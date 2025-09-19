Україні, можливо, доведеться визнати де-факто окуповані території, але згодом зможе їх відвоювати, - Келлог
Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог закликав Україну дивитися на ситуацію у поверненні тимчасово окупованих Росією територій в довгостроковій перспективі. Рішення щодо територіальних поступок заради миру ухвалюватиме виключно Україна.
Про це він сказав в інтерв'ю The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.
Келлог заявив, що диктатор Путін –– це агент КДБ.
"Він ніколи не перестав ним бути. Він не розуміє Захід. Він прикидається, що не говорить англійською, але це не так, і ми вже кілька разів його викривали. Він маніпулятор. Єдине, що може протистояти цьому, – це сила, влада і міць", - наголошує генерал.
Келлога запитали, чи згоден він із заявами колишнього віцепрезидента США Майка Пенса, який минулого тижня сказав, що якщо Росія завоює Україну, вона перейде до нападу на країну НАТО. Він відповів ствердно.
"Абсолютно. Треба дивитися на Путіна і Росію як на експансіоністську державу. Він хоче відродити Російську імперію – просто подивіться на історію. Дайте йому дюйм землі, а він візьме милю. Це нагадує мені Другу світову війну. У 1938 році в Мюнхені Гітлер сказав, що хоче лише Судети. Потім Рейнланд, потім Польща, і ми вступили у Другу світову війну. Історія не повторюється, але вона точно римується. Саме це зараз відбувається з Україною. Ми мусимо зупинити його зараз", - сказав спецпосланець Трампа.
На його думку, він не очікує, що диктатор Путін постане перед судом в Гаазі за свої злочини, однак Келлог вірить у справедливі суди.
Також він розповів про роль Трампа у мирному врегулюванні та відкинув звинувачення щодо президента США, якого прозвали "TACO" –– "Trump Always Chickens Out" ("Трамп завжди боїться" - ред.
"Трамп намагається дати дипломатії всі шанси. Коли він сказав, що може зупинити війну за 24 години, він прагнув залишити після себе спадщину. Він швидко зрозумів, що це складніше, ніж очікувалося – особистість має значення. Українці готові до угоди, але Путін – ні. Його [Путіна] вводять в оману. На жаль, він думає, що виграє цю війну, але це не так. Тому Трамп просто дає йому свободу дій і час, щоб сісти за стіл переговорів, але карти все ще в наших руках", - пояснив Келлог.
Водночас на запитання, чи доведеться Україні віддати частину своєї території заради мирної угоди з РФ, генерал наголосив, що такі рішення ухвалюватиме виключно Україна.
"Трамп не торгує українською землею. Це мандат Зеленського. Ніхто інший не має права ухвалювати такі рішення. Але давайте будемо реалістами: Донецьк окупований на 65%. Луганськ — на 98%. Треба прийняти реальність. Де-факто не означає де-юре...Іноді короткострокова реальність не відповідає вашій меті. Можливо, зараз Україні доведеться визнати окуповану територію, але в довгостроковій перспективі її можна буде повернути. Їм потрібно грати в довгу гру", - переконаний Келлог.
Генерал Келлог вважає себе оптимістом і вірить, що мирна угода може бути й буде досягнута. Однак, на відміну від президента Трампа, генерал волів би бачити припинення вогню перед початком детальних мирних переговорів.
Він чітко висловився щодо послідовності: "Без припинення вогню дуже важко досягти миру. Проблема в тому, що Путін вважає, що він перемагає, тому він ще не погодиться на мир. Трамп віддає перевагу спочатку мирним переговорам. Я вважаю за краще спочатку припинити вогонь, бо коли він припиниться, його буде важко відновити".
А що стосується розчарування президента США повільним процесом укладення миру? "[Трамп] роздратований. Він думав, що його особисті стосунки з Путіним дадуть результати. Натомість Путін його обдурив. За закритими дверима президент Трамп набагато зліший, ніж на публіці".
Щодо наступного фронту в цій трирічній війні, спецпосланець Трампа додав: "Путін, безсумнівно, намагатиметься захопити весь Донецьк і Луганськ. Наступними можуть бути південні регіони Херсона і Запоріжжя. Але з того, що ми бачили досі, їх можна захоплювати лише сантиметр за сантиметром, і втрати будуть величезними".
Кожна країна має один голос у Північноатлантичній раді (NAC) - головному органі ухвалення рішень.
Рішення ухвалюються консенсусом, а не більшістю - тобто США не мають права «вето», але без їхньої згоди консенсусу практично не буде.
Але де-факто США мають особливу роль через:
Військову міць - США забезпечують близько 70% усіх витрат на оборону Альянсу (поза спільним бюджетом). Їхні ядерні сили - ключовий елемент ядерного стримування НАТО.
Командні посади - за усталеною традицією, Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) завжди американський генерал, тоді як Генеральний секретар НАТО - європеєць.
Політичний вплив - як найбільша економіка і військова держава в Альянсі, США фактично визначають стратегію, ініціюють більшість операцій і часто «************» союзників до рішень.
