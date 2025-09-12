РУС
Украину нельзя принуждать к территориальным уступкам России, - депутат Бундестага Кизеветтер

Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер

Украина не должна поддаваться давлению тех, кто пытается заставить ее отдать территорию и принять мир, продиктованный Россией.

Об этом в интервью Укринформу сказал депутат Бундестага, член комитета по иностранным делам Родерих Кизеветтер, информирует Цензор.НЕТ.

"Президента Зеленского все больше ставят, даже некоторые европейцы, которые были у Трампа (на встрече в Белом доме - ред.), в ситуацию шантажа, заставляя поддаться российскому диктату. Надеюсь, что Зеленский этому не поддастся... Украина не должна быть вынуждена к территориальным уступкам", - подчеркнул он и предостерег от "Мюнхенского заговора 2.0".

По словам немецкого политика, вместо того, чтобы принуждать Украину к псевдопереговорам или диктату, гораздо важнее, чтобы европейцы усилили военную и финансовую поддержку государства.

По мнению Кизеветтера, такая поддержка могла бы выглядеть как разблокирование замороженных российских активов, поставки Киеву дальнобойного высокоточного оружия, такого как Taurus, взятие на себя ответственности за ПВО над частями Украины.

территориальная целостность (278) Бундестаг (230) война в Украине (6091)
то давайте літаки та дальнобійні ракети , бо з такою "допомогою" яка йшла та йде зараз , українці просто закінчаться
12.09.2025 21:43 Ответить
Принуждать Украину можно, принудить нельзя....и это пора всем понять.
12.09.2025 21:48 Ответить
По мнению Кизеветтера, такая поддержка могла бы выглядеть как разблокирование замороженных российских активов, поставки Киеву дальнобойного высокоточного оружия, такого как Taurus. А главное побольше озабоченности
12.09.2025 21:50 Ответить
 
 