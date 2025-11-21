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Новини Мирний план США
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"Мирний план" США дає "взаємні виграші" для Росії та України, - Білий дім

білий,дім,сша

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що запропонований адміністрацією США новий "мирний план" щодо Росії та України "відображає складну ситуацію" і передбачає вигідні умови для обох сторін.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News.

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Лівітт зазначила, що угода має надати "повноцінні безпекові гарантії та стримування" для України, Європи і Росії, а також фінансові можливості для відбудови України. Для Росії ж, за її словами, передбачено повернення до глобальної економіки. "Це буде перевагою для людей в обох країнах", - підкреслила вона.

На думку речниці, план створений так, щоб "відобразити реалії ситуації" та знайти оптимальний "сценарій взаємного виграшу", коли обидві сторони "отримують більше, ніж віддають".

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Що передувало?

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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Автор: 

росія (70276) США (26673) війна в Україні (8451)
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Топ коментарі
+34
Маячня, заляпана ******* і підсунута Трампу через його зятюху і двох дивних забудовників-ділків, ніякого відношення до мирного плану щодо припинення московської війни в Україні!!
Без участі України та представників ЄС, усе це лише макулатура, заляпана лайном ******!!
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21.11.2025 10:54 Відповісти
+15
США вже нагріли руки на Українських ресурсах на 500+млрд$, хочуть ще нагріти. Якщо лохи ведуться, чому б їх не стригти?
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21.11.2025 10:51 Відповісти
+15
Взагалі-то Україні від США потрібні лише дві речі: по-перше, економічні санкції, які спричинять крах російської економіки, а з ним суцільний хаос та громадянську війну всіх проти всіх з киданням ядерними боєзарядами один в одного; і по-друге, зброя, щоб протриматися поки це почнеться. Тож навіщо нам будь-який план, що не передбачає ані перше, ані друге?
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21.11.2025 10:59 Відповісти
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21.11.2025 10:50 Відповісти
США вже нагріли руки на Українських ресурсах на 500+млрд$, хочуть ще нагріти. Якщо лохи ведуться, чому б їх не стригти?
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21.11.2025 10:51 Відповісти
🤣🤣і чим конкретно нагріли американці руки?????
А ти хочеш шоб руки на халяву гріли ахметови фірташі..Коломойські та інша гидота
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21.11.2025 10:54 Відповісти
А ти зміст договору бачив? Якщо зміст, який гуляє інтернетом, вірний, то США отримує:
-"збільшити можливості для співпраці та майбутнього економічного розвитку"
-"США отримають компенсацію за надану гарантію;
-"США укладуть довгострокову економічну угоду з Росією про співпрацю в галузі енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, дата-центрів, проєктів з видобутку рідкоземельних металів в Арктиці та інших можливостей"
-"100 млрд доларів заморожених російських активів будуть інвестовані в керовані США програми відновлення та інвестицій в Україну. США отримають 50% прибутку від цього проекту."
-"Решту заморожених російських коштів буде спрямовано до спільного американсько-російського інвестиційного фонду для реалізації проєктів у певних сферах"
Це приклад відвертої вигоди США, а там багато впливу США у цьому плані, значить і вигода буде.
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21.11.2025 11:25 Відповісти
Та Ви шо? А це не Зеленський прикрив свою запалавшу дупу, щоб інфогрмацію про його злочини не розповіли американці українцям?
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21.11.2025 11:17 Відповісти
Маячня, заляпана ******* і підсунута Трампу через його зятюху і двох дивних забудовників-ділків, ніякого відношення до мирного плану щодо припинення московської війни в Україні!!
Без участі України та представників ЄС, усе це лише макулатура, заляпана лайном ******!!
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21.11.2025 10:54 Відповісти
Тут тільки питання, наскільки не дадуть плєсєні втекти після підписання пакту.
Але то суїцид, настільки я розумію
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21.11.2025 12:32 Відповісти
Складається враження, що не пощастило Гітлеру, що проти нього воювали величні Світові політики - Рузвельт, Черчилль, Де Голль..., а були б тоді інші,"союзнички",слуги Мамона, які "промиротворили б" загарбані території, земельку аж по Уральські гори, в купі з Британськими островами, Францією тощо , за безмежну наживу, гешефт, гендель,- продали б ВСЕ, роззброїли, заохотили б безкарністю майбутні війни, пробачили б агресію, порушення міжнародних законів, знищені міста і села, мільйони жертв, концтабори, крадених, знищених дітей, біду і горе ...?У них тільки й святого, що-"Дєньгі, дєньгі, дєлай дєньгі"? ЖАХ!!!
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21.11.2025 14:06 Відповісти
Складається враження, що не пощастило Гітлеру, що проти нього воювали величні Світові політики - Рузвельт, Черчилль, Де Голль..., а були б тоді інші,"союзники",слуги Мамона, які "промиротворили б" загарбані території, земельку аж по Уральські гори, в купі з Британськими островами, Францією тощо , за безмежну наживу, гешефт, гендель,- продали б ВСЕ, роззброїли, заохотили б безкарністю майбутні війни, пробачили б агресію, порушення міжнародних законів, знищені міста і села, мільйони жертв, концтабори, крадених, знищених дітей, біду і горе ...?У них тільки й святого, що-"Дєньгі, дєньгі, дєлай дєньгі"? ЖАХ!!!
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21.11.2025 14:53 Відповісти
Складається враження, що не пощастило Гітлеру, що проти нього воювали величні Світові політики - Рузвельт, Черчилль, Де Голль..., а були б тоді інші,"союзники",слуги Мамона, які "промиротворили б" загарбані території, земельку аж по Уральські гори, в купі з Британськими островами, Францією тощо , за безмежну наживу, гешефт, гендель,- продали б ВСЕ, роззброїли, заохотили б безкарністю майбутні війни, пробачили б агресію, порушення міжнародних законів, знищені міста і села, мільйони жертв, концтабори, крадених, знищених дітей, біду і горе ...?У них тільки й святого, що-"Дєньгі, дєньгі, дєлай дєньгі"? ЖАХ!!!
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21.11.2025 18:22 Відповісти
З часу появи в Урядовому кварталі, у 2019 році, громадянина зеленського, в Україні почала формуватися ієрархічно організована злочинна група осіб(ОЗГ) в органах державної влади та ВРУ, яка підпорядкована структурам фсб(мертвечук з сівковичем та деркачем)!! Це особливо чітко стало видно, як Українцям, так і Західним Партнерам України, після вчиненням ОЗГ цілої низки злочинів проти Конституції та Законів України, з метою виведення від покарання убивць Українців з 2014 року, - вагнерівців ****** та беркутівців, організації втечі за кордон осіб з ригоАНАЛІВ !!

Останні події, за участю ОЗГ у 2025 році, призвели до Конституційної кризи та висвітленню участі осіб з Уряду в масштабній корупційній схемі, в ряді стратегічних галузей економіки України та нанесенню значної шкоди Національній безпеці України!! Карати треба, всю верхівку привладних осіб, які роблять вид, що воно цього не знали під час московської війни!!
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21.11.2025 18:30 Відповісти
Гівно бджоли - гівно мед
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21.11.2025 10:55 Відповісти
+100500!!!
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21.11.2025 12:29 Відповісти
Что-то слишком много противоречащих новостей по этой теме
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21.11.2025 10:56 Відповісти
та пофіг - план з 38 пунктів виконати не можливо - щось та й нарушать і вся конструкція розвалиться
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21.11.2025 11:09 Відповісти
Ну тут впринципе факт. расея очень часто не выполняет договора
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23.11.2025 06:40 Відповісти
Взагалі-то Україні від США потрібні лише дві речі: по-перше, економічні санкції, які спричинять крах російської економіки, а з ним суцільний хаос та громадянську війну всіх проти всіх з киданням ядерними боєзарядами один в одного; і по-друге, зброя, щоб протриматися поки це почнеться. Тож навіщо нам будь-який план, що не передбачає ані перше, ані друге?
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21.11.2025 10:59 Відповісти
Якщо українці знають, що робити, то краще буде відмовитися від допомоги США. Я дуже добре пам'ятаю, що коли у 2019 році Зеленський йшов у президенти, то він жодного разу не згадав про США. Бо США для нього, як і Україна - вороги, імперіалісти та бандьоровці. Він говорив, що знає, як закінчити війну і що війну не закінчував не Пуйло, а Порошенко, який на ній наживався. Закінчив?
Хоча на мою думку Зеленський мабуть мріяв закінчити війну на користь росії, бо розмінував Чонгар, акваторію Азовського моря, відвів в поле наші війська із підготовлених позицій і знищив всі ракетні програми. Пропонував українцям не виходити зі своїх осель, а готуватися до шашликів. Не ввів військовий стан і не дав наказу ЗСУ вийти на зихисні рубежі. А бюджетні гроші, не свої, десь 500 мільярдів зарив в асфальт. І ніхто з вумних українців до цього чаксу не запитали у президента, а яка користь для захисту від асфальту?
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21.11.2025 11:24 Відповісти
Каtsапи самі все поламали - привезли на початку березня 2022 чивокуня в Гомель, а портнов подав позов до суду про відновлення його президентом. І блазень зрозумів що він мимо каси. І страшенно абідєлся, він же не лох в кінці то кінців. Це єдине підгрунтя його "патріотизму".
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21.11.2025 11:47 Відповісти
Зеленський (мабуть, чому мабуть, якщо він все це і зробив) мріяв закінчити війну на користь росії, бо
розмінував Чонгар,
акваторію Азовського моря,
відвів в поле наші війська із підготовлених позицій і
знищив всі ракетні програми
Додайте ще Вагнергейт

От і вся правда про ЗЄ.
Бо він із самого початку зробив усе, щоб здати Україну
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21.11.2025 11:53 Відповісти
Лише Путін може зупинити цю війну, тому В УКРАЇНИ НЕМАЄ ІНШОГО ВИБОРУ,

ОКРІМ ЯК ІТИ З НИМ НА ПЕРЕГОВОРИ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

https://tsn.ua/ato/lishe-putin-mozhe-zupiniti-cyu-viynu-tomu-v-********-nemaye-inshogo-viboru-okrim-yak-iti-z-nim-na-peregovori-zelenskiy-2032720.html

https://www.bbc.com/russian/news-60164297
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21.11.2025 12:32 Відповісти
Сообщение НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПРЕЗИДЕНТА ЗА 29 МАРТА!!! об итогах украинско-российских переговоров в Стамбуле.

Там говорится, что Украина согласна "https://www.president.gov.ua/ru/news/na-peregovorah-iz-rosiyeyu-**********-delegaciya-oficijno-pr-73933 фактически зафиксировать сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства постоянного нейтралитета"

и "возьмет на себя обязательство не размещать на своей территории иностранные военные базы, иностранные военные контингенты, не вступать в военно-политические союзы,

а проведение военных учений на территории Украины будет возможно с согласия стран-гарантов" (то есть лишь с согласия России как страны-гаранта).

https://www.dsnews.ua/politics/partiya-kompromissa-protiv-partii-voyny-do-pobedy-chto-proishodit-v-okruzhenii-zelenskogo-20062022-461323
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21.11.2025 12:33 Відповісти
Украина согласна???
Україна не ЗЄ
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21.11.2025 12:35 Відповісти
Хер в рот и кацапам и придуркам из Белого Дома, очерёдность пребывания хера во рту определите между собой сами !!!
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21.11.2025 11:00 Відповісти
«Желаю, чтобы все!» (Шаріков)
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21.11.2025 11:02 Відповісти
Команда Чемберленів з Білого дому може йти за кораблем.
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21.11.2025 11:04 Відповісти
Так-звані "виграші для росії" - це поперше програш для України і подруге для усього АДЕКВАТНОГО миру!
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21.11.2025 11:04 Відповісти
...де виграш для України?
капітуляція тепер виграшем зветься?

