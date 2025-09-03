Зеленский призвал усилить ПВО Украины: Путин хочет убивать там, куда не достают его войска

Президент Владимир Зеленский призвал к усилению украинской противовоздушной обороны на фоне российских атак.

Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, глава государства выразил надежду на участие нордично-балтийских стран в обеспечении дополнительной системы Patriot.

"Мы говорили об усилении противовоздушной обороны Украины, ведь это спасает жизни, и вместе с партнерами из нордических стран, стран Балтии мы должны обеспечить дополнительную систему и обеспечить защиту накануне зимы... Путин надеется, что зима будет убивать наших людей там, куда не дотягиваются его войска", - заявил президент.

Читайте также: Новые системы ПВО уже на подходе, - Сырский после встречи с главкомом НАТО в Европе Гринкевичем

Кроме этого, Зеленский выразил надежду на США в этой сфере, заявив, что Украине нужны дополнительные системы Patriot.

"Системы Patriot есть только в США нам нужна эта поддержка. Конечно, они есть и в Европе, но в основном речь идет о США", - сказал глава государства.

Он добавил, что "мы говорили о десяти системах, говорили с производителями".

"США это поддержали, но это медленный процесс", - сказал Зеленский.

Читайте также: Франция и Германия предоставят Украине дополнительные средства ПВО