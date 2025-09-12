Отдать Путину территорию Украины для прекращения войны – не решение. Такого не будет, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки российскому диктатору для завершения войны.

Об этом глава государства сказал во время выступления на Ялтинской европейской стратегии, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, такое решение является лишь паузой и грозит новым вторжением.

"Отдать Путину ту или иную землю Украины, чтобы он остановил войну - такого не будет. Это не решение. Это пауза. Как после 2008 года и Грузии, как после 2014 года и Крыма и Донецка", - подчеркнул он.

По его словам, Украине не нужно затишье на некоторое время.

"Нам нужно гарантированное завершение войны, гарантированная безопасность для Украины, гарантированная ответственность России за то, что она сделала против Украины", - отметил Зеленский.

