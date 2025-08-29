Франция и Германия предоставят Украине дополнительные средства ПВО

Франция и Германия усилят противовоздушную оборону Украины в ответ на массированные российские авиаудары, в частности атаку на Киев 28 августа.

Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, обнародованном в пятницу, 29 августа, по итогам встречи канцлера Германии Фридриха Мерца с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Тулоне, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

"На фоне массовых российских авиаударов по Украине и ее населению, а также учитывая последствия для нашей собственной безопасности, Франция и Германия предоставят Украине дополнительную противовоздушную оборону", - заявили Мерц и Макрон.

Лидеры государств добавили, что "несмотря на интенсивные международные дипломатические усилия, Россия не проявляет намерений прекратить свою агрессивную войну против Украины".

Кроме этого, Мерц и Макрон выступили за усиление санкций против РФ. Они считают "эффективное внедрение и дальнейшее усиление санкций необходимыми для осуществления максимального давления на Россию с целью прекращения ее незаконной агрессивной войны против Украины и, в конечном итоге, установления мира в Украине и Европе".

Массированный удар РФ по Киеву 28 августа

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Виннитчину.

Известно о по меньшей мере 23 погибших, в том числе детей.

Вследствие российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства Европейского Союза в Украине и офис Британского Совета (British Council).

Также, были повреждены офисы изданий "Украинская правда" и "Радио Свобода", сортировочное депо "Новой почты", парк скоростных поездов "Укрзализныци" и тому подобное.

