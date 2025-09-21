Путин - плохой человек, некоторые его поступки абсолютно ужасны, - Келлог
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Кэллог назвал российского диктатора Владимира Путина "нехорошим человеком", а некоторые из его поступков - абсолютно ужасными.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Кэллог завил в интервью для The Telegraph.
"Добро против зла. И на это надо смотреть именно так. Я имею в виду, Путин - нехороший человек, ладно? И то, что он сделал, некоторые из его поступков были совершенно ужасными. Это ужасно", - сказал он.
Кэллог заметил, что он в этих условиях хотел бы думать, что он сохранил веру в свою нацию. Именно поэтому он делает все, чтобы от имени США помочь Украине и надеется, что "мы выйдем из этого лучшими".
"Знаете, если Украина выйдет из этого в хорошем состоянии, а я думаю, что так и будет... На этом пути будут некоторые трудности, но если это будет хорошо, тогда я смогу сидеть, отдыхать спокойно и говорить: "Знаете, я...". Есть такая пословица в Америке: "Вы хорошо боролись?" И я говорю:"Да, именно там я хочу быть", - добавил он.
Келлог зауважив, що він в цих умовах хотів би думати, що він (Келлог) зберіг віру у свою націю (американську).
таке визнання для військового та патріота це крик відчаю
Генерал Омельченко - свіжі нові одкровення , висновки й про Епштейна з Доні й про Путіна педофіла ...
Колись на початку МІНДІЧ-гейта Омельченко сказав раніше усіх те. що усі вже знають від Міші Ткача та інших розслідувачів, та статей Дзеркалі Тижня. Саме тоді він закликав свого бувшого студента Малюка- ВАСИЛЮ НЕ МАРАЙ СВЮ ЧЕСТЬ ОФІЦЕРА , НЕ ЛІЗЬ У ПОЛІТИКУ - служи Україні
Паніка на Банковій. "Плівки Малюка". "Кінець війни завтра". Трампа "перевзули" | Є ПИТАННЯ /ПІДСУМКИ
це посилання вище тим, ,кому лінь читати Ведернікову, статю бомбу - на Дзеркалі Тижня
" СПЕЦСЛУЖБИ З ЛАМПИ: ЧИ МОЖНА ОСАДИТИ ДЖИНА, ВИПУЩЕНОГО ЗЕЛЕНСЬКИМ?"
не тільки в цій команді, але взагалі в бюрократії США !
це у них зараз таки обанутий стиль промов
Боже, колись же був в цій країні Джон Кеннеді:
"Не питай що зробила Америка для тебе, спитай себе що ти зробив для Америки !"
Чекаємо поки американці перерахують всі овочі. До Різдва повинно вистачить. Потім перейдуть до плазунів, там до весни вистачить.
