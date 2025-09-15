РУС
Россия на самом деле проигрывает войну в Украине, если бы Путин побеждал, он был бы в Киеве - Келлог. ВИДЕО

Россия не побеждает на поле боя, - заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог на конференции в Киеве, отметив, что такой вопрос задавал ему американский лидер перед саммитом с российским диктатором Владимиром Путиным, пишет Цензор.НЕТ.

"Побеждает ли Россия? Это замечательный вопрос, потому что его мне задал президент Трамп в Овальном кабинете примерно шесть недель назад. Тот же вопрос. И я решительно ответил: "Господин президент, не слушайте только меня. Ваш председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн ждет снаружи. Он стоит возле автомобиля. Пригласите его, спросите его об этом. Он ваш главный военный советник", - отметил Кэллог.

Он отметил, что и он, и Кейн сказали Трампу одно и то же - о победе россиян речь не идет.

Он подчеркнул, что на самом деле Россия проигрывает эту войну.

"Если бы Путин побеждал, он был бы в Киеве, к западу от Днепра, в Одессе и сменил бы правительство. На самом деле Россия проигрывает эту войну", - сказал Келлог.

россия (97183) Келлог Кит (227) война в Украине (6104)
дякую, що заспокоїв .....
15.09.2025 13:01 Ответить
Що тут додати
15.09.2025 13:02 Ответить
*****, цей келог карту Deep State дивиться(((. Щодня втрачаємо території. Америкосівський демагог - дедуган. Платять йому наші мільйони , от він і їде і ******* всяку нісенітницю(((.
15.09.2025 13:14 Ответить
І не посперечаєшся .!
15.09.2025 13:20 Ответить
діди вже старі - до пенсії дотягнуть без різких рухів
15.09.2025 13:22 Ответить
А якби бздливі америкоси дани потрібну зброю у достатній кількості та ще у 2014 році,то кацапське питання закрили б у 2015 році! Бо налякане негреня Обама навіть "джевелінів " не дав!
15.09.2025 13:25 Ответить
Залежить від точки зору.
Згадаймо нещодавню Ірано-Ізраїльсько-американську війну, в якій перемогли всі три сторони.
15.09.2025 13:32 Ответить
Та да. Наш Потужниуй Зюзєль же заявив, що це ми перемагаємо, бо хло ще не окупував усю Україну.
15.09.2025 14:15 Ответить
Келлог - Х-уйлу - "Слабо тобі захопити швидко, чи повільно, але дай же конкретні терміни, Україну (нам треба знати, ти обіцяв що це буде швидко), ми ж створили для тебе усі можливості, від США українці нічого не отримують (які "лохи", що не зрозуміли, як їх кинули з Будапештським меморандумом), адже до тебе не було жодних санкцій, а скоро знімемо усі, що наклав Байден, ну коли ж ви вже знищите Україну, бо нам, магівцям, це трохи муляє в Америці і в Європі.".
15.09.2025 14:22 Ответить
 
 