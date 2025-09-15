4 778 82
Келлог о российских военных: Мы бы им надрали задницу. Их не нужно бояться
Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что имел в Овальном кабинете дискуссию относительно "первенства" российских военнослужащих.
Об этом он рассказал журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.
"Они говорили о "приоритете" российских военных. Я сказал: "Мы бы им надрали задницу", - отметил Келлог.
По его словам, российские воины не такие хорошие, как говорит диктатор Владимир Путин.
"За это я отдаю должное украинским военным. Я не думаю, что кто-то должен бояться российских военных. Я не верю, что они имеют способность дойти до Берлина или куда-то еще", - резюмировал он.
