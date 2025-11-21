Будь-яка пропозиція щодо мирної угоди з Росією повинна мати згоду України, - Стармер

Майбутнє України має визначатися Україною, і цей принцип має лежати в основі справедливого та тривалого миру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

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"Будь-яка пропозиція щодо мирної угоди з Росією повинна мати згоду України, оскільки європейські лідери прагнуть забезпечити вирішення питань регіональної безпеки на переговорах під керівництвом США щодо припинення війни", - сказав британський прем'єр-міністр.

Таким чином Стармер прокоментував спробу президента США Дональда Трампа відновити переговори щодо припинення повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Ви бачили заяву, яку Україна опублікувала сьогодні в другій половині дня, тож її позиція є абсолютно чіткою. Майбутнє України має визначатися нею самою, і ми ніколи не повинні втрачати з поля зору цей принцип, що лежить в основі справедливого та міцного миру, який ми всі хочемо бачити", - наголосив Стармер.

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Ввечері 20 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона надала свої пропозиції, щоб закінчити війну.

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