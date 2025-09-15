РУС
Келлог о российских военных: Мы бы им надрали задницу. Их не нужно бояться

Келлогу показали западные компоненты в российском оружии

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что имел в Овальном кабинете дискуссию относительно "первенства" российских военнослужащих.

Об этом он рассказал журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Они говорили о "приоритете" российских военных. Я сказал: "Мы бы им надрали задницу", - отметил Келлог.

По его словам, российские воины не такие хорошие, как говорит диктатор Владимир Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы - мировые лидеры в области беспилотников, мы сильно отстаем, - Келлог

"За это я отдаю должное украинским военным. Я не думаю, что кто-то должен бояться российских военных. Я не верю, что они имеют способность дойти до Берлина или куда-то еще", - резюмировал он.

армія РФ (20534) Келлог Кит (227)
+12
Американці деруть дупи рашистам. Це фото потрібно вручати всім американським політикам
15.09.2025 11:27 Ответить
+11
Поки в білому Дурдомі сидить облізла жовта засцика то американці можуть дерти обісрані дупи кацапів тільки язиком
15.09.2025 11:24 Ответить
+10
АГА АГА...вірю вірю. Де б не так. Всі круті на словах а по факту американські військові на колінах стелять червону доріжку на Алясці
15.09.2025 11:23 Ответить
Смішний старпер.
15.09.2025 11:22 Ответить
Тільки не ясно, чого вони так сцуться сросісян..могли б вже давно мацкву з болотами зрівняти..
15.09.2025 11:31 Ответить
а ми чого сцимся
20 дрг, теракти у метро
все як вони *******...

але?
15.09.2025 12:24 Ответить
Немає політичної волі й мирняк жаліють..
15.09.2025 12:29 Ответить
З чого це ти взяв?
Ти статтю читав, чи " і так розумний"?
В статті сказано." Були наради в Білому Домі, де Келлог, за його словами дав власне бачення, що боєздатність армії рф не дозволить останній просунутися доБерліну".
Із чим саме, у цьому твердженні Келога, ти незгоден?
15.09.2025 11:35 Ответить
Нах.
15.09.2025 11:49 Ответить
то згідно голлівудських сценаріїв? Захід навіть економічно не здатний ні на що суттєве

https://epravda.com.ua/svit/krivavi-milyardi-skilki-zaroblyayut-svitovi-kompaniji-yaki-tak-i-ne-viyshli-z-rf-811593/
15.09.2025 11:23 Ответить
АГА АГА...вірю вірю. Де б не так. Всі круті на словах а по факту американські військові на колінах стелять червону доріжку на Алясці
15.09.2025 11:23 Ответить
прикидалися безпорадними )
15.09.2025 11:28 Ответить
Хоть хтось в адміністрації США може говорити внятно!
15.09.2025 11:24 Ответить
Поки в білому Дурдомі сидить облізла жовта засцика то американці можуть дерти обісрані дупи кацапів тільки язиком
15.09.2025 11:24 Ответить
Смішними є два інших старпери: Доні та Стів.
15.09.2025 11:24 Ответить
Руські війська срань і п'янь, але коли це американці рвали їм дупи, що він так переконаний в цьому. Поки що сраки руських виродків рвуть українці
15.09.2025 11:24 Ответить
в Сирії за 200 250 орків
15.09.2025 11:26 Ответить
не рівняй
то було чвк
вони ніхто
нема юрисдикції
найманці
15.09.2025 12:25 Ответить
стоячи раком перед ****** за наказом іржавого важко дупу надирати
15.09.2025 11:25 Ответить
Келог не стелив. Івін не кумедніший за всіх дописувачів
15.09.2025 11:25 Ответить
ясна річ шо США б надерли русні ср* ку ...бо перші в світі за озброєнням ...але трамп цілує ту русняву дупу публічно , на червоній доріжки ...і шо ви ястреби зробите ?!!! ....аж нічого
15.09.2025 11:25 Ответить
У 2022 році русня мала не лише краще, а й значно більше озброєння. І що з того? Без мотивації купа технологічного заліза так і лишається просто купою заліза. А ще додайте бойовий досвід.
показать весь комментарий
15.09.2025 11:37 Ответить
В чем кацапня непревзойдённая так это в умении самим себе яйца лизать.
15.09.2025 11:25 Ответить
Келлог: Ми б їм надерли дупу, я даже фильм видел как мы это делаем
15.09.2025 11:27 Ответить
В них є сирійський досвід довбання кацапів саме за президентства Трампа, і чомусь тоді вони були рішучими... Кіт Келлог і його донька - наша надія! Дай Боже їм здоров'я і рішучості!
15.09.2025 11:50 Ответить
вони вбили чвк, то не армія срасії
15.09.2025 12:26 Ответить
Але ж все-таки кацапи хоч і неофіційна армія...
15.09.2025 12:29 Ответить
Американці деруть дупи рашистам. Це фото потрібно вручати всім американським політикам
15.09.2025 11:27 Ответить
А в реальності "натерли червону доріжку"...
15.09.2025 11:41 Ответить
Яке ганьбище! Хоч би перевдяглися у цивільне...🤬
15.09.2025 11:51 Ответить
Зате це фото цвійде в історію яке наглядно показуватиме нащадкам якою була америка великою при Тампоні
15.09.2025 12:11 Ответить
Перегнув палицю - навіть путлєр каже - ми "друга" армія світу
показать весь комментарий
15.09.2025 11:28 Ответить
першу-то ***** має на увазі косооких.
15.09.2025 11:30 Ответить
Умовний спосіб дії - "ми б їм...". Келог, ти частина команди, що симпатизує Х-уйлу, і шкодить Україні.
показать весь комментарий
15.09.2025 11:28 Ответить
Надератель дуп хреніа.
15.09.2025 11:28 Ответить
Ти із чим незгодний?
Ти вважаєш, що у рф є можливості зараз дійти до Берліна?
15.09.2025 11:38 Ответить
Якщо українська армія кудись зникла з лінії фронту, то на Берлін шлях рахуй відкрито
15.09.2025 11:42 Ответить
Так. Дойде і до Парижу, як шо СОУ не завадять.
15.09.2025 12:36 Ответить
Міноборони США: Якщо ви загрожуєте нам, це буде ваш найдовший і найжахливіший день. Наші сили атакував батальйон, ми здійснили контратаку за допомогою Б-52, Ф-22, АС-130.
15.09.2025 11:29 Ответить
ніхто з кацапні не вижив
15.09.2025 11:31 Ответить
7-8 лютого 2018 року Трамп був президентом
15.09.2025 11:36 Ответить
Не бійтеся, вмирайте, бо ми б їм легко надерли дупи.
15.09.2025 11:30 Ответить
Поки Україна вмивається кровавою-знекровлючою історією свого виживання , у таких країн як США та й поважних Європейських залишилось мало часу , щоб переосмислити свою суть та своє майбутнє у тому гівні що опинилися , диктуючи світові та повчаючи Україну у т ч .
15.09.2025 11:30 Ответить
"Ми б їм дали як щоб вони нас наздогнали..."
15.09.2025 11:31 Ответить
Ви б їм надерли дупу, якщо б президентом була людина без старечого маразму.
15.09.2025 11:32 Ответить
Маразм в нього поки не знайшли...тільки інсульт перенес 3 дні тому, кажуть..