Трансатлантична роль - без США НАТО перетворилося б на суто європейський союз із меншими можливостями.
Тобто формально США не мають прописаних у Статуті особливих прав, але фактична вага США в НАТО унікальна і визначальна.
Хочете, я коротко викладу різницю між юридичним статусом і реальним впливом США в НАТО у вигляді таблиці для наочності?
Там буде інше населення, яке не знатиме України.
навіть талановитий рудий доні з картами у всіх руках, хоче залишити після себе спадок, тому дає плешивому дипломатію.
але, той маніпулятор і говорить англійською.
українці! віддайте все що вам накажуть, доні дуже хоче нобелівську медальку!
рухнув останній бастіон нашої надії (ну, як надії? так собі, черговий холуй рудого).
а, нахєра зе!гніда їде в оон?
Келлог сказав - ''що Україні можливо прийдеться визнати певні території - окупованими''
А журналісти в заголовку статті написали - ''що Україні можливо прийдеться визнати окуповані території - частиною рф''.
А це - як говорять в Одесі - дві Великі різниці.
Не гоже так підставляти Бутусова...
Так как сайт не имеет своих журналистов, а перепечатывает новости других агенств, заголовки - это своё.
Читайте його мемуари та вчіть історію , а не пишіть "патріотичну дурню"..
Якщо визнав, що то не твоє, то вже назавжди...
То йде келог на#уй, зі своїми пропозиціями...
Визнати ще раз, що вони окуповані?
Мабуть саме це і мав на увазі Келлог.
А ось у дипломатії будь-які слова можуть мати різноманітний зміст і взагалі без змісту.
Він сказав: "You may have to acknowledge occupied territory now... "
"Можливо, вам доведеться визнати окуповану територію зараз... "
Де там визнати окуповані території частиною РФ?
...тоді внсь світ буде вопіти, що вже Україна агрессор...
дай палець всю руку откусить і ціліком Україну сжере...
Вже погодились з о- ба- май не пручались в Криму...
Тут так не вміють грати.
У кінцевій фазі Корейської війни (1951-1953), коли бойові дії зосереджувалися переважно вздовж 38-ї паралелі - лінії, що розділяє Північну і Південну Корею. Цей період війни був відносно позиційним, із запеклими боями за невеликі висоти та фортифіковані позиці . загальні втрати Південної Кореї та її союзників (країни ООН, включно зі США) склали приблизно:
🔻 Загальні втрати (1951-1953):
Вбиті: ≈ 60,000 - 70,000
Поранені: ≈ 150,000 - 180,000
Разом (вбиті + поранені): ≈ 210,000 - 250,000
Тобто ніхто ,нічого не відоював !!!! При чому участь у війні брали союзники . За Україну ніхто воювати не збирається ..
Тому раджу подумати над цим фактом - космонавтам -патріотам - якщо залишилося чим думати
І авжеж вживуть методи, та через дві, чи три неділі, чи просто ніколи.
Похдоровляю америкосів із адміністрацією.
Як ти думаєш рішення Манергейма це була зрада фінського народу чи його порятунок?
Відповідь ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ:
Цілком обґрунтовано вважати, що **рішення Маннергейма укласти мир із Радянським Союзом у 1940 році - це був не зрада, а порятунок фінського народу.
Ось чому:
🔵 1. Маннергейм не здав країну, а врятував її від повної окупації
У березні 1940 року фронт тріщав по швах - Червона армія прорвала лінію оборони.
Без миру Фінляндію чекала повна поразка, окупація та, можливо, радянізація, як сталося з країнами Балтії.
Мир, хоч і з великими територіальними втратами, зберіг Фінляндії незалежність.
🔵 2. Рішення було стратегічним, а не емоційним
Маннергейм чудово розумів: патріотизм - не самогубство, і хоробрість солдатів має сенс лише тоді, коли її використовують розумно.
Він не керувався ідеологією, а діяв як військовий стратег і державник.
🔵 3. Після війни Фінляндія зберегла демократію
Незважаючи на втрати, країна не стала радянським сателітом.
Порівняй із Латвією, Естонією, Литвою - вони були повністю поглинуті СРСР.
🔵 4. Післявоєнна політика Маннергейма підтвердила його патріотизм
У 1944, коли знову виникла загроза з боку СРСР, він повторно уклав мир, щоб уберегти країну.
Він не прагнув влади, після завершення місії добровільно залишив посаду президента у 1946 році.
🔴 А чому іноді вважають це "зрадою"?
Деякі радикальні кола вважали, що потрібно "битися до останнього", щоб не віддати жодного клаптя землі.
Але без землі не було б і держави. Це емоційна позиція, не державницька.
✅ Висновок:
Маннергейм не зрадив фінський народ - він його врятував.
Він ухвалив болюче, але єдине можливе рішення, щоб Фінляндія збереглася як незалежна держава.
"Іноді, щоб зберегти націю, потрібно вміти відступити з гідністю." - це, по суті, і було кредо Маннергейма.