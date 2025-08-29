Генерал НАТО Келлер о приоритетах помощи Украине: Снаряды и средства ПВО

Центр НАТО по безопасности помощи и обучения для Украины (NSATU) считает артиллерийские боеприпасы и системы противовоздушной обороны приоритетными направлениями военной помощи Украине.

Об этом в интервью Укринформу заявил заместитель командующего NSATU генерал-майор Майк Келлер, информирует Цензор.НЕТ.

"Информация о срочных потребностях, конечно, поступает от ВСУ. И когда мы видим оперативные усилия и оперативные планы ВСУ, это, конечно, включает защиту тыла. И здесь противовоздушная оборона играет решающую роль в перехвате баллистических ракет с помощью систем Patriot и других систем против крылатых ракет, как я уже говорил - IRIS-T, NASAMS и других систем", - заявил генерал.

По его словам, противовоздушная оборона "есть и остается на первом месте в повестке дня, если говорить о перехватчиках".

Также, когда речь идет об удержании линии фронта, существует большой спрос на артиллерийские боеприпасы калибров НАТО и советских калибров.

"Это еще и мины, противотанковые мины, которые играют важную роль в удержании линии фронта, в ее укреплении. Конечно, в этом плане также важно инженерное оборудование. Кроме того, у нас есть большая потребность в средствах радиоэлектронной борьбы", - пояснил Келлер.

Он отметил, что в сфере беспилотников "нужна большая поддержка не столько с точки зрения поставок, сколько в финансировании украинской оборонной промышленности, которая, вероятно, имеет лучшие возможности, чем западная промышленность".

"Это также относится к еще одной цели, среди прочих, а именно возможностей для ударов вглубь территории противника, таких как беспилотники и другие", - добавил генерал.