3 269 48

Украине, возможно, придется признать де-факто оккупированные территории, но впоследствии сможет их отвоевать, - Келлог

Келлог высказался о Путине и оккупированных территориях Украины

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог призвал Украину смотреть на ситуацию в возвращении временно оккупированных Россией территорий в долгосрочной перспективе. Решение о территориальных уступках ради мира будет принимать исключительно Украина.

Об этом он сказал в интервью The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.

Келлог заявил, что диктатор Путин - это агент КГБ.

"Он никогда не перестал им быть. Он не понимает Запад. Он притворяется, что не говорит по-английски, но это не так, и мы уже несколько раз его разоблачали. Он манипулятор. Единственное, что может противостоять этому, - это сила, власть и мощь", - отмечает генерал.

Келлога спросили, согласен ли он с заявлениями бывшего вице-президента США Майка Пенса, который на прошлой неделе сказал, что если Россия завоюет Украину, она перейдет к нападению на страну НАТО. Он ответил утвердительно.

"Абсолютно. Надо смотреть на Путина и Россию как на экспансионистское государство. Он хочет возродить Российскую империю - просто посмотрите на историю. Дайте ему дюйм земли, а он возьмет милю. Это напоминает мне Вторую мировую войну. В 1938 году в Мюнхене Гитлер сказал, что хочет только Судеты. Затем Рейнланд, потом Польша, и мы вступили во Вторую мировую войну. История не повторяется, но она точно рифмуется. Именно это сейчас происходит с Украиной. Мы должны остановить его сейчас", - сказал спецпосланник Трампа.

По его мнению, он не ожидает, что диктатор Путин предстанет перед судом в Гааге за свои преступления, однако Келлог верит в справедливые суды.

Также он рассказал о роли Трампа в мирном урегулировании и отверг обвинения в отношении президента США, которого прозвали "TACO" - "Trump Always Chickens Out" ("Трамп всегда боится" - ред.)

"Трамп пытается дать дипломатии все шансы. Когда он сказал, что может остановить войну за 24 часа, он стремился оставить после себя наследие. Он быстро понял, что это сложнее, чем ожидалось - личность имеет значение. Украинцы готовы к сделке, но Путин - нет. Его [Путина] вводят в заблуждение. К сожалению, он думает, что выиграет эту войну, но это не так. Поэтому Трамп просто дает ему свободу действий и время, чтобы сесть за стол переговоров, но карты все еще в наших руках", - пояснил Келлог.

В то же время на вопрос, придется ли Украине отдать часть своей территории ради мирного соглашения с РФ, генерал подчеркнул, что такие решения будет принимать исключительно Украина.

"Трамп не торгует украинской землей. Это мандат Зеленского. Никто другой не имеет права принимать такие решения. Но давайте будем реалистами: Донецк оккупирован на 65%. Луганск - на 98%. Надо принять реальность. Де-факто не означает де-юре... Иногда краткосрочная реальность не соответствует вашей цели. Возможно, сейчас Украине придется признать оккупированную территорию, но в долгосрочной перспективе ее можно будет вернуть. Им нужно играть в долгую игру", - убежден Келлог.

Генерал Келлог считает себя оптимистом и верит, что мирное соглашение может быть и будет достигнуто. Однако, в отличие от президента Трампа, генерал предпочел бы видеть прекращение огня перед началом детальных мирных переговоров.

Он четко высказался относительно последовательности: "Без прекращения огня очень трудно достичь мира. Проблема в том, что Путин считает, что он побеждает, поэтому он еще не согласится на мир. Трамп предпочитает сначала мирные переговоры. Я предпочитаю сначала прекратить огонь, потому что когда он прекратится, его будет трудно восстановить".

А что касается разочарования президента США медленным процессом заключения мира? "[Трамп] раздражен. Он думал, что его личные отношения с Путиным дадут результаты. Вместо этого Путин его обманул. За закрытыми дверями президент Трамп гораздо злее, чем на публике".

