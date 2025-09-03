Модель Южной Кореи не подходит Украине с точки зрения безопасности, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский допускает частичное применение "корейского сценария" для Украины.

Об этом Зеленский заявил в интервью Le Point, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

После Корейской войны не было заключено реального мирного договора, однако Южной Корее удалось процветать. Зеленского спросили, что он думает об этом примере.

"Это пример, который показывает, что ценности победили. Развитие Южной Кореи несравнимо с развитием КНДР, где мы наблюдаем реальный экономический и цивилизационный упадок. Я даже не говорю о людях, я говорю об инфраструктуре, экономике и развитии", - ответил президент Украины.

Он отметил, что Южная Корея сделала скачок вперед в цивилизации, технологиях и экономике, потому что она культивирует гуманизм.

"Вы спрашиваете меня, может ли этот сценарий произойти в Украине? Я говорю вам, что все возможно. Следует отметить, что Южная Корея имеет большого союзника: США, которые не позволят Северной Корее взять ее под контроль", - сказал Зеленский.

По его словам, все относительно, поскольку южнокорейцы все еще сталкиваются с рисками. Их экономика процветает, и они защищены союзом, но "пока КНДР остается такой, какой она есть, пока характер ее руководства остается неизменным, Южная Корея не будет полностью безопасной".

"И, поверьте, у них есть многочисленные системы противовоздушной обороны, которые гарантируют их безопасность. Честно говоря, Украина решительно настроена получить надежные гарантии безопасности, например, системы Patriot, которые имеет Южная Корея", - отметил президент.

Однако, по его словам, сравнение с Южной Кореей имеет свои пределы: население КНДР составляет чуть более 20 млн, тогда как население России - более 140 млн. И угрозы со стороны России в пять, шесть, а то и в десять раз больше.

"Полное повторение южнокорейской модели, вероятно, не подошло бы Украине с точки зрения безопасности. С другой стороны, ее экономическая модель является хорошим примером", - считает Зеленский.

