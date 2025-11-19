Келлог покинет пост спецпредставителя Трампа по вопросам Украины в январе, - Reuters

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог сообщил коллегам, что планирует покинуть свой пост в январе 2026 года.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, информирует Цензор.НЕТ.

Келлог покидает пост

По словам одного из источников Reuters, Келлог пришел к выводу, что над вопросом Украины в Белом доме работают слишком много чиновников, а также, что в администрации Трампа не хватает признания того, что именно Россия, а не Украина, медленно продвигает мирные переговоры.

Другой собеседник Reuters сказал, что Келлог никогда не собирался долго оставаться в администрации Трампа.

Поскольку спецпосланник президента США по закону – это временная должность, ограниченная 360 днями, Келлог считает январь, когда истекает соответствующий срок, естественным для отставки, говорится в статье.

Reuters добавляет, что уход Келлога будет означать для Украины потерю ключевого защитника администрации Трампа.

"Европейские дипломаты, в том числе и украинцы, считали генерал-лейтенанта в отставке сочувствующим собеседником в администрации, порой склонявшейся к взглядам Москвы на причины войны в Украине", - говорится в статье.

Келлог конфликтовал с Виткоффом

Агентство отмечает, что Келлог решительно осуждал российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, в отличие от других должностных лиц администрации Трампа.

Кроме этого, он время от времени конфликтовал с другим спецпредставителем, вовлеченным в мирные переговоры - Стивом Виткоффом. Последний, как пишет Reuters, повторял некоторые положения российского диктатора Владимира Путина и выступал за отказ Украины от собственных территорий как части потенциального мирного соглашения.

