Рютте про удар по Києву: Ми не можемо бути наївними щодо Росії
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте засудив масований російський удар по Києву вночі 28 серпня.
Про це Рютте написав у своєму Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ці жахливі атаки на Київ минулої ночі, в результаті яких загинуло так багато невинних цивільних осіб, ще раз демонструють, що ми не можемо бути наївними щодо Росії", - наголосив він.
Рютте додав, що НАТО має забезпечити Україну "всім необхідним для самозахисту і забезпечення міцного миру".
Масований удар РФ по Києву 28 серпня
Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.
Відомо про щонайменше 18 загиблих, зокрема дітей.
Унаслідок російських обстрілів у Києві зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу в Україні та офіс Британської Ради (British Council).
Також, були пошкоджені офіси видань "Українська правда" та "Радіо Свобода", сортувальне депо "Нової пошти", парк швидкісних поїздів "Укрзалізниці" тощо.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Висновок напрошується сам - там затребувана саме така посол з ПРікремлиським бекгарундом? Бо Ларьчник сьогодні теж там як голова делегації з ПРикишеньковим умєровим ...