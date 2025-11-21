РУС
1 587 25

Умеров, Буданов и Иващенко провели встречу с делегацией США: Никаких решений вне рамок суверенитета

Мирный план: Умеров, Буданов и другие встретились с делегацией США

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов и глава СВР Олег Иващенко приняли участие во встрече с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Умерова, также в встрече приняли участие первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель аппарата СНБО Анатолий Баргилевич и заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий.

"Продолжили консультации, которые начались вчера на уровне Президента Украины. Говорили о подходах к восстановлению справедливого мира, порядке следующих шагов и реалистичных форматах дальнейшего диалога.

Украина внимательно изучает каждое предложение партнеров и четко артикулирует свою позицию.

Никаких решений вне рамок суверенитета, безопасности людей и наших красных линий не существует и существовать не может. Это основа любых обсуждений", - добавил секретарь СНБО.

Что предшествовало?

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Буданов Кирилл (498) США (28310) Умеров Рустем (676) Иващенко Олег (11)
+2
То це амери їм забороняли бити по москві 4 роки?
показать весь комментарий
21.11.2025 12:54 Ответить
+2
Купити ракети в Пакістану міндіч не давав?
показать весь комментарий
21.11.2025 12:57 Ответить
+2
Кадри ерма проводять зустрічі.Потужно.
Тільки з результатом-ноль.
показать весь комментарий
21.11.2025 13:04 Ответить
То це амери їм забороняли бити по москві 4 роки?
показать весь комментарий
21.11.2025 12:54 Ответить
Считай да, они же забрали ракеты
показать весь комментарий
21.11.2025 12:56 Ответить
Купити ракети в Пакістану міндіч не давав?
показать весь комментарий
21.11.2025 12:57 Ответить
Пакистан би не продав.
показать весь комментарий
21.11.2025 13:02 Ответить
Ти скозав? ПАР же продала твоєму ізраілю ядерку, тож сиди мовчкии
показать весь комментарий
21.11.2025 13:03 Ответить
ЮАР повністю знищила свої розробки в галузі ЯО.
показать весь комментарий
21.11.2025 13:07 Ответить
Вся ядерка ПАР в ізраілі куплена. Україна теж купить. Бійся.
показать весь комментарий
21.11.2025 13:09 Ответить
Ой, фантазер.
показать весь комментарий
21.11.2025 13:25 Ответить
Він кацап
показать весь комментарий
21.11.2025 13:46 Ответить
купить в Пакистане во время войны и бить ими по рф ? потужно
показать весь комментарий
21.11.2025 13:04 Ответить
Краще кожен день терпіти смерті цивільних, кацапе? Так не буде. Чекай аум сінрікьо в метро.
показать весь комментарий
21.11.2025 13:06 Ответить
при чём тут терпеть? война идёт , ты оторванный от жизни
показать весь комментарий
21.11.2025 13:14 Ответить
Москвороте, пліз
Це ти відірване від життя бо досі на мову не перейшло 🔪🐷
показать весь комментарий
21.11.2025 13:16 Ответить
Зрозумів тебе, якщо я не спілкуюсь української то я гівно. Потужно
показать весь комментарий
21.11.2025 13:31 Ответить
Так і є . Ось можете писати державною Знаєте, вивчаю словацьку. І кожен раз розумію, що знаю ще мало. Є відмінності у різних краях. Але це державна мова . Так і в Україні - москворотих на болота‼️
показать весь комментарий
21.11.2025 13:50 Ответить
Взагалі то Україна допомагала Пакістану у виробництві ракет . Просто ідіот Ермак цього не знає, а старі посли у курсі
показать весь комментарий
21.11.2025 13:47 Ответить
"За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною."
Ні, спочатку Трамп його викурив, а тоді вже схвалив
показать весь комментарий
21.11.2025 12:59 Ответить
Розбійники десь загубили свого алі-бабу зі своєю "бородатою дєвчонкою"
показать весь комментарий
21.11.2025 13:01 Ответить
У нього сьогодні день нарождення... Йому ніколи займатися такими дрібницями, потрібно святкувати.
показать весь комментарий
21.11.2025 13:04 Ответить
Трамп сбросил маску окончательно и перешел открыто на сторону России. Америка захвачена кремлевским агентом. Многие ведомства возглавляют люди, получавшие российские деньги раньше. Америка сама на грани политического самоубийства. А после публикации файлов Эпштейна Трамп может вообще пойти вразнос против всех оппонентов вплоть до узурпации власти и переворота.
показать весь комментарий
21.11.2025 13:01 Ответить
Помпео включає дурника - Україна не погодиться на цей "план" - то будуть хором давити Україну а не рашку
показать весь комментарий
21.11.2025 13:02 Ответить
Кадри ерма проводять зустрічі.Потужно.
Тільки з результатом-ноль.
показать весь комментарий
21.11.2025 13:04 Ответить
Тільки зрадники України можуть зустрічатися з делегаціями США та Московії.
показать весь комментарий
21.11.2025 13:28 Ответить
Буданов яким боком?
показать весь комментарий
21.11.2025 13:36 Ответить
А Умеров ? - в нього у США родина - ВІН НЕ МАЕ ПРАВА ПРИЙМАТИ УЧАСТЬ У ПЕРЕМОВИНАХ
показать весь комментарий
21.11.2025 13:44 Ответить
 
 