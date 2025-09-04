РУС
1 317 20

Именно от судьбы Украины будет зависеть, насколько война затронет Европу, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что территориальные уступки Украины дадут кремлевскому диктатору Владимиру Путину плацдарм для нового наступления.

Об этом он сказал в интервью изданию Le Point, передает Цензор.НЕТ.

Некоторые СМИ утверждают, что если украинские солдаты уйдут из восточных регионов нашей страны, то там восстановится мир. Но это неправда. Путин захватил Крым, чтобы использовать его как плацдарм для окружения юга. В 2014 году он захватил часть востока нашей страны, чтобы использовать его как плацдарм для полной оккупации этих регионов. Если завтра мы каким-то образом уйдем с Донбасса, чего не произойдет, мы откроем Путину незащищенное пространство, рядом с полуторамиллионным городом Харьков. Он также захватил бы промышленный центр Днепра. Это открыло бы для него новые возможности", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что европейцам следует мыслить в другом масштабе и представить, что было бы, если бы Путину удался бы его первоначальный план - захватить всю Украину.

Читайте: Нам нужен альянс Европы и США для гарантий безопасности, - Зеленский

"Если бы Путину удалось захватить всю нашу страну, он использовал бы ее так же, как плацдарм. Сделает он это или нет, будет зависеть от того, насколько сильной будет Европа. Если Европа сильная, он, вероятно, ничего не сделает, но если она слабая, то пострадает от действий России", - подчеркнул президент.

Также он отметил, что именно от судьбы Украины будет зависят, насколько война затронет Европу, и где будет проходить ее восточная граница.

"Если Украина не устоит, эта граница будет Польшей или даже Германией. Когда-то Европа была разделена таким образом. Восточная граница Западной Германии была границей западного мира. Сегодня все зависит от нас, как далеко мы дадим волю российским амбициям", - резюмировал Зеленский.

Также читайте: Модель Южной Кореи не подходит Украине с точки зрения безопасности, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21814) война в Украине (5965)
+13
Доля України залежить від того, як довго ще зелена сарана мародеритиме Україну спритніше за москалів.
показать весь комментарий
04.09.2025 01:44 Ответить
+8
А скільки українських полонених ***** віддасть за одне тріпло з Банкової?
показать весь комментарий
04.09.2025 01:16 Ответить
+7
показать весь комментарий
04.09.2025 01:38 Ответить
Пропоную штаб ООН перенести и в Україну , щось вони у США засиделись.
показать весь комментарий
04.09.2025 01:14 Ответить
А скільки українських полонених ***** віддасть за одне тріпло з Банкової?
показать весь комментарий
04.09.2025 01:16 Ответить
Потужна статистика . Потужнометр видав 4 Vova
показать весь комментарий
04.09.2025 01:25 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2025 01:38 Ответить
"У моєму мозку я закінчив війну!": Зеленський зробив дивну заяву у Мюнхені

18.02.2020

Президент України Володимир Зеленський на Українському ланчі в Мюнхені заявив, що "у своєму мозку закінчив війну".
показать весь комментарий
04.09.2025 01:53 Ответить
Схоже, що в Віслюка з Трампом один мозок на двох.
показать весь комментарий
04.09.2025 02:15 Ответить
Здається він говорив про голову. Голова і мозок не завжди ідуть в комплекті.
показать весь комментарий
04.09.2025 03:43 Ответить
Доля України залежить від того, як довго ще зелена сарана мародеритиме Україну спритніше за москалів.
показать весь комментарий
04.09.2025 01:44 Ответить
судячі з дій як самого так і оточення,цей фурункул ще не визрів і сам не вилізе без втручання
показать весь комментарий
04.09.2025 01:48 Ответить
Ця ракова пухлина підлягає ампутації, поки не пустила метастази.
показать весь комментарий
04.09.2025 02:07 Ответить
Вже пустила. Ампутувати доведеться разом з частиною тіла.
показать весь комментарий
04.09.2025 06:04 Ответить
Та й то не факт, що тіло виживе після такого. Занадто глибоко хворобу запустили.
показать весь комментарий
04.09.2025 10:15 Ответить
підсвідомі бажання по Фрейду?? вже організував свій пенсоквартал??чи в тебе кварталочка чи чекушечка??
показать весь комментарий
04.09.2025 09:47 Ответить
Дивлячись на цю зелену скотину, розумію, що голосувати треба за того, хто відмінить мораторій на смертну кару.
показать весь комментарий
04.09.2025 06:07 Ответить
Геть ішака! Доки це мохнате чмо буде царювати, доти не буде жодних успіхів ні вчому.
показать весь комментарий
04.09.2025 07:08 Ответить
не забудьте перевірити себе в реєстрі виборців,кажуть 87000 юр.адрес кудись зникли разом з жильцями,перейменування вулиць,те се....
показать весь комментарий
04.09.2025 09:50 Ответить
Яуий потужний трьоп . і ключове "ЯКБИ"
показать весь комментарий
04.09.2025 07:50 Ответить
хфантазьор в бурному розквіті своїх талантів
показать весь комментарий
04.09.2025 09:52 Ответить
Та нехай війна вже конкретно зачепить Америку і європу. Похрен мені на всі країни, якщо в Україні така біда і ніяка **** не хоче нормально допомогти.
показать весь комментарий
04.09.2025 10:05 Ответить
 
 