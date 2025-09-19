Украине, возможно, придется признать де-факто оккупированные территории, но впоследствии сможет их отвоевать, - Келлог

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог призвал Украину смотреть на ситуацию в возвращении временно оккупированных Россией территорий в долгосрочной перспективе. Решение о территориальных уступках ради мира будет принимать исключительно Украина.

Об этом он сказал в интервью The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.

Келлог заявил, что диктатор Путин - это агент КГБ.

"Он никогда не перестал им быть. Он не понимает Запад. Он притворяется, что не говорит по-английски, но это не так, и мы уже несколько раз его разоблачали. Он манипулятор. Единственное, что может противостоять этому, - это сила, власть и мощь", - отмечает генерал.

Келлога спросили, согласен ли он с заявлениями бывшего вице-президента США Майка Пенса, который на прошлой неделе сказал, что если Россия завоюет Украину, она перейдет к нападению на страну НАТО. Он ответил утвердительно.

"Абсолютно. Надо смотреть на Путина и Россию как на экспансионистское государство. Он хочет возродить Российскую империю - просто посмотрите на историю. Дайте ему дюйм земли, а он возьмет милю. Это напоминает мне Вторую мировую войну. В 1938 году в Мюнхене Гитлер сказал, что хочет только Судеты. Затем Рейнланд, потом Польша, и мы вступили во Вторую мировую войну. История не повторяется, но она точно рифмуется. Именно это сейчас происходит с Украиной. Мы должны остановить его сейчас", - сказал спецпосланник Трампа.

По его мнению, он не ожидает, что диктатор Путин предстанет перед судом в Гааге за свои преступления, однако Келлог верит в справедливые суды.

Также он рассказал о роли Трампа в мирном урегулировании и отверг обвинения в отношении президента США, которого прозвали "TACO" - "Trump Always Chickens Out" ("Трамп всегда боится" - ред.)

"Трамп пытается дать дипломатии все шансы. Когда он сказал, что может остановить войну за 24 часа, он стремился оставить после себя наследие. Он быстро понял, что это сложнее, чем ожидалось - личность имеет значение. Украинцы готовы к сделке, но Путин - нет. Его [Путина] вводят в заблуждение. К сожалению, он думает, что выиграет эту войну, но это не так. Поэтому Трамп просто дает ему свободу действий и время, чтобы сесть за стол переговоров, но карты все еще в наших руках", - пояснил Келлог.

В то же время на вопрос, придется ли Украине отдать часть своей территории ради мирного соглашения с РФ, генерал подчеркнул, что такие решения будет принимать исключительно Украина.

"Трамп не торгует украинской землей. Это мандат Зеленского. Никто другой не имеет права принимать такие решения. Но давайте будем реалистами: Донецк оккупирован на 65%. Луганск - на 98%. Надо принять реальность. Де-факто не означает де-юре... Иногда краткосрочная реальность не соответствует вашей цели. Возможно, сейчас Украине придется признать оккупированную территорию, но в долгосрочной перспективе ее можно будет вернуть. Им нужно играть в долгую игру", - убежден Келлог.

Генерал Келлог считает себя оптимистом и верит, что мирное соглашение может быть и будет достигнуто. Однако, в отличие от президента Трампа, генерал предпочел бы видеть прекращение огня перед началом детальных мирных переговоров.

Он четко высказался относительно последовательности: "Без прекращения огня очень трудно достичь мира. Проблема в том, что Путин считает, что он побеждает, поэтому он еще не согласится на мир. Трамп предпочитает сначала мирные переговоры. Я предпочитаю сначала прекратить огонь, потому что когда он прекратится, его будет трудно восстановить".

А что касается разочарования президента США медленным процессом заключения мира? "[Трамп] раздражен. Он думал, что его личные отношения с Путиным дадут результаты. Вместо этого Путин его обманул. За закрытыми дверями президент Трамп гораздо злее, чем на публике".

Относительно следующего фронта в этой трехлетней войне, спецпосланник Трампа добавил:"Путин, несомненно, будет пытаться захватить весь Донецк и Луганск. Следующими могут быть южные регионы Херсона и Запорожья. Но из того, что мы видели до сих пор, их можно захватывать лишь сантиметр за сантиметром, и потери будут огромными".