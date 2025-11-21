"Мирний план" США не є остаточним, - Вадефуль
Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль, коментуючи "мирний план" США щодо України, зазначив, що це не остаточний план.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Міністр зазначив, що розглядає "мирний план" як перелік питань, що необхідно терміново обговорити між Україною та Росією.
"Позиція Німеччини - це європейська позиція, а це означає, що ми підтримуємо Україну. Ми хочемо переконатися, що Україна може обговорювати ці питання з позиції сили", - додав Вадефуль.
Що передувало?
- Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.
- ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.
- Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.
- Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.
Що відомо про мирний план Трампа?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
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1. Українська мова друга державна в штаті Вашингтон.
2. Україна не в НАТО назавжди, тут ми згідні, бо НАТО то ***** собача.
3. Америка обмежує чисельність своєї армії, скорочує мілітарні інститути та зобовʼязується не збивати рашн рокетс, коли вони ********** на Аляску.
4. Ми відмовляємось від нациської ідеології, якої в нас і не було, і починаємо неонацистську.
5. Довгострокова співпраця Америки та ДНР, пропонуємо корисні копалини поблизу Макєєвского роднічка.
Контроль за виконанням умов покладені на «Раду миру» на чолі з С.А.Бандерою.
Пічать. Підпись.
Там обмеження чисельності. Що якщо розібратися не критично - а саме:
Означити чисельність ЗСУ не більше МІЛЬЙОНА, а в разі порушення договору цей пункт анулюється.
Мільйона достатньо щоб відбити першу атаку, а далі добирати по ходу війни.
Захоплені кацапами території визнаються кацапськими.
Натомість США передає частину Флориди і всякого Канзасу Україні, тікі шоб було рівнозначно по площі.
Самі вигоди.
Україна не втрачає території.
Рашка припиняє війну, бо ж обіцяли ( ).
Жителі Флоріди зрозуміють, шо всі ті урагани по руйнівній силі навіть близько не стояли з Зеленою пліснявою.
Це знають і в країнах ЄС!! А тут ще і Конституційна криза у зеленського, на фоні масштабного корупційного сквдалу міндіч-цукермани-єрмак-свириденко-умеров-деркач!!
Про це, і Трамп і зелупень, не ЗНАЛИ!!?? Мафіозне утворення міндіча-цукерманів, з деркачем і сівковичем, використовувало їх всліпу???
А супроводжували і забезпечували їх втечу з України, безсімейні сироти, малайці з хуситами….
"Мирний план США" не є планом США.