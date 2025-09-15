УКР
Новини
3 641 76

Келлог про російських військових: Ми б їм надерли дупу. Їх не треба боятися

Келлогу показали західні компоненти у російській зброї

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що мав в Овальному кабінеті дискусію щодо "першості" російських військовослужбовців. 

Про це він розповів журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"Вони говорили про "пріоритет" російських військових. Я сказав: "Ми б їм надерли дупу", - зазначив Келлог.

За його словами, російські вояки не такі хороші, як каже диктатор Володимир Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці – світові лідери в галузі безпілотників, ми сильно відстаємо, - Келлог

"За це я віддаю належне українським військовим. Я не думаю, що хтось повинен боятися російських військових. Я не вірю, що вони мають здатність дійти до Берліна чи кудись ще", - резюмував він.

Автор: 

армія рф (18686) Келлог Кіт (228)
+8
Американці деруть дупи рашистам. Це фото потрібно вручати всім американським політикам
15.09.2025 11:27 Відповісти
+7
АГА АГА...вірю вірю. Де б не так. Всі круті на словах а по факту американські військові на колінах стелять червону доріжку на Алясці
15.09.2025 11:23 Відповісти
+6
Поки в білому Дурдомі сидить облізла жовта засцика то американці можуть дерти обісрані дупи кацапів тільки язиком
15.09.2025 11:24 Відповісти
Смішний старпер.
15.09.2025 11:22 Відповісти
Тільки не ясно, чого вони так сцуться сросісян..могли б вже давно мацкву з болотами зрівняти..
15.09.2025 11:31 Відповісти
а ми чого сцимся
20 дрг, теракти у метро
все як вони *******...

але?
15.09.2025 12:24 Відповісти
Немає політичної волі й мирняк жаліють..
15.09.2025 12:29 Відповісти
З чого це ти взяв?
Ти статтю читав, чи " і так розумний"?
В статті сказано." Були наради в Білому Домі, де Келлог, за його словами дав власне бачення, що боєздатність армії рф не дозволить останній просунутися доБерліну".
Із чим саме, у цьому твердженні Келога, ти незгоден?
15.09.2025 11:35 Відповісти
Нах.
15.09.2025 11:49 Відповісти
то згідно голлівудських сценаріїв? Захід навіть економічно не здатний ні на що суттєве

