РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7900 посетителей онлайн
Новости Келлог о Путине
1 953 27

Путин - плохой человек, некоторые его поступки абсолютно ужасны, - Келлог

Келлог о Путине

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Кэллог назвал российского диктатора Владимира Путина "нехорошим человеком", а некоторые из его поступков - абсолютно ужасными.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Кэллог завил в интервью для The Telegraph.

"Добро против зла. И на это надо смотреть именно так. Я имею в виду, Путин - нехороший человек, ладно? И то, что он сделал, некоторые из его поступков были совершенно ужасными. Это ужасно", - сказал он.

Кэллог заметил, что он в этих условиях хотел бы думать, что он сохранил веру в свою нацию. Именно поэтому он делает все, чтобы от имени США помочь Украине и надеется, что "мы выйдем из этого лучшими".

Также читайте: Украине, возможно, придется признать де-факто оккупированные территории, но впоследствии сможет их отвоевать, - Келлог

"Знаете, если Украина выйдет из этого в хорошем состоянии, а я думаю, что так и будет... На этом пути будут некоторые трудности, но если это будет хорошо, тогда я смогу сидеть, отдыхать спокойно и говорить: "Знаете, я...". Есть такая пословица в Америке: "Вы хорошо боролись?" И я говорю:"Да, именно там я хочу быть", - добавил он.

Автор: 

путин владимир (32214) Келлог Кит (229)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Донька Келлога приїзджала в Україну, допомогала як волонтер. Сам Кіт Келлог не любить росію, він точно на боці України на відміну від Трампа. Трамп дуже тисне на всіх, хто з ним не погоджується, особливо на Келлога, про це вже неодноразово писали.
показать весь комментарий
21.09.2025 00:52 Ответить
+5
Келлог робить спроби проскочити між Сциллою і Харибдою (між дебільною і підлою позицією Трампа і щирим бажанням якось допомогти Україні).
показать весь комментарий
21.09.2025 01:00 Ответить
+3
Не вірте йому. Це хитрість перед пропозицією капітуляції. Хоча. Може іноді варто зробити крок назад, перед двома кроками вперед. А не навпаки, як зараз.
показать весь комментарий
21.09.2025 00:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не вірте йому. Це хитрість перед пропозицією капітуляції. Хоча. Може іноді варто зробити крок назад, перед двома кроками вперед. А не навпаки, як зараз.
показать весь комментарий
21.09.2025 00:28 Ответить
а як тобі це, Карл ?

Келлог зауважив, що він в цих умовах хотів би думати, що він (Келлог) зберіг віру у свою націю (американську).

таке визнання для військового та патріота це крик відчаю

.
показать весь комментарий
21.09.2025 00:47 Ответить
Генерал Келлог на стороні України !

.
показать весь комментарий
21.09.2025 01:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fCWXzF_V-Bw

Генерал Омельченко - свіжі нові одкровення , висновки й про Епштейна з Доні й про Путіна педофіла ...

Колись на початку МІНДІЧ-гейта Омельченко сказав раніше усіх те. що усі вже знають від Міші Ткача та інших розслідувачів, та статей Дзеркалі Тижня. Саме тоді він закликав свого бувшого студента Малюка- ВАСИЛЮ НЕ МАРАЙ СВЮ ЧЕСТЬ ОФІЦЕРА , НЕ ЛІЗЬ У ПОЛІТИКУ - служи Україні
показать весь комментарий
21.09.2025 01:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xkA3M6MDQjo&t=567s

Паніка на Банковій. "Плівки Малюка". "Кінець війни завтра". Трампа "перевзули" | Є ПИТАННЯ /ПІДСУМКИ

це посилання вище тим, ,кому лінь читати Ведернікову, статю бомбу - на Дзеркалі Тижня
" СПЕЦСЛУЖБИ З ЛАМПИ: ЧИ МОЖНА ОСАДИТИ ДЖИНА, ВИПУЩЕНОГО ЗЕЛЕНСЬКИМ?"

