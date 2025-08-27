Сейчас годовые мощности Европы по производству боеприпасов в шесть раз больше, чем два года назад, - Рютте

Сейчас страны Европы производят в шесть раз больше боеприпасов, чем два года назад, до конца года производство может достичь 2 миллионов снарядов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления на открытии крупнейшего в Европе завода по производству артиллерийских снарядов Rheinmetall в немецком городе Унтерлюс.

"Годовые мощности Европы по производству артиллерийских боеприпасов в шесть раз больше, чем всего два года назад. Ожидается, что к концу этого года они достигнут 2 миллионов снарядов. И Rheinmetall обеспечивает значительную часть этого роста", - отметил Рютте.

В то же время он призвал производителей оборонной продукции приложить аналогичные усилия в увеличении производства танков, систем противовоздушной обороны и ракет.

"Я призываю вас в Rheinmetall и всю трансатлантическую оборонно-промышленную базу поддерживать высокий уровень производства, поднимать планку еще выше и использовать возможности для совместной работы во всем Альянсе и, конечно, с нашими партнерами, такими как Украина", - сказал генеральный секретарь.

Он отметил, что поскольку Россия и Китай бросают вызов НАТО, ускоряя производство военной продукции, Альянсу необходимо укрепить собственную оборонную промышленную базу, в частности, учась на инновациях Украины.

"Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, не исчезнут в ближайшее время. Чтобы ускорить производство крайне необходимых видов вооружения, мы можем опираться на наш опыт в наращивании производства снарядов. И мы можем учиться на инновационной промышленной мобилизации Украины. Поэтому нам нужно перезапустить некоторые из наших неработающих производственных линий, разработать более быстрые производственные процессы и закупить компоненты, чтобы, когда заказы будут поступать, их можно было доставлять быстрее", - сказал Рютте.

Он добавил, что НАТО необходимо уменьшить зависимость, в частности от критически важного сырья, поставляемого из третьих стран, и контролировать цены, чтобы иметь возможность пополнять собственные арсеналы.

Рютте также высоко оценил скорость строительства нового завода, которое длилось всего 14 месяцев.

"Это именно то, что нам нужно для обеспечения процветания и безопасности наших экономик и обществ по всей Европе и Северной Америке, особенно в то время, когда нам бросают агрессивные вызовы. Россия и Китай непрозрачно расширяют свои военные ресурсы и возможности. Их оборонные предприятия производят оружие и тяжелую военную технику с невероятной скоростью не только для того, чтобы похвастаться на больших парадах в Москве и Пекине, но и для того, чтобы гарантировать сферы влияния, проектировать силу и подрывать международный порядок, основанный на правилах", - подчеркнул генеральный секретарь.

По словам Рютте, только в этом году, ожидается, что Россия выпустит не менее 1500 танков, 3000 единиц бронетехники и сотни ракет "Искандер". Что касается Китая, он напомнил, что он уже имеет крупнейший в мире военно-морской флот и одни из крупнейших оборонных компаний в мире.

"Их наращивание военной силы четко указывает на направление. Они готовятся к долгосрочной конфронтации и конкуренции с нами", - добавил генсек НАТО.

Он похвалил Германию за то, что она взяла на себя лидерскую роль в увеличении расходов на оборону: "Германия уже объявила, что планирует инвестировать почти 153 миллиарда в оборону до 2029 года. (...) Германия берет на себя лидерскую роль, и она должна это делать. Вы являетесь крупнейшей экономикой в Европе, и вы это делаете, а другие последуют за вами. Мы видим, что союзники НАТО сейчас стремятся инвестировать гораздо больше в оборону по всей Европе".

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня начинает работу крупнейший завод по производству боеприпасов в Европе, построенный оборонным концерном Rheinmetall AG в районе Унтерлюса (земля Нижняя Саксония).