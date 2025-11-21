РУС
"Мирный план" США дает "взаимные выигрыши" для России и Украины, - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что предложенный администрацией США новый "мирный план" в отношении России и Украины "отражает сложную ситуацию" и предусматривает выгодные условия для обеих сторон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News.

Ливитт отметила, что соглашение должно предоставить "полноценные гарантии безопасности и сдерживания" для Украины, Европы и России, а также финансовые возможности для восстановления Украины. Для России же, по ее словам, предусмотрено возвращение в глобальную экономику. "Это будет преимуществом для людей в обеих странах", - подчеркнула она.

По мнению пресс-секретаря, план создан так, чтобы "отразить реалии ситуации" и найти оптимальный "сценарий взаимного выигрыша", когда обе стороны "получают больше, чем отдают".

Что предшествовало?

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Топ комментарии
+9
Маячня, заляпана ******* і підсунута Трампу через його зятюху і двох дивних забудовників-ділків, ніякого відношення до мирного плану щодо припинення московської війни в Україні!!
Без участі України та представників ЄС, усе це лише макулатура, заляпана лайном ******!!
21.11.2025 10:54 Ответить
+4
США вже нагріли руки на Українських ресурсах на 500+млрд$, хочуть ще нагріти. Якщо лохи ведуться, чому б їх не стригти?
21.11.2025 10:51 Ответить
+4
Хер в рот и кацапам и придуркам из Белого Дома, очерёдность пребывания хера во рту определите между собой сами !!!
21.11.2025 11:00 Ответить
💩🙈🙉🙊
21.11.2025 10:50 Ответить
США вже нагріли руки на Українських ресурсах на 500+млрд$, хочуть ще нагріти. Якщо лохи ведуться, чому б їх не стригти?
21.11.2025 10:51 Ответить
🤣🤣і чим конкретно нагріли американці руки?????
А ти хочеш шоб руки на халяву гріли ахметови фірташі..Коломойські та інша гидота
21.11.2025 10:54 Ответить
А ти зміст договору бачив? Якщо зміст, який гуляє інтернетом, вірний, то США отримує:
-"збільшити можливості для співпраці та майбутнього економічного розвитку"
-"США отримають компенсацію за надану гарантію;
-"США укладуть довгострокову економічну угоду з Росією про співпрацю в галузі енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, дата-центрів, проєктів з видобутку рідкоземельних металів в Арктиці та інших можливостей"
-"100 млрд доларів заморожених російських активів будуть інвестовані в керовані США програми відновлення та інвестицій в Україну. США отримають 50% прибутку від цього проекту."
-"Решту заморожених російських коштів буде спрямовано до спільного американсько-російського інвестиційного фонду для реалізації проєктів у певних сферах"
Це приклад відвертої вигоди США, а там багато впливу США у цьому плані, значить і вигода буде.
21.11.2025 11:25 Ответить
Та Ви шо? А це не Зеленський прикрив свою запалавшу дупу, щоб інфогрмацію про його злочини не розповіли американці українцям?
показать весь комментарий
Маячня, заляпана ******* і підсунута Трампу через його зятюху і двох дивних забудовників-ділків, ніякого відношення до мирного плану щодо припинення московської війни в Україні!!
Без участі України та представників ЄС, усе це лише макулатура, заляпана лайном ******!!
21.11.2025 10:54 Ответить
Гівно бджоли - гівно мед
21.11.2025 10:55 Ответить
Что-то слишком много противоречащих новостей по этой теме
21.11.2025 10:56 Ответить
та пофіг - план з 38 пунктів виконати не можливо - щось та й нарушать і вся конструкція розвалиться
21.11.2025 11:09 Ответить
Взагалі-то Україні від США потрібні лише дві речі: по-перше, економічні санкції, які спричинять крах російської економіки, а з ним суцільний хаос та громадянську війну всіх проти всіх з киданням ядерними боєзарядами один в одного; і по-друге, зброя, щоб протриматися поки це почнеться. Тож навіщо нам будь-який план, що не передбачає ані перше, ані друге?
21.11.2025 10:59 Ответить
Якщо українці знають, що робити, то краще буде відмовитися від допомоги США. Я дуже добре пам'ятаю, що коли у 2019 році Зеленський йшов у президенти, то він жодного разу не згадав про США. Бо США для нього, як і Україна - вороги, імперіалісти та бандьоровці. Він говорив, що знає, як закінчити війну і що війну не закінчував не Пуйло, а Порошенко, який на ній наживався. Закінчив?
Хоча на мою думку Зеленський мабуть мріяв закінчити війну на користь росії, бо розмінував Чонгар, акваторію Азовського моря, відвів в поле наші війська із підготовлених позицій і знищив всі ракетні програми. Пропонував українцям не виходити зі своїх осель, а готуватися до шашликів. Не ввів військовий стан і не дав наказу ЗСУ вийти на зихисні рубежі. А бюджетні гроші, не свої, десь 500 мільярдів зарив в асфальт. І ніхто з вумних українців до цього чаксу не запитали у президента, а яка користь для захисту від асфальту?
21.11.2025 11:24 Ответить
Хер в рот и кацапам и придуркам из Белого Дома, очерёдность пребывания хера во рту определите между собой сами !!!
21.11.2025 11:00 Ответить
«Желаю, чтобы все!» (Шаріков)
21.11.2025 11:02 Ответить
Команда Чемберленів з Білого дому може йти за кораблем.
21.11.2025 11:04 Ответить
Так-звані "виграші для росії" - це поперше програш для України і подруге для усього АДЕКВАТНОГО миру!
21.11.2025 11:04 Ответить
Ей блонда , та - узбагойся ти з тим планом , ***** вчора заявив що - цєлі сво будут достігнути невзірая ні на какіє плани .
Здається твоєму шефу дали посмоктати - чупа- чупс .
21.11.2025 11:06 Ответить
Європа повинна не дати знищіти Україну, союзу Кремля і Трампа, вся америка в шоці від того, що Трампа і Венса не пригласили на похорони віце президента республіканця, куди були запрошені всі президенти і віце президенти!!!!! Їх вже ігнорять і сливають!!!!
21.11.2025 11:12 Ответить
Псина рыжая, ты опять встала на задние лапы по свистку из кремля.
21.11.2025 11:14 Ответить
Після того як трон у сша захопив барига й агент ху. йла, все що стало виходити від цієї країни нагадує оркостан! Погане, на їхню думку, це гарне, чорне це біле, а ху. йло не маніак та злодій, а гарний хлопака! Там мабудь уже з'явилися свої соловйови скабєєви та в коридорах встановлюють криві дзеркала.
21.11.2025 11:22 Ответить
Детальніше, будь-ласка. Про виграші. Для України, блєать!
21.11.2025 11:26 Ответить
ви там такі тупі у тому Білому Домі, шо не розумієте, або не хочете розуміти істиних причин війни. Але торогувати хочеться. Тому то вигідно лише США, та Росії. Навіть Європі не вигідно
21.11.2025 11:29 Ответить
Країна яку знищує ворог вбиває щодня десятки мирних жителів, руйнує все що тільки можна ,їй викручують руки ,щоб догодити кривавому агресору ,ось чому армія ,мова,віра має значення. А виходить що розброюватись не агресор ,а жертва ,відмовитись від мови щоб панував язик ворога ,відмовитись від своє церкви мають московські попи "просвещать" і відмовитись від своїх територій і будь яких суддів проти варварів. Це наслідок провальної зовнішньополітичної політи Зеленського -Єрмака.
21.11.2025 11:30 Ответить
Мирний план Х-ла та Трампа дає наступні можливості:

