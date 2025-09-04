УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4230 відвідувачів онлайн
Новини Зеленський про територіальні поступки Територіальні поступки Відведення ЗСУ з окупованих територій
343 9

Саме від долі України буде залежать, наскільки війна зачепить Європу, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що територіальні поступки України дадуть кремлівському диктатору Володимиру Путіну плацдарм для нового наступу.

Про це він сказав у інтерв'ю виданню Le Point, передає Цензор.НЕТ.

Деякі ЗМІ стверджують, що якщо українські солдати підуть зі східних регіонів нашої країни, то там відновиться мир. Але це неправда. Путін захопив Крим, щоб використати його як плацдарм для оточення півдня. У 2014 році він захопив частину сходу нашої країни, щоб використати його як плацдарм для повної окупації цих регіонів. Якщо завтра ми якимось чином підемо з Донбасу, чого не станеться, ми відкриємо Путіну незахищений простір, поруч з півторамільйонним містом Харків. Він також захопив би промисловий центр Дніпра. Це відкрило б для нього нові можливості", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що європейцям слід мислити в іншому масштабі й уявити, що було б, якби Путіну вдався б його первісний план – захопити всю Україну.

Читайте: Нам потрібен альянс Європи та США для гарантій безпеки, - Зеленський

"Якби Путіну вдалося захопити всю нашу країну, він використав би її так само, як плацдарм. Зробить він це чи ні, залежатиме від того, наскільки сильною буде Європа. Якщо Європа сильна, він, ймовірно, нічого не зробить, але якщо вона слабка, то постраждає від дій Росії", - наголосив президент.

Також він зазначив, що саме від долі України буде залежать, наскільки війна зачепить Європу, та де буде проходити її східний кордон.

"Якщо Україна не встоїть, цей кордон буде Польщею або навіть Німеччиною. Колись Європа була поділена таким чином. Східний кордон Західної Німеччини був кордоном західного світу. Сьогодні все залежить від нас, як далеко ми дамо волю російським амбіціям", - резюмував Зеленський.

Також читайте: Модель Південної Кореї не підходить Україні з точки зору безпеки, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25358) війна в Україні (6009)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пропоную штаб ООН перенести и в Україну , щось вони у США засиделись.
показати весь коментар
04.09.2025 01:14 Відповісти
А скільки українських полонених ***** віддасть за одне тріпло з Банкової?
показати весь коментар
04.09.2025 01:16 Відповісти
Потужна статистика . Потужнометр видав 4 Vova
показати весь коментар
04.09.2025 01:25 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2025 01:38 Відповісти
"У моєму мозку я закінчив війну!": Зеленський зробив дивну заяву у Мюнхені

18.02.2020

Президент України Володимир Зеленський на Українському ланчі в Мюнхені заявив, що "у своєму мозку закінчив війну".
показати весь коментар
04.09.2025 01:53 Відповісти
Схоже, що в Віслюка з Трампом один мозок на двох.
показати весь коментар
04.09.2025 02:15 Відповісти
Доля України залежить від того, як довго ще зелена сарана мародеритиме Україну спритніше за москалів.
показати весь коментар
04.09.2025 01:44 Відповісти
судячі з дій як самого так і оточення,цей фурункул ще не визрів і сам не вилізе без втручання
показати весь коментар
04.09.2025 01:48 Відповісти
Ця ракова пухлина підлягає ампутації, поки не пустила метастази.
показати весь коментар
04.09.2025 02:07 Відповісти
 
 