Чесне слово - брехати пу завжди готовий, що більш не нападе?!
Дик, вже обіцяв він це в "великих договорах про дружбу і жуйку", підписав будап.меморандум і що?

Якщо, а ні сша, а ні нато не підставили по серьозному плече в 2014 і 2022...то де гарантія, що вони це зроблять, якщо пу знов заспіває свою пісню про головне і скаже, що його знов за нос водять, підманули і він вимушений асвабадить рештки Херс.і Запор.обл., адже вони в його канституції ну і знищити націоналістів в Києві, які не допомагають маскальским попам і рузкий язЫк прищемили і а він защищает братский нарот і т.п.абсурд...

а харанти безпеки України, чиї ЗСУ оставили без зброї і сократили по німагу, знов забояться погроз ядерки і заради недопущення 3-ої світової знов будуть не тиснути, а вмовляти пу...

а тр...йому кров з носа нада встигнути Нобеля отримати... цейтнот у тр от і турборежим і ультиматум Україні...
аж за пару днів... не тижднів, підписати капітуляцію, скласти зброю, вийти з Донбассу...і по суті самим віддати пу те, що він за 4 кривавих роки не зміг окупувати... незважабчи, що вже 1,5 рока тр допомагає пу всім, чим може
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21.11.2025 16:59 Відповісти
Ей блонда , та - узбагойся ти з тим планом , ***** вчора заявив що - цєлі сво будут достігнути невзірая ні на какіє плани .
Здається твоєму шефу дали посмоктати - чупа- чупс .
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21.11.2025 11:06 Відповісти
Європа повинна не дати знищіти Україну, союзу Кремля і Трампа, вся америка в шоці від того, що Трампа і Венса не пригласили на похорони віце президента республіканця, куди були запрошені всі президенти і віце президенти!!!!! Їх вже ігнорять і сливають!!!!
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21.11.2025 11:12 Відповісти
Псина рыжая, ты опять встала на задние лапы по свистку из кремля.
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21.11.2025 11:14 Відповісти
Візуалізація гарна😅
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21.11.2025 12:35 Відповісти
)
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21.11.2025 17:48 Відповісти
Після того як трон у сша захопив барига й агент ху. йла, все що стало виходити від цієї країни нагадує оркостан! Погане, на їхню думку, це гарне, чорне це біле, а ху. йло не маніак та злодій, а гарний хлопака! Там мабудь уже з'явилися свої соловйови скабєєви та в коридорах встановлюють криві дзеркала.
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21.11.2025 11:22 Відповісти
Детальніше, будь-ласка. Про виграші. Для України, блєать!
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21.11.2025 11:26 Відповісти
Так, оголосіть будь-ласка список регіонів рф, які "виграла" Україна
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21.11.2025 12:02 Відповісти
ви там такі тупі у тому Білому Домі, шо не розумієте, або не хочете розуміти істиних причин війни. Але торогувати хочеться. Тому то вигідно лише США, та Росії. Навіть Європі не вигідно
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21.11.2025 11:29 Відповісти
Країна яку знищує ворог вбиває щодня десятки мирних жителів, руйнує все що тільки можна ,їй викручують руки ,щоб догодити кривавому агресору ,ось чому армія ,мова,віра має значення. А виходить що розброюватись не агресор ,а жертва ,відмовитись від мови щоб панував язик ворога ,відмовитись від своє церкви мають московські попи "просвещать" і відмовитись від своїх територій і будь яких суддів проти варварів. Це наслідок провальної зовнішньополітичної політи Зеленського -Єрмака.
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21.11.2025 11:30 Відповісти
Я хоть и на русском здесь общаюсь но на 100% за и являюсь большим патриотом Украины чем многое дерьмо здесь пасущееся и пишущее на украинском языке
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21.11.2025 11:57 Відповісти
Мирний план Х-ла та Трампа дає наступні можливості:

1. Стимулює агрессора на нові вбивства.

2. Готує Україну до смерті.