У маска то аспергера, асоціальна хвороба.
15.09.2025 11:41 Ответить
нууу..у вас есть замечательная возможность!..пришлите хотя бы ЧВК свое, да потягайтесь....
15.09.2025 11:37 Ответить
Ще операція в Арденах потім Корея, В'єтнам, Афганістан показали які з американців надирателі чиїхсь дуп.
15.09.2025 11:38 Ответить
А хто переміг у другій світовій?
15.09.2025 11:40 Ответить
Коаліція союзників, які були в рази більшими економічно і по людських ресурсах, ніж країни Осі
15.09.2025 11:44 Ответить
США, є переможцем у другі1світовй, чи ні?
Просте питання, проста відповідь. Так, чи ні.
15.09.2025 12:01 Ответить
США є однією з великих країн союзниць по антигітлерівській коаліції, яка останньою вступила у війну, але її приєднання до країн союзниць вагомо поміняло розклад сил, так як США величезна економічно, ресурно багата країна з великим населенням
15.09.2025 12:13 Ответить
Ви про В-25/29, які зкинули Малюка та Товстуна та поливали напалмом Японію??

Чи про Олексія Береста?
15.09.2025 11:48 Ответить
У Другій світовій війні перемогла коаліція союзників - і точно не Сполучені Штати самотужки.
Єдина країна, яка воювала фактично від першого до останнього дня - це Велика Британія.
А США, як і зараз, спершу лише торгували зброєю, не плануючи вступати у війну.
Все змінив Перл-Харбор.
15.09.2025 11:50 Ответить
ти невиліковна ідіотка
щезни вже з форума
заїбала усіх тупістю
15.09.2025 12:28 Ответить
А знаєте коли ці надерателі підключилися до сухопутної війні в Європі де вирішувалося основне питання з Німеччиною і її союзниками? Воювати всією армією і флотом три роки з японцями за крихітні острови якось не те.
15.09.2025 12:01 Ответить
Знаємо.
. Операція " Хаскі" почалася 9 липня 1943 року висадкою військ США І БРИТАНІЇ на Сицілію у кількослі 470 000 осолового складу. Опереція Хаскі завершилися перемогою союзників.
Ще питання за другу світову?

