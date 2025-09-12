УКР
Зеленський про територіальні поступки Територіальні поступки
3 216 91

Віддати Путіну територію України для припинення війни – не рішення. Такого не буде, - Зеленський

Зеленський відкинув територіальні поступки Путіну

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде на територіальні поступки російському диктатору задля завершення війни.

Про це голова держави сказав під час виступу на Ялтинській європейській стратегії, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, таке рішення є лише паузою і загрожує новим вторгненням. 

"Віддати Путіну ту чи іншу землю України, щоб він зупинив війну - такого не буде. Це не рішення. Це пауза. Як після 2008 року і Грузії, як після 2014 року і Криму та Донецьку", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ вимагає від України віддати близько 6 тис. кв. км території, якої не завоювала, - Венс

За його словами, Україні не потрібне затишшя на деякий час.

"Нам потрібне гарантоване завершення війни, гарантована безпека для України, гарантована відповідальність Росії за те, що вона зробила проти України", - зазначив Зеленський. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саме від долі України залежатиме, наскільки війна зачепить Європу, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25460) територіальна цілісність (220) війна в Україні (6137) припинення вогню (344)
Топ коментарі
+17
В якій бригаді воюєте? Хочу з вами служити.
показати весь коментар
12.09.2025 18:11 Відповісти
+15
Не можу не втрутитися. Чому це ти зіскочив з теми?
Люди цікавляться як далеко в тил ворога ти проник на своєму дивані. Розкажеш?
показати весь коментар
12.09.2025 18:28 Відповісти
+13
Кому треба координати вашого дивану? Хіба що клопам. )
показати весь коментар
12.09.2025 18:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
До останнього кацапа. І це реальний вихід з ситуації.
показати весь коментар
12.09.2025 18:09 Відповісти
В якій бригаді воюєте? Хочу з вами служити.
показати весь коментар
12.09.2025 18:11 Відповісти
З якою метою? Здавати кацапам місце дислокації? 😊 Тепер по суті, білопольтний. До таких мало б уже дійти, що кацапи не угомоняться ніколи, хіба що будуть знищені. Доведено історією, починаючи з того часу, як предок ******** кацапів Андрій Боголюбський вперше спалив і пограбував Київ. Свого часу у Сагайдачного був шарс стерти мацкву з лиця землі. Але він вирішив цього не робити. Тому і відбиваємось сьогодні.
показати весь коментар
12.09.2025 18:23 Відповісти
Кому треба координати вашого дивану? Хіба що клопам. )
показати весь коментар
12.09.2025 18:27 Відповісти
От ти цікавишся. 😊 Ти клоп? 🤔
показати весь коментар
12.09.2025 18:29 Відповісти
Не можу не втрутитися. Чому це ти зіскочив з теми?
Люди цікавляться як далеко в тил ворога ти проник на своєму дивані. Розкажеш?
показати весь коментар
12.09.2025 18:28 Відповісти
А тема - це я у тилу кацапів? Точно?
показати весь коментар
12.09.2025 18:30 Відповісти
Ну а де ж ще може бути такий сміливець? 100% готуєте диверсії, ліквідовуєте якихось важливих орків. Хіба ні?
показати весь коментар
12.09.2025 18:32 Відповісти
А ти від теми не відволікся? 😁
показати весь коментар
12.09.2025 18:33 Відповісти
Ні звичайно. Я захоплююся вашою мужністю. Справжній козак 💪
показати весь коментар
12.09.2025 18:37 Відповісти
Таки пропонуєш територію здати? Коли ви зризумієте, шо це нічого не дасть. Ну здасте Донецьку область - допустите кацапів на прямий посріл до ще не зруйновани міст. Вони ці міста щруйнують, як Покровськ, або ж як Маріуполь. Віддасте ще трохи - будуть далі руйнувати. І иак до самого Чопа. Або ж треба здаватися і запускати у міста їхні гарнізони і розстрільні команди. Це така ваша пропозиція?
показати весь коментар
12.09.2025 19:18 Відповісти
Еее, що з вами герою??? Як могли ви допустити такі думки у свою патріотичну голову? Мабуть довге перебування в тилу ворога більш шкідливе, ніж вважалося🤔.

