Рютте про удар по Києву: Ми не можемо бути наївними щодо Росії

Генсек НАТО Рютте засудив обстріл Києва 28 серпня

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте засудив масований російський удар по Києву вночі 28 серпня.

Про це Рютте написав у своєму Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ці жахливі атаки на Київ минулої ночі, в результаті яких загинуло так багато невинних цивільних осіб, ще раз демонструють, що ми не можемо бути наївними щодо Росії", - наголосив він.

Рютте додав, що НАТО має забезпечити Україну "всім необхідним для самозахисту і забезпечення міцного миру".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кричущі атаки Росії по Україні загрожують миру, якого прагне Трамп, - Келлог

Масований удар РФ по Києву 28 серпня

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 18 загиблих, зокрема дітей.

Унаслідок російських обстрілів у Києві зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу в Україні та офіс Британської Ради (British Council).

Також, були пошкоджені офіси видань "Українська правда" та "Радіо Свобода", сортувальне депо "Нової пошти", парк швидкісних поїздів "Укрзалізниці" тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерц про нічний удар по Україні: Росія знову показала своє справжнє обличчя

Київ (20059) НАТО (6731) обстріл (30522) Рютте Марк (503) війна в Україні (5898)
Спіймали ковбої трьох індіанців: вождя племені, простого індіанця та індіанця на прізвисько Орлине Око, замкнули їх у сараї та поставили охорону. День минає, другий минає, третього дня дивляться - втекли індіанці. Ковбої в погоню, спіймали їх і питають, як їм удалося втекти. А вождь їм відповідає: "День ми сидимо, другий день сидимо, а на третій день Орлине Око помітив, що у сараю немає однієї стіни."
28.08.2025 19:35 Відповісти
То не будьте. Дійте за прикладом України: сміливо, рішуче і смертельно для ворога.
28.08.2025 19:22 Відповісти
ви - чемпіони наївності. а з трампом стало тільки гірше
28.08.2025 19:23 Відповісти
Виходить що можете
28.08.2025 19:18 Відповісти
То не будьте. Дійте за прикладом України: сміливо, рішуче і смертельно для ворога.
28.08.2025 19:22 Відповісти
ви - чемпіони наївності. а з трампом стало тільки гірше
28.08.2025 19:23 Відповісти
рудий мовчить бо всрався
28.08.2025 19:27 Відповісти
Прогнозовано й унило (позіхаю)
28.08.2025 19:25 Відповісти
та зробіть вже шось , задрали ви своїм засудженням !
28.08.2025 19:26 Відповісти
вони можуть відкликати послицю України протеже ПОРТНОВА кремлівського зі США?
28.08.2025 19:27 Відповісти
вони не читають новин про нову перемовну віху УКРАЇНИ Єрмака з Віткоффом?
28.08.2025 19:28 Відповісти
Рютте з президентом Фінляндії головні дипломати України перд Трампом. . Як можуть не опуститися у них руки, коли послицею до США вова заховав злочинницю ще з часів Яника . ПРотеже кремлівського Портнова ,бувшу міністерку під судовими розглядами та слідством ще з 2019 р по 16 липня 2025 р Стефанишину.
Висновок напрошується сам - там затребувана саме така посол з ПРікремлиським бекгарундом? Бо Ларьчник сьогодні теж там як голова делегації з ПРикишеньковим умєровим ...
28.08.2025 19:26 Відповісти
Потужно,***! А шо там оте руде *****,вже ж проснулося?
28.08.2025 19:32 Відповісти
воно контролює пермовини віткоффа з Ларьочником
28.08.2025 19:34 Відповісти
хйло в честь такого перелому, як нагадування як треба й з ким домовлятися вночі сьогодні Київ попередив
28.08.2025 19:36 Відповісти
наївний і брехливий майже 4 роки не хоче таким бути....3,14стаболи
28.08.2025 19:33 Відповісти
Спіймали ковбої трьох індіанців: вождя племені, простого індіанця та індіанця на прізвисько Орлине Око, замкнули їх у сараї та поставили охорону. День минає, другий минає, третього дня дивляться - втекли індіанці. Ковбої в погоню, спіймали їх і питають, як їм удалося втекти. А вождь їм відповідає: "День ми сидимо, другий день сидимо, а на третій день Орлине Око помітив, що у сараю немає однієї стіни."
28.08.2025 19:35 Відповісти
Вечір бородатих анекдотів. Індіанець приходить до вождя: "Чому у бліднолицих такі приємні і гарні імена - Донні, Кіт, Джей, Гаррі, а у нас - якісь неблагозвучні і недолугі ???". Вождь: "Ну чому ж? Наприклад, я - Гордий Орел, моя дружина - Прутка Лань. Так що ти не правий, Коняча ******".
28.08.2025 19:46 Відповісти
>> Так що ти не правий, коняча ******.

28.08.2025 19:56 Відповісти
Просто якийсь феєричний словесний пронос сьогодні у вестернів, а реальних дій - нуль.
28.08.2025 19:52 Відповісти
чому ж? вони чекають на результат пермовин Єрмака з Віткоффом - ОТО дві ОСОБИ !!! а шо там НАТО та президенти країн США та України !!!
28.08.2025 20:04 Відповісти
А що може завадити могти під «геніальним» лідерством Трампа , якщо весь цей час могли і без нього?
28.08.2025 20:25 Відповісти
 
 