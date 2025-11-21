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Новини Мирний план США
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"Мирний план" США не є остаточним, - Вадефуль

У Німеччині кажуть, що мирний план Трампа не є остаточним

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль, коментуючи "мирний план" США щодо України, зазначив, що це не остаточний план.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Міністр зазначив, що розглядає "мирний план" як перелік питань, що необхідно терміново обговорити між Україною та Росією.

"Позиція Німеччини - це європейська позиція, а це означає, що ми підтримуємо Україну. Ми хочемо переконатися, що Україна може обговорювати ці питання з позиції сили", - додав Вадефуль.

Читайте: "Мирний план" США дає "взаємні виграші" для Росії та України, - Білий дім

Що передувало?

Читайте: Німеччина нічого не знала про новий "мирний план" США, - Вадефуль

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Читайте також: Греція виступає проти тиску на Україну за новим мирним планом США та Росії, - прем’єр-міністр Міцотакіс

Автор: 

Німеччина (8060) Вадефуль Йоганн (122)
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Топ коментарі
+9
Рашка ещё какие то хотелки хочет добавить ?
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21.11.2025 11:00 Відповісти
+8
ОЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ не позортесь краще мовчіть
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21.11.2025 11:04 Відповісти
+7
Ми опрацювали запропоновані піндосами умови переможняка і склали список зустрічних умов:

1. Українська мова друга державна в штаті Вашингтон.

2. Україна не в НАТО назавжди, тут ми згідні, бо НАТО то ***** собача.

3. Америка обмежує чисельність своєї армії, скорочує мілітарні інститути та зобовʼязується не збивати рашн рокетс, коли вони ********** на Аляску.

4. Ми відмовляємось від нациської ідеології, якої в нас і не було, і починаємо неонацистську.

5. Довгострокова співпраця Америки та ДНР, пропонуємо корисні копалини поблизу Макєєвского роднічка.

Контроль за виконанням умов покладені на «Раду миру» на чолі з С.А.Бандерою.

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21.11.2025 11:08 Відповісти
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Рашка ещё какие то хотелки хочет добавить ?
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21.11.2025 11:00 Відповісти
Скорочення зсу треба виключити з плану. І негайно.
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21.11.2025 11:02 Відповісти
Ми опрацювали запропоновані піндосами умови переможняка і склали список зустрічних умов:

1. Українська мова друга державна в штаті Вашингтон.

2. Україна не в НАТО назавжди, тут ми згідні, бо НАТО то ***** собача.

3. Америка обмежує чисельність своєї армії, скорочує мілітарні інститути та зобовʼязується не збивати рашн рокетс, коли вони ********** на Аляску.

4. Ми відмовляємось від нациської ідеології, якої в нас і не було, і починаємо неонацистську.

5. Довгострокова співпраця Америки та ДНР, пропонуємо корисні копалини поблизу Макєєвского роднічка.

Контроль за виконанням умов покладені на «Раду миру» на чолі з С.А.Бандерою.

