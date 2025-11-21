Любое предложение по мирному соглашению с Россией должно иметь согласие Украины, - Стармер

Будущее Украины должно определяться Украиной, и этот принцип должен лежать в основе справедливого и прочного мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Любое предложение по мирному соглашению с Россией должно иметь согласие Украины, поскольку европейские лидеры стремятся обеспечить решение вопросов региональной безопасности на переговорах под руководством США о прекращении войны", - сказал британский премьер-министр.

Таким образом Стармер прокомментировал попытку президента США Дональда Трампа возобновить переговоры о прекращении полномасштабного вторжения России в Украину.

"Вы видели заявление, которое Украина опубликовала сегодня во второй половине дня, поэтому ее позиция абсолютно четкая. Будущее Украины должно определяться ею самой, и мы никогда не должны терять из виду этот принцип, лежащий в основе справедливого и прочного мира, который мы все хотим видеть", - подчеркнул Стармер.

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Вечером 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона предоставила свои предложения, чтобы закончить войну.

