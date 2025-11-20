Германия ничего не знала о новом "мирном плане" США, - Вадефуль

Германия ничего не знала о новом "мирном плане" из 28 пунктов, который, по данным СМИ, США разрабатывали в консультациях с россиянами.

Об этом заявил глава МИД Йоганн Вадефуль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.

Министр подчеркнул, что все международные партнеры продолжают работать над тем, чтобы посадить диктатора Путина за стол переговоров.

Также Вадефуль сказал, что Германия продолжает поддерживать Украину, чтобы четко дать понять Путину, что переговоры являются единственным вариантом.

"Мы постоянно поддерживаем Украину в военном, политическом и экономическом планах", - сказал министр иностранных дел.

Что предшествовало?

Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.

СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.

Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.

Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ

