Украине, возможно, придется признать де-факто оккупированные территории, но впоследствии сможет их отвоевать, - Келлог
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог призвал Украину смотреть на ситуацию в возвращении временно оккупированных Россией территорий в долгосрочной перспективе. Решение о территориальных уступках ради мира будет принимать исключительно Украина.
Об этом он сказал в интервью The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.
Келлог заявил, что диктатор Путин - это агент КГБ.
"Он никогда не перестал им быть. Он не понимает Запад. Он притворяется, что не говорит по-английски, но это не так, и мы уже несколько раз его разоблачали. Он манипулятор. Единственное, что может противостоять этому, - это сила, власть и мощь", - отмечает генерал.
Келлога спросили, согласен ли он с заявлениями бывшего вице-президента США Майка Пенса, который на прошлой неделе сказал, что если Россия завоюет Украину, она перейдет к нападению на страну НАТО. Он ответил утвердительно.
"Абсолютно. Надо смотреть на Путина и Россию как на экспансионистское государство. Он хочет возродить Российскую империю - просто посмотрите на историю. Дайте ему дюйм земли, а он возьмет милю. Это напоминает мне Вторую мировую войну. В 1938 году в Мюнхене Гитлер сказал, что хочет только Судеты. Затем Рейнланд, потом Польша, и мы вступили во Вторую мировую войну. История не повторяется, но она точно рифмуется. Именно это сейчас происходит с Украиной. Мы должны остановить его сейчас", - сказал спецпосланник Трампа.
По его мнению, он не ожидает, что диктатор Путин предстанет перед судом в Гааге за свои преступления, однако Келлог верит в справедливые суды.
Также он рассказал о роли Трампа в мирном урегулировании и отверг обвинения в отношении президента США, которого прозвали "TACO" - "Trump Always Chickens Out" ("Трамп всегда боится" - ред.)
"Трамп пытается дать дипломатии все шансы. Когда он сказал, что может остановить войну за 24 часа, он стремился оставить после себя наследие. Он быстро понял, что это сложнее, чем ожидалось - личность имеет значение. Украинцы готовы к сделке, но Путин - нет. Его [Путина] вводят в заблуждение. К сожалению, он думает, что выиграет эту войну, но это не так. Поэтому Трамп просто дает ему свободу действий и время, чтобы сесть за стол переговоров, но карты все еще в наших руках", - пояснил Келлог.
В то же время на вопрос, придется ли Украине отдать часть своей территории ради мирного соглашения с РФ, генерал подчеркнул, что такие решения будет принимать исключительно Украина.
"Трамп не торгует украинской землей. Это мандат Зеленского. Никто другой не имеет права принимать такие решения. Но давайте будем реалистами: Донецк оккупирован на 65%. Луганск - на 98%. Надо принять реальность. Де-факто не означает де-юре... Иногда краткосрочная реальность не соответствует вашей цели. Возможно, сейчас Украине придется признать оккупированную территорию, но в долгосрочной перспективе ее можно будет вернуть. Им нужно играть в долгую игру", - убежден Келлог.
Генерал Келлог считает себя оптимистом и верит, что мирное соглашение может быть и будет достигнуто. Однако, в отличие от президента Трампа, генерал предпочел бы видеть прекращение огня перед началом детальных мирных переговоров.
Он четко высказался относительно последовательности: "Без прекращения огня очень трудно достичь мира. Проблема в том, что Путин считает, что он побеждает, поэтому он еще не согласится на мир. Трамп предпочитает сначала мирные переговоры. Я предпочитаю сначала прекратить огонь, потому что когда он прекратится, его будет трудно восстановить".
А что касается разочарования президента США медленным процессом заключения мира? "[Трамп] раздражен. Он думал, что его личные отношения с Путиным дадут результаты. Вместо этого Путин его обманул. За закрытыми дверями президент Трамп гораздо злее, чем на публике".
Относительно следующего фронта в этой трехлетней войне, спецпосланник Трампа добавил:"Путин, несомненно, будет пытаться захватить весь Донецк и Луганск. Следующими могут быть южные регионы Херсона и Запорожья. Но из того, что мы видели до сих пор, их можно захватывать лишь сантиметр за сантиметром, и потери будут огромными".
Там буде інше населення, яке не знатиме України.
навіть талановитий рудий доні з картами у всіх руках, хоче залишити після себе спадок, тому дає плешивому дипломатію.
але, той маніпулятор і говорить англійською.
українці! віддайте все що вам накажуть, доні дуже хоче нобелівську медальку!
рухнув останній бастіон нашої надії (ну, як надії? так собі, черговий холуй рудого).
а, нахєра зе!гніда їде в оон?
Келлог сказав - ''що Україні можливо прийдеться визнати певні території - окупованими''
А журналісти в заголовку статті написали - ''що Україні можливо прийдеться визнати окуповані території - частиною рф''.
А це - як говорять в Одесі - дві Великі різниці.
Не гоже так підставляти Бутусова...
Так как сайт не имеет своих журналистов, а перепечатывает новости других агенств, заголовки - это своё.
Читайте його мемуари та вчіть історію , а не пишіть "патріотичну дурню"..
Якщо визнав, що то не твоє, то вже назавжди...
То йде келог на#уй, зі своїми пропозиціями...
Визнати ще раз, що вони окуповані?
Він сказав: "You may have to acknowledge occupied territory now... "
"Можливо, вам доведеться визнати окуповану територію зараз... "
Де там визнати окуповані території частиною РФ?
...тоді внсь світ буде вопіти, що вже Україна агрессор...
дай палець всю руку откусить і ціліком Україну сжере...
Вже погодились з о- ба- май не пручались в Криму...
Тут так не вміють грати.
І авжеж вживуть методи, та через дві, чи три неділі, чи просто ніколи.
Похдоровляю америкосів із адміністрацією.