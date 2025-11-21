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Новини Мирний план США
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Умєров, Буданов та Іващенко провели зустріч з делегацією США: Жодних рішень поза рамками суверенітету

Мирний план: Умєров, Буданов та інші зустрілися з делегацією США

Керівник ГУР МО Кирило Буданов та голова СЗР Олег Іващенко брали участь у зустрічі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

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За словами Умєрова, також участь у зустрічі взяли перший заступник Секретаря РНБО Євгеній Острянський, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, керівник апарату РНБО Анатолій Баргилевич та заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький.

"Продовжили консультації, які розпочалися вчора на рівні Президента України. Говорили про підходи до відновлення справедливого миру, порядок наступних кроків та реалістичні формати подальшого діалогу.

Україна уважно вивчає кожну пропозицію партнерів і чітко артикулює власну позицію.

Жодних рішень поза рамками суверенітету, безпеки людей і наших червоних ліній не існує й існувати не може. Це основа будь-яких обговорень", - додав секретар РНБО.

Читайте: Ватикан про "мирний план" США: Європа має брати участь та бути почутою

Що передувало?

Читайте: Німеччина нічого не знала про новий "мирний план" США, - Вадефуль

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Також читайте: Без втручання Трампа шансів на зупинення бойових дій майже немає, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирило (630) США (26673) Умєров Рустем (902) Іващенко Олег (27)
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Топ коментарі
+3
Кадри ерма проводять зустрічі.Потужно.
Тільки з результатом-ноль.
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21.11.2025 13:04 Відповісти
+2
То це амери їм забороняли бити по москві 4 роки?
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21.11.2025 12:54 Відповісти
+2
Купити ракети в Пакістану міндіч не давав?
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21.11.2025 12:57 Відповісти
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То це амери їм забороняли бити по москві 4 роки?
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21.11.2025 12:54 Відповісти
Считай да, они же забрали ракеты
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21.11.2025 12:56 Відповісти
Купити ракети в Пакістану міндіч не давав?
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21.11.2025 12:57 Відповісти
Пакистан би не продав.
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21.11.2025 13:02 Відповісти
Ти скозав? ПАР же продала твоєму ізраілю ядерку, тож сиди мовчкии
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21.11.2025 13:03 Відповісти
ЮАР повністю знищила свої розробки в галузі ЯО.
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21.11.2025 13:07 Відповісти
Вся ядерка ПАР в ізраілі куплена. Україна теж купить. Бійся.
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21.11.2025 13:09 Відповісти
Ой, фантазер.
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21.11.2025 13:25 Відповісти
Він кацап
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21.11.2025 13:46 Відповісти
Він з ізраіля. Ізраільська лахта проти нашої ядерної зброї.
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21.11.2025 13:54 Відповісти
купить в Пакистане во время войны и бить ими по рф ? потужно
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21.11.2025 13:04 Відповісти
Краще кожен день терпіти смерті цивільних, кацапе? Так не буде. Чекай аум сінрікьо в метро.
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21.11.2025 13:06 Відповісти
при чём тут терпеть? война идёт , ты оторванный от жизни
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21.11.2025 13:14 Відповісти
Москвороте, пліз
Це ти відірване від життя бо досі на мову не перейшло 🔪🐷
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21.11.2025 13:16 Відповісти
Зрозумів тебе, якщо я не спілкуюсь української то я гівно. Потужно
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21.11.2025 13:31 Відповісти
Так і є . Ось можете писати державною Знаєте, вивчаю словацьку. І кожен раз розумію, що знаю ще мало. Є відмінності у різних краях. Але це державна мова . Так і в Україні - москворотих на болота‼️
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21.11.2025 13:50 Відповісти
Взагалі то Україна допомагала Пакістану у виробництві ракет . Просто ідіот Ермак цього не знає, а старі посли у курсі
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21.11.2025 13:47 Відповісти
"За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною."
Ні, спочатку Трамп його викурив, а тоді вже схвалив
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21.11.2025 12:59 Відповісти
Розбійники десь загубили свого алі-бабу зі своєю "бородатою дєвчонкою"
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21.11.2025 13:01 Відповісти
У нього сьогодні день нарождення... Йому ніколи займатися такими дрібницями, потрібно святкувати.
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21.11.2025 13:04 Відповісти
Трамп сбросил маску окончательно и перешел открыто на сторону России. Америка захвачена кремлевским агентом. Многие ведомства возглавляют люди, получавшие российские деньги раньше. Америка сама на грани политического самоубийства. А после публикации файлов Эпштейна Трамп может вообще пойти вразнос против всех оппонентов вплоть до узурпации власти и переворота.
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21.11.2025 13:01 Відповісти
Помпео включає дурника - Україна не погодиться на цей "план" - то будуть хором давити Україну а не рашку
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21.11.2025 13:02 Відповісти
Кадри ерма проводять зустрічі.Потужно.
Тільки з результатом-ноль.
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21.11.2025 13:04 Відповісти
Тільки зрадники України можуть зустрічатися з делегаціями США та Московії.
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21.11.2025 13:28 Відповісти
Буданов яким боком?
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21.11.2025 13:36 Відповісти
А Умеров ? - в нього у США родина - ВІН НЕ МАЕ ПРАВА ПРИЙМАТИ УЧАСТЬ У ПЕРЕМОВИНАХ
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21.11.2025 13:44 Відповісти
 
 