1. Стимулює агрессора на нові вбивства.

2. Готує Україну до смерті.

21.11.2025 11:31 Ответить
Baitim

« Мирный план» этот вообще ни о чём. Было бы интересно узнать о чем тайно договорились орки с пиндосами. Нет никакой информации от ГУР?
21.11.2025 11:34 Ответить
Надіюсь на 22 листопада. і жителів Вашингтону.
21.11.2025 11:36 Ответить
Де виграш для України?
щоб в турборежимі капітулювати не потрібні посередники.

Щодо гараниій безпеки, то вони такі ж надійні, як буд мемо-ран-дум.

Хто в 2014 і зараз заважає захистити Україну від вбивці? Ага... щоб його не спровокувати ядеркой жахнути... а що змінеться в наступний раз, куди зникне жах перед ядерним жупелом пу?

Звернить увагу: всі поступки і вимоги тільки до жертви, а пу тільки плюшки, донбасс, якій він 4 роки не зміг окупувати тр йому підносить на тарелочці з голубой кайомочкой... знімають санкції і т.д.

тр в очікуванні жирних гешефтів і вожделенного Нобеля...+ розброєння ЗСУ...
Уфф... оруел сумно ридає в сторонці: а що, таке можливе в реалі?
21.11.2025 11:40 Ответить
Для кацапсятини дає, а для України це капітуляція та втрата територій. Крапка.
21.11.2025 11:40 Ответить
 
 