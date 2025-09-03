Зеленский призвал усилить ПВО Украины: Путин хочет убивать там, куда не достают его войска
Президент Владимир Зеленский призвал к усилению украинской противовоздушной обороны на фоне российских атак.
Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене, сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, глава государства выразил надежду на участие нордично-балтийских стран в обеспечении дополнительной системы Patriot.
"Мы говорили об усилении противовоздушной обороны Украины, ведь это спасает жизни, и вместе с партнерами из нордических стран, стран Балтии мы должны обеспечить дополнительную систему и обеспечить защиту накануне зимы... Путин надеется, что зима будет убивать наших людей там, куда не дотягиваются его войска", - заявил президент.
Кроме этого, Зеленский выразил надежду на США в этой сфере, заявив, что Украине нужны дополнительные системы Patriot.
"Системы Patriot есть только в США нам нужна эта поддержка. Конечно, они есть и в Европе, но в основном речь идет о США", - сказал глава государства.
Он добавил, что "мы говорили о десяти системах, говорили с производителями".
"США это поддержали, но это медленный процесс", - сказал Зеленский.
А Україну тим часом захоплюють і добивають...
М Корнеччина
Реєстрація: 02.09.2025
А ось ви державну мову не знаєте - це тотожньо що бути гнидою і зрадником українського народу
Вячеслав #608529
Реєстрація: 22.05.2025
Яішницу з томатами називають шакшука, хоча у турків назва МЕНОМЕН , да і усі країни Середземноморья мають свої назви
кармин
Реєстрація: 02.09.2025
моя молодая *******мої п'ять-шість менеджерів робимо щось важливе"...
Більше трьох років, а навіть проблема з КАБами не вирішена. Носії підлітають на відстань макс 70 км, а ми їх не збиваємо, бо гаслом:"Америга дай!" вони не збиваються...
Чи дочекаємося ми від клованов з масляков-шоу хоч однієї відповіді на ракетний удар?