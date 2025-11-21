Умєров, Буданов та Іващенко провели зустріч з делегацією США: Жодних рішень поза рамками суверенітету

Керівник ГУР МО Кирило Буданов та голова СЗР Олег Іващенко брали участь у зустрічі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

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За словами Умєрова, також участь у зустрічі взяли перший заступник Секретаря РНБО Євгеній Острянський, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, керівник апарату РНБО Анатолій Баргилевич та заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький.

"Продовжили консультації, які розпочалися вчора на рівні Президента України. Говорили про підходи до відновлення справедливого миру, порядок наступних кроків та реалістичні формати подальшого діалогу.



Україна уважно вивчає кожну пропозицію партнерів і чітко артикулює власну позицію.



Жодних рішень поза рамками суверенітету, безпеки людей і наших червоних ліній не існує й існувати не може. Це основа будь-яких обговорень", - додав секретар РНБО.

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Що передувало?

Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.

ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.

Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.

Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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