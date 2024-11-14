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Южная Корея пересмотрит решение о поставках оружия Украине из-за победы Трампа, - Bloomberg

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль і Володимир Зеленський

Победа Дональда Трампа на выборах президентских выборах США побуждает Южную Корею рассмотреть возможность предоставления оружия непосредственно Украине - решение, которое может оказать значительное влияние на ход войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных южнокорейских чиновников.

По словам официального представителя, пожелавшего остаться анонимным, правительство президента Юн Сук Йоля должно рассмотреть позицию Трампа, чтобы решить, стоит ли менять свою давнюю политику отказа от предоставления летальной помощи Киеву.

Другой правительственный собеседник добавил, что в Южной Корее также изучают, как позиция Трампа по российско-украинской войне может повлиять на дальнейшую поддержку Украины со стороны других стран.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Южной Кореи Йоль не исключает прямых поставок оружия Украине: Будет зависеть от уровня участия КНДР в войне

Агенство пишет, что Сеул вряд ли будет поставлять боеприпасы в Украину, если КНДР не предпримет дальнейших действий или не появится больше ясности относительно позиции Трампа по Украине.

"Мы будем тесно координировать свои действия с нашим союзником и партнерами в этом процессе", - говорится в заявлении в ответ на вопрос Bloomberg о последних размышлениях Южной Кореи относительно отправки оружия в Украину.

Отмечается, что Южная Корея имеет огромные запасы артиллерийских снарядов 155 миллиметров, которые являются стандартом НАТО, и которые использует Украина.

Экспорт летального оружия Киеву означал бы сильную поддержку Украины со стороны Сеула. Южнокорейский бизнес также может получить пользу, если примет участие в послевоенном восстановлении Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп и президент Южной Кореи Йолем обсудили участие КНДР в войне на стороне РФ

Однако, пишет Bloomberg, такой шаг может разозлить Москву, угрожать эскалацией конфликта и подтолкнуть Пхеньян к дальнейшим провокациям.

Администрация Байдена, по мнению издания, скорее всего, поприветствовала бы это решение Южной Кореи о передаче летального оружия Украине, но пока не совсем понятно, как на это отреагируют Трамп и его команда.

Автор: 

оружие (10203) Трамп Дональд (5139)


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Топ комментарии
+10
Було сало - хотів дать. Буде сало, іще дам.
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14.11.2024 16:59
+8
Не хочуть на шару давати. Польщі он же продають і нічого. Блазні ж хочуть щоб на шару все йшло поки вони будуть лицемірно скирдувати собі на чергову нерухомість за кордоном чи бізнес там же.
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14.11.2024 16:14
+8
Вони і так нічого б не дали, новина для трясіння повітря.
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14.11.2024 16:17
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обісрались
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14.11.2024 16:11 Ответить
йдуть підмиватися....
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14.11.2024 16:12 Ответить
Не хочуть на шару давати. Польщі он же продають і нічого. Блазні ж хочуть щоб на шару все йшло поки вони будуть лицемірно скирдувати собі на чергову нерухомість за кордоном чи бізнес там же.
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14.11.2024 16:14 Ответить
до перемоги Трампа казали що дадуть..а що змінилось? ))..питання не в шарі
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14.11.2024 16:15 Ответить
Думвю, що Трамп був би не проти якби продавали.
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14.11.2024 16:17 Ответить
а до чого тут трамп до суверенного рішення суверенної країни ? )..чи не дуже суверенної ? )
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14.11.2024 16:20 Ответить
Чи на телемарафон або черговий асфальт і барабани в укриття. Куди завгодно тільки не на війну. А потім лицемірно нити допоможіть так грошей нема люди гинуть.
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14.11.2024 16:16 Ответить
ще раз ..для тупих ..ДО перемоги трампа - давали
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14.11.2024 16:16 Ответить
Ще раз для тупого - трамп ще не президент! Ще раз для тупого - Корея ще нічого не вирішила і ніяких призупенень не було! ПерестаньТЕ зефантазувати!
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14.11.2024 16:34 Ответить
ви свої вологі фантазії залиште при собі ..і слюні витріть
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14.11.2024 16:48 Ответить
і обіцяли давати не гроші а зброю
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14.11.2024 16:17 Ответить
ви , не пересмикуйте , Людк.."можливість надання зброї безпосередньо Україні"
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14.11.2024 16:18 Ответить
А може ти?
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14.11.2024 16:30 Ответить
а може Ви ? )..сірожа, не смикайтесь ..бо гівно зі штанів випада
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14.11.2024 16:49 Ответить
нх пшп зепоц
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15.11.2024 01:00 Ответить
Не передачі, а купівлі. Можливо це б допомогло перебороти ''нерішучість південнокорейців'' і Трамп був би не проти, бо любить бізнес угоди, а не просту роздачу благ нужденним.
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14.11.2024 16:12 Ответить
уряд президента Юн Сук Йоля має розглянути позицію Трампа, щоб вирішити, чи варто змінювати свою давню політику відмови від надання летальної допомоги Києву

Південнокорейський шольц. Колективний.
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14.11.2024 16:16 Ответить
та не смикайся вже Йоля .. тепленьке по штаням потекло
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14.11.2024 16:24 Ответить
Вони і так нічого б не дали, новина для трясіння повітря.
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14.11.2024 16:17 Ответить
Південна Корея перегляне рішення про постачання зброї Україні через перемогу Трампа Джерело:

