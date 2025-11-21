РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10809 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа
2 047 24

"Мирный план" США не является окончательным, - Вадефуль

В Германии говорят, что мирный план Трампа не является окончательным

Глава МИД Германии Йоганн Вадефуль, комментируя "мирный план" США относительно Украины, отметил, что это не окончательный план.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Министр отметил, что рассматривает "мирный план" как перечень вопросов, которые необходимо срочно обсудить между Украиной и Россией.

"Позиция Германии - это европейская позиция, а это значит, что мы поддерживаем Украину. Мы хотим убедиться, что Украина может обсуждать эти вопросы с позиции силы", - добавил Вадефуль.

Читайте: "Мирный план" США дает "взаимные выигрыши" для России и Украины, - Белый дом

Что предшествовало?

Читайте: Германия ничего не знала о новом "мирном плане" США, - Вадефуль

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Читайте также: Греция выступает против давления на Украину по новому мирному плану США и России, - премьер-министр Мицотакис

Автор: 

Германия (7391) Вадефуль Иоганн (78)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Рашка ещё какие то хотелки хочет добавить ?
показать весь комментарий
21.11.2025 11:00 Ответить
+8
ОЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ не позортесь краще мовчіть
показать весь комментарий
21.11.2025 11:04 Ответить
+7
Ми опрацювали запропоновані піндосами умови переможняка і склали список зустрічних умов:

1. Українська мова друга державна в штаті Вашингтон.

2. Україна не в НАТО назавжди, тут ми згідні, бо НАТО то ***** собача.

3. Америка обмежує чисельність своєї армії, скорочує мілітарні інститути та зобовʼязується не збивати рашн рокетс, коли вони ********** на Аляску.

4. Ми відмовляємось від нациської ідеології, якої в нас і не було, і починаємо неонацистську.

5. Довгострокова співпраця Америки та ДНР, пропонуємо корисні копалини поблизу Макєєвского роднічка.

Контроль за виконанням умов покладені на «Раду миру» на чолі з С.А.Бандерою.

Пічать. Підпись.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рашка ещё какие то хотелки хочет добавить ?
показать весь комментарий
21.11.2025 11:00 Ответить
Скорочення зсу треба виключити з плану. І негайно.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:02 Ответить
Ми опрацювали запропоновані піндосами умови переможняка і склали список зустрічних умов:

1. Українська мова друга державна в штаті Вашингтон.

2. Україна не в НАТО назавжди, тут ми згідні, бо НАТО то ***** собача.

3. Америка обмежує чисельність своєї армії, скорочує мілітарні інститути та зобовʼязується не збивати рашн рокетс, коли вони ********** на Аляску.

4. Ми відмовляємось від нациської ідеології, якої в нас і не було, і починаємо неонацистську.

5. Довгострокова співпраця Америки та ДНР, пропонуємо корисні копалини поблизу Макєєвского роднічка.

Контроль за виконанням умов покладені на «Раду миру» на чолі з С.А.Бандерою.

