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Новини Мирний план США
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Зеленський і Трамп наступного тижня обговорять мирний план, — Sky News

Зеленський і Трамп обговорять мирний план наступного тижня
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент України Володимир Зеленський і Дональд Трамп наступного тижня проведуть телефонну розмову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News із посиланням на неназваних співрозмовників.

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Про дзвінок стало відомо після того, як Зеленський висловив бажання обговорити мирний план із закінчення повномасштабної війни з президентом США. Очікується, що перед бесідою у президента відбудеться консультація з лідерами Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.

За словами неназваних співрозмовників, мирний план, розроблений США, зазнав критики з боку європейських чиновників на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу 20 листопада в Брюсселі.

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Читайте: У "мирному плані" Україні пропонують гарантії безпеки за моделлю статті 5 НАТО, - Axios

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) США (26673) Трамп Дональд (8901) війна в Україні (8451)
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Топ коментарі
+4
Терміново робити зброю масового ураження! НАКАЗУЮ силовим структурам як платник податків.
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21.11.2025 13:18 Відповісти
+4
хоч хтось бачив якийсь план?
чи це розкручується, що б від міндіча алібаби відволікати?
який, у сраку план?
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21.11.2025 13:19 Відповісти
+2
Як там ваш наказ бомбити мАцкву? Вже виконується сумлінно?
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21.11.2025 13:19 Відповісти
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Терміново робити зброю масового ураження! НАКАЗУЮ силовим структурам як платник податків.
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21.11.2025 13:18 Відповісти
все вкрадено зе та миндичем...за який кошт робити
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21.11.2025 13:19 Відповісти
Як там ваш наказ бомбити мАцкву? Вже виконується сумлінно?
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21.11.2025 13:19 Відповісти
Доведеться самому шукати виконавців-ентузіастів за крипту доки зелено-кацапи при владі. Думаєш не знайду?
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21.11.2025 13:20 Відповісти
От і шукайте. Бо накази швейцарського платника податків силовим структурам України - до дупи.
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21.11.2025 13:24 Відповісти
Лікаря собі знайди.
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21.11.2025 13:42 Відповісти
Ізраільського? 😆
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21.11.2025 13:43 Відповісти
їси вже капітуляційні угоди? як тобі, смачно? зрадник. кожен, хто був і є проти створення яз і хімзброї - або ідейні агенти русні, або довбограї, ким ти є?
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21.11.2025 17:18 Відповісти
Санітари, цього знову в палату і на таблеточки.
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21.11.2025 18:17 Відповісти
А чому прапорець Швейцарії?
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21.11.2025 13:21 Відповісти
Виїхав міндіча ловити 💣
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21.11.2025 13:42 Відповісти
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21.11.2025 14:36 Відповісти
Міндіч вже поїхав в Ізраїль, за кресленнями для такої зброї)
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21.11.2025 13:43 Відповісти
Я тільки за, але (((зе))) радше вб'є всіх, хто це може зробити - аби лише американці не вкрали його "чесно зароблені" гроші.
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21.11.2025 17:16 Відповісти
Знову Трамп буде роздраконений
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21.11.2025 13:19 Відповісти
хоч хтось бачив якийсь план?
чи це розкручується, що б від міндіча алібаби відволікати?
який, у сраку план?
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21.11.2025 13:19 Відповісти
Та да, Трамп під дудку д'Єрьмака танцює.
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21.11.2025 13:29 Відповісти
є, хоч одне слово трампа про план?
є, хоч одне слово від адміністрації трампа про переданий план?
рубіо, лише сказав, що щось там розробляється і можливо треба буде поступитися.
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21.11.2025 13:32 Відповісти
то, може ви і марафон дивитесь?
начебто за розумного заходили, а виявилося.....

тобто спочатку ви читаєте про якийсь план, а потім тягнете сюди ті ж інфопомийки, що про план і почали горбатого ліпити?
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21.11.2025 13:54 Відповісти
Вітаю з перебуванням на "інфопомийці" під назвою "Цензор.нет".
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21.11.2025 13:56 Відповісти
та, що ви таке кажете????
може бутусов, вже прикупив собі: Bloomberg WSJ ....
ви ж на цих послалися?
чи нє?
я заплутався.....
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21.11.2025 14:01 Відповісти
Статті на Цензорі на них посилаються.
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21.11.2025 14:02 Відповісти
Я читала, там треш!
Крім пунктів про скорочення ЗСУ (600тис), церкву мп, російську офіційну, там ще: повернути рашу в G8, електроенергія із ЗАЕС 50/50 з рашею, раша дозволяє нам використовувати нашу річку Дніпро, амністія усіх злочинців, невступ до НАТО, відкриття кордонів з рашею...

24д - цікавий пункт: будуть вжиті заходи для полегшення страждання жертв конфлікту.😲
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21.11.2025 14:34 Відповісти
Не вірю, що келог чи рубіо там приймали участь. Щоб схвалити 100% вимог русні, особливо мізків не треба. трамп з вітьковим самі могли це наклепати.
А рубіо і келога замазують, щоб зробити вигляд, що в команді трампа є консенсус.

Мета - скасувати санкції. Ще може трамп планує посмоктати путінського прутня, любить він це діло...
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21.11.2025 13:28 Відповісти
Один заложник ху..ла, другий і ху..ла і трампа. Рішали !!!
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21.11.2025 13:31 Відповісти
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21.11.2025 13:45 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-chetverg-20-noyabrya-2025---igor-aizenberg/180943#gsc.tab=0 Igor Aizenberg:
Шесть демократических членов конгресса - два сенатора (Марк Келли и Элисса Слоткин) и четыре члена Палаты Представителей - все шестеро бывшие военные и офицеры разведки, записали видеообращение к американским военным, в котором призвали людей в форме оставаться верными Конституции, верными своей присяге и не выполнять незаконные приказы, напомнили им об их важном праве - не выполнять приказ, если он не законен.
47-й президент разразился в ответ в четверг десятком твитов, ... в них глава государства призывает к казни, к убийству шести депутатов парламента, бывших военных, за то, что они призвали действующих военных быть верными Конституции и своей присяге и не выполнять незаконные приказы, если такие приказы будут им даны.
Пресс-секретарь Белого Дома Левитт в ответ на вопрос журналистов, призывал ли президент к казни членов Конгресса, сказала «нет», и объяснила, что члены Конгресса призвали к невыполнению законных приказов президента.

Напомним, что на самом деле речь шла о НЕзаконных приказах и верности присяге и Конституции.
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21.11.2025 13:47 Відповісти
Там взагалі немає що обговорювати. Запхати цей план в дупу тим, хто його склав, Ось і все вирішення питання. Це - найпростіше та найдієвіше рішення. Не дякуйте
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21.11.2025 13:57 Відповісти
Что-то я не понял, на какие уступки должна пойти рф согласно этого "мирного плана".

https://www.youtube.com/watch?v=NwnyrbnpOhY
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21.11.2025 13:58 Відповісти
поЗЕздять та поТРАмпять-все пусте
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21.11.2025 14:44 Відповісти
 
 