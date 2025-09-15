3 641 76
Келлог про російських військових: Ми б їм надерли дупу. Їх не треба боятися
Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що мав в Овальному кабінеті дискусію щодо "першості" російських військовослужбовців.
Про це він розповів журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.
"Вони говорили про "пріоритет" російських військових. Я сказав: "Ми б їм надерли дупу", - зазначив Келлог.
За його словами, російські вояки не такі хороші, як каже диктатор Володимир Путін.
"За це я віддаю належне українським військовим. Я не думаю, що хтось повинен боятися російських військових. Я не вірю, що вони мають здатність дійти до Берліна чи кудись ще", - резюмував він.
