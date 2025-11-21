"Мирный план" США дает "взаимные выигрыши" для России и Украины, - Белый дом
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что предложенный администрацией США новый "мирный план" в отношении России и Украины "отражает сложную ситуацию" и предусматривает выгодные условия для обеих сторон.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News.
Ливитт отметила, что соглашение должно предоставить "полноценные гарантии безопасности и сдерживания" для Украины, Европы и России, а также финансовые возможности для восстановления Украины. Для России же, по ее словам, предусмотрено возвращение в глобальную экономику. "Это будет преимуществом для людей в обеих странах", - подчеркнула она.
По мнению пресс-секретаря, план создан так, чтобы "отразить реалии ситуации" и найти оптимальный "сценарий взаимного выигрыша", когда обе стороны "получают больше, чем отдают".
Что предшествовало?
- Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
- СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
- Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
- Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А ти хочеш шоб руки на халяву гріли ахметови фірташі..Коломойські та інша гидота
-"збільшити можливості для співпраці та майбутнього економічного розвитку"
-"США отримають компенсацію за надану гарантію;
-"США укладуть довгострокову економічну угоду з Росією про співпрацю в галузі енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, дата-центрів, проєктів з видобутку рідкоземельних металів в Арктиці та інших можливостей"
-"100 млрд доларів заморожених російських активів будуть інвестовані в керовані США програми відновлення та інвестицій в Україну. США отримають 50% прибутку від цього проекту."
-"Решту заморожених російських коштів буде спрямовано до спільного американсько-російського інвестиційного фонду для реалізації проєктів у певних сферах"
Це приклад відвертої вигоди США, а там багато впливу США у цьому плані, значить і вигода буде.
Без участі України та представників ЄС, усе це лише макулатура, заляпана лайном ******!!
Хоча на мою думку Зеленський мабуть мріяв закінчити війну на користь росії, бо розмінував Чонгар, акваторію Азовського моря, відвів в поле наші війська із підготовлених позицій і знищив всі ракетні програми. Пропонував українцям не виходити зі своїх осель, а готуватися до шашликів. Не ввів військовий стан і не дав наказу ЗСУ вийти на зихисні рубежі. А бюджетні гроші, не свої, десь 500 мільярдів зарив в асфальт. І ніхто з вумних українців до цього чаксу не запитали у президента, а яка користь для захисту від асфальту?
Здається твоєму шефу дали посмоктати - чупа- чупс .
1. Стимулює агрессора на нові вбивства.
2. Готує Україну до смерті.
« Мирный план» этот вообще ни о чём. Было бы интересно узнать о чем тайно договорились орки с пиндосами. Нет никакой информации от ГУР?
щоб в турборежимі капітулювати не потрібні посередники.
Щодо гараниій безпеки, то вони такі ж надійні, як буд мемо-ран-дум.
Хто в 2014 і зараз заважає захистити Україну від вбивці? Ага... щоб його не спровокувати ядеркой жахнути... а що змінеться в наступний раз, куди зникне жах перед ядерним жупелом пу?
Звернить увагу: всі поступки і вимоги тільки до жертви, а пу тільки плюшки, донбасс, якій він 4 роки не зміг окупувати тр йому підносить на тарелочці з голубой кайомочкой... знімають санкції і т.д.
тр в очікуванні жирних гешефтів і вожделенного Нобеля...+ розброєння ЗСУ...
Уфф... оруел сумно ридає в сторонці: а що, таке можливе в реалі?