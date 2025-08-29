Генерал НАТО Келлер про пріоритети допомоги Україні: Снаряди та засоби ППО

Центр НАТО з безпекової допомоги й навчання для України (NSATU) вважає артилерійські боєприпаси та системи протиповітряної оборони пріоритетними напрямками військової допомоги Україні.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив заступник командувача NSATU генерал-майор Майк Келлер, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація про термінові потреби, звичайно, надходить від ЗСУ. І коли ми бачимо оперативні зусилля та оперативні плани ЗСУ, це, звичайно, включає захист тилу. І тут протиповітряна оборона відіграє вирішальну роль у перехопленні балістичних ракет за допомогою систем Patriot та інших систем проти крилатих ракет, як я вже казав – IRIS-T, NASAMS та інших систем", - заявив генерал.

За його словами, протиповітряна оборона "є і залишається на першому місці в порядку денному, якщо говорити про перехоплювачі".

Також, коли йдеться про утримання лінії фронту, існує великий попит на артилерійські боєприпаси калібрів НАТО і радянських калібрів.

"Це ще й міни, протитанкові міни, які відіграють важливу роль в утриманні лінії фронту, в її зміцненні. Звичайно, в цьому плані також важливе інженерне обладнання. Крім того, у нас є велика потреба в засобах радіоелектронної боротьби", - пояснив Келлер.

Він зауважив, що у сфері безпілотників "потрібна велика підтримка не стільки з погляду постачань, скільки у фінансуванні української оборонної промисловості, яка, ймовірно, має кращі можливості, ніж західна промисловість".

"Це також відноситься до ще однієї мети, серед інших, а саме можливостей для ударів вглиб території противника, таких як безпілотники та інші", - додав генерал.