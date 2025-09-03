УКР
Модель Південної Кореї не підходить Україні з точки зору безпеки, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський допускає часткове застосування "корейського сценарію" для України.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Le Point, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Після Корейської війни не було укладено реального мирного договору, проте Південній Кореї вдалося процвітати. Зеленського запитали, що він думає про цей приклад.

"Це приклад, який показує, що цінності перемогли. Розвиток Південної Кореї незрівнянний з розвитком КНДР, де ми спостерігаємо реальний економічний та цивілізаційний занепад. Я навіть не говорю про людей, я говорю про інфраструктуру, економіку та розвиток", - відповів президент України.

Він зазначив, що Південна Корея зробила стрибок уперед у цивілізації, технологіях та економіці, тому що вона культивує гуманізм.

"Ви питаєте мене, чи може цей сценарій статися в Україні? Я кажу вам, що все можливо. Слід зазначити, що Південна Корея має великого союзника: США, які не дозволять Північній Кореї взяти її під контроль", - сказав Зеленський.

За його словами, все відносно, адже південнокорейці все ще стикаються з ризиками. Їхня економіка процвітає, і вони захищені союзом, але "доки КНДР залишається такою, якою вона є, доки характер її керівництва залишається незмінним, Південна Корея не буде повністю безпечною".

"І, повірте, у них є численні системи протиповітряної оборони, які гарантують їхню безпеку. Чесно кажучи, Україна рішуче налаштована отримати надійні гарантії безпеки, наприклад, системи Patriot, які має Південна Корея", - зазначив президент.

Однак, за його словами, порівняння з Південною Кореєю має свої межі: населення КНДР становить трохи більше 20 млн, тоді як населення Росії - понад 140 млн. І загрози з боку Росії в п'ять, шість, а то й у десять разів більші.

"Повне повторення південнокорейської моделі, ймовірно, не підійшло б Україні з точки зору безпеки. З іншого боку, її економічна модель є гарним прикладом", - вважає Зеленський.

Зеленський Володимир (25339) Корея (58)
+12
На Корейському пів острові, була громадянська війна! А в нас-зовнішня агресія... яка ще "модель", геоісторик...
03.09.2025 22:23 Відповісти
+12
Насправді, йому підходить будь-яка модель, де він залишиться президентом
03.09.2025 22:24 Відповісти
+7
А що тобі підходить - а мені нічого не підходить бо я хочу бути вічним президентом.
03.09.2025 22:15 Відповісти
А що тобі підходить - а мені нічого не підходить бо я хочу бути вічним президентом.
03.09.2025 22:15 Відповісти
Це тому що, в Південній Кореї є "традиція" саджати попередніх президентів за коррупцію?)
03.09.2025 22:18 Відповісти
В ЮК президент це взагалі ніхто. Країною керують три великі корпорації.
03.09.2025 23:01 Відповісти
Так нинішня влада якраз і працює зараз, щоб цю традицію запровадити, подивіться як "попередник" метушиться😅🤣🤣🤣
03.09.2025 23:15 Відповісти
Дуже цікаво говорить але ніхрена не зрозуміло.Але прям відчуваю що щомь дуже мудре
03.09.2025 22:19 Відповісти
На Корейському пів острові, була громадянська війна! А в нас-зовнішня агресія... яка ще "модель", геоісторик...
03.09.2025 22:23 Відповісти
👏👏👏👏👏
03.09.2025 22:39 Відповісти
Насправді, йому підходить будь-яка модель, де він залишиться президентом
03.09.2025 22:24 Відповісти
Так в Кореї корупціонерів розстрілюють
03.09.2025 22:27 Відповісти
А, йому ніяка модель підходити, бо він Зеленський буде той хто, програв у війні.
03.09.2025 22:28 Відповісти
Що це нашого Лідора понесло в Корею? Цікавий хід думок. Може хто з зедібілів пояснить бо я не розумію.
03.09.2025 22:29 Відповісти
Янелох, тебе опять мерещится адиннарот? }{уйла на ночь насмотрелся? Какая Корея?
Параша оккупирует исконно Украинские земли, а тебе корейский сценарий подавай?
03.09.2025 22:31 Відповісти
Зє-йло тільки рот відкриє - вже катастрофа.
03.09.2025 22:38 Відповісти
Модель Південної Кореї не підходить Україні з точки зору безпеки, - Зеленський
Ну звісно їхня модель тобі не підходить, бо там вже декілька президентів відбувають тюремні строки за корупцію. З точки зору твоєї власної безпеки та безпеки твоїх кумів-друзів міндічів-чернишових ця модель тобі не підходить...
03.09.2025 22:40 Відповісти
,,Процветать,,? Как Ю Корея? Ну это не с тобой Вовка нам потом процветать. Выжить как народ и страна---хотя бы!
03.09.2025 22:42 Відповісти
Зелі треба КНДР і безпека від Заходу.
03.09.2025 23:07 Відповісти
А звідки взявся цей "стрибок" Південної Кореї?
Ці досягнення відбулись виключно завдяки невтомній і самовідданій праці корейців, які впродовж десятків років після війни працювали по 14-16 годин на добу з 6-ти денним робочим тижнем. З мінусовою толерантністю до корупції (кілька засуджених президентів не дадуть збрехати).
Хіба таке в Україні можливо?
03.09.2025 23:12 Відповісти
Слід зазначити, що Південна Корея має великого союзника: США, які не дозволять Північній Кореї взяти її під контроль", - сказав Зеленський. (((Ми ж "зелені зрадники України" перед війною за гроші куйла ,хором відмовилися від звернення до Конгресу США про отримання аналогічних гарантій безпеки для України.котрі є в Південної Кореї
03.09.2025 23:28 Відповісти
Воно не просто по Европах скаче та витрачає командіровочние, він ще встигає на інтервью читати журналістам короткий курс політології.
03.09.2025 23:28 Відповісти
 
 