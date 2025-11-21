Зеленский и Трамп на следующей неделе обсудят мирный план, — Sky News

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп на следующей неделе проведут телефонный разговор.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News со ссылкой на неназванных собеседников.

О звонке стало известно после того, как Зеленский выразил желание обсудить мирный план по окончанию полномасштабной войны с президентом США. Ожидается, что перед беседой у президента состоится консультация с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии.

По словам неназванных собеседников, мирный план, разработанный США, подвергся критике со стороны европейских чиновников на встрече министров иностранных дел Евросоюза 20 ноября в Брюсселе.

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

