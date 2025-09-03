УКР
Новини ППО України
878 44

Зеленський закликав посилити ППО України: Путін хоче вбивати там, куди не дістають його війська

зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав до посилення української протиповітряної оборони на тлі російських атак. 

Про це він сказав на пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, глава держави висловив сподівання на участь нордично-балтійських країн у забезпеченні додаткової системи Patriot.

"Ми говорили про посилення протиповітряної оборони України, адже це рятує життя, і разом з партнерами з нордичних країн, країн Балтії ми маємо забезпечити додаткову систему і забезпечити захист напередодні зими... Путін сподівається, що зима вбиватиме наших людей там, куди не дотягуються його війська", - заявив президент.

Читайте також: Нові системи ППО вже на підході, - Сирський після зустрічі з головкомом НАТО у Європі Гринкевичем

Окрім цього, Зеленський висловив сподівання на США у цій сфері, заявивши, що Україні потрібні додаткові системи Patriot.

"Системи Patriot є лише у США нам потрібна ця підтримка. Звісно, вони є і у Європі, але в основному йдеться про США", - сказав глава держави.

Він додав, що "ми говорили про десять систем, говорили з виробниками".

"США це підтримали, але це повільний процес", - сказав Зеленський.

Читайте також: Франція та Німеччина нададуть Україні додаткові засоби ППО

Данія (827) Зеленський Володимир (25339) ППО (3509)
+5
Кращий захист - це напад. Але це не під силу твоїм 5-6 дефективним менеджерам.
03.09.2025 16:57 Відповісти
+5
Ніхто уже його не слухає. Ніхто з ним не бажає вести справ. Ніхто йому уже нічого не дасть. зеленський - не прогнозований, не врівноважений, брехливий і злодюжний НАРКОМАН-гастролер.
А Україну тим часом захоплюють і добивають...
03.09.2025 17:03 Відповісти
+5
гевалт, рятуйте - дайте-дайте-дайте. А де ж своє? Де ті фламінго, які долетять до "алєйня" та "енгєльса"? Ракети в основному ті недобиті "тушки" пускають, де ті рожеві єврейські цаплі?
03.09.2025 17:03 Відповісти
03.09.2025 16:56 Відповісти
Кращий захист - це напад. Але це не під силу твоїм 5-6 дефективним менеджерам.
03.09.2025 16:57 Відповісти
А от співак Зінкевич https://www.youtube.com/shorts/AlWUUG3Ifm8 з тобою не згоден.
03.09.2025 17:09 Відповісти
кращий захист - это НЕ ПИСТЕТЬ РТОМ каждый день или видосы ТУПЫЕ тулить как это делает БРЕХЛО зе-плесень и его подельники..
03.09.2025 17:27 Відповісти
❗️Якщо Зеленський готовий - нехай приїжджає до Москви, така зустріч відбудеться - Путін
03.09.2025 16:58 Відповісти
в смислі готовий - п'яний ?
03.09.2025 16:59 Відповісти
Господи, хай забирають ще й з менеджерами!
03.09.2025 17:01 Відповісти
03.09.2025 17:07 Відповісти
"...їб@ть його в рот..." (с) коломойський
03.09.2025 17:10 Відповісти
Коли зеленський з приблудами95, бреше, у 2019 році, чи у 2022-25 роках???
03.09.2025 17:02 Відповісти
Ти так довго у роздумах? І скільки вас таких? Знову 73%?
03.09.2025 17:07 Відповісти
Вважай, що уже відпрацював, на запарєбрікавих *********** і Оманських!! Нагадив.
03.09.2025 17:16 Відповісти
зеленский как и путлер БРЕШЕТ когда открывает рот - то есть ВСЕГДА..
03.09.2025 17:29 Відповісти
Ніхто уже його не слухає. Ніхто з ним не бажає вести справ. Ніхто йому уже нічого не дасть. зеленський - не прогнозований, не врівноважений, брехливий і злодюжний НАРКОМАН-гастролер.
А Україну тим часом захоплюють і добивають...
03.09.2025 17:03 Відповісти
Тіхо-ша - за його спиною крєпкій завгосп-ларьочнік, він усе порішає
03.09.2025 17:05 Відповісти
А тобі , кацапський троль , до мацкви.
М Корнеччина

Реєстрація: 02.09.2025
03.09.2025 17:08 Відповісти
Ну, тут троль правий... На жаль...
03.09.2025 17:14 Відповісти
Вважаю , що критикувати владу мають право тількі українці , а не тролі
03.09.2025 17:18 Відповісти
зеленский - ГНИДА и УБЛЮДОК! ЗРАДНИК и ПАЛАЧ Украинского народа (сразу на втором месте после путлера)
03.09.2025 17:31 Відповісти
У кожного свої недоліки « фільм У джазі тількі дівчата»
А ось ви державну мову не знаєте - це тотожньо що бути гнидою і зрадником українського народу
Вячеслав #608529

