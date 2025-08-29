Франція та Німеччина нададуть Україні додаткові засоби ППО

Франція та Німеччина посилять протиповітряну оборону України у відповідь на масовані російські авіаудари, зокрема атаку на Київ 28 серпня.

Про це йдеться спільній заяві двох країн, оприлюдненій у п'ятницю, 29 серпня, за підсумками зустрічі канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з президентом Франції Емманюелем Макроном в Тулоні, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

"На тлі масових російських авіаударів по Україні та її населенню, а також з огляду на наслідки для нашої власної безпеки, Франція та Німеччина нададуть Україні додаткову протиповітряну оборону", - заявили Мерц і Макрон.

Лідери держав додали, що "попри інтенсивні міжнародні дипломатичні зусилля, Росія не виявляє намірів припинити свою агресивну війну проти України".

Окрім цього, Мерц та Макрон виступили за посилення санкцій проти РФ. Вони вважають "ефективне впровадження та подальше посилення санкцій необхідними для здійснення максимального тиску на Росію з метою припинення її незаконної агресивної війни проти України та, в кінцевому підсумку, встановлення миру в Україні та Європі".

Масований удар РФ по Києву 28 серпня

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 23 загиблих, зокрема дітей.

Унаслідок російських обстрілів у Києві зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу в Україні та офіс Британської Ради (British Council).

Також, були пошкоджені офіси видань "Українська правда" та "Радіо Свобода", сортувальне депо "Нової пошти", парк швидкісних поїздів "Укрзалізниці" тощо.