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21.11.2025 11:31 Відповісти
Baitim

« Мирный план» этот вообще ни о чём. Было бы интересно узнать о чем тайно договорились орки с пиндосами. Нет никакой информации от ГУР?
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21.11.2025 11:34 Відповісти
Надіюсь на 22 листопада. і жителів Вашингтону.
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21.11.2025 11:36 Відповісти
Де виграш для України?
щоб в турборежимі капітулювати не потрібні посередники.

Щодо гараниій безпеки, то вони такі ж надійні, як буд мемо-ран-дум.

Хто в 2014 і зараз заважає захистити Україну від вбивці? Ага... щоб його не спровокувати ядеркой жахнути... а що змінеться в наступний раз, куди зникне жах перед ядерним жупелом пу?

Звернить увагу: всі поступки і вимоги тільки до жертви, а пу тільки плюшки, донбасс, якій він 4 роки не зміг окупувати тр йому підносить на тарелочці з голубой кайомочкой... знімають санкції і т.д.

тр в очікуванні жирних гешефтів і вожделенного Нобеля...+ розброєння ЗСУ...
Уфф... оруел сумно ридає в сторонці: а що, таке можливе в реалі?
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21.11.2025 11:40 Відповісти
Для кацапсятини дає, а для України це капітуляція та втрата територій. Крапка.
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21.11.2025 11:40 Відповісти
Є враження що в білому домі не курять щось забористе, а постійно дихають якимсь газом. Щось новітнє винайшли замість "вєсєлящєго газа".
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21.11.2025 11:50 Відповісти
Якби Путлер згвалтував Трампову жінку чи дочку, то може б Трамп трішечки інакше дивився на "всю цю історію"...
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21.11.2025 11:51 Відповісти
Чесно, я вже навіть сумніваюся, настільки воно кончене.
Скаже: porno deal
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21.11.2025 12:37 Відповісти
В світі править бал---нажива Щоб ви нелюди повиздихали,бо життя дітей ,стариків,молодих --для вас ніщо Влада і гроші--оце головне і для наших хапуг і для світових бандитів
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21.11.2025 11:56 Відповісти
Взаємні виграші у мирному плані рудої потвори це є неперевершений цинізм. Агресор не має отримувати ані якого. Едине на що він має право це заплатити за агресію і з зїбатися з України назавжди.
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21.11.2025 12:04 Відповісти
Якщо весь світ не покарає головного терориста планети, цього новітнього нью Гітлера,
то планета буде йти до тероризму будь де, у будь якій країні.

Невже будь-хто може повірити буд-яким обіцянкам цього злодія, навіть якщо він їх напише на граніті і поставить цю гранітну брилу біля кремля.

Ви б повірили Чикатилу? А Пу таке ж чикатило, тільки у великому масштабі
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21.11.2025 12:04 Відповісти
Трампон продолжает делать вид, что хочет перемирия. На самом деле остановка помощи Украине это прямое пособничество рашистам. 30 миллионов запланированной помощи Украине ещё в 2022 году, пентагон перенаправил на редкоземы. Цинизм команды трампона зашкаливает
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21.11.2025 12:04 Відповісти
Цей "план" підсунули старому маразматику віткоффу, який потім приніс його іншому старому маразматику - тампону. Все що про гроші - це їхня колективна творчість. А невеличка політична частина повністю написана під диктовку кремляді дмітрієва. Ну бо воні надто тупі і ніфіга у цьому не петрають.
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21.11.2025 12:15 Відповісти
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21.11.2025 12:17 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/1/7335935/ Путінізм гірше за гітлеризм.

