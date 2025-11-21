США обсудили с Украиной существенное усиление военной поддержки в рамках "мирного плана", - Bloomberg

Министр армии США Дэниел Дрисколл во время визита в Киев обсуждал с украинской стороной возможное существенное усиление военной поддержки в рамках так называемого "мирного плана" Виткоффа-Дмитриева.

Один из источников Bloomberg отметил, что несмотря на якобы поддержку плана со стороны президента США Дональда Трампа, его содержание вызывает споры и остается предметом обсуждений. Визит Дрисколла в Киев был направлен не на представление готового решения, а на поиск вариантов, приемлемых и для Украины, и для Вашингтона.

Как пишет издание, "делегация высокопоставленных военных США во главе с министром армии Дэном Дрисколлом на этой неделе находилась в Киеве, обсуждая пути достижения прогресса, среди вариантов - усиление военной поддержки".

Сопротивление среди союзников США

Американский "мирный план" из 28 пунктов, предусматривающий территориальные уступки и ограничения для украинских Вооруженных сил, вызвал значительное сопротивление среди союзников США и американских политиков. По словам экс-посла США в НАТО Джулианны Смит: "Меня беспокоит, как мало усилий было вложено в это (мирный план, - ред.)... Это будет объявлено мертвым сразу целым рядом людей, начиная с самого Зеленского. Сейчас он осторожен, говорит, что рассматривает этот вопрос, но я не вижу никаких обстоятельств, при которых он был бы готов принять такой план".

НАТО недовольно ограничениями, которые документ налагает на Альянс, а западные государства не поддерживают идею возвращения России в G8. При этом предлагаемые Москвой шаги считают недостаточными.

Несколько европейских лидеров уже высказались против плана, в частности премьеры Великобритании и Греции - Кир Стармер и Кириакос Мицотакис. Греческий премьер подчеркнул, что "многие пункты, которые я увидел, являются достаточно проблематичными... Важнейшей гарантией безопасности для Украины является сильная украинская армия".

Что предшествовало?

Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.

СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.

Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.

Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

