РУС
Отдать Путину территорию Украины для прекращения войны – не решение. Такого не будет, - Зеленский

Зеленский отверг территориальные уступки Путину

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки российскому диктатору для завершения войны.

Об этом глава государства сказал во время выступления на Ялтинской европейской стратегии, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, такое решение является лишь паузой и грозит новым вторжением.

"Отдать Путину ту или иную землю Украины, чтобы он остановил войну - такого не будет. Это не решение. Это пауза. Как после 2008 года и Грузии, как после 2014 года и Крыма и Донецка", - подчеркнул он.

РФ требует от Украины отдать около 6 тыс. кв. км территории, которую не завоевала, - Вэнс

По его словам, Украине не нужно затишье на некоторое время.

"Нам нужно гарантированное завершение войны, гарантированная безопасность для Украины, гарантированная ответственность России за то, что она сделала против Украины", - отметил Зеленский.

Именно от судьбы Украины будет зависеть, насколько война затронет Европу, - Зеленский

Зеленский Владимир (21905) территориальная целостность (278) война в Украине (6079) прекращения огня (344)
+9
В якій бригаді воюєте? Хочу з вами служити.
12.09.2025 18:11 Ответить
+7
До останнього кацапа. І це реальний вихід з ситуації.
12.09.2025 18:09 Ответить
+6
Не можу не втрутитися. Чому це ти зіскочив з теми?
Люди цікавляться як далеко в тил ворога ти проник на своєму дивані. Розкажеш?
12.09.2025 18:28 Ответить
ты в окопе?
12.09.2025 18:20 Ответить
Тебе чекаю. Не забуть пляшечку Божоле захопити на всяк випадок.
12.09.2025 18:44 Ответить
А краще Токай
12.09.2025 18:46 Ответить
Запитувати про український окоп з Нідерландів якось некомільфо. Тобі не здається?
12.09.2025 18:54 Ответить
В керівництві української армії?
12.09.2025 19:08 Ответить
Що ванечка, болить вже пердак від України? ))
12.09.2025 18:12 Ответить
І вас теж в окопи запрошую, бо бачу, що ви справжній патріот.
12.09.2025 18:13 Ответить
Невже прям до себе в окоп запрошуєш ? ))))
12.09.2025 18:14 Ответить
Втрьох опорник викопаємо, замаскуємо і будемо слухати ваші лекції про патріотизм і конституційний обов'язок під свист мін.
12.09.2025 18:17 Ответить
Ти ТЦК сцишся, а коли свист міни почуєш взагалі обсерешся.
12.09.2025 18:51 Ответить
Бачу у вас багатий досвід у цьому питанні )
12.09.2025 18:56 Ответить
Ми не віддамо і кацапи спроста нам не віддадуть захоплені землі - тільки сильна зброя змусить їх відступити
12.09.2025 18:07 Ответить
І ваша особиста участь.
12.09.2025 18:29 Ответить
І до мене черга дійде - Портніков сказав шо підуть усі і 18+ і 60+ - так шо я не переживаю
12.09.2025 18:40 Ответить
А портніков це хто? Якийсь пророк? І він теж піде той портніков?
Звісно піде, і поведе за собою свою паству. Жодних сумнівів.
12.09.2025 18:44 Ответить
З "Експресо" не вилазить
12.09.2025 18:46 Ответить
Це такий танк, чи може винищувач? Портніков 💪. Воїн з великої букви У.
12.09.2025 18:49 Ответить
Експерт! - розказує як у цьому світі жити - недавно сказав шо війна протягнеться до 2028 р
12.09.2025 18:55 Ответить
І звичайно поки він це говорив збирав речі, щоб особистою участю хоча б на кілька днів скоротити цей термін. Ото людина той портніков, людина з великої букви У.
12.09.2025 19:07 Ответить
Він вже підтоптаний - фронт не потягне - хіба візмуть на латки
12.09.2025 19:11 Ответить
Військо, це не лише фронт. І портніков це розуміє, саме тому він вже на півдорозі до найближчого тцк. Воювати не може, але буде мити туалети, чи готувати їжу, чи ще якусь важливу роботу робитиме.

От якби всі говоруни, що на радіо і тб взяли участь з цього мужнього експерта з великої букви У.
12.09.2025 19:18 Ответить
... і ваша !
12.09.2025 18:41 Ответить
І ваша?
12.09.2025 18:42 Ответить
наша з 24.02.22 ... а коли вас чекати ?
12.09.2025 18:46 Ответить
Для чого чекати, стільки орків за цей час ліквідувати можна. Не чекайте - дійте!
12.09.2025 18:50 Ответить
На цю тему - Мойша і Ізя посварились вусметь і забили стрілку на дуель - от Мойша прийшов - жде час - другий - прибігає посланець від Ізі і передає - Мойша! - я запізнююсь - можеш починати стріляти
12.09.2025 19:02 Ответить
👏
12.09.2025 19:04 Ответить
За Крим можна забути. Його новоспечені патріоти віддали без жодного пострілу.
12.09.2025 18:10 Ответить
Рюзкє, ну от нахріна воно тобі?! Що ти тут робиш? Тут воткі нєт.
12.09.2025 18:49 Ответить
РФ порушить припинення вогню, щойно ми його приймемо. Путін має заплатити за війну, - Зеленський.

Украина готова к безусловному перемирию с 12 мая, - Зеленский и лидеры "коалиции желающих" поговорили с Трампом

За його словами, Україні не потрібне затишшя на деякий час.
12.09.2025 18:16 Ответить
вся беда в том, что его никто не будет спрашивать
12.09.2025 18:19 Ответить
найбільші перемоги здобуваються без бою.
12.09.2025 18:21 Ответить
Ага. Пам'ятаємо. Як Нелох казав "Ми нічого не віддали. ВОни самі забрали."
12.09.2025 18:28 Ответить
Блазень навіть не став заперечувати це категорично. Оце квартальне ніщо увійшло в режим "Кемська Волость? Та забирайте!".
12.09.2025 18:31 Ответить
Ну Зеленський віддав Україну у 2022 р. просто так!!!! Килимово запустив ка*апів і віддав!!!!!
12.09.2025 18:33 Ответить
Думи єво тяжели, как і паложена Богу...
12.09.2025 18:45 Ответить
Згідно DeepState ти щодня віддає територію путіну... і це не "рішення" це просто констатація факту... кацапи ще положать три мільйони, ми положимо мільйон і в кінці кінців кацапи отримають те, що бажають... питання в тебе є рішення, щоб кацапи не змогли далі просуватися?, ні його нема, бо питання, безкарного використання кабів по нашим укріпленням кацапами, не закрито...
12.09.2025 18:49 Ответить
Реального плану закінчення війни-не має.
З двома гігантами світу Китаєм і США- не має добрих відносин,щодня-втрата нових територій.
А що він хотів-до останнього українця воювати? Нехай вилізе з бункера і виїде на фронт,боневтік зелений. Може тоді дойде.
12.09.2025 19:16 Ответить
 
 