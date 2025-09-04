Саме від долі України буде залежать, наскільки війна зачепить Європу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що територіальні поступки України дадуть кремлівському диктатору Володимиру Путіну плацдарм для нового наступу.

Про це він сказав у інтерв'ю виданню Le Point, передає Цензор.НЕТ.

Деякі ЗМІ стверджують, що якщо українські солдати підуть зі східних регіонів нашої країни, то там відновиться мир. Але це неправда. Путін захопив Крим, щоб використати його як плацдарм для оточення півдня. У 2014 році він захопив частину сходу нашої країни, щоб використати його як плацдарм для повної окупації цих регіонів. Якщо завтра ми якимось чином підемо з Донбасу, чого не станеться, ми відкриємо Путіну незахищений простір, поруч з півторамільйонним містом Харків. Він також захопив би промисловий центр Дніпра. Це відкрило б для нього нові можливості", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що європейцям слід мислити в іншому масштабі й уявити, що було б, якби Путіну вдався б його первісний план – захопити всю Україну.

"Якби Путіну вдалося захопити всю нашу країну, він використав би її так само, як плацдарм. Зробить він це чи ні, залежатиме від того, наскільки сильною буде Європа. Якщо Європа сильна, він, ймовірно, нічого не зробить, але якщо вона слабка, то постраждає від дій Росії", - наголосив президент.

Також він зазначив, що саме від долі України буде залежать, наскільки війна зачепить Європу, та де буде проходити її східний кордон.

"Якщо Україна не встоїть, цей кордон буде Польщею або навіть Німеччиною. Колись Європа була поділена таким чином. Східний кордон Західної Німеччини був кордоном західного світу. Сьогодні все залежить від нас, як далеко ми дамо волю російським амбіціям", - резюмував Зеленський.

