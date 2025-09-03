Зеленський закликав посилити ППО України: Путін хоче вбивати там, куди не дістають його війська
Президент Володимир Зеленський закликав до посилення української протиповітряної оборони на тлі російських атак.
Про це він сказав на пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема, глава держави висловив сподівання на участь нордично-балтійських країн у забезпеченні додаткової системи Patriot.
"Ми говорили про посилення протиповітряної оборони України, адже це рятує життя, і разом з партнерами з нордичних країн, країн Балтії ми маємо забезпечити додаткову систему і забезпечити захист напередодні зими... Путін сподівається, що зима вбиватиме наших людей там, куди не дотягуються його війська", - заявив президент.
Окрім цього, Зеленський висловив сподівання на США у цій сфері, заявивши, що Україні потрібні додаткові системи Patriot.
"Системи Patriot є лише у США нам потрібна ця підтримка. Звісно, вони є і у Європі, але в основному йдеться про США", - сказав глава держави.
Він додав, що "ми говорили про десять систем, говорили з виробниками".
"США це підтримали, але це повільний процес", - сказав Зеленський.
А Україну тим часом захоплюють і добивають...
М Корнеччина
Реєстрація: 02.09.2025
А ось ви державну мову не знаєте - це тотожньо що бути гнидою і зрадником українського народу
Вячеслав #608529
Реєстрація: 22.05.2025
Яішницю з томатами називають шакшука, хоча у турків назва МЕНОМЕН , да і усі країни Середземноморья мають свої назви
кармин
Реєстрація: 02.09.2025
моя молодая *******мої п'ять-шість менеджерів робимо щось важливе"...
Більше трьох років, а навіть проблема з КАБами не вирішена. Носії підлітають на відстань макс 70 км, а ми їх не збиваємо, бо гаслом:"Америга дай!" вони не збиваються...
Чи дочекаємося ми від клованов з масляков-шоу хоч однієї відповіді на ракетний удар?