"Мирний план" США дає "взаємні виграші" для Росії та України, - Білий дім
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що запропонований адміністрацією США новий "мирний план" щодо Росії та України "відображає складну ситуацію" і передбачає вигідні умови для обох сторін.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News.
Лівітт зазначила, що угода має надати "повноцінні безпекові гарантії та стримування" для України, Європи і Росії, а також фінансові можливості для відбудови України. Для Росії ж, за її словами, передбачено повернення до глобальної економіки. "Це буде перевагою для людей в обох країнах", - підкреслила вона.
На думку речниці, план створений так, щоб "відобразити реалії ситуації" та знайти оптимальний "сценарій взаємного виграшу", коли обидві сторони "отримують більше, ніж віддають".
Що передувало?
- Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.
- ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.
- Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.
- Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.
Що відомо про мирний план Трампа?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
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А ти хочеш шоб руки на халяву гріли ахметови фірташі..Коломойські та інша гидота
-"збільшити можливості для співпраці та майбутнього економічного розвитку"
-"США отримають компенсацію за надану гарантію;
-"США укладуть довгострокову економічну угоду з Росією про співпрацю в галузі енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, дата-центрів, проєктів з видобутку рідкоземельних металів в Арктиці та інших можливостей"
-"100 млрд доларів заморожених російських активів будуть інвестовані в керовані США програми відновлення та інвестицій в Україну. США отримають 50% прибутку від цього проекту."
-"Решту заморожених російських коштів буде спрямовано до спільного американсько-російського інвестиційного фонду для реалізації проєктів у певних сферах"
Це приклад відвертої вигоди США, а там багато впливу США у цьому плані, значить і вигода буде.
Без участі України та представників ЄС, усе це лише макулатура, заляпана лайном ******!!
Але то суїцид, настільки я розумію
Останні події, за участю ОЗГ у 2025 році, призвели до Конституційної кризи та висвітленню участі осіб з Уряду в масштабній корупційній схемі, в ряді стратегічних галузей економіки України та нанесенню значної шкоди Національній безпеці України!! Карати треба, всю верхівку привладних осіб, які роблять вид, що воно цього не знали під час московської війни!!
Хоча на мою думку Зеленський мабуть мріяв закінчити війну на користь росії, бо розмінував Чонгар, акваторію Азовського моря, відвів в поле наші війська із підготовлених позицій і знищив всі ракетні програми. Пропонував українцям не виходити зі своїх осель, а готуватися до шашликів. Не ввів військовий стан і не дав наказу ЗСУ вийти на зихисні рубежі. А бюджетні гроші, не свої, десь 500 мільярдів зарив в асфальт. І ніхто з вумних українців до цього чаксу не запитали у президента, а яка користь для захисту від асфальту?
розмінував Чонгар,
акваторію Азовського моря,
відвів в поле наші війська із підготовлених позицій і
знищив всі ракетні програми
Додайте ще Вагнергейт
От і вся правда про ЗЄ.
Бо він із самого початку зробив усе, щоб здати Україну
ОКРІМ ЯК ІТИ З НИМ НА ПЕРЕГОВОРИ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
https://tsn.ua/ato/lishe-putin-mozhe-zupiniti-cyu-viynu-tomu-v-********-nemaye-inshogo-viboru-okrim-yak-iti-z-nim-na-peregovori-zelenskiy-2032720.html
https://www.bbc.com/russian/news-60164297
Там говорится, что Украина согласна "https://www.president.gov.ua/ru/news/na-peregovorah-iz-rosiyeyu-**********-delegaciya-oficijno-pr-73933 фактически зафиксировать сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства постоянного нейтралитета"
и "возьмет на себя обязательство не размещать на своей территории иностранные военные базы, иностранные военные контингенты, не вступать в военно-политические союзы,
а проведение военных учений на территории Украины будет возможно с согласия стран-гарантов" (то есть лишь с согласия России как страны-гаранта).
https://www.dsnews.ua/politics/partiya-kompromissa-protiv-partii-voyny-do-pobedy-chto-proishodit-v-okruzhenii-zelenskogo-20062022-461323
Україна не ЗЄ
капітуляція тепер виграшем зветься?