А от хто є агресором у початку другою світової, можеш написати?
15.09.2025 12:09 Ответить
Мені бабуся розповідала десь в 1964 році про 2 роки окупації а потім я прочитав дуже багато про війну і це все писали люди які воювали. Школу закінчив в 1975 році і навколо було багато людей які воювали і вони казали що амери висадилися на шапошний розбір і називали їхні консерви (тушонка, китовий жир та інше) - "другий фронт".
15.09.2025 12:21 Ответить
Німеччина, Італія, Японія та СРСР.
Агресивні дії СРСР у 1939-1941 роках:
• Вторгнення до Польщі (17 вересня 1939)
- СРСР напав на Польщу без оголошення війни, діючи згідно з таємним протоколом Пакту Молотова-Ріббентропа, укладеного з нацистською Німеччиною.
- Це було пряме порушення міжнародних угод, зокрема Пакту Бріана-Келлога та Конвенції про визначення агресії.
• Окупація Балтії (1940)
- СРСР анексував Естонію, Латвію та Литву, встановивши маріонеткові уряди під загрозою сили.
• Зимова війна з Фінляндією (1939-1940)
- Радянський напад на Фінляндію призвів до виключення СРСР із Ліги Націй як агресора.
• Окупація Бессарабії та Північної Буковини (1940)
- Захоплення територій Румунії без оголошення війни.
15.09.2025 12:42 Ответить
Та вони хуситів в сандалях ніяк на місце не поставлять, а тут вони надерли б дупу регулярній армії.
15.09.2025 11:43 Ответить
Да ніхто нікому не буде драти дупи. Ядерні держави!
драти дупу московитам може тільки Україна
15.09.2025 11:40 Ответить
Він не вперше впадає в емоції. Такий американський Медведєв.
15.09.2025 11:41 Ответить
Ахаха, ваші військові, якщо б билися з російськими, нили б, що їх винищують, навіть, якби втрати були б 1 до 10. Бо росіяни своїх не шкодують. А після ниття, ваші б тікали не гірше, ніж європейські військові. І якби Росія в 2022 році пішла на ЄС, то ЄС вже б не було. України звісно також, бо нам би постачання зброї відрізали. Але, добре, що росіяни про це в 2022 році не подумали і не зробили так, бо не були готові тоді до таких масштабних дій з довгою логістикою.
15.09.2025 11:48 Ответить
Сидячи в Овальному кабінеті, "надирати" дупи можна кому завгодно.
15.09.2025 11:51 Ответить
Пердун старый! Надиратель дуп! Классику читайте! Вы узнаете, что и до вас люди жили и проблемы у них были! И они эти проблемы решали!
15.09.2025 11:51 Ответить
старе дупло
15.09.2025 11:54 Ответить
Тільки не з такими союзниками. Після атаки на Польщу німці з'ясували що в Німеччині одна система ППО замість потрібних 400. Тобто ППО фактично не існує.

15.09.2025 11:59 Ответить
Колись війська ППО в Німеччині були розформовані. Зараз тільки намагаються створити. З папугами при владі це здається нереальним, враховуючи що агресії рашки вже 11 років.
15.09.2025 12:17 Ответить
Нащо їм дерти дупи? Томогавками знищуються всі нпз, і вони за пару тижнів з голоду поздихають.
15.09.2025 12:05 Ответить
ммм... то чого чекають? мало ***** людей поклав? не розумію
може лячно?????
15.09.2025 12:30 Ответить
Надерли би дупи , але перед цим 10 раз би обісцялися
15.09.2025 12:11 Ответить
Зброї у США дійсно - вистачить щоб надрати кацапні дупу 10 разів .
А от , що до відваги і рішучості , тут є сумніви . !
15.09.2025 12:12 Ответить
ми б їм надерли дупу, але ми не можемо драти те що цілуємо
15.09.2025 12:15 Ответить
Мужність США ми вже побачили при нападі на Польщу - це випадково, заплющуємо очі!
15.09.2025 12:16 Ответить
Така голослівна "мужність", без жодних реальних вчинків, швидко перетворюється у посміховисько.
15.09.2025 12:29 Ответить
я таким перестав страдати ще у 12 років

я би, ми би... а мій папа... а мій брат...

одного разу я понів шо треба бити у ніс а не волати до папи
юшево з наглого армяна(факт а не расизм) досі памятаю, 40 років тому було... вчиться тупі пендоси (це цитата з задорного.... таки був прав гондон)
15.09.2025 12:32 Ответить
Маячня повна ,взагалі здається тільки українські військові здатні в польових укріпленнях витримувати удари реактивної артилерії, термобаричні снаряди, надпотужні бомби.
15.09.2025 12:38 Ответить
Шо там з Єменом?
Як ви ******** хусітам в тапках на віслюках,херої *****
15.09.2025 12:39 Ответить
Пан Келлог не робить погоду. Нажаль
15.09.2025 12:54 Ответить
 
 