Віддати Путіну територію України для припинення війни – не рішення. Такого не буде, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде на територіальні поступки російському диктатору задля завершення війни.

Про це голова держави сказав під час виступу на Ялтинській європейській стратегії, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, таке рішення є лише паузою і загрожує новим вторгненням.

"Віддати Путіну ту чи іншу землю України, щоб він зупинив війну - такого не буде. Це не рішення. Це пауза. Як після 2008 року і Грузії, як після 2014 року і Криму та Донецьку", - наголосив він.

За його словами, Україні не потрібне затишшя на деякий час.

"Нам потрібне гарантоване завершення війни, гарантована безпека для України, гарантована відповідальність Росії за те, що вона зробила проти України", - зазначив Зеленський.

