Рютте про удар по Києву: Ми не можемо бути наївними щодо Росії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте засудив масований російський удар по Києву вночі 28 серпня.

Про це Рютте написав у своєму Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ці жахливі атаки на Київ минулої ночі, в результаті яких загинуло так багато невинних цивільних осіб, ще раз демонструють, що ми не можемо бути наївними щодо Росії", - наголосив він.

Рютте додав, що НАТО має забезпечити Україну "всім необхідним для самозахисту і забезпечення міцного миру".

Масований удар РФ по Києву 28 серпня

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 18 загиблих, зокрема дітей.

Унаслідок російських обстрілів у Києві зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу в Україні та офіс Британської Ради (British Council).

Також, були пошкоджені офіси видань "Українська правда" та "Радіо Свобода", сортувальне депо "Нової пошти", парк швидкісних поїздів "Укрзалізниці" тощо.