Относительно следующего фронта в этой трехлетней войне, спецпосланник Трампа добавил:"Путин, несомненно, будет пытаться захватить весь Донецк и Луганск. Следующими могут быть южные регионы Херсона и Запорожья. Но из того, что мы видели до сих пор, их можно захватывать лишь сантиметр за сантиметром, и потери будут огромными".

путин владимир (32209) территориальная целостность (281) Келлог Кит (228) война в Украине (6189)
+5
Ми мусимо зупинити його зараз", - сказав спецпосланець Трампа. Зупиняти треба було ще в 2008-му році!
19.09.2025 19:44 Ответить
+4
Зебіл роздав території, його з кодлом і пошлемо відвойовувати, щойно владу змінемо
19.09.2025 19:49 Ответить
+4
Та ви шо, ні в якому разі. Це ж напевно гірше "мінських", а Володя Боневтік Позорний так критикував "мінські" і на цій брехні отримав булаву. Тільки виход на кордони 1991 року, як обіцяв своїм бе-бе-бе 73%.
19.09.2025 19:49 Ответить
ЩОООООО? КЕЛЛОГ І ТИ? ЦЕ СІ НАКАЗАВ ТРАМПУ йти на таке замороження?
19.09.2025 19:44 Ответить
Уявіть, це ж Келлог сказав ДО праглукі винищувачів над Естонією , так я розумію?
19.09.2025 19:50 Ответить
Вам щось заважає повернутися і вибороти кращі умови?
19.09.2025 19:51 Ответить
не транспартабєльна - переходити на особистості тупо дєло ідіотів
19.09.2025 19:54 Ответить
США в НАТО не мають формально прописаних у статуті «привілеїв», які б відрізняли їх від інших членів. Усі країни Альянсу юридично рівні:

Кожна країна має один голос у Північноатлантичній раді (NAC) - головному органі ухвалення рішень.

Рішення ухвалюються консенсусом, а не більшістю - тобто США не мають права «вето», але без їхньої згоди консенсусу практично не буде.

Але де-факто США мають особливу роль через:

Військову міць - США забезпечують близько 70% усіх витрат на оборону Альянсу (поза спільним бюджетом). Їхні ядерні сили - ключовий елемент ядерного стримування НАТО.

Командні посади - за усталеною традицією, Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) завжди американський генерал, тоді як Генеральний секретар НАТО - європеєць.

Політичний вплив - як найбільша економіка і військова держава в Альянсі, США фактично визначають стратегію, ініціюють більшість операцій і часто «************» союзників до рішень.

Трансатлантична роль - без США НАТО перетворилося б на суто європейський союз із меншими можливостями.

Тобто формально США не мають прописаних у Статуті особливих прав, але фактична вага США в НАТО унікальна і визначальна.

Хочете, я коротко викладу різницю між юридичним статусом і реальним впливом США в НАТО у вигляді таблиці для наочності?
19.09.2025 19:57 Ответить
Ми мусимо зупинити його зараз", - сказав спецпосланець Трампа. Зупиняти треба було ще в 2008-му році!
19.09.2025 19:44 Ответить
Ці країни спасе снайпер.
19.09.2025 19:46 Ответить
Ну да. Вже купу територій відвоювали.
Там буде інше населення, яке не знатиме України.
19.09.2025 19:47 Ответить
Зебіл роздав території, його з кодлом і пошлемо відвойовувати, щойно владу змінемо
19.09.2025 19:49 Ответить
Без образ. Ви самі вірите в те, що пишете?
19.09.2025 19:52 Ответить
Головне прокукурікать. А там - хоч не россвітай
19.09.2025 20:39 Ответить
Ксюшо, заспокойтесь. Посилальниця ви наша...
19.09.2025 20:06 Ответить
ну коли Марта підкавкнула Кирилові ( не Тимошенко думаю) - то ПРосто Подлячиною вже точно затхнуло , вони в окопах не має чим помитися... підвонюють
19.09.2025 20:17 Ответить
Та ви шо, ні в якому разі. Це ж напевно гірше "мінських", а Володя Боневтік Позорний так критикував "мінські" і на цій брехні отримав булаву. Тільки виход на кордони 1991 року, як обіцяв своїм бе-бе-бе 73%.
19.09.2025 19:49 Ответить
Не доведеться, навiть не мрiйте
19.09.2025 19:52 Ответить
Читайте не тільки заголовки,ніхто юридично визнавати за кацапами тимчасово окупованій території-не збирається, на одному іншому ресурсі,цю новину представили як "Балтійський варіант",коли США ніколи не визнавали окуповані країни Балтії-частиною "совка".
19.09.2025 19:53 Ответить
Гудвин Великий и Ужасный

