Келлог покинет пост спецпредставителя Трампа по вопросам Украины в январе, - Reuters

Келлог сообщил коллегам, что планирует покинуть свой пост в январе 2026 года.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог сообщил коллегам, что планирует покинуть свой пост в январе 2026 года.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, информирует Цензор.НЕТ.

Келлог покидает пост

По словам одного из источников Reuters, Келлог пришел к выводу, что над вопросом Украины в Белом доме работают слишком много чиновников, а также, что в администрации Трампа не хватает признания того, что именно Россия, а не Украина, медленно продвигает мирные переговоры.

Другой собеседник Reuters сказал, что Келлог никогда не собирался долго оставаться в администрации Трампа.

Поскольку спецпосланник президента США по закону – это временная должность, ограниченная 360 днями, Келлог считает январь, когда истекает соответствующий срок, естественным для отставки, говорится в статье.

Reuters добавляет, что уход Келлога будет означать для Украины потерю ключевого защитника администрации Трампа.

"Европейские дипломаты, в том числе и украинцы, считали генерал-лейтенанта в отставке сочувствующим собеседником в администрации, порой склонявшейся к взглядам Москвы на причины войны в Украине", - говорится в статье.

Келлог конфликтовал с Виткоффом

Агентство отмечает, что Келлог решительно осуждал российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, в отличие от других должностных лиц администрации Трампа.

Кроме этого, он время от времени конфликтовал с другим спецпредставителем, вовлеченным в мирные переговоры - Стивом Виткоффом. Последний, как пишет Reuters, повторял некоторые положения российского диктатора Владимира Путина и выступал за отказ Украины от собственных территорий как части потенциального мирного соглашения.

Также читайте: Путин в глубине души понимает, что не сможет выиграть войну против Украины, - Келлог

Топ комментарии
+16
Бо зрозумів, що Трамп прагне тільки капітуляції України на умовах пуйла.
Тому, генералу у відставці не має сенсу в цьому приймати участь.
19.11.2025 22:40 Ответить
+10
Трампу не потрібні розумні люди які мають здоровий глузд,йому потрібні лише підлабузники щоб цілували його у дупу та виконували всі його забаганки,часом зовсім дурні...
19.11.2025 22:44 Ответить
+10
Та обидва що рудий, що зелений - вироби #2
19.11.2025 22:50 Ответить
Ех, нічого доброго для України.
19.11.2025 22:38 Ответить
Бо зрозумів, що Трамп прагне тільки капітуляції України на умовах пуйла.
Тому, генералу у відставці не має сенсу в цьому приймати участь.
19.11.2025 22:40 Ответить
Тут не Трамп прагне а дещо "надпотужнє" і гундосе..
19.11.2025 22:43 Ответить
Та обидва що рудий, що зелений - вироби #2
19.11.2025 22:50 Ответить
Трампу не потрібні розумні люди які мають здоровий глузд,йому потрібні лише підлабузники щоб цілували його у дупу та виконували всі його забаганки,часом зовсім дурні...
19.11.2025 22:44 Ответить
@ "Згідно з "планом" Віткоффа-дмітрієва, який подають як такий, що США навʼязиватимуть всім іншим, передбачається:
- скорочення чисельності ЗСУ;
- заборона на деякі види озброєння;
- офіційне визнання Криму та Донбасу (включно з неокупованими частинами) російськими;
- статус російської мови як державної;
- зняття всіх заборон на діяльність рпц та їх філій в Україні.

Ага. Це ж вже було.

І чисто так випадково співпало, що через 28 годин набувають чинності американські санкції щодо рф, егеж?

Моя думка є незмінною:

Поки рф спроможна воювати - вона буде воювати, і ніщо її не зупинить. Продуктові картки на болотах? Пиття води з калюжі? Чхати, вони будуть продовжувати.
Все, що відбувається в плані "переговорних треків" - це виключно затягування часу з боку рф та відтягування впровадження американських санкцій. Не більше того.

Попередні "плани" були змиті в унітаз. І цей піде туди ж."
19.11.2025 22:44 Ответить
Конгресс никогда не проголосует за признания Крыма тем более Донбасса
19.11.2025 22:53 Ответить
Якщо, не дай боже, слуги в парламенті проголосують за признання цих територій кацапськими, то для чого конгресу тоді голосувати за це?
19.11.2025 23:01 Ответить
У них таких полномочий нет, они не могут голосовать за территории приём или отдачу
19.11.2025 23:08 Ответить
Вони голосують за признання тих чи інших окупованих територій, а не за приєднання. Звісно, що за приєднання вони не голосувати уть. Це ж не їхня територія.
19.11.2025 23:16 Ответить
А зачем им останавливаться? Экономика у них даже в "угробленном" виде на голову лучше чем у нас. Войны там почти не видят в плане обстрелов и прочего дискомфорта, а если какой-то дискомфорт и есть, то его создают сами же кацапы для себя же.
19.11.2025 23:38 Ответить
Шкода , що єдиний політик має здоровий глузд і правильне
бачення війни , але мусить покинути кодло людей ,
які тримаються посад заради особистого збагачення !!
19.11.2025 22:46 Ответить
Он не политик . Просто отставной военный
19.11.2025 22:58 Ответить
Перш за все Келлог - це нормальна Людина , яка реально сприймає цей
світ,
а політик він , чи військовий не так важливо в цій ситуаціі !!
20.11.2025 00:07 Ответить
НАБУ поставило на паузу оприлюднення нових "плівок Міндіча" через питання, пов'язані з воєнним станом та нацбезпекою Білий дім стоїть на порозі оприлюднення великої нової мирної угоди з росією, остаточно завершити війну в Україні примус до миру, бо на плівках таки зеленський
Кіллаг вирішив не бруднитись
19.11.2025 22:57 Ответить
А плівки Епштейна?
19.11.2025 23:04 Ответить
спец не став спецом трампа - тому вирішив не маратися...
19.11.2025 23:05 Ответить
Певно, донька розумашка надавала старому безпринципному пенькові підсрачників і погнала сцяною ганчіркою додому, щоб не ганьбив на старості літ сивину і хвамілію.
СЛАВА УКРАЇНІ!
19.11.2025 23:31 Ответить
Героям слава!!
