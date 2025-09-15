Росія насправді програє війну в Україні, якби Путін перемагав, він був би у Києві - Келлог. ВIДЕО

Росія не перемагає на полі бою, - заявив спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог на конференції у Києві, зазначивши, що таке питання задавав йому американський лідер перед самітом з російським диктатором Володимиром Путіним, пише Цензор.НЕТ.

"Чи перемагає Росія? Це чудове запитання, тому що його мені поставив президент Трамп в Овальному кабінеті приблизно шість тижнів тому. Те саме запитання. І я рішуче відповів: "Пане президенте, не слухайте тільки мене. Ваш голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн чекає зовні. Він стоїть біля автомобіля. Запросіть його, спитайте його про це. Він ваш головний військовий радник", - зазначив Келлог.

Він зазначив, що і він, і Кейн сказали Трампу одне і те ж – про перемогу росіян не йдеться.

Він наголосив, що насправді Росія програє цю війну.

"Якби Путін перемагав, він був би у Києві, на захід від Дніпра, в Одесі і змінив би уряд. Насправді Росія програє цю війну", - сказав Келлог.

