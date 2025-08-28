Рютте об ударе по Киеву: Мы не можем быть наивными в отношении России
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте осудил массированный российский удар по Киеву ночью 28 августа.
Об этом Рютте написал в своем Х, сообщает Цензор.НЕТ.
"Эти ужасные атаки на Киев прошлой ночью, в результате которых погибло так много невинных гражданских лиц, еще раз демонстрируют, что мы не можем быть наивными в отношении России", - подчеркнул он.
Рютте добавил, что НАТО должно обеспечить Украину "всем необходимым для самозащиты и обеспечения прочного мира".
Массированный удар РФ по Киеву 28 августа
Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.
Известно о по меньшей мере 18 погибших, в том числе - детей.
В результате российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства Европейского Союза в Украине и офис Британского Совета (British Council).
Также, были повреждены офисы изданий "Українська правда" и "Радіо Свобода", сортировочное депо "Нова пошта", парк скоростных поездов "Укрзалізниці" и др.
