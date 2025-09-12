Украину нельзя принуждать к территориальным уступкам России, - депутат Бундестага Кизеветтер

Украина не должна поддаваться давлению тех, кто пытается заставить ее отдать территорию и принять мир, продиктованный Россией.

Об этом в интервью Укринформу сказал депутат Бундестага, член комитета по иностранным делам Родерих Кизеветтер, информирует Цензор.НЕТ.

"Президента Зеленского все больше ставят, даже некоторые европейцы, которые были у Трампа (на встрече в Белом доме - ред.), в ситуацию шантажа, заставляя поддаться российскому диктату. Надеюсь, что Зеленский этому не поддастся... Украина не должна быть вынуждена к территориальным уступкам", - подчеркнул он и предостерег от "Мюнхенского заговора 2.0".

По словам немецкого политика, вместо того, чтобы принуждать Украину к псевдопереговорам или диктату, гораздо важнее, чтобы европейцы усилили военную и финансовую поддержку государства.

По мнению Кизеветтера, такая поддержка могла бы выглядеть как разблокирование замороженных российских активов, поставки Киеву дальнобойного высокоточного оружия, такого как Taurus, взятие на себя ответственности за ПВО над частями Украины.

