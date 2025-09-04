Именно от судьбы Украины будет зависеть, насколько война затронет Европу, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что территориальные уступки Украины дадут кремлевскому диктатору Владимиру Путину плацдарм для нового наступления.

Об этом он сказал в интервью изданию Le Point, передает Цензор.НЕТ.

Некоторые СМИ утверждают, что если украинские солдаты уйдут из восточных регионов нашей страны, то там восстановится мир. Но это неправда. Путин захватил Крым, чтобы использовать его как плацдарм для окружения юга. В 2014 году он захватил часть востока нашей страны, чтобы использовать его как плацдарм для полной оккупации этих регионов. Если завтра мы каким-то образом уйдем с Донбасса, чего не произойдет, мы откроем Путину незащищенное пространство, рядом с полуторамиллионным городом Харьков. Он также захватил бы промышленный центр Днепра. Это открыло бы для него новые возможности", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что европейцам следует мыслить в другом масштабе и представить, что было бы, если бы Путину удался бы его первоначальный план - захватить всю Украину.

Читайте: Нам нужен альянс Европы и США для гарантий безопасности, - Зеленский

"Если бы Путину удалось захватить всю нашу страну, он использовал бы ее так же, как плацдарм. Сделает он это или нет, будет зависеть от того, насколько сильной будет Европа. Если Европа сильная, он, вероятно, ничего не сделает, но если она слабая, то пострадает от действий России", - подчеркнул президент.

Также он отметил, что именно от судьбы Украины будет зависят, насколько война затронет Европу, и где будет проходить ее восточная граница.

"Если Украина не устоит, эта граница будет Польшей или даже Германией. Когда-то Европа была разделена таким образом. Восточная граница Западной Германии была границей западного мира. Сегодня все зависит от нас, как далеко мы дадим волю российским амбициям", - резюмировал Зеленский.

Также читайте: Модель Южной Кореи не подходит Украине с точки зрения безопасности, - Зеленский