Реєстрація: 22.05.2025
03.09.2025 17:43 Відповісти
Реєстрація не має значення. Я перереєстровуюся часто, бо блокують за правду: режиму зеленського не подобається критика перед крахом і незбіжною карою за злочини перед Україною. Ви б по суті щось видали, а не чіплялися за слова, вішали ярлики і посилали. Послати я теж можу .. і не лише до мацкви...
03.09.2025 17:54 Відповісти
кто захоплюють? кто эти страны?
03.09.2025 17:30 Відповісти
Російські війська захоплюють, стрімко. Наші землі і населені пункти. Вони уже вийшли на адмінкордон Донеччини, увійшли і закріпилися на Дніпропетровщині. Звісно, ГШ і ОП вам про це не скаже...
03.09.2025 17:46 Відповісти
гевалт, рятуйте - дайте-дайте-дайте. А де ж своє? Де ті фламінго, які долетять до "алєйня" та "енгєльса"? Ракети в основному ті недобиті "тушки" пускають, де ті рожеві єврейські цаплі?
03.09.2025 17:03 Відповісти
я с самого початку знав шо цаплі це брехня
03.09.2025 17:05 Відповісти
Yriii Yriii #538882 ты ни хрена бот не знаешь - так не пести ..
03.09.2025 17:33 Відповісти
А чого це ви називаєте фламінго - еврейськими цап лями? Що за метод усе під себе гребсти
Яішницу з томатами називають шакшука, хоча у турків назва МЕНОМЕН , да і усі країни Середземноморья мають свої назви
03.09.2025 17:12 Відповісти
Кожен тиждень катається в турне для бесід про посилення ППО, а потім знову закликає
03.09.2025 17:06 Відповісти
03.09.2025 17:07 Відповісти
результат онлайн навчання...
03.09.2025 17:08 Відповісти
Так, забули Й поставити
03.09.2025 17:13 Відповісти
За ті гроші що ти вкрав з допомоги інших країн можна посилити ППО в 10 разів і не біля конча заспи, кармани вивертай!
03.09.2025 17:09 Відповісти
кто его усиливать должен? год назад сырский и ты вместе с ним рассказывал тут сказки про наш аналог петриота который уже вот вот готов и лазерное сбитие шахедов. Это не говоря уже о десятках пиар "аналоговнет" оружия типа паляниць, пекло, фламинг и т.д Клоун
03.09.2025 17:10 Відповісти
чем усиливать- трусы натянуть?
03.09.2025 17:12 Відповісти
А вас кацапи продовжують на принтері печатати
кармин

Реєстрація: 02.09.2025
03.09.2025 17:14 Відповісти
Треба знімати відосик про платформу антишахедів, коаліцію протикинжалів, самміт контріскандерів і потужно та незламно навалювать свому лохторату в стилі Льоні Кацманавта, типу: " Я і моя молодая ******* мої п'ять-шість менеджерів робимо щось важливе"...
Більше трьох років, а навіть проблема з КАБами не вирішена. Носії підлітають на відстань макс 70 км, а ми їх не збиваємо, бо гаслом:"Америга дай!" вони не збиваються...
03.09.2025 17:19 Відповісти
Фламінго є ще куди складати?
03.09.2025 17:23 Відповісти
Найкращий захист - це регулярні ракетні обстріли нацистської москви. І що би багато було 200х "дарагіх масквічей".
Чи дочекаємося ми від клованов з масляков-шоу хоч однієї відповіді на ракетний удар?
03.09.2025 17:25 Відповісти
москва - то купа гівна. Стратегічні об"єкти, аеродроми, пускові установки, ракетоносці, оборонні підприємства, енергетику треби нищити. А москва - най за тим спостерігає... радіє
03.09.2025 17:59 Відповісти
Трупи москвічей - це ключ до прочного миру.
03.09.2025 18:30 Відповісти
Ви сидіть. Про що кіно? А, знову про заклики, посилення.
03.09.2025 17:33 Відповісти
зеленский ТЕРПИЛА и злобный ТРОЛЛЬ -сколько же беды эта падла нанесла и еще нанесет Украине
03.09.2025 17:35 Відповісти
В нього вся робота, це закликати через відосики. А організувати запуск власних розробок, тих, які навернув в 2019 році, це вже зусилля не для актора.
03.09.2025 17:50 Відповісти
Наші союзнички давно могли б скластися і створити нам потужне ППО аби горобець не пролетів. Як боїтесь у війну вступити, то хоч це дайте. Не розуміємо цього жллбства…
03.09.2025 17:56 Відповісти
 
 