Чесне слово - брехати пу завжди готовий, що більш не нападе?!
Дик, вже обіцяв він це в "великих договорах про дружбу і жуйку", підписав будап.меморандум і що?
Якщо, а ні сша, а ні нато не підставили по серьозному плече в 2014 і 2022...то де гарантія, що вони це зроблять, якщо пу знов заспіває свою пісню про головне і скаже, що його знов за нос водять, підманули і він вимушений асвабадить рештки Херс.і Запор.обл., адже вони в його канституції ну і знищити націоналістів в Києві, які не допомагають маскальским попам і рузкий язЫк прищемили і а він защищает братский нарот і т.п.абсурд...
а харанти безпеки України, чиї ЗСУ оставили без зброї і сократили по німагу, знов забояться погроз ядерки і заради недопущення 3-ої світової знов будуть не тиснути, а вмовляти пу...
а тр...йому кров з носа нада встигнути Нобеля отримати... цейтнот у тр от і турборежим і ультиматум Україні...
аж за пару днів... не тижднів, підписати капітуляцію, скласти зброю, вийти з Донбассу...і по суті самим віддати пу те, що він за 4 кривавих роки не зміг окупувати... незважабчи, що вже 1,5 рока тр допомагає пу всім, чим може
Здається твоєму шефу дали посмоктати - чупа- чупс .
1. Стимулює агрессора на нові вбивства.
2. Готує Україну до смерті.
« Мирный план» этот вообще ни о чём. Было бы интересно узнать о чем тайно договорились орки с пиндосами. Нет никакой информации от ГУР?
щоб в турборежимі капітулювати не потрібні посередники.
Щодо гараниій безпеки, то вони такі ж надійні, як буд мемо-ран-дум.
Хто в 2014 і зараз заважає захистити Україну від вбивці? Ага... щоб його не спровокувати ядеркой жахнути... а що змінеться в наступний раз, куди зникне жах перед ядерним жупелом пу?
Звернить увагу: всі поступки і вимоги тільки до жертви, а пу тільки плюшки, донбасс, якій він 4 роки не зміг окупувати тр йому підносить на тарелочці з голубой кайомочкой... знімають санкції і т.д.
тр в очікуванні жирних гешефтів і вожделенного Нобеля...+ розброєння ЗСУ...
Уфф... оруел сумно ридає в сторонці: а що, таке можливе в реалі?
Скаже: porno deal
то планета буде йти до тероризму будь де, у будь якій країні.
Невже будь-хто може повірити буд-яким обіцянкам цього злодія, навіть якщо він їх напише на граніті і поставить цю гранітну брилу біля кремля.
Ви б повірили Чикатилу? А Пу таке ж чикатило, тільки у великому масштабі
Путін зробив індульгенцію від совісті для всього населення
- агресор винагороджений І отримує плацдарм для остаточного наступу на Україну
- штати: отримають прибуток від "відбудови" України
- Україна: сидіти і мовчати. А ****, росія і так піде на величезні поступки, відмовившись по ночам вбивати дітей, жінок та всіх цивільних у їх домівках.
Об'єкти ДЕРЖАВНОЇ ЗРАДИ
злочини проти основ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 національної безпеки україни.
безпосередній об'єкт злочину
зовнішня безпека україни, її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітет, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C територіальна цілісність і недоторканність, обороноздатність, державна, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0 економічна чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0 інформаційна безпека.
Об'єкт злочину - зовнішня та внутрішня безпеки України.
і просто усунулись з планети Земля, замість США зараз щось інше
Пух и прах: неудобная правда о потерях, "мирный план" Эпштейна, Газпром на распродаже
https://www.youtube.com/watch?v=sun7boKH6TE