Келлог про російських військових: Ми б їм надерли дупу. Їх не треба боятися

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що мав в Овальному кабінеті дискусію щодо "першості" російських військовослужбовців.

Про це він розповів журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"Вони говорили про "пріоритет" російських військових. Я сказав: "Ми б їм надерли дупу", - зазначив Келлог.

За його словами, російські вояки не такі хороші, як каже диктатор Володимир Путін.

"За це я віддаю належне українським військовим. Я не думаю, що хтось повинен боятися російських військових. Я не вірю, що вони мають здатність дійти до Берліна чи кудись ще", - резюмував він.