Раніше вони не надавали зброю при Байдені, а тепер не надаватимуть при Трампі.
Оце і вся відмінність.
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14.11.2024 16:34 Ответить
Ця публікація для того щоб Сеул знав що навіть наміри зливають зебіли.
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14.11.2024 16:18 Ответить
Вкакались.
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14.11.2024 16:20 Ответить
У мережі з'явилися фотографії переміщення територією росії 170-мм самохідної артилерійської установки M1989 "Koksan" північнокорейського виробництва, дальність якої становить від 40 до 60 кілометрів, залежно від типу снаряда
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14.11.2024 16:22 Ответить
тобто піони - все. переходять на північнокорейський мотлох.
іранці, до речі, цей мотлох покидали іракцям.
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14.11.2024 17:05 Ответить
кальосікі прямо як з парада.
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14.11.2024 18:24 Ответить
Блаблабла. Треба діяти а не пи₴діти.
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14.11.2024 16:23 Ответить
Якщо на південну корею нападе північна корея і параша, вони самотужки будуть воювати чи за них вступиться Америка та Японія?
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14.11.2024 16:27 Ответить
Американські військові бази, розміщені в Південній Кореї:

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14.11.2024 16:38 Ответить
Вкид шоб побалакати
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14.11.2024 16:38 Ответить
Було сало - хотів дать. Буде сало, іще дам.
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14.11.2024 16:59 Ответить
Як кажуть люди які знають по Північну Корею не с телевізора, там зараз така позруха як в Ссср в кінці 80-х, щоб розумів, народ, продуктовий пайок дають кукрудзою і пшеницею якщо повезе рис получішь і всього, це я до чого якщо почне сипатись ерефія то вона поиягне за собою і Білорусь і Пів.Корею, так що шановні Південні Корейці не профукайте можливість свою!!!!
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14.11.2024 18:02 Ответить
А чого це драники де китайці скупили "половину" виробництва повинні сипатись після міфічного падіння параші?
та і пухляк нікуди не впаде, там раби будуть дохнути з голоду але все рівно продовжувати молитись на вошдя.
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14.11.2024 18:20 Ответить
Чого, того якщо воно почне сипатись, вони скульпять в 3 рази більше, за ті самі кошти
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14.11.2024 18:41 Ответить
це з опери якби у баби був ху... вона була б дідом.
поки ніяких передумось сипання параші і на обрії немає.
Чи ти застряг у пазітівних новинах весни 22 коли пророкували крах мордору за рік чи два.
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14.11.2024 18:49 Ответить
Чого долар 100 літом був 80, а це 25 відсотків за пів року, виплати ветеранам зменшують, то що приїхал корейці, це говоре що кацапи нізаякі гроші вже йти не хотять, тощо техніка корйська поїхала, говоре що своєї вже почти нема, це як останні ривки перед смертю, якщо нам дадуть щось більше , то я не здивуюсь, і якщо США почує запах крові, а вони знають більше чім ми, то все може бути, це як в футболі одна команда відбивається два тайма, а тоді випускають свіжих іграків, а ті вже не можуть бо сил ними. Так що час покаже.
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14.11.2024 22:32 Ответить
блаженний той хто вірує, так параша от от посиплеться а рижий кине в центр мордору ядрьону бімбу.
Так запаси у кацапів тануть, бо вони постійно в атаці та втрачають техніку людей, але і просуваються нечуваними темпами, як тільки захоплять все що їм потрібно, сядуть в оборону і хер ти їх виколупаєш з ліній **********. Корейці це скоріше символічний месседж світовій спільноті, а не нестача гарматного мяса, якого на ****** ще огого скільки.
Час покаже звісно, що там вангувати, розвязка вже на часі, трамп все організує разом з прокацапським підором маском.
пс. відкрий сайт з курсами валют і там побачиш що у парашників курс постійно скаче, а потім знижується, тому це не показник піздеца, якби нам всім не хотілось, бо нафта газ уран золото та інші копалини справно купуються за єврики да долари, тому таке.
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14.11.2024 22:56 Ответить
свідок кави в криму? ракет залишилося на 2 залпи? плавали, чули.
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15.11.2024 00:20 Ответить
а хтось всерйоз думав, що south-корейські снаряди будуть в Україні?

1. бойові дії з north-кореєю йдуть на території росії. Для нас ролі не грає, а для Заходу привід "не йти на ескалацію у відповідь" .

2. south-корея має непогані відносини з росією. Постачати зброю Україні, щоб що?

3. Хтось скаже, що руками українців утилізують побільше north-корейців. Але українці і так це зроблять. Чим більше півн. корейців здохне від українців, чим більше снарядів і ракет корейських прилетить українцям, тим їх менше прилетить на Південну Корею. А якщо на це витратити 0 півд. корейських снарядів, то взагалі їм супер. Як джек-пот зірвати.

4. Коли готовий діяти - дієш. Коли готовий балакати - балакаєш. Ну от Південна Корея балакає "тільки спробуйте північна кореє вступити у війну, ми ух як !"
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14.11.2024 18:37 Ответить
Даже чересчур уважительные ко всем азиаты хлопают по спине маленького Зе.
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14.11.2024 19:49 Ответить
За Байдена південні корейці нічого не дають - факт, а за Трампа можуть дати = сенс новини
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14.11.2024 20:00 Ответить
 
 