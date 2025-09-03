Зеленський закликав посилити ППО України: Путін хоче вбивати там, куди не дістають його війська

Президент Володимир Зеленський закликав до посилення української протиповітряної оборони на тлі російських атак.

Про це він сказав на пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, глава держави висловив сподівання на участь нордично-балтійських країн у забезпеченні додаткової системи Patriot.

"Ми говорили про посилення протиповітряної оборони України, адже це рятує життя, і разом з партнерами з нордичних країн, країн Балтії ми маємо забезпечити додаткову систему і забезпечити захист напередодні зими... Путін сподівається, що зима вбиватиме наших людей там, куди не дотягуються його війська", - заявив президент.

Окрім цього, Зеленський висловив сподівання на США у цій сфері, заявивши, що Україні потрібні додаткові системи Patriot.

"Системи Patriot є лише у США нам потрібна ця підтримка. Звісно, вони є і у Європі, але в основному йдеться про США", - сказав глава держави.

Він додав, що "ми говорили про десять систем, говорили з виробниками".

"США це підтримали, але це повільний процес", - сказав Зеленський.