навіть талановитий рудий доні з картами у всіх руках, хоче залишити після себе спадок, тому дає плешивому дипломатію.
але, той маніпулятор і говорить англійською.
українці! віддайте все що вам накажуть, доні дуже хоче нобелівську медальку!
рухнув останній бастіон нашої надії (ну, як надії? так собі, черговий холуй рудого).

а, нахєра зе!гніда їде в оон?
19.09.2025 19:54 Ответить
Та може краще Нью Джерсi кацапам вiддати?
19.09.2025 19:57 Ответить
Фантезер пуйлу не потрібна жодна мирна угода і визнання окупованих територій Україною, його повністю влаштовує війна, а слабкість заходу, страх ескалації, слабкість санкцій заохочує його продовжувати... ну віддасть завтра Україна Донбас, Запоріжжя, Херсон, післязавтра він скаже, що руських щімлять в Києві, Одесі і піде далі, ніхто йому нічого не зробить...
19.09.2025 19:57 Ответить
Поки Бутусов героїчно воює - то дехто з журналістів ЦЕНЗОРА трохи втратив професійний рівень.

Келлог сказав - ''що Україні можливо прийдеться визнати певні території - окупованими''

А журналісти в заголовку статті написали - ''що Україні можливо прийдеться визнати окуповані території - частиною рф''.

