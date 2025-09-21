Путин - плохой человек, некоторые его поступки абсолютно ужасны, - Келлог

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Кэллог назвал российского диктатора Владимира Путина "нехорошим человеком", а некоторые из его поступков - абсолютно ужасными.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Кэллог завил в интервью для The Telegraph.

"Добро против зла. И на это надо смотреть именно так. Я имею в виду, Путин - нехороший человек, ладно? И то, что он сделал, некоторые из его поступков были совершенно ужасными. Это ужасно", - сказал он.

Кэллог заметил, что он в этих условиях хотел бы думать, что он сохранил веру в свою нацию. Именно поэтому он делает все, чтобы от имени США помочь Украине и надеется, что "мы выйдем из этого лучшими".

"Знаете, если Украина выйдет из этого в хорошем состоянии, а я думаю, что так и будет... На этом пути будут некоторые трудности, но если это будет хорошо, тогда я смогу сидеть, отдыхать спокойно и говорить: "Знаете, я...". Есть такая пословица в Америке: "Вы хорошо боролись?" И я говорю:"Да, именно там я хочу быть", - добавил он.