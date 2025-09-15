УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9894 відвідувача онлайн
Новини Відео
2 064 14

Росія насправді програє війну в Україні, якби Путін перемагав, він був би у Києві - Келлог. ВIДЕО

Росія не перемагає на полі бою, - заявив спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог на конференції у Києві, зазначивши, що таке питання задавав йому американський лідер перед самітом з російським диктатором Володимиром Путіним, пише Цензор.НЕТ.

"Чи перемагає Росія? Це чудове запитання, тому що його мені поставив президент Трамп в Овальному кабінеті приблизно шість тижнів тому. Те саме запитання. І я рішуче відповів: "Пане президенте, не слухайте тільки мене. Ваш голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн чекає зовні. Він стоїть біля автомобіля. Запросіть його, спитайте його про це. Він ваш головний військовий радник", - зазначив Келлог.

Він зазначив, що і він, і Кейн сказали Трампу одне і те ж – про перемогу росіян не йдеться.

Він наголосив, що насправді Росія програє цю війну.

"Якби Путін перемагав, він був би у Києві, на захід від Дніпра, в Одесі і змінив би уряд. Насправді Росія програє цю війну", - сказав Келлог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Келлог про російських військових: Ми б їм надерли дупу. Їх не треба боятися

Автор: 

росія (67711) Келлог Кіт (230) війна в Україні (6150)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
*****, цей келог карту Deep State дивиться(((. Щодня втрачаємо території. Америкосівський демагог - дедуган. Платять йому наші мільйони , от він і їде і ******* всяку нісенітницю(((.
показати весь коментар
15.09.2025 13:14 Відповісти
+2
А якби бздливі америкоси дани потрібну зброю у достатній кількості та ще у 2014 році,то кацапське питання закрили б у 2015 році! Бо налякане негреня Обама навіть "джевелінів " не дав!
показати весь коментар
15.09.2025 13:25 Відповісти
+2
Залежить від точки зору.
Згадаймо нещодавню Ірано-Ізраїльсько-американську війну, в якій перемогли всі три сторони.
показати весь коментар
15.09.2025 13:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дякую, що заспокоїв .....
показати весь коментар
15.09.2025 13:01 Відповісти
Що тут додати
показати весь коментар
15.09.2025 13:02 Відповісти
*****, цей келог карту Deep State дивиться(((. Щодня втрачаємо території. Америкосівський демагог - дедуган. Платять йому наші мільйони , от він і їде і ******* всяку нісенітницю(((.
показати весь коментар
15.09.2025 13:14 Відповісти
І не посперечаєшся .!
показати весь коментар
15.09.2025 13:20 Відповісти
діди вже старі - до пенсії дотягнуть без різких рухів
показати весь коментар
15.09.2025 13:22 Відповісти
А якби бздливі америкоси дани потрібну зброю у достатній кількості та ще у 2014 році,то кацапське питання закрили б у 2015 році! Бо налякане негреня Обама навіть "джевелінів " не дав!
показати весь коментар
15.09.2025 13:25 Відповісти
Так, лауреат Нобелівської премії миру не міг інакше. Зате нинішній номінат щедро насипав!
показати весь коментар
15.09.2025 15:07 Відповісти
Залежить від точки зору.
Згадаймо нещодавню Ірано-Ізраїльсько-американську війну, в якій перемогли всі три сторони.
показати весь коментар
15.09.2025 13:32 Відповісти
Та да. Наш Потужниуй Зюзєль же заявив, що це ми перемагаємо, бо хло ще не окупував усю Україну.
показати весь коментар
15.09.2025 14:15 Відповісти
Келлог - Х-уйлу - "Слабо тобі захопити швидко, чи повільно, але дай же конкретні терміни, Україну (нам треба знати, ти обіцяв що це буде швидко), ми ж створили для тебе усі можливості, від США українці нічого не отримують (які "лохи", що не зрозуміли, як їх кинули з Будапештським меморандумом), адже до тебе не було жодних санкцій, а скоро знімемо усі, що наклав Байден, ну коли ж ви вже знищите Україну, бо нам, магівцям, це трохи муляє в Америці і в Європі.".
показати весь коментар
15.09.2025 14:22 Відповісти
Так його можна брати на Єдиний марафон, "аналітиком "працювати.
показати весь коментар
15.09.2025 14:55 Відповісти
а при чому тут Ви світові американські афери і най..общики українського народу.ОСОБЛИВО "ПРОРАШИСТСЬКІ ХОЛУЇ ТРАМПІСТИ ????
показати весь коментар
15.09.2025 15:00 Відповісти
Таке лайно намотувати на вуха можно тільки повним довбням
показати весь коментар
15.09.2025 15:09 Відповісти
Це прям якийсь вірус peremogium vulgaris екс генералів США.

То Ходжес майже з Криму куштуючи чебуреки писав твіти шо "ось-ось", то зараз наче більш-менш адекватний Келог і той заразився.
показати весь коментар
15.09.2025 15:09 Відповісти
 
 