Рютте об ударе по Киеву: Мы не можем быть наивными в отношении России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте осудил массированный российский удар по Киеву ночью 28 августа.

Об этом Рютте написал в своем Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Эти ужасные атаки на Киев прошлой ночью, в результате которых погибло так много невинных гражданских лиц, еще раз демонстрируют, что мы не можем быть наивными в отношении России", - подчеркнул он.

Рютте добавил, что НАТО должно обеспечить Украину "всем необходимым для самозащиты и обеспечения прочного мира".

Массированный удар РФ по Киеву 28 августа

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере 18 погибших, в том числе - детей.

В результате российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства Европейского Союза в Украине и офис Британского Совета (British Council).

Также, были повреждены офисы изданий "Українська правда" и "Радіо Свобода", сортировочное депо "Нова пошта", парк скоростных поездов "Укрзалізниці" и др.

