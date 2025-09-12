УКР
Україну не можна примушувати до територіальних поступок Росії, - депутат Бундестагу Кізеветтер

Депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер

Україна не повинна піддаватися тиску тих, хто намагається змусити її віддати територію і прийняти мир, продиктований Росією.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав депутат Бундестагу, член комітету в закордонних справах Родеріх Кізеветтер, інформує Цензор.НЕТ.

"Президента Зеленського дедалі більше ставлять, навіть деякі європейці, які були в Трампа (на зустрічі в Білому домі – ред.), в ситуацію шантажу, змушуючи піддатися російському диктату. Сподіваюся, що Зеленський цьому не піддасться… Україна не має бути змушена до територіальних поступок", - наголосив він та застеріг від "Мюнхенської змови 2.0".

За словами німецького політика, замість змушувати Україну до псевдопереговорів або диктату, набагато важливіше, щоби європейці посилили військову та фінансову підтримку держави.

На думку Кізеветтера, така підтримка могла б виглядати як розблокування заморожених російських активів, постачання Києву далекобійної високоточної зброї, такої як Taurus, взяття на себе відповідальності за ППО над частинами України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Віддати Путіну територію України для припинення війни – не рішення. Такого не буде, - Зеленський

територіальна цілісність (220) Бундестаг (202) війна в Україні (6137)
то давайте літаки та дальнобійні ракети , бо з такою "допомогою" яка йшла та йде зараз , українці просто закінчаться
12.09.2025 21:43 Відповісти
Принуждать Украину можно, принудить нельзя....и это пора всем понять.
12.09.2025 21:48 Відповісти
По мнению Кизеветтера, такая поддержка могла бы выглядеть как разблокирование замороженных российских активов, поставки Киеву дальнобойного высокоточного оружия, такого как Taurus. А главное побольше озабоченности
12.09.2025 21:50 Відповісти
 
 