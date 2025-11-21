РУС
Греция выступает против давления на Украину относительно нового мирного плана США и России, - премьер-министр Мицотакис

Мицотакис: Европейские лидеры не проинформированы о переговорах США и РФ по Украине

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что европейские лидеры официально не были проинформированы о переговорах между американскими и российскими чиновниками о возможном плане прекращения войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Мицотакис назвал некоторые элементы предложения "достаточно проблематичными", в частности - относительно вероятного отказа Украины от части территории.

Мы четко дали понять, что никакое соглашение не может быть заключено без Украины. И, конечно, европейцы должны быть частью любой дискуссии о будущих договоренностях по безопасности Европы", - подчеркнул премьер.

Обеспокоенность по поводу 28-пунктного плана

По данным СМИ, мирный план предусматривает, что Украина должна уступить часть захваченных Россией территорий, ограничить численность военных и со временем отменить санкции против Москвы. Хотя президент Зеленский рассматривает предложение, мало что указывает на готовность принять его условия.

Мицотакис также выразил обеспокоенность тем, что США могут вести переговоры напрямую с Москвой, оставив Европу в стороне и оказывая давление на Киев в отношении невыгодных решений.

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Вечером 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона представила свои предложения, чтобы закончить войну.

Автор: 

Бо Греція знає, що війна з Туреччиною чи війна на Кіпрі може виникнути хоть завтра, після такого ,,рудого миру,,, а наступна війна може виникнути на Балканах, ось до чого все йде.
21.11.2025 11:00 Ответить
Не буде .там дураків вже не має..
21.11.2025 11:04 Ответить
Тому мабуть шо після війни з кацапів знімуть санкції греки знову будуть купляти їхній газ по 1200$ а не по 385
21.11.2025 11:02 Ответить
 
 