https://epravda.com.ua/svit/krivavi-milyardi-skilki-zaroblyayut-svitovi-kompaniji-yaki-tak-i-ne-viyshli-z-rf-811593/
15.09.2025 11:23 Відповісти
АГА АГА...вірю вірю. Де б не так. Всі круті на словах а по факту американські військові на колінах стелять червону доріжку на Алясці
15.09.2025 11:23 Відповісти
прикидалися безпорадними )
15.09.2025 11:28 Відповісти
Хоть хтось в адміністрації США може говорити внятно!
15.09.2025 11:24 Відповісти
Поки в білому Дурдомі сидить облізла жовта засцика то американці можуть дерти обісрані дупи кацапів тільки язиком
15.09.2025 11:24 Відповісти
Смішними є два інших старпери: Доні та Стів.
15.09.2025 11:24 Відповісти
Руські війська срань і п'янь, але коли це американці рвали їм дупи, що він так переконаний в цьому. Поки що сраки руських виродків рвуть українці
15.09.2025 11:24 Відповісти
в Сирії за 200 250 орків
15.09.2025 11:26 Відповісти
не рівняй
то було чвк
вони ніхто
нема юрисдикції
найманці
15.09.2025 12:25 Відповісти
стоячи раком перед ****** за наказом іржавого важко дупу надирати
15.09.2025 11:25 Відповісти
Келог не стелив. Івін не кумедніший за всіх дописувачів
15.09.2025 11:25 Відповісти
ясна річ шо США б надерли русні ср* ку ...бо перші в світі за озброєнням ...але трамп цілує ту русняву дупу публічно , на червоній доріжки ...і шо ви ястреби зробите ?!!! ....аж нічого
15.09.2025 11:25 Відповісти
У 2022 році русня мала не лише краще, а й значно більше озброєння. І що з того? Без мотивації купа технологічного заліза так і лишається просто купою заліза. А ще додайте бойовий досвід.
15.09.2025 11:37 Відповісти
В чем кацапня непревзойдённая так это в умении самим себе яйца лизать.
15.09.2025 11:25 Відповісти
Келлог: Ми б їм надерли дупу, я даже фильм видел как мы это делаем
15.09.2025 11:27 Відповісти
В них є сирійський досвід довбання кацапів саме за президентства Трампа, і чомусь тоді вони були рішучими... Кіт Келлог і його донька - наша надія! Дай Боже їм здоров'я і рішучості!
15.09.2025 11:50 Відповісти
вони вбили чвк, то не армія срасії
15.09.2025 12:26 Відповісти
Але ж все-таки кацапи хоч і неофіційна армія...
15.09.2025 12:29 Відповісти
Американці деруть дупи рашистам. Це фото потрібно вручати всім американським політикам
15.09.2025 11:27 Відповісти
А в реальності "натерли червону доріжку"...
15.09.2025 11:41 Відповісти
Яке ганьбище! Хоч би перевдяглися у цивільне...🤬
15.09.2025 11:51 Відповісти
Зате це фото цвійде в історію яке наглядно показуватиме нащадкам якою була америка великою при Тампоні
15.09.2025 12:11 Відповісти
Перегнув палицю - навіть путлєр каже - ми "друга" армія світу
15.09.2025 11:28 Відповісти
першу-то ***** має на увазі косооких.
15.09.2025 11:30 Відповісти
Умовний спосіб дії - "ми б їм...". Келог, ти частина команди, що симпатизує Х-уйлу, і шкодить Україні.
15.09.2025 11:28 Відповісти
Надератель дуп хреніа.
15.09.2025 11:28 Відповісти
Ти із чим незгодний?
Ти вважаєш, що у рф є можливості зараз дійти до Берліна?
15.09.2025 11:38 Відповісти
Якщо українська армія кудись зникла з лінії фронту, то на Берлін шлях рахуй відкрито
15.09.2025 11:42 Відповісти
Міноборони США: Якщо ви загрожуєте нам, це буде ваш найдовший і найжахливіший день. Наші сили атакував батальйон, ми здійснили контратаку за допомогою Б-52, Ф-22, АС-130.
15.09.2025 11:29 Відповісти
ніхто з кацапні не вижив
15.09.2025 11:31 Відповісти
7-8 лютого 2018 року Трамп був президентом
15.09.2025 11:36 Відповісти
Не бійтеся, вмирайте, бо ми б їм легко надерли дупи.
15.09.2025 11:30 Відповісти
Поки Україна вмив
15.09.2025 11:30 Відповісти
"Ми б їм дали як щоб вони нас наздогнали..."
15.09.2025 11:31 Відповісти
Ви б їм надерли дупу, якщо б президентом була людина без старечого маразму.
15.09.2025 11:32 Відповісти
Маразм в нього поки не знайшли...тільки інсульт перенес 3 дні тому, кажуть..

У маска то аспергера, асоціальна хвороба.
15.09.2025 11:41 Відповісти
нууу..у вас есть замечательная возможность!..пришлите хотя бы ЧВК свое, да потягайтесь....
15.09.2025 11:37 Відповісти
Ще операція в Арденах потім Корея, В'єтнам, Афганістан показали які з американців надирателі чиїхсь дуп.
15.09.2025 11:38 Відповісти
А хто переміг у другій світовій?
15.09.2025 11:40 Відповісти
Коаліція союзників, які були в рази більшими економічно і по людських ресурсах, ніж країни Осі
15.09.2025 11:44 Відповісти
США, є переможцем у другі1світовй, чи ні?
Просте питання, проста відповідь. Так, чи ні.
15.09.2025 12:01 Відповісти
США є однією з великих країн союзниць по антигітлерівській коаліції, яка останньою вступила у війну, але її приєднання до країн союзниць вагомо поміняло розклад сил, так як США величезна економічно, ресурно багата країна з великим населенням
15.09.2025 12:13 Відповісти
Ви про В-25/29, які зкинули Малюка та Товстуна та поливали напалмом Японію??

