН, включно зі США) склали приблизно:

🔻 Загальні втрати (1951-1953):
Вбиті: ≈ 60,000 - 70,000
Поранені: ≈ 150,000 - 180,000
Разом (вбиті + поранені): ≈ 210,000 - 250,000

Тобто ніхто ,нічого не відоював !!!! При чому участь у війні брали союзники . За Україну ніхто воювати не збирається ..

Тому раджу подумати над цим фактом - космонавтам -патріотам - якщо залишилося чим думати


19.09.2025 20:51
Судячи зі станом розумності у Вашингтоні то вони просто сприймуть новий "перл харбор" як звичайну помилку.
І авжеж вживуть методи, та через дві, чи три неділі, чи просто ніколи.
Похдоровляю америкосів із адміністрацією.
19.09.2025 20:28
Це така ваша потужна підтримка і допомога сцикливі уйобоки ? Вам дружба з ****** дорожче за гідність та ваших міжнародних зобов'язань, підтиранти будапештськи.
19.09.2025 20:32
Америкоси як і москалі - брехуни. Саме вони сприяли роззброєння України та початку цієї війни.
19.09.2025 20:35
Так, прив'язали Боневтіка до дуба в мільярдному лісі, який посадив Боневтік і давай розміновувати Чонгар та відводити наші війська з оборонних позицій. А потім всі бюдлжетнів гроші закатали в асфальт та знищили всі ракетні програми. Особисто Байден і ЦРУ знімали клістрони із наших систем ППО та фабрикували справи на генералів Марченка та Павловського щоб зупинити випуск бронежилетів та катерів. А в кінці ще й набрехали, що потрібно перестати стріляти і нападу не буде, а будуть шашлики і тільки після цього 24.02.2022 року відпустили Боневтіка.
19.09.2025 20:46
Дєда Келлог ,видно прийняв не ті пігулки...Або трампон кусьнув його десь в шию.
19.09.2025 20:48
як Фінляндія
19.09.2025 20:58
Дуже цікаво відповів чат GPT на наступні питання:

Як ти думаєш рішення Манергейма це була зрада фінського народу чи його порятунок?

Відповідь ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ:

Цілком обґрунтовано вважати, що **рішення Маннергейма укласти мир із Радянським Союзом у 1940 році - це був не зрада, а порятунок фінського народу.
Ось чому:

🔵 1. Маннергейм не здав країну, а врятував її від повної окупації
У березні 1940 року фронт тріщав по швах - Червона армія прорвала лінію оборони.
Без миру Фінляндію чекала повна поразка, окупація та, можливо, радянізація, як сталося з країнами Балтії.
Мир, хоч і з великими територіальними втратами, зберіг Фінляндії незалежність.

🔵 2. Рішення було стратегічним, а не емоційним
Маннергейм чудово розумів: патріотизм - не самогубство, і хоробрість солдатів має сенс лише тоді, коли її використовують розумно.
Він не керувався ідеологією, а діяв як військовий стратег і державник.

🔵 3. Після війни Фінляндія зберегла демократію
Незважаючи на втрати, країна не стала радянським сателітом.
Порівняй із Латвією, Естонією, Литвою - вони були повністю поглинуті СРСР.

🔵 4. Післявоєнна політика Маннергейма підтвердила його патріотизм
У 1944, коли знову виникла загроза з боку СРСР, він повторно уклав мир, щоб уберегти країну.
Він не прагнув влади, після завершення місії добровільно залишив посаду президента у 1946 році.

🔴 А чому іноді вважають це "зрадою"?
Деякі радикальні кола вважали, що потрібно "битися до останнього", щоб не віддати жодного клаптя землі.
Але без землі не було б і держави. Це емоційна позиція, не державницька.

Висновок:
Маннергейм не зрадив фінський народ - він його врятував.
Він ухвалив болюче, але єдине можливе рішення, щоб Фінляндія збереглася як незалежна держава.
"Іноді, щоб зберегти націю, потрібно вміти відступити з гідністю." - це, по суті, і було кредо Маннергейма.
19.09.2025 21:00
В тому що москалі захопили стільки території є і ваша провина. Скільки було порожніх балачок замість зброї , потужних засуджень замість спрвжних дій, заборона використовувати далекобійну зброю ? Ви пам'ятаєте це уйобоки кончені ???
19.09.2025 21:10
Ще 2014 США заборонили надавати (і продавати) Україні будь яку летальну зброю !
19.09.2025 21:15
их давно уже было вызнано еще в 20 году, когда бенин Нарик встречался в Омане с патрушевым....единственное что не срослось это проигрыш в 21 году рыжего Дегенерата и свободолюбие части Украинского народа, но в кремле надежды не теряют, а проект "буратино" со смотрящим фсбэшником Елдаком разваливают страну стахановскими темпами....шурма, резников, умеров....если Украина не избавится от этих малоПИД,,,роских , пархатых Крыс конец предрешен....
19.09.2025 21:17
Якщо такі ******* стратегії вслух казати, то кацапам взагалі немає сенсу зупинятись.
19.09.2025 21:28
Келлог по заданию своего рыжего шефа (раба x#йла) продвигает ползучую оккупацию Украины.
19.09.2025 21:28
