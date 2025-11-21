"Мирный план" США дает "взаимные выигрыши" для России и Украины, - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что предложенный администрацией США новый "мирный план" в отношении России и Украины "отражает сложную ситуацию" и предусматривает выгодные условия для обеих сторон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ливитт отметила, что соглашение должно предоставить "полноценные гарантии безопасности и сдерживания" для Украины, Европы и России, а также финансовые возможности для восстановления Украины. Для России же, по ее словам, предусмотрено возвращение в глобальную экономику. "Это будет преимуществом для людей в обеих странах", - подчеркнула она.

По мнению пресс-секретаря, план создан так, чтобы "отразить реалии ситуации" и найти оптимальный "сценарий взаимного выигрыша", когда обе стороны "получают больше, чем отдают".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Греция выступает против давления на Украину по новому мирному плану США и России, - премьер-министр Мицотакис

Что предшествовало?

Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.

СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.

Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.

Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Преступников из окружения Зеленского используют, чтобы продавить нас до капитуляции", - Михайлова

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никаких оценок "мирному плану" США не давал, пункты не исключали, - Умеров