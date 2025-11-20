Германия ничего не знала о новом "мирном плане" США, - Вадефуль
Германия ничего не знала о новом "мирном плане" из 28 пунктов, который, по данным СМИ, США разрабатывали в консультациях с россиянами.
Об этом заявил глава МИД Йоганн Вадефуль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.
Министр подчеркнул, что все международные партнеры продолжают работать над тем, чтобы посадить диктатора Путина за стол переговоров.
Также Вадефуль сказал, что Германия продолжает поддерживать Украину, чтобы четко дать понять Путину, что переговоры являются единственным вариантом.
"Мы постоянно поддерживаем Украину в военном, политическом и экономическом планах", - сказал министр иностранных дел.
Что предшествовало?
Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ
Украине нужно не замыкаться в себе, включая комплекс вечно обижаемого всеми неудачника, а активно совать нос в чужие вопросы, чтобы в нужный момент выкатить свою папочку на Путина или Орбана.
Политика - это как секс. Или ты, или тебя.
Чтобы вы занесли еще пару чемоданов просроченному коррупционеру, как плату за загон еще побольше украинчиков в окопы, будто это поможет выиграть войну?
Ваша позиция стала четко ясна людям, в момент когда вы отказались от передачи или хотя бы продажи Taurus. Вот это - реальность. Остальное - демагогия.
і потім може й тауруси міндіч вкраде ))
Ну це як подати ложку пicля обiду.
Ну так вперед, не словом, а делом =)
Ну что ж, социал-куколдов принято игнорировать, пусть привыкают.
Тому твої нахрюки на союзника необгрунтовані.
Трампиня тебе кине і завтра ***** накопичить ракет, відновить економіку і піде далі - а Трампиня ще й скаже що ми самі винні.
Помогает это выигрывать войну?
Нет.
Зброю? Не смешите. Зброю передает КИМчик Путлеру. Полтысячи РСЗО, лям снарядов, 200 ракет.
Представьте что вы умираете с голоду, а вам дали бутылку фанты чтоб вы не умерли от жажды.
Это не помощь, а цинизм высшей степени.
А за деньги да, благодарно все окружение Зеленского, ведь их дали ему, а не Украине.
Публікація виданням Axios інформації щодо «мирного» «плану Віткоффа» чи «Віткоффа-Дмітрієва» з 28-ми пунктів, який «буде доведено» до України та європейців, стала чи не основною темою в Україні. Це зрозуміло.
Кілька міркувань з цього приводу.
1. Доволі очевидно, що з першої зустрічі Віткоффа з путіним останній вміло використовує американського мільярдера як свого корисного ідіота. Віткофф - людина абсолютно без дипломатичного досвіду, без належної освіти, яка отримала посаду посередника по врегулюванню міжнародних конфліктів виключно через свою особисту дружбу з Трампом. Доволі точним порівнянням тут буде, наприклад, призначення в 2019 році на посаду керівника СБУ пана Баканова. Лише тому, що він був особистим другом президента.
Дональд Трамп під час свого другого президентства спирається практично лише на своїх особистих друзів, або на близьких колег по бізнесу, або на колишніх телеведучих каналу Фокс, які йому подобалися як постійному телеглядачу, або на своїх особистих адвокатів по кримінальних справах та процесів імпічменту, або на тих, хто перейшов до нього, порвавши з демократичною партією, та брав участь у його передвиборчій кампанії (міністр охорони здоров'я Кеннеді та директорка Національної Розвідки Габард).
Єдиним виключенням з цього правила є держсекретар Рубіо. Але це єдине виключення лише підкреслює правило. В оточенні 47-го президента, в його кабінеті міністрів просто немає традиційних республіканських політиків, за виключенням Рубіо.
Це, як ******* казати в Америці (коли хочуть сказати, що щось є дуже простим для розуміння) «не наука про ракети», щоб зрозуміти, що з першої зустрічі в Віткоффом путін збагнув, що може його використовувати, як захоче, навчаючи його своєму курсу «історії», малюючи йому картини надприбуткового бізнесу, який він, його друг Трамп та інші їхні друзі будуть вести в Росії, щойно вони забезпечать закінчення війни. Саме тому путін витягнув з рукава Дмітрієва, доручивши йому обробляти Віткоффа, малюючи ці «потьомкінскіє дєрєвні» «необмежених бізнес-проєктів у Росії» (останній вираз - це цитата з Трампа).
Тому є абсолютно очевидним, що тут і рівняння ніякого немає, бо немає невідомої. Хто такий Віткофф та чого від нього можна очікувати, абсолютно зрозуміло.
2. Щодо «плану з 28-ми пунктів». Те, як описали цей так званий «план» спочатку Axios та Politico, а потім низка інших видань (зокрема, у середу вийшла велика стаття у Нью-Йорк Таймс), це, звичайно, не план, а акт капітуляції України. В цьому плані, власне, немає нічого нового - про все це ми вже чули багато разів після повернення Трампа у Білий Дім у січні, і ще більше разів після весни 2022 року, коли Росія висунула Україні ті ж самі умови.
План «Віткоффа», чи «Віткоффа-Дмітрієва» - це продиктовані Росією умови капітуляції України. Оцінювати цей «план» ніяк інакше не можна, якщо видання, які подають його зміст, дійсно з ним знайомі.
3. Зрозуміло, що Україна з цим «планом» погодитися не може та не погодиться. Надзвичайно важливим є те, чи виступлять провідні європейські лідери знову єдиним фронтом на підтримку України, як вони зробили це на початку березня після того, як 47-й президент США фактично вимагав від України того ж самого, що міститься в цьому «плані».
Гіпотетична капітуляція України для Європи означитиме таку ж смертельну загрозу, яка нависла над нею після захоплення гітлером Чехословаччини. Це мають добре розуміти і Кір Стармер, і Емануель Макрон, і Фрідріх Мерц, і Джорджія Мелоні, і Александр Стубб, і Марк Рютте, і Урсула фон дер Ляєн, і Дональд Туск, і інші європейські лідери. Від підписання мюнхенських угод наприкінці вересня 1938 року до зникнення Чехословаччини у березні 1939 року, з фактичною анексією Німеччиною Чехії та створенням маріонеткової держави у Словаччині пройшло всього півроку. Ще через півроку світ горів у Другій світовій війні.
Відповідальність європейських лідерів полягає у тому, що вони не повинні допустити подібного розвитку подій. Занадто багато спільного в тій історії з теперішньою.
Капітуляція України була би такою ж капітуляцією цивілізованого світу перед антицивілізацією, яка відбулась, коли тодішні цивілізований світ вирішив принести в жертву антицивілізації Чехословаччину.
4. Міністр армії США Деніел Дрісколл знаходиться зараз у Києві. Його посада буквально перекладається як «секретар Армії». Де-факто ця посада є посадою першого заступника міністра оборони з питань комплектації та забезпечення збройних сил. Як повідомляє Politico, він має повідомити керівництву України деталі «плану Віткоффа», після чого вирушить на зустрічі з представниками кількох країн НАТО, яких він також проінформує про цей «план». Відтак, реакції від європейських очільників можна очікувати, коли вони отримують офіційну інформацію.
Повторюю, реакція європейських лідерів є вкрай важливою. Хочеться сподіватись, що ця реакція буде такою ж твердою та одностайною, як на початку березня.
5. Ще на одну цікаву деталь вказує Politico у публікації в середу ввечері. Згідно з інформації анонімних джерел видання до розробки «плану Віткоффа» не залучалися представники Держдепартаменту та Ради Національної Безпеки. Цей «план» взагалі не проходив стандартну урядову протокольну процедуру міжвідомчого узгодження. За цією процедурою подібна ініціатива мала проходити узгодження та експертизу принаймні в Держдепартаменті, Раді Національної Безпеки та Пентагоні.
6. Позиція України в сьогоднішній ситуації стала би значно сильнішою, якби в Україні був сформований уряд національної єдності за участі усіх проукраїнських політичних сил. Корупційний скандал, звичайно, не пройшов повз увагу світу. Для того, щоб мати підтримку своїх виборців у продовженні повної підтримки України, тим же європейським лідерам треба мати міцне підґрунтя, впевненість, що підтримка, допомога - це підтримка та допомога народу України, а не засіб для збагачення тих, хто вважає, що їм усе дозволено. Створення коаліційного уряду було би суттєвим та дуже правильним кроком.
Дякую усім, хто прочитав. Україна є і буде завжди. А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.
Под видом плана Трампа Россия через СМИ (якобы утечки) вбросила план Дмитриеффа-Виткоффа, который (план) не имеет никакого отношения к Госдепу США и который является полным бредом. За 4 года войны мы должны были уже привыкнуть дать новости остыть, а особенно той, которая выглядит как российский вброс.
Все ще душить свою Анаконду?)))