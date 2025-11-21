Греція виступає проти тиску на Україну за новим мирним планом США та Росії, - прем’єр-міністр Міцотакіс

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що європейських лідерів офіційно не проінформували про переговори між американськими та російськими чиновниками щодо можливого плану припинення війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Міцотакіс назвав деякі елементи пропозиції "досить проблематичними", зокрема щодо ймовірної відмови України від частини території.

Ми чітко дали зрозуміти, що жодної угоди не може бути укладено без України. І, звичайно, європейці повинні бути частиною будь-якої дискусії щодо майбутніх домовленостей щодо безпеки Європи", - наголосив прем’єр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Будь-яка пропозиція щодо мирної угоди з Росією повинна мати згоду України, - Стармер

Занепокоєння щодо 28-пунктного плану

За даними ЗМІ, мирний план передбачає, що Україна має поступитися частиною захоплених Росією територій, обмежити чисельність військових та з часом скасувати санкції проти Москви. Хоча президент Зеленський розглядає пропозицію, мало що вказує на готовність прийняти її умови.

Міцотакіс також висловив стурбованість тим, що США можуть вести переговори безпосередньо з Москвою, залишивши Європу осторонь та тиснучи на Київ щодо невигідних рішень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У "мирному плані" Україні пропонують гарантії безпеки за моделлю статті 5 НАТО, - Axios

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Ввечері 20 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона надала свої пропозиції, щоб закінчити війну.