Чи про Олексія Береста?
15.09.2025 11:48 Відповісти
Я про ведмедчука, що став видно мало грошей платити і підопічні почали різну муть беззмістовну писати. Не знаєш,чому вам так урізали?
15.09.2025 12:03 Відповісти
Кацапко, ото й запитай у свого куратора, й взагалі - Наташа - три рубля і наша, йди обслуговувай.
15.09.2025 12:25 Відповісти
У Другій світовій війні перемогла коаліція союзників - і точно не Сполучені Штати самотужки.
Єдина країна, яка воювала фактично від першого до останнього дня - це Велика Британія.
А США, як і зараз, спершу лише торгували зброєю, не плануючи вступати у війну.
Все змінив Перл-Харбор.
15.09.2025 11:50 Відповісти
То США є переможцем у другій світовій, чи ні?
15.09.2025 12:00 Відповісти
ти невиліковна ідіотка
щезни вже з форума
заїбала усіх тупістю
15.09.2025 12:28 Відповісти
А знаєте коли ці надерателі підключилися до сухопутної війні в Європі де вирішувалося основне питання з Німеччиною і її союзниками? Воювати всією армією і флотом три роки з японцями за крихітні острови якось не те.
15.09.2025 12:01 Відповісти
Знаємо.
. Операція " Хаскі" почалася 9 липня 1943 року висадкою військ США І БРИТАНІЇ на Сицілію у кількослі 470 000 осолового складу. Опереція Хаскі завершилися перемогою союзників.
Ще питання за другу світову?

А от хто є агресором у початку другою світової, можеш написати?
15.09.2025 12:09 Відповісти
Мені бабуся розповідала десь в 1964 році про 2 роки окупації а потім я прочитав дуже багато про війну і це все писали люди які воювали. Школу закінчив в 1975 році і навколо було багато людей які воювали і вони казали що амери висадилися на шапошний розбір і називали їхні консерви (тушонка, китовий жир та інше) - "другий фронт".
15.09.2025 12:21 Відповісти
На паркані написано, що в тебе " бабушка заболєла".
Не забудь вдягнути червону шапочку.
15.09.2025 12:24 Відповісти
Кацапко, хамло мокродупа, вали на болота. Тут водкі нєт.
15.09.2025 12:27 Відповісти
Та вони хуситів в сандалях ніяк на місце не поставлять, а тут вони надерли б дупу регулярній армії.
15.09.2025 11:43 Відповісти
Да ніхто нікому не буде драти дупи. Ядерні держави!
драти дупу московитам може тільки Україна
15.09.2025 11:40 Відповісти
Він не вперше впадає в емоції. Такий американський Медведєв.
15.09.2025 11:41 Відповісти
Ахаха, ваші військові, якщо б билися з російськими, нили б, що їх винищують, навіть, якби втрати були б 1 до 10. Бо росіяни своїх не шкодують. А після ниття, ваші б тікали не гірше, ніж європейські військові. І якби Росія в 2022 році пішла на ЄС, то ЄС вже б не було. України звісно також, бо нам би постачання зброї відрізали. Але, добре, що росіяни про це в 2022 році не подумали і не зробили так, бо не були готові тоді до таких масштабних дій з довгою логістикою.
15.09.2025 11:48 Відповісти
Сидячи в Овальному кабінеті, "надирати" дупи можна кому завгодно.
15.09.2025 11:51 Відповісти
Пердун старый! Надиратель дуп! Классику читайте! Вы узнаете, что и до вас люди жили и проблемы у них были! И они эти проблемы решали!
15.09.2025 11:51 Відповісти
старе дупло
15.09.2025 11:54 Відповісти
Тільки не з такими союзниками. Після атаки на Польщу німці з'ясували що в Німеччині одна система ППО замість потрібних 400. Тобто ППО фактично не існує.

15.09.2025 11:59 Відповісти
Колись війська ППО в Німеччині були розформовані. Зараз тільки намагаються створити. З папугами при владі це здається нереальним, враховуючи що агресії рашки вже 11 років.
15.09.2025 12:17 Відповісти
Нащо їм дерти дупи? Томогавками знищуються всі нпз, і вони за пару тижнів з голоду поздихають.
15.09.2025 12:05 Відповісти
ммм... то чого чекають? мало ***** людей поклав? не розумію
може лячно?????
15.09.2025 12:30 Відповісти
Надерли би дупи , але перед цим 10 раз би обісцялися
15.09.2025 12:11 Відповісти
Зброї у США дійсно - вистачить щоб надрати кацапні дупу 10 разів .
А от , що до відваги і рішучості , тут є сумніви . !
15.09.2025 12:12 Відповісти
ми б їм надерли дупу, але ми не можемо драти те що цілуємо
15.09.2025 12:15 Відповісти
Мужність США ми вже побачили при нападі на Польщу - це випадково, заплющуємо очі!
15.09.2025 12:16 Відповісти
Така голослівна "мужність", без жодних реальних вчинків, швидко перетворюється у посміховисько.
15.09.2025 12:29 Відповісти
 
 