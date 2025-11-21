Зеленский и Трамп на следующей неделе обсудят мирный план, — Sky News
Президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп на следующей неделе проведут телефонный разговор.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News со ссылкой на неназванных собеседников.
О звонке стало известно после того, как Зеленский выразил желание обсудить мирный план по окончанию полномасштабной войны с президентом США. Ожидается, что перед беседой у президента состоится консультация с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии.
По словам неназванных собеседников, мирный план, разработанный США, подвергся критике со стороны европейских чиновников на встрече министров иностранных дел Евросоюза 20 ноября в Брюсселе.
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
чи це розкручується, що б від міндіча алібаби відволікати?
який, у сраку план?
є, хоч одне слово від адміністрації трампа про переданий план?
рубіо, лише сказав, що щось там розробляється і можливо треба буде поступитися.
"Мирний план" США дає "взаємні виграші" для Росії та України, - Білий дім
Європейські лідери готують альтернативний "мирний план" зі справедливішими умовами для України, - WSJ
Який д'Єрьмак спритний, заради свого прикриття увесь цивілізований світ в оману ввів.
А рубіо і келога замазують, щоб зробити вигляд, що в команді трампа є консенсус.
Мета - скасувати санкції. Ще може трамп планує посмоктати путінського прутня, любить він це діло...