А це - як говорять в Одесі - дві Великі різниці.
19.09.2025 19:57 Ответить
Так що хлопці і дівчата - виправляйтесь.
Не гоже так підставляти Бутусова...
19.09.2025 20:01 Ответить
На аналитическом сайте заголовки от балды - стиль подачи информации.
Так как сайт не имеет своих журналистов, а перепечатывает новости других агенств, заголовки - это своё.
19.09.2025 20:22 Ответить
Келлог - дегенерат , якщо ми визнаємо окуповані території російськими то якщо колись підемо їх відвойовувать то це вже буде в Світі розцінено як напад на територію росії , цей сивочолий дебіл це розуміє ?
19.09.2025 19:59 Ответить
Читайте не тільки заголовки - а ще й текст.
19.09.2025 20:02 Ответить
Фінляндія визнала свої територіі в 40му,от воювала? Фагготи кончені
19.09.2025 19:59 Ответить
Фінляндія пожертвувала частину ,щоб зберегти решту. Лінія Манергейма була прорвана , союзники не поспішали сильно впрягатися , і Манергейм ,як досвідчений генерал бачив реальну можливість повної окупації країни . .
Читайте його мемуари та вчіть історію , а не пишіть "патріотичну дурню"..
19.09.2025 20:20 Ответить
Якщо визнати, то за яким приводом тоді відвойовувати?
Якщо визнав, що то не твоє, то вже назавжди...
То йде келог на#уй, зі своїми пропозиціями...
19.09.2025 20:00 Ответить
Читайте не тільки заголовки - а ще й текст.
19.09.2025 20:03 Ответить
Те, що території окуповані - і так зрозуміло, то що означає "визнати"?
Визнати ще раз, що вони окуповані?
19.09.2025 20:26 Ответить
ФІЗДУЙ НА ФРОНТ ЖІНОК ЗАМІНИ ЖДУНЯРА ***** 😂😂😂
19.09.2025 20:36 Ответить
Маніпуляція, Келлог не так сказав.
Він сказав: "You may have to acknowledge occupied territory now... "
"Можливо, вам доведеться визнати окуповану територію зараз... "
Де там визнати окуповані території частиною РФ?
19.09.2025 20:03 Ответить
...визнати, що території окуповані рашей... за пору років на цих територіях будуть понаєзавшиє... і ніколи вже вони не булуть повернені...
...тоді внсь світ буде вопіти, що вже Україна агрессор...
дай палець всю руку откусить і ціліком Україну сжере...
Вже погодились з о- ба- май не пручались в Криму...
19.09.2025 20:15 Ответить
У прямій мові Келлога немає слів "територією РФ". Хто і навіщо вставив їх у анонс?
19.09.2025 20:05 Ответить
...а чиї ці окуповані території?
19.09.2025 20:16 Ответить
США перетворилися з світового копа на простого посередника
19.09.2025 20:05 Ответить
Келлог більш системно формулює те, що фонтанує з Трампа... І в результаті це має досить зловісний вигляд.
19.09.2025 20:08 Ответить
Маячня...
19.09.2025 20:12 Ответить
Особисто я завжди був прихильноком генерала Маннергейма ,який цінував людей більше за території . Але думаю ,що таких як я є меншість . Більшість населення України - це гомо совєтікус - совок у вишиванці - який мислить совєцькими імперськими наративами ( хоч вдає з себе націоналіста -патріота ) - главне отстоять тєріторії любой ценой , а баби ще наражають .При чому ці нібито "українські патріоти " - рвуть патріотичну сорочку на грудях - цсидячи по тилам , заброньовані,пенсіонери або в тилових-проапагандистських підрозділах - і не дуже поспішають особистим прикладом в окопі доводити свій незламний патріотизм і готовність воювати до перемоги.
19.09.2025 20:14 Ответить
пуйлу хочуть одразу зняти всі санкції після хоч якоїсь заморозки. то ж з баблом росії вони військово зміцніють набагато бистріше України. То ж як і за рахунок чого Україна так "накача" боєздатність, щоб відвоювати???
19.09.2025 20:17 Ответить
наш козак!!! орденоносець!
19.09.2025 20:20 Ответить
Ні! І ще раз ні! Все, що радять нам картаві західні «мудреці», починаючи з Криму, вилазить нам кривавим потом і смертями.
19.09.2025 20:21 Ответить
ФІЗДУЙ НА ФРОНТ ЖІНОК ЗАМІНИ ЖДУНЯРА 😂😂😂
19.09.2025 20:33 Ответить
Можливо, зараз Україні доведеться визнати окуповану територію, але в довгостроковій перспективі її можна буде повернути. Їм потрібно грати в довгу гру Джерело: https://censor.net/ua/n3575110

Тут так не вміють грати.
19.09.2025 20:24 Ответить
Це як Південна Корея? Розскажіть, скільки вони відвоювали після оголошення перемир'я? І це ще в Північній Кореї не перенавчають населення на іншу мову...
19.09.2025 20:28 Ответить
Судячи зі станом розумності у Вашингтоні то вони просто сприймуть новий "перл харбор" як звичайну помилку.
І авжеж вживуть методи, та через дві, чи три неділі, чи просто ніколи.
Похдоровляю америкосів із адміністрацією.
19.09.2025 20:28 Ответить
Це така ваша потужна підтримка і допомога сцикливі уйобоки ? Вам дружба з ****** дорожче за гідність та ваших міжнародних зобов'язань, підтиранти будапештськи.
19.09.2025 20:32 Ответить
Америкоси як і москалі - брехуни. Саме вони сприяли роззброєння України та початку цієї війни.
19.09.2025 20:35 Ответить
 
 