Греция выступает против давления на Украину относительно нового мирного плана США и России, - премьер-министр Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что европейские лидеры официально не были проинформированы о переговорах между американскими и российскими чиновниками о возможном плане прекращения войны в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
Мицотакис назвал некоторые элементы предложения "достаточно проблематичными", в частности - относительно вероятного отказа Украины от части территории.
Мы четко дали понять, что никакое соглашение не может быть заключено без Украины. И, конечно, европейцы должны быть частью любой дискуссии о будущих договоренностях по безопасности Европы", - подчеркнул премьер.
Обеспокоенность по поводу 28-пунктного плана
По данным СМИ, мирный план предусматривает, что Украина должна уступить часть захваченных Россией территорий, ограничить численность военных и со временем отменить санкции против Москвы. Хотя президент Зеленский рассматривает предложение, мало что указывает на готовность принять его условия.
Мицотакис также выразил обеспокоенность тем, что США могут вести переговоры напрямую с Москвой, оставив Европу в стороне и оказывая давление на Киев в отношении невыгодных решений.
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
Вечером 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона представила свои предложения, чтобы закончить войну.
