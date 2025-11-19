Келлог покинет пост спецпредставителя Трампа по вопросам Украины в январе, - Reuters
Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог сообщил коллегам, что планирует покинуть свой пост в январе 2026 года.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, информирует Цензор.НЕТ.
Келлог покидает пост
По словам одного из источников Reuters, Келлог пришел к выводу, что над вопросом Украины в Белом доме работают слишком много чиновников, а также, что в администрации Трампа не хватает признания того, что именно Россия, а не Украина, медленно продвигает мирные переговоры.
Другой собеседник Reuters сказал, что Келлог никогда не собирался долго оставаться в администрации Трампа.
Поскольку спецпосланник президента США по закону – это временная должность, ограниченная 360 днями, Келлог считает январь, когда истекает соответствующий срок, естественным для отставки, говорится в статье.
Reuters добавляет, что уход Келлога будет означать для Украины потерю ключевого защитника администрации Трампа.
"Европейские дипломаты, в том числе и украинцы, считали генерал-лейтенанта в отставке сочувствующим собеседником в администрации, порой склонявшейся к взглядам Москвы на причины войны в Украине", - говорится в статье.
Келлог конфликтовал с Виткоффом
Агентство отмечает, что Келлог решительно осуждал российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, в отличие от других должностных лиц администрации Трампа.
Кроме этого, он время от времени конфликтовал с другим спецпредставителем, вовлеченным в мирные переговоры - Стивом Виткоффом. Последний, как пишет Reuters, повторял некоторые положения российского диктатора Владимира Путина и выступал за отказ Украины от собственных территорий как части потенциального мирного соглашения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тому, генералу у відставці не має сенсу в цьому приймати участь.
- скорочення чисельності ЗСУ;
- заборона на деякі види озброєння;
- офіційне визнання Криму та Донбасу (включно з неокупованими частинами) російськими;
- статус російської мови як державної;
- зняття всіх заборон на діяльність рпц та їх філій в Україні.
Ага. Це ж вже було.
І чисто так випадково співпало, що через 28 годин набувають чинності американські санкції щодо рф, егеж?
Моя думка є незмінною:
Поки рф спроможна воювати - вона буде воювати, і ніщо її не зупинить. Продуктові картки на болотах? Пиття води з калюжі? Чхати, вони будуть продовжувати.
Все, що відбувається в плані "переговорних треків" - це виключно затягування часу з боку рф та відтягування впровадження американських санкцій. Не більше того.
Попередні "плани" були змиті в унітаз. І цей піде туди ж."
бачення війни , але мусить покинути кодло людей ,
які тримаються посад заради особистого збагачення !!
світ,
а політик він , чи військовий не так важливо в цій ситуаціі !!
Кіллаг вирішив не бруднитись
СЛАВА УКРАЇНІ!