Южная Корея пересмотрит решение о поставках оружия Украине из-за победы Трампа, - Bloomberg
Победа Дональда Трампа на выборах президентских выборах США побуждает Южную Корею рассмотреть возможность предоставления оружия непосредственно Украине - решение, которое может оказать значительное влияние на ход войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных южнокорейских чиновников.
По словам официального представителя, пожелавшего остаться анонимным, правительство президента Юн Сук Йоля должно рассмотреть позицию Трампа, чтобы решить, стоит ли менять свою давнюю политику отказа от предоставления летальной помощи Киеву.
Другой правительственный собеседник добавил, что в Южной Корее также изучают, как позиция Трампа по российско-украинской войне может повлиять на дальнейшую поддержку Украины со стороны других стран.
Агенство пишет, что Сеул вряд ли будет поставлять боеприпасы в Украину, если КНДР не предпримет дальнейших действий или не появится больше ясности относительно позиции Трампа по Украине.
"Мы будем тесно координировать свои действия с нашим союзником и партнерами в этом процессе", - говорится в заявлении в ответ на вопрос Bloomberg о последних размышлениях Южной Кореи относительно отправки оружия в Украину.
Отмечается, что Южная Корея имеет огромные запасы артиллерийских снарядов 155 миллиметров, которые являются стандартом НАТО, и которые использует Украина.
Экспорт летального оружия Киеву означал бы сильную поддержку Украины со стороны Сеула. Южнокорейский бизнес также может получить пользу, если примет участие в послевоенном восстановлении Украины.
Однако, пишет Bloomberg, такой шаг может разозлить Москву, угрожать эскалацией конфликта и подтолкнуть Пхеньян к дальнейшим провокациям.
Администрация Байдена, по мнению издания, скорее всего, поприветствовала бы это решение Южной Кореи о передаче летального оружия Украине, но пока не совсем понятно, как на это отреагируют Трамп и его команда.
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Південнокорейський шольц. Колективний.
Раніше вони не надавали зброю при Байдені, а тепер не надаватимуть при Трампі.
Оце і вся відмінність.
іранці, до речі, цей мотлох покидали іракцям.
та і пухляк нікуди не впаде, там раби будуть дохнути з голоду але все рівно продовжувати молитись на вошдя.
поки ніяких передумось сипання параші і на обрії немає.
Чи ти застряг у пазітівних новинах весни 22 коли пророкували крах мордору за рік чи два.
Так запаси у кацапів тануть, бо вони постійно в атаці та втрачають техніку людей, але і просуваються нечуваними темпами, як тільки захоплять все що їм потрібно, сядуть в оборону і хер ти їх виколупаєш з ліній **********. Корейці це скоріше символічний месседж світовій спільноті, а не нестача гарматного мяса, якого на ****** ще огого скільки.
Час покаже звісно, що там вангувати, розвязка вже на часі, трамп все організує разом з прокацапським підором маском.
пс. відкрий сайт з курсами валют і там побачиш що у парашників курс постійно скаче, а потім знижується, тому це не показник піздеца, якби нам всім не хотілось, бо нафта газ уран золото та інші копалини справно купуються за єврики да долари, тому таке.
1. бойові дії з north-кореєю йдуть на території росії. Для нас ролі не грає, а для Заходу привід "не йти на ескалацію у відповідь" .
2. south-корея має непогані відносини з росією. Постачати зброю Україні, щоб що?
3. Хтось скаже, що руками українців утилізують побільше north-корейців. Але українці і так це зроблять. Чим більше півн. корейців здохне від українців, чим більше снарядів і ракет корейських прилетить українцям, тим їх менше прилетить на Південну Корею. А якщо на це витратити 0 півд. корейських снарядів, то взагалі їм супер. Як джек-пот зірвати.
4. Коли готовий діяти - дієш. Коли готовий балакати - балакаєш. Ну от Південна Корея балакає "тільки спробуйте північна кореє вступити у війну, ми ух як !"