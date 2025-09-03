РУС
Модель Южной Кореи не подходит Украине с точки зрения безопасности, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский допускает частичное применение "корейского сценария" для Украины.

Об этом Зеленский заявил в интервью Le Point, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

После Корейской войны не было заключено реального мирного договора, однако Южной Корее удалось процветать. Зеленского спросили, что он думает об этом примере.

"Это пример, который показывает, что ценности победили. Развитие Южной Кореи несравнимо с развитием КНДР, где мы наблюдаем реальный экономический и цивилизационный упадок. Я даже не говорю о людях, я говорю об инфраструктуре, экономике и развитии", - ответил президент Украины.

Он отметил, что Южная Корея сделала скачок вперед в цивилизации, технологиях и экономике, потому что она культивирует гуманизм.

"Вы спрашиваете меня, может ли этот сценарий произойти в Украине? Я говорю вам, что все возможно. Следует отметить, что Южная Корея имеет большого союзника: США, которые не позволят Северной Корее взять ее под контроль", - сказал Зеленский.

Южная Корея пересмотрит решение о поставках оружия Украине из-за победы Трампа, - Bloomberg

По его словам, все относительно, поскольку южнокорейцы все еще сталкиваются с рисками. Их экономика процветает, и они защищены союзом, но "пока КНДР остается такой, какой она есть, пока характер ее руководства остается неизменным, Южная Корея не будет полностью безопасной".

"И, поверьте, у них есть многочисленные системы противовоздушной обороны, которые гарантируют их безопасность. Честно говоря, Украина решительно настроена получить надежные гарантии безопасности, например, системы Patriot, которые имеет Южная Корея", - отметил президент.

Однако, по его словам, сравнение с Южной Кореей имеет свои пределы: население КНДР составляет чуть более 20 млн, тогда как население России - более 140 млн. И угрозы со стороны России в пять, шесть, а то и в десять раз больше.

"Полное повторение южнокорейской модели, вероятно, не подошло бы Украине с точки зрения безопасности. С другой стороны, ее экономическая модель является хорошим примером", - считает Зеленский.

Президент Южной Кореи Йоль не исключает прямые поставки оружия Украине: Зависит от уровня участия КНДР в войне

Топ комментарии
+7
На Корейському пів острові, була громадянська війна! А в нас-зовнішня агресія... яка ще "модель", геоісторик...
03.09.2025 22:23 Ответить
+5
Це тому що, в Південній Кореї є "традиція" саджати попередніх президентів за коррупцію?)
03.09.2025 22:18 Ответить
+5
Насправді, йому підходить будь-яка модель, де він залишиться президентом
03.09.2025 22:24 Ответить
А що тобі підходить - а мені нічого не підходить бо я хочу бути вічним президентом.
03.09.2025 22:15 Ответить
Це тому що, в Південній Кореї є "традиція" саджати попередніх президентів за коррупцію?)
03.09.2025 22:18 Ответить
В ЮК президент це взагалі ніхто. Країною керують три великі корпорації.
03.09.2025 23:01 Ответить
Дуже цікаво говорить але ніхрена не зрозуміло.Але прям відчуваю що щомь дуже мудре
03.09.2025 22:19 Ответить
На Корейському пів острові, була громадянська війна! А в нас-зовнішня агресія... яка ще "модель", геоісторик...
03.09.2025 22:23 Ответить
👏👏👏👏👏
03.09.2025 22:39 Ответить
Насправді, йому підходить будь-яка модель, де він залишиться президентом
03.09.2025 22:24 Ответить
Так в Кореї корупціонерів розстрілюють
03.09.2025 22:27 Ответить
А, йому ніяка модель підходити, бо він Зеленський буде той хто, програв у війні.
03.09.2025 22:28 Ответить
Що це нашого Лідора понесло в Корею? Цікавий хід думок. Може хто з зедібілів пояснить бо я не розумію.
03.09.2025 22:29 Ответить
Янелох, тебе опять мерещится адиннарот? }{уйла на ночь насмотрелся? Какая Корея?
Параша оккупирует исконно Украинские земли, а тебе корейский сценарий подавай?
03.09.2025 22:31 Ответить
Зє-йло тільки рот відкриє - вже катастрофа.
03.09.2025 22:38 Ответить
Модель Південної Кореї не підходить Україні з точки зору безпеки, - Зеленський
Ну звісно їхня модель тобі не підходить, бо там вже декілька президентів відбувають тюремні строки за корупцію. З точки зору твоєї власної безпеки та безпеки твоїх кумів-друзів міндічів-чернишових ця модель тобі не підходить...
03.09.2025 22:40 Ответить
,,Процветать,,? Как Ю Корея? Ну это не с тобой Вовка нам потом процветать. Выжить как народ и страна---хотя бы!
03.09.2025 22:42 Ответить
Зелі треба КНДР і безпека від Заходу.
03.09.2025 23:07 Ответить
 
 