Пічать. Підпись.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:08 Ответить
Де там скорочення ЗСУ?
Там обмеження чисельності. Що якщо розібратися не критично - а саме:
Означити чисельність ЗСУ не більше МІЛЬЙОНА, а в разі порушення договору цей пункт анулюється.
Мільйона достатньо щоб відбити першу атаку, а далі добирати по ходу війни.
показать весь комментарий
21.11.2025 13:16 Ответить
ОЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ не позортесь краще мовчіть
показать весь комментарий
21.11.2025 11:04 Ответить
В мене є шикарний мирний план.
Захоплені кацапами території визнаються кацапськими.
Натомість США передає частину Флориди і всякого Канзасу Україні, тікі шоб було рівнозначно по площі.
Самі вигоди.
Україна не втрачає території.
Рашка припиняє війну, бо ж обіцяли ( ).
Жителі Флоріди зрозуміють, шо всі ті урагани по руйнівній силі навіть близько не стояли з Зеленою пліснявою.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:09 Ответить
Не згоден. Бо території у Флориді, рівній по площі переданих домбасянських, недостатньо для переселення туди всіх українців. Потрібна ще Каліфорнія.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:18 Ответить
В Каліфорнії кажуть багато мексиканців, наркоманів і підарасів... Більша частина з них коли побачить Богуцьку, то протверезіє і втіче... але все ж таки...
показать весь комментарий
21.11.2025 11:30 Ответить
В Каліфорнії живуть нормальні люди.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:53 Ответить
Я ж це і написав. Чи ви не вважаєте мексиканців нормальними людьми? Чи геїв? Та ви шовініст гомофоб!
показать весь комментарий
21.11.2025 11:55 Ответить
в каліфорнії постійні землетруси. Краще Флорида
показать весь комментарий
21.11.2025 11:54 Ответить
Макулатурний продукт від ******, заведений через зятюху до Трампа, це знищення України руками шестиразового банкрота, якому ****** пообіцяв гроші !! ****** війною не зміг це зробити, а тепер, тримаючи Трампа за бейці процесами Епштейна, намагається знищити Україну, зробивши з неї ще одне рабське утворення, але руками Трампа!!
Це знають і в країнах ЄС!! А тут ще і Конституційна криза у зеленського, на фоні масштабного корупційного сквдалу міндіч-цукермани-єрмак-свириденко-умеров-деркач!!
показать весь комментарий
21.11.2025 11:11 Ответить
Я впевнений що зелена влада повністю корупційна. Але ще більше впевнений що США не просто знало, а практично виплекали Міндічгейт. Це їм на руку.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:22 Ответить
Перпкладаю з дипломатичної: "Мирний план" США не є мирним планом.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:28 Ответить
Це не план в булшит який сотворив Трамп.
показать весь комментарий
21.11.2025 12:27 Ответить
Ось як. Знову заговорили найстрашніший за всі часи існування України факт зрадництва і мародерства. Тих, що грабував Україну, допомогу західних країн виводив в офшори і навіть возив на росію. Ніхто вже не згадує, що цими злочинними організаціями керував Сам і створив їх. Що це він довів ситуацію до такого стану, коли ворог ракетами знищує всі наші міста, людей і інфрасткуру звільненням головкома Залужного і 16 генералів Генштабу, які як не як, а зупинили ворога і знищували його в Україні. Навіть декілька раз успішно провели контратаки. Що влада Зеленського не побудувала не тільки системи ППО та ракети, а прості захисні споруди для військових і людей, а тільки брехали. А винні сьогодні знову США і Західні країни, бо не так склали план? Та пошліть тоді їх подалі і самі готуйте свій план, хоча про що я пишу, Боневтік Потужно-Брехливий цілий рік разом із Єлдаком складали такі плани і на державному літаку каруселили весь світ, підписуюси їх і брехали, брехали та брешуть по цей день на шмарафоні. А їх боти і позітівні блогери знову і знову відволікають основну увагу від головного винуватця і ведуть людей обsирати США.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:35 Ответить
Також зради в Україні не було ніколи. Це все роблять гроші яки отримують зрадники по всій Україні.
показать весь комментарий
21.11.2025 12:25 Ответить
Трамп і тут торгаша врубив. Але дибіл озвучив хотєлки москалів, бо йому власне начхати на Україну, йому треба дружба з рашою
показать весь комментарий
21.11.2025 11:41 Ответить
Всі 100% "миного плану" виключно від кремлівського х-ла. А що в плані від США?
показать весь комментарий
21.11.2025 11:54 Ответить
Іще щось віддати трампу і пу , чи всім українцям застрелитись ?
показать весь комментарий
21.11.2025 12:19 Ответить
Це булшит, а не мирний план
показать весь комментарий
21.11.2025 12:22 Ответить
Ану розкажи, який має бути мирний план, щоб на нього погодилися і ми і рашка?
показать весь комментарий
21.11.2025 12:30 Ответить
"Мирний план США" не є мирним.
"Мирний план США" не є планом США.
показать весь комментарий
21.11.2025 12:32 Ответить
Потім будуть ще репарації котрі буде платити Україна.
показать весь комментарий
21.11.2025 13:38 Ответить
 
 