Южная Корея пересмотрит решение о поставках оружия Украине из-за победы Трампа, - Bloomberg

Победа Дональда Трампа на выборах президентских выборах США побуждает Южную Корею рассмотреть возможность предоставления оружия непосредственно Украине - решение, которое может оказать значительное влияние на ход войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных южнокорейских чиновников.

По словам официального представителя, пожелавшего остаться анонимным, правительство президента Юн Сук Йоля должно рассмотреть позицию Трампа, чтобы решить, стоит ли менять свою давнюю политику отказа от предоставления летальной помощи Киеву.

Другой правительственный собеседник добавил, что в Южной Корее также изучают, как позиция Трампа по российско-украинской войне может повлиять на дальнейшую поддержку Украины со стороны других стран.

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Агенство пишет, что Сеул вряд ли будет поставлять боеприпасы в Украину, если КНДР не предпримет дальнейших действий или не появится больше ясности относительно позиции Трампа по Украине.

"Мы будем тесно координировать свои действия с нашим союзником и партнерами в этом процессе", - говорится в заявлении в ответ на вопрос Bloomberg о последних размышлениях Южной Кореи относительно отправки оружия в Украину.

Отмечается, что Южная Корея имеет огромные запасы артиллерийских снарядов 155 миллиметров, которые являются стандартом НАТО, и которые использует Украина.

Экспорт летального оружия Киеву означал бы сильную поддержку Украины со стороны Сеула. Южнокорейский бизнес также может получить пользу, если примет участие в послевоенном восстановлении Украины.

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Однако, пишет Bloomberg, такой шаг может разозлить Москву, угрожать эскалацией конфликта и подтолкнуть Пхеньян к дальнейшим провокациям.

Администрация Байдена, по мнению издания, скорее всего, поприветствовала бы это решение Южной Кореи о передаче летального оружия Украине, но пока не совсем понятно, как на это отреагируют Трамп и его команда.