Зеленський і Трамп наступного тижня обговорять мирний план, — Sky News
Президент України Володимир Зеленський і Дональд Трамп наступного тижня проведуть телефонну розмову.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News із посиланням на неназваних співрозмовників.
Про дзвінок стало відомо після того, як Зеленський висловив бажання обговорити мирний план із закінчення повномасштабної війни з президентом США. Очікується, що перед бесідою у президента відбудеться консультація з лідерами Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.
За словами неназваних співрозмовників, мирний план, розроблений США, зазнав критики з боку європейських чиновників на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу 20 листопада в Брюсселі.
Що відомо про мирний план Трампа?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
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чи це розкручується, що б від міндіча алібаби відволікати?
який, у сраку план?
є, хоч одне слово від адміністрації трампа про переданий план?
рубіо, лише сказав, що щось там розробляється і можливо треба буде поступитися.
"Мирний план" США дає "взаємні виграші" для Росії та України, - Білий дім
Європейські лідери готують альтернативний "мирний план" зі справедливішими умовами для України, - WSJ
Який д'Єрьмак спритний, заради свого прикриття увесь цивілізований світ в оману ввів.
начебто за розумного заходили, а виявилося.....
тобто спочатку ви читаєте про якийсь план, а потім тягнете сюди ті ж інфопомийки, що про план і почали горбатого ліпити?
може бутусов, вже прикупив собі: Bloomberg WSJ ....
ви ж на цих послалися?
чи нє?
я заплутався.....
Крім пунктів про скорочення ЗСУ (600тис), церкву мп, російську офіційну, там ще: повернути рашу в G8, електроенергія із ЗАЕС 50/50 з рашею, раша дозволяє нам використовувати нашу річку Дніпро, амністія усіх злочинців, невступ до НАТО, відкриття кордонів з рашею...
24д - цікавий пункт: будуть вжиті заходи для полегшення страждання жертв конфлікту.😲
А рубіо і келога замазують, щоб зробити вигляд, що в команді трампа є консенсус.
Мета - скасувати санкції. Ще може трамп планує посмоктати путінського прутня, любить він це діло...
Шесть демократических членов конгресса - два сенатора (Марк Келли и Элисса Слоткин) и четыре члена Палаты Представителей - все шестеро бывшие военные и офицеры разведки, записали видеообращение к американским военным, в котором призвали людей в форме оставаться верными Конституции, верными своей присяге и не выполнять незаконные приказы, напомнили им об их важном праве - не выполнять приказ, если он не законен.
47-й президент разразился в ответ в четверг десятком твитов, ... в них глава государства призывает к казни, к убийству шести депутатов парламента, бывших военных, за то, что они призвали действующих военных быть верными Конституции и своей присяге и не выполнять незаконные приказы, если такие приказы будут им даны.
Пресс-секретарь Белого Дома Левитт в ответ на вопрос журналистов, призывал ли президент к казни членов Конгресса, сказала «нет», и объяснила, что члены Конгресса призвали к невыполнению законных приказов президента.
Напомним, что на самом деле речь шла о НЕзаконных приказах и верности присяге и Конституции.
https://www.youtube.com/watch?v=NwnyrbnpOhY