Командуванню потрібно це врахувати, перш ніж відправляти нових агентів з цензора на оркостан.
А ви вже заслужили на відзнаку, ось -🎖.
показати весь коментар
12.09.2025 19:22 Відповісти
Вважаю, що будь-хто, хто агітує за війну до останнього українця, повинен першим показати приклад того, як не здавати українські території ціною власного життя.
показати весь коментар
12.09.2025 19:25 Відповісти
До вас, наївних дотепер не дійшло, що за війну до останнього українця агітує пуцин і його пропаганда. От лише більшість українців цьому опирається. Правда, є наївні, які цьому підспівують. Вони думають, що вціліють.
показати весь коментар
12.09.2025 19:30 Відповісти
Цікава логіка.
показати весь коментар
12.09.2025 19:35 Відповісти
Радий, що ти дізнався, що таке логіка. 😊 Але щоб логічно мислити - треба знати історію, мати добрю пам'ять і головне - мати чим мислити.
показати весь коментар
12.09.2025 20:15 Відповісти
Та їм не можна. Хто ж тоді командувати буде?
показати весь коментар
12.09.2025 19:54 Відповісти
а за тебе хто воює? клопи з кацапського матрасу?
показати весь коментар
12.09.2025 19:48 Відповісти
ты в окопе?
показати весь коментар
12.09.2025 18:20 Відповісти
Тебе чекаю. Не забуть пляшечку Божоле захопити на всяк випадок.
показати весь коментар
12.09.2025 18:44 Відповісти
А краще Токай
показати весь коментар
12.09.2025 18:46 Відповісти
Запитувати про український окоп з Нідерландів якось некомільфо. Тобі не здається?
показати весь коментар
12.09.2025 18:54 Відповісти
я в украине
показати весь коментар
12.09.2025 20:06 Відповісти
А з якого боку фронту? Тут узкоязикі на окупованій території. І ще. На неокупованій території Україна пишуть з великої букви.
показати весь коментар
12.09.2025 20:12 Відповісти
Алкодімон, ти?
показати весь коментар
12.09.2025 19:50 Відповісти
В керівництві української армії?
показати весь коментар
12.09.2025 19:08 Відповісти
показати весь коментар
12.09.2025 19:43 Відповісти
Що ванечка, болить вже пердак від України? ))
показати весь коментар
12.09.2025 18:12 Відповісти
І вас теж в окопи запрошую, бо бачу, що ви справжній патріот.
показати весь коментар
12.09.2025 18:13 Відповісти
Невже прям до себе в окоп запрошуєш ? ))))
показати весь коментар
12.09.2025 18:14 Відповісти
Втрьох опорник викопаємо, замаскуємо і будемо слухати ваші лекції про патріотизм і конституційний обов'язок під свист мін.
показати весь коментар
12.09.2025 18:17 Відповісти
Ти ТЦК сцишся, а коли свист міни почуєш взагалі обсерешся.
показати весь коментар
12.09.2025 18:51 Відповісти
Бачу у вас багатий досвід у цьому питанні )
показати весь коментар
12.09.2025 18:56 Відповісти
Надивився на таких як ти...
показати весь коментар
12.09.2025 19:49 Відповісти
Наслухався таких як ти... І всі чомусь в тилу, цілі і здорові...
показати весь коментар
12.09.2025 19:51 Відповісти
та ви що!!! то ж потужний мегавоїн, котрий не вилізає з цензора! такий як і його ідол сивочолий!!! незламний пізділс!
показати весь коментар
12.09.2025 19:55 Відповісти
В тилу, цілі і здорові- то якраз такі як ти. Крім тих, кого на відпочинок вивели. Але такого не знаю. Нас відпочивати виводили з-під Покровська на Лиман та Куп'янськ.
показати весь коментар
12.09.2025 19:57 Відповісти
То ти з відпочинку став на лижі і в счз?
показати весь коментар
12.09.2025 20:06 Відповісти
Ми не віддамо і кацапи спроста нам не віддадуть захоплені землі - тільки сильна зброя змусить їх відступити
показати весь коментар
12.09.2025 18:07 Відповісти
І ваша особиста участь.
показати весь коментар
12.09.2025 18:29 Відповісти
І до мене черга дійде - Портніков сказав шо підуть усі і 18+ і 60+ - так шо я не переживаю
показати весь коментар
12.09.2025 18:40 Відповісти
А портніков це хто? Якийсь пророк? І він теж піде той портніков?
Звісно піде, і поведе за собою свою паству. Жодних сумнівів.
показати весь коментар
12.09.2025 18:44 Відповісти
З "Експресо" не вилазить
показати весь коментар
12.09.2025 18:46 Відповісти
Це такий танк, чи може винищувач? Портніков 💪. Воїн з великої букви У.
показати весь коментар
12.09.2025 18:49 Відповісти
Експерт! - розказує як у цьому світі жити - недавно сказав шо війна протягнеться до 2028 р
показати весь коментар
12.09.2025 18:55 Відповісти
І звичайно поки він це говорив збирав речі, щоб особистою участю хоча б на кілька днів скоротити цей термін. Ото людина той портніков, людина з великої букви У.
показати весь коментар
12.09.2025 19:07 Відповісти
Він вже підтоптаний - фронт не потягне - хіба візмуть на латки
показати весь коментар
12.09.2025 19:11 Відповісти
Військо, це не лише фронт. І портніков це розуміє, саме тому він вже на півдорозі до найближчого тцк. Воювати не може, але буде мити туалети, чи готувати їжу, чи ще якусь важливу роботу робитиме.

От якби всі говоруни, що на радіо і тб взяли участь з цього мужнього експерта з великої букви У.
показати весь коментар
12.09.2025 19:18 Відповісти
з дивану завжди легше говорити ніж з окопу, Портников хоч і розумний, але "диванний" експерт
показати весь коментар
12.09.2025 20:54 Відповісти
портянці не можна! він ще з часів перебування у москві , дууже неугодний кгб-фсб! та і релігійні переконання (задньоприводність) не дозволяють цьому могутньому сенсею брати в ніжні руки зброю!
показати весь коментар
12.09.2025 19:58 Відповісти
... і ваша !
показати весь коментар
12.09.2025 18:41 Відповісти
І ваша?
показати весь коментар
12.09.2025 18:42 Відповісти
наша з 24.02.22 ... а коли вас чекати ?
показати весь коментар
12.09.2025 18:46 Відповісти
Для чого чекати, стільки орків за цей час ліквідувати можна. Не чекайте - дійте!
показати весь коментар
12.09.2025 18:50 Відповісти
На цю тему - Мойша і Ізя посварились вусметь і забили стрілку на дуель - от Мойша прийшов - жде час - другий - прибігає посланець від Ізі і передає - Мойша! - я запізнююсь - можеш починати стріляти
показати весь коментар
12.09.2025 19:02 Відповісти
👏
показати весь коментар
12.09.2025 19:04 Відповісти
а ти в кущах чекати будеш, ще один ждун - ухилянт з'явився
показати весь коментар
12.09.2025 19:53 Відповісти
О, то ти по кущах експерт.
показати весь коментар
12.09.2025 20:45 Відповісти
саме так, я вас ухилянтів, ждунів і іншу наволоь по тіх кущах збираю. До зустрічі у ТЦК
показати весь коментар
12.09.2025 20:56 Відповісти
Ти цей во, частіше озирайся назад...
показати весь коментар
12.09.2025 21:01 Відповісти
Ти погрожуєш? І що ти можеш? ФСБ покличеш?
показати весь коментар
12.09.2025 21:05 Відповісти
Та турбуюсь про тебе я, дурнику.
показати весь коментар
12.09.2025 21:07 Відповісти
турбота ждунів та ухилянтів, що поцілунок Іуди
показати весь коментар
12.09.2025 21:10 Відповісти
і тебе ліквідують, не переймайся. Ти теж зі зграї орків
показати весь коментар
12.09.2025 20:58 Відповісти
Я так розумію, шановний пан або вже воює, або на етапі відправки в війська?
показати весь коментар
12.09.2025 19:28 Відповісти
Тренуюсь - бо я вже трохи не в формі - мені під 70 р
показати весь коментар
12.09.2025 19:36 Відповісти
За Крим можна забути. Його новоспечені патріоти віддали без жодного пострілу.
показати весь коментар
12.09.2025 18:10 Відповісти
Рюзкє, ну от нахріна воно тобі?! Що ти тут робиш? Тут воткі нєт.
показати весь коментар
12.09.2025 18:49 Відповісти
Генератор випадкових фраз...

РФ порушить припинення вогню, щойно ми його приймемо. Путін має заплатити за війну, - Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3538535

Украина готова к безусловному перемирию с 12 мая, - Зеленский и лидеры "коалиции желающих" поговорили с Трампом Джерело: https://censor.net/ua/n3551506

За його словами, Україні не потрібне затишшя на деякий час. Джерело: https://censor.net/ua/n35738166
показати весь коментар
12.09.2025 18:16 Відповісти
вся беда в том, что его никто не будет спрашивать
показати весь коментар
12.09.2025 18:19 Відповісти
Запрошувати будуть нового президента. А цей вже закінчився півтори роки тому.
показати весь коментар
12.09.2025 19:54 Відповісти
найбільші перемоги здобуваються без бою.
показати весь коментар
12.09.2025 18:21 Відповісти
Яка глибока думка. І коли таке було?
показати весь коментар
12.09.2025 19:32 Відповісти
мистецтво війни.
показати весь коментар
12.09.2025 19:34 Відповісти
Сніг на горі Фудзіяма іскриться
Тошіку тонко нарізає фугу
Пес зачепився яйцями за паркан
Рибний ресторан незабарои закрили
показати весь коментар
12.09.2025 19:42 Відповісти
Ага. Пам'ятаємо. Як Нелох казав "Ми нічого не віддали. ВОни самі забрали."
показати весь коментар
12.09.2025 18:28 Відповісти
Блазень навіть не став заперечувати це категорично. Оце квартальне ніщо увійшло в режим "Кемська Волость? Та забирайте!".
показати весь коментар
12.09.2025 18:31 Відповісти
Ну Зеленський віддав Україну у 2022 р. просто так!!!! Килимово запустив ка*апів і віддав!!!!!
показати весь коментар
12.09.2025 18:33 Відповісти
Думи єво тяжели, как і паложена Богу...
показати весь коментар
12.09.2025 18:45 Відповісти
Згідно DeepState ти щодня віддає територію путіну... і це не "рішення" це просто констатація факту... кацапи ще положать три мільйони, ми положимо мільйон і в кінці кінців кацапи отримають те, що бажають... питання в тебе є рішення, щоб кацапи не змогли далі просуватися?, ні його нема, бо питання, безкарного використання кабів по нашим укріпленням кацапами, не закрито...
показати весь коментар
12.09.2025 18:49 Відповісти
Реального плану закінчення війни-не має.
З двома гігантами світу Китаєм і США- не має добрих відносин,щодня-втрата нових територій.
А що він хотів-до останнього українця воювати? Нехай вилізе з бункера і виїде на фронт,боневтік зелений. Може тоді дойде.
показати весь коментар
12.09.2025 19:16 Відповісти
Зебуїн скоро довоюється до стану, який колись український народ влучно описав словами: У вагоні Директорія, під вагоном - територія. Хоча судячи з його недавнього інтерв'ю, це все ще буде потужною перемогою над кацапами.
показати весь коментар
12.09.2025 19:34 Відповісти
Вова, йди вже, 5 років давно тю-тю, без тебе розберемось. Все, що зміг, ти здав ще в лютому 22-го. Давай дасвіданія.
показати весь коментар
12.09.2025 19:36 Відповісти
Аи вже розібралися в 2013-14. Досі всю країну трясе.
показати весь коментар
12.09.2025 19:44 Відповісти
 
 