Зеленский и Трамп на следующей неделе обсудят мирный план, — Sky News

Зеленский и Трамп обсудят мирный план на следующей неделе
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп на следующей неделе проведут телефонный разговор.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News со ссылкой на неназванных собеседников.

О звонке стало известно после того, как Зеленский выразил желание обсудить мирный план по окончанию полномасштабной войны с президентом США. Ожидается, что перед беседой у президента состоится консультация с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии.

По словам неназванных собеседников, мирный план, разработанный США, подвергся критике со стороны европейских чиновников на встрече министров иностранных дел Евросоюза 20 ноября в Брюсселе.

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

+3
хоч хтось бачив якийсь план?
чи це розкручується, що б від міндіча алібаби відволікати?
який, у сраку план?
21.11.2025 13:19
+2
Терміново робити зброю масового ураження! НАКАЗУЮ силовим структурам як платник податків.
21.11.2025 13:18
+2
Як там ваш наказ бомбити мАцкву? Вже виконується сумлінно?
21.11.2025 13:19
Терміново робити зброю масового ураження! НАКАЗУЮ силовим структурам як платник податків.
21.11.2025 13:18
все вкрадено зе та миндичем...за який кошт робити
21.11.2025 13:19
Як там ваш наказ бомбити мАцкву? Вже виконується сумлінно?
21.11.2025 13:19
Доведеться самому шукати виконавців-ентузіастів за крипту доки зелено-кацапи при владі. Думаєш не знайду?
21.11.2025 13:20
От і шукайте. Бо накази швейцарського платника податків силовим структурам України - до дупи.
21.11.2025 13:24
Лікаря собі знайди.
21.11.2025 13:42
Ізраільського? 😆
21.11.2025 13:43
А чому прапорець Швейцарії?
21.11.2025 13:21
Виїхав міндіча ловити 💣
21.11.2025 13:42
Міндіч вже поїхав в Ізраїль, за кресленнями для такої зброї)
21.11.2025 13:43
Знову Трамп буде роздраконений
21.11.2025 13:19
хоч хтось бачив якийсь план?
чи це розкручується, що б від міндіча алібаби відволікати?
який, у сраку план?
21.11.2025 13:19
Та да, Трамп під дудку д'Єрьмака танцює.
21.11.2025 13:29
є, хоч одне слово трампа про план?
є, хоч одне слово від адміністрації трампа про переданий план?
рубіо, лише сказав, що щось там розробляється і можливо треба буде поступитися.
21.11.2025 13:32
Не вірю, що келог чи рубіо там приймали участь. Щоб схвалити 100% вимог русні, особливо мізків не треба. трамп з вітьковим самі могли це наклепати.
А рубіо і келога замазують, щоб зробити вигляд, що в команді трампа є консенсус.

Мета - скасувати санкції. Ще може трамп планує посмоктати путінського прутня, любить він це діло...
21.11.2025 13:28
Один заложник ху..ла, другий і ху..ла і трампа. Рішали !!!
21.11.2025 13:31
21.11.2025 13:45
https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-chetverg-20-noyabrya-2025---igor-aizenberg/180943#gsc.tab=0 Igor Aizenberg:
Шесть демократических членов конгресса - два сенатора (Марк Келли и Элисса Слоткин) и четыре члена Палаты Представителей - все шестеро бывшие военные и офицеры разведки, записали видеообращение к американским военным, в котором призвали людей в форме оставаться верными Конституции, верными своей присяге и не выполнять незаконные приказы, напомнили им об их важном праве - не выполнять приказ, если он не законен.
47-й президент разразился в ответ в четверг десятком твитов, ... в них глава государства призывает к казни, к убийству шести депутатов парламента, бывших военных, за то, что они призвали действующих военных быть верными Конституции и своей присяге и не выполнять незаконные приказы, если такие приказы будут им даны.
Пресс-секретарь Белого Дома Левитт в ответ на вопрос журналистов, призывал ли президент к казни членов Конгресса, сказала «нет», и объяснила, что члены Конгресса призвали к невыполнению законных приказов президента.

Напомним, что на самом деле речь шла о НЕзаконных приказах и верности присяге и Конституции.
21.11.2025 13:47
 
 