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21.11.2025 11:08 Відповісти
Де там скорочення ЗСУ?
Там обмеження чисельності. Що якщо розібратися не критично - а саме:
Означити чисельність ЗСУ не більше МІЛЬЙОНА, а в разі порушення договору цей пункт анулюється.
Мільйона достатньо щоб відбити першу атаку, а далі добирати по ходу війни.
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21.11.2025 13:16 Відповісти
ОЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ не позортесь краще мовчіть
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21.11.2025 11:04 Відповісти
В мене є шикарний мирний план.
Захоплені кацапами території визнаються кацапськими.
Натомість США передає частину Флориди і всякого Канзасу Україні, тікі шоб було рівнозначно по площі.
Самі вигоди.
Україна не втрачає території.
Рашка припиняє війну, бо ж обіцяли ( ).
Жителі Флоріди зрозуміють, шо всі ті урагани по руйнівній силі навіть близько не стояли з Зеленою пліснявою.
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21.11.2025 11:09 Відповісти
Не згоден. Бо території у Флориді, рівній по площі переданих домбасянських, недостатньо для переселення туди всіх українців. Потрібна ще Каліфорнія.
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21.11.2025 11:18 Відповісти
В Каліфорнії кажуть багато мексиканців, наркоманів і підарасів... Більша частина з них коли побачить Богуцьку, то протверезіє і втіче... але все ж таки...
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21.11.2025 11:30 Відповісти
В Каліфорнії живуть нормальні люди.
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21.11.2025 11:53 Відповісти
Я ж це і написав. Чи ви не вважаєте мексиканців нормальними людьми? Чи геїв? Та ви шовініст гомофоб!
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21.11.2025 11:55 Відповісти
в каліфорнії постійні землетруси. Краще Флорида
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21.11.2025 11:54 Відповісти
Макулатурний продукт від ******, заведений через зятюху до Трампа, це знищення України руками шестиразового банкрота, якому ****** пообіцяв гроші !! ****** війною не зміг це зробити, а тепер, тримаючи Трампа за бейці процесами Епштейна, намагається знищити Україну, зробивши з неї ще одне рабське утворення, але руками Трампа!!
Це знають і в країнах ЄС!! А тут ще і Конституційна криза у зеленського, на фоні масштабного корупційного сквдалу міндіч-цукермани-єрмак-свириденко-умеров-деркач!!
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21.11.2025 11:11 Відповісти
Я впевнений що зелена влада повністю корупційна. Але ще більше впевнений що США не просто знало, а практично виплекали Міндічгейт. Це їм на руку.
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21.11.2025 11:22 Відповісти
Ви такі праві, КабМіндічі мародерять на крові Українців, лише долари США в упаковці Federal Reserve System (FRS) або просто the Fed) - незалежне федеральне агентство для виконання функцій центрального банку і здійснення централізованого контролю над комерційною банківською системою Сполучених Штатів Америки.
Про це, і Трамп і зелупень, не ЗНАЛИ!!?? Мафіозне утворення міндіча-цукерманів, з деркачем і сівковичем, використовувало їх всліпу???
А супроводжували і забезпечували їх втечу з України, безсімейні сироти, малайці з хуситами….
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21.11.2025 14:34 Відповісти
Перпкладаю з дипломатичної: "Мирний план" США не є мирним планом.
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21.11.2025 11:28 Відповісти
Це не план в булшит який сотворив Трамп.
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21.11.2025 12:27 Відповісти
Ось як. Знову заговорили найстрашніший за всі часи існування України факт зрадництва і мародерства. Тих, що грабував Україну, допомогу західних країн виводив в офшори і навіть возив на росію. Ніхто вже не згадує, що цими злочинними організаціями керував Сам і створив їх. Що це він довів ситуацію до такого стану, коли ворог ракетами знищує всі наші міста, людей і інфрасткуру звільненням головкома Залужного і 16 генералів Генштабу, які як не як, а зупинили ворога і знищували його в Україні. Навіть декілька раз успішно провели контратаки. Що влада Зеленського не побудувала не тільки системи ППО та ракети, а прості захисні споруди для військових і людей, а тільки брехали. А винні сьогодні знову США і Західні країни, бо не так склали план? Та пошліть тоді їх подалі і самі готуйте свій план, хоча про що я пишу, Боневтік Потужно-Брехливий цілий рік разом із Єлдаком складали такі плани і на державному літаку каруселили весь світ, підписуюси їх і брехали, брехали та брешуть по цей день на шмарафоні. А їх боти і позітівні блогери знову і знову відволікають основну увагу від головного винуватця і ведуть людей обsирати США.
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21.11.2025 11:35 Відповісти
Також зради в Україні не було ніколи. Це все роблять гроші яки отримують зрадники по всій Україні.
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21.11.2025 12:25 Відповісти
Трамп і тут торгаша врубив. Але дибіл озвучив хотєлки москалів, бо йому власне начхати на Україну, йому треба дружба з рашою
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21.11.2025 11:41 Відповісти
Всі 100% "миного плану" виключно від кремлівського х-ла. А що в плані від США?
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21.11.2025 11:54 Відповісти
Іще щось віддати трампу і пу , чи всім українцям застрелитись ?
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21.11.2025 12:19 Відповісти
Це булшит, а не мирний план
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21.11.2025 12:22 Відповісти
Ану розкажи, який має бути мирний план, щоб на нього погодилися і ми і рашка?
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21.11.2025 12:30 Відповісти
"Мирний план США" не є мирним.
"Мирний план США" не є планом США.
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21.11.2025 12:32 Відповісти
Потім будуть ще репарації котрі буде платити Україна.
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21.11.2025 13:38 Відповісти
 
 