посилання нижче .
показать весь комментарий
21.09.2025 01:44 Ответить
https://zn.ua/ukr/anticorruption/spetssluzhbi-z-lampi-chi-mozhna-osaditi-dzhina-vipushchenoho-zelenskim.html
показать весь комментарий
21.09.2025 01:46 Ответить
це ілюстрація до статті Вєджрнікової в Дзеркалі Тижня
показать весь комментарий
21.09.2025 01:47 Ответить
Керівник охоронної служби компашки "МІН ДІЧ"
показать весь комментарий
21.09.2025 05:22 Ответить
Келлог робить спроби проскочити між Сциллою і Харибдою (між дебільною і підлою позицією Трампа і щирим бажанням якось допомогти Україні).
показать весь комментарий
21.09.2025 01:00 Ответить
Келлог - хороша людина, але видав такий же набір слів, як і трамп. Вони що однояйцеві політичні близнюки ??? Хтось з цієї команди вміє чітко висловлюватися ???
показать весь комментарий
21.09.2025 00:35 Ответить
ніхто !
не тільки в цій команді, але взагалі в бюрократії США !
це у них зараз таки обанутий стиль промов

Боже, колись же був в цій країні Джон Кеннеді:

"Не питай що зробила Америка для тебе, спитай себе що ти зробив для Америки !"

.
показать весь комментарий
21.09.2025 01:16 Ответить
більш поганого визначення для путіна в англіській мові ніж radish, Келог не зумів підшукати.
Чекаємо поки американці перерахують всі овочі. До Різдва повинно вистачить. Потім перейдуть до плазунів, там до весни вистачить.
показать весь комментарий
21.09.2025 00:39 Ответить
Донька Келлога приїзджала в Україну, допомогала як волонтер. Сам Кіт Келлог не любить росію, він точно на боці України на відміну від Трампа. Трамп дуже тисне на всіх, хто з ним не погоджується, особливо на Келлога, про це вже неодноразово писали.
показать весь комментарий
21.09.2025 00:52 Ответить
ху* ло нелюдина зовсім ,починаючи з Беслану ...після цього нормальні держави, чи просто люди , не повинні були взагалі, мати до цього виродка симпатій...але довго ще цей чорт буде будоражити уяву мізків ,бо раша тюрма всіх народів ,які скорилися московії ,і які продалися їй ...
показать весь комментарий
21.09.2025 01:00 Ответить
Ну да, бо його опустили однокласники в туалетi за те , що ходив чмошником в шузах "прощавай молодiсть" ("комсомолка" писала про це ще в кiнцi 90-x).
показать весь комментарий
21.09.2025 05:56 Ответить
Америку відкрив....На 4му році війни .після стільки злочинів.стільки загиблих-"нехороша людина"...Така новина!!!
показать весь комментарий
21.09.2025 01:47 Ответить
А чи саме не генерал Келог човником між дроннними технологіями Києва та Трампом довів яйцеголовим технофашистам, що новітню електронну зброю треба надати саме Україні й не хйлу як цього мабуть може захотіти Трамп, котрого вони як таран для своїх ідей привели до влади.
ввмкніть нижче послиання на відео...бдлска
показать весь комментарий
21.09.2025 02:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jhms5Rbay1Y&t=416s
показать весь комментарий
21.09.2025 02:09 Ответить
Досить із себе *вождя Цензора* корчити. Самій є що сказати? А що там портніков?
показать весь комментарий
21.09.2025 05:44 Ответить
Деякі? Ніколи не розумів, що спонукає генерала на восьму десятку записатися в клоуни. Маю два варіанти: або мрія дитинства, або деменція.
показать весь комментарий
21.09.2025 02:13 Ответить
Або намагатися на щось таки вплинути - подивіться посилання вище - на що саме?
показать весь комментарий
21.09.2025 02:17 Ответить
Oт я, гiпотетично, американець... Проснувся, долобаюся в носi, та й думку гадаю, про що я ще можу затриндiти украiнцям, щоби, як говориться в украiнському прислiв`i, попереливати воду iз пустого в поржне.
показать весь комментарий
21.09.2025 05:41 Ответить
Нехороший человек - редиска.
показать весь комментарий
21.09.2025 06:24 Ответить
какофонія звуків...
показать весь комментарий
21.09.2025 06:44 Ответить
Ай ай ай....ти нехороший хлопчик
показать весь комментарий
21.09.2025 07:53 Ответить
 
 