Путін зробив індульгенцію від совісті для всього населення
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21.11.2025 13:01 Відповісти
Ця особа, знищує росію. Закони цивілізації вічні! більш приєднуєш, швидше розвалишся!
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21.11.2025 13:24 Відповісти
лівітт просто феєрична тп. На службі у не менш феєричного рудого довбойоба.
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21.11.2025 12:22 Відповісти
За такий план тільки премію шнобелевську!!!
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21.11.2025 12:25 Відповісти
У якому пункті плану йдеться про виграші для України? Хто зряий, підкажіть, будь ласка.
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21.11.2025 12:30 Відповісти
зряий = зрячий
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21.11.2025 14:41 Відповісти
взаємні виграші:

- агресор винагороджений І отримує плацдарм для остаточного наступу на Україну

- штати: отримають прибуток від "відбудови" України

- Україна: сидіти і мовчати. А ****, росія і так піде на величезні поступки, відмовившись по ночам вбивати дітей, жінок та всіх цивільних у їх домівках.
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21.11.2025 13:09 Відповісти
Мда.... Таке враження що коментатори не дивляться карти Діпстейту і вважають що ЗСУ підходять до москви
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21.11.2025 13:16 Відповісти
це точно, ще деякі коментатори вимагають щось...слабкі та залежні не можуть щось вимагати, апріорі...
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21.11.2025 19:12 Відповісти
На всяк випадок найвеличнішому юристу ЗЄ

Об'єкти ДЕРЖАВНОЇ ЗРАДИ

злочини проти основ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 національної безпеки україни.

безпосередній об'єкт злочину

зовнішня безпека україни, її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітет, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C територіальна цілісність і недоторканність, обороноздатність, державна, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0 економічна чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0 інформаційна безпека.

Об'єкт злочину - зовнішня та внутрішня безпеки України.
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21.11.2025 13:18 Відповісти
Населения,яке не бажає захищати свою країну приречене На жаль Гарні слова - це не зброя та набої.Якщо можна змусити жебрачити соє військо нам піпец ,якого ми гідні.
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21.11.2025 13:42 Відповісти
А чого ж це пересічні не бажають захищати країну? Тоді як владоможці та фабриканти аж підскакують за війну до переможної перемоги. І очолює цих побєдунів які далеко від фронту сам незламний з незламніших полководець всіх часів і народів гном гундосий і свита його на чолі з непотопляємим Єрмаком.
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21.11.2025 14:57 Відповісти
Тому що всі зрадники збігли до Європи та пишуть тексти у підтримку Х #ла.
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21.11.2025 15:52 Відповісти
Навіть конгресмени про цей план нічого не знають. А про аренду, яку буде сплачувати Росія, це зовсім сміховисько! Ото пуйло пішло війною, щоб взяти у аренду Донбас … навіть не знаю що казати. Це не план -це якась недолуга ідея адійота. Божевілля охопило усю планету Земля.
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21.11.2025 15:50 Відповісти
США буквально зрозуміли вимоги пуйла про "усунення першопричин конфлікту"

і просто усунулись з планети Земля, замість США зараз щось інше
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21.11.2025 15:58 Відповісти
ціна російської нафти сорту Urals у четвер впала до 36,61 долара за барель при відвантаженні з чорноморського порту Новоросійськ. Це мінімум із березня 2023 року.

Пух и прах: неудобная правда о потерях, "мирный план" Эпштейна, Газпром на распродаже
https://www.youtube.com/watch?v=sun7boKH6TE
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21.11.2025 17:16 Відповісти
Є також шокуючий пункт, де йдеться про повну амністію і що ми не будемо надалі ні в чому звинувачувати росію, тобто вона уникає покарання.
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21.11.2025 17:24 Відповісти
Таке враження, що Білий дім захоплений фашистами! Така ж політика, такі ж повадки...
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21.11.2025 20:26 Відповісти
У Білому домі теж ******* посцяти в очі будь кому. Не гірше за нашого буратінку.
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21.11.2025 20:56 Відповісти
Мені дуже цікаво, на яки поступки в цьому плані йде рашка??? Чи повинна поступатися тільки Україна??? Точно що на рудого Магу у ***** є компромат, і скоріш за все по темі цього жидяри Епштейна - педофілії.
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21.11.2025 21:27 Відповісти
Не здивуюсь якщо трампло скоріше почне війну з Україною, між з венесуелою чи рашкою.
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21.11.2025 23:53 Відповісти
 
 