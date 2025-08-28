РУС
Рютте об ударе по Киеву: Мы не можем быть наивными в отношении России

Генсек НАТО Рютте осудил обстрел Киева 28 августа

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте осудил массированный российский удар по Киеву ночью 28 августа.

Об этом Рютте написал в своем Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Эти ужасные атаки на Киев прошлой ночью, в результате которых погибло так много невинных гражданских лиц, еще раз демонстрируют, что мы не можем быть наивными в отношении России", - подчеркнул он.

Рютте добавил, что НАТО должно обеспечить Украину "всем необходимым для самозащиты и обеспечения прочного мира".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерц о ночном ударе по Украине: Россия снова показала свое истинное лицо

Массированный удар РФ по Киеву 28 августа

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере 18 погибших, в том числе - детей.

В результате российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства Европейского Союза в Украине и офис Британского Совета (British Council).

Также, были повреждены офисы изданий "Українська правда" и "Радіо Свобода", сортировочное депо "Нова пошта", парк скоростных поездов "Укрзалізниці" и др.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночная массированная атака России на Украину стала второй по масштабам с начала войны, - Sky News. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Киев (26022) НАТО (10268) обстрел (29195) Рютте Марк (460) война в Украине (5856)
Топ комментарии
+2
Спіймали ковбої трьох індіанців: вождя племені, простого індіанця та індіанця на прізвисько Орлине Око, замкнули їх у сараї та поставили охорону. День минає, другий минає, третього дня дивляться - втекли індіанці. Ковбої в погоню, спіймали їх і питають, як їм удалося втекти. А вождь їм відповідає: "День ми сидимо, другий день сидимо, а на третій день Орлине Око помітив, що у сараю немає однієї стіни."
показать весь комментарий
28.08.2025 19:35 Ответить
+1
То не будьте. Дійте за прикладом України: сміливо, рішуче і смертельно для ворога.
показать весь комментарий
28.08.2025 19:22 Ответить
+1
ви - чемпіони наївності. а з трампом стало тільки гірше
показать весь комментарий
28.08.2025 19:23 Ответить
Виходить що можете
показать весь комментарий
28.08.2025 19:18 Ответить
То не будьте. Дійте за прикладом України: сміливо, рішуче і смертельно для ворога.
показать весь комментарий
28.08.2025 19:22 Ответить
ви - чемпіони наївності. а з трампом стало тільки гірше
показать весь комментарий
28.08.2025 19:23 Ответить
рудий мовчить бо всрався
показать весь комментарий
28.08.2025 19:27 Ответить
Прогнозовано й унило (позіхаю)
показать весь комментарий
28.08.2025 19:25 Ответить
та зробіть вже шось , задрали ви своїм засудженням !
показать весь комментарий
28.08.2025 19:26 Ответить
вони можуть відкликати послицю України протеже ПОРТНОВА кремлівського зі США?
показать весь комментарий
28.08.2025 19:27 Ответить
вони не читають новін про нову перемовну віху УКРАЇНИ Єрмака з Віткоффом?
показать весь комментарий
28.08.2025 19:28 Ответить
Рютте з президентом Фінляндії головні дипломати України перд Трампом. . Як можуть не опуститися у них руки, коли послицею до США вова заховав злочинницю ще з часів Яника . ПРотеже кремлівського Портнова ,бувшу міністерку під судовими розглядами та слідством ще з 2019 р по 16 липня 2025 р Стефанишину.
Висновок напрошується сам - там затребувана саме така посол з ПРікремлиським бекгарундом? Бо Ларьчник сьогодні теж там як голова делегації з ПРикишеньковим умєровим ...
показать весь комментарий
28.08.2025 19:26 Ответить
Потужно,***! А шо там оте руде *****,вже ж проснулося?
показать весь комментарий
28.08.2025 19:32 Ответить
воно контролює пермовины віткоффа з Ларьочником
показать весь комментарий
28.08.2025 19:34 Ответить
хйло в честь такого перелому, як нагадування як треба й з ким домовлятися вночі сьогодні Київ попередив
показать весь комментарий
28.08.2025 19:36 Ответить
наївний і брехливий майже 4 роки не хоче таким бути....3,14стаболи
показать весь комментарий
28.08.2025 19:33 Ответить
Спіймали ковбої трьох індіанців: вождя племені, простого індіанця та індіанця на прізвисько Орлине Око, замкнули їх у сараї та поставили охорону. День минає, другий минає, третього дня дивляться - втекли індіанці. Ковбої в погоню, спіймали їх і питають, як їм удалося втекти. А вождь їм відповідає: "День ми сидимо, другий день сидимо, а на третій день Орлине Око помітив, що у сараю немає однієї стіни."
показать весь комментарий
28.08.2025 19:35 Ответить
Вечір бородатих анекдотів. Індіанець приходить до вождя: "Чому у бліднолицих такі приємні і гарні імена - Донні, Кіт, Джей, Гаррі, а у нас - якісь неблагозвучні і недолугі ???". Вождь: "Ну чому ж? Наприклад, я - Гордий Орел, моя дружина - Прутка Лань. Так що ти не правий, Коняча ******".
показать весь комментарий
28.08.2025 19:46 Ответить
>> Так що ти не правий, коняча ******.

показать весь комментарий
28.08.2025 19:56 Ответить
Просто якийсь феєричний словесний пронос сьогодні у вестернів, а реальних дій - нуль.
показать весь комментарий
28.08.2025 19:52 Ответить
чому ж? вони чекають на результат пермовин Єрмака з Віткоффом - ОТО дві ОСОБИ !!! а шо там НАТО та президенти країн США та України !!!
показать весь комментарий
28.08.2025 20:04 Ответить
А що може завадити могти під «геніальним» лідерством Трампа , якщо весь цей час могли і без нього?
показать весь комментарий
28.08.2025 